          Fantasy football mock draft: Jonathan Taylor early in second round, QB value late

          Aug 27, 2025, 06:00 PM

          Peak fantasy football draft season is finally here. Our ESPN Fantasy team of writers and editors got together for one final practice run, a 10-team mock draft with half-PPR scoring.

          With NFL cutdown day in the rearview, some roster situations are clearer, but there are still plenty of unknowns in terms of usage, especially in a handful of backfields around the league. That could result in some potential bargains in the middle-to-late rounds in drafts everywhere.

          This draft featured the following participants (in order of first-round selection): Daniel Dopp, Joe Kaiser, Eric Karabell, Eric Moody, Mike Clay, Tristan H. Cockcroft, Stephania Bell, Field Yates, Matt Bowen and Keith Lipscomb.

          Round 1

          1. Ja'Marr Chase, Cin (WR1) -- Dopp
          2. Bijan Robinson, Atl (RB1) -- Kaiser
          3. Justin Jefferson, Min (WR2) -- Karabell
          4. Saquon Barkley, Phi (RB2) -- Moody
          5. Jahmyr Gibbs, Det (RB3) -- Clay
          6. CeeDee Lamb, Dal (WR3) -- Cockcroft
          7. Christian McCaffrey, SF (RB4) -- Bell
          8. Ashton Jeanty, LV (RB5) -- Yates
          9. Malik Nabers, NYG (WR4) -- Bowen
          10. Puka Nacua, LAR (WR5) -- Lipscomb

          Round 2

          11. Amon-Ra St. Brown, Det (WR6) -- Lipscomb
          12. Jonathan Taylor, Ind (RB6) -- Bowen
          13. Nico Collins, Hou (WR7) -- Yates
          14. Derrick Henry, Bal (RB7) -- Bell
          15. De'Von Achane, Mia (RB8) -- Cockcroft
          16. Brian Thomas Jr., Jax (WR8) -- Clay
          17. Bucky Irving, TB (RB9) -- Moody
          18. Josh Jacobs, GB (RB10) -- Karabell
          19. Brock Bowers, LV (TE1) -- Kaiser
          20. Drake London, Atl (WR9) -- Dopp

          Round 3

          21. Chase Brown, Cin (RB11) -- Dopp
          22. A.J. Brown, Phi (WR10) -- Kaiser
          23. Tee Higgins, Cin (WR11) -- Karabell
          24. Tyreek Hill, Mia (WR12) -- Moody
          25. Trey McBride, Ari (TE2) -- Clay
          26. Kyren Williams, LAR (RB12) -- Cockcroft
          27. Ladd McConkey, LAC (WR13) -- Bell
          28. Davante Adams, LAR (WR14) -- Yates
          29. Omarion Hampton, LAC (RB13) -- Bowen
          30. James Cook, Buf (RB14) -- Lipscomb

          Round 4

          31. TreVeyon Henderson, NE (RB15) -- Lipscomb
          32. Jaxon Smith-Njigba, Sea (WR15) -- Bowen
          33. Josh Allen, Buf (QB1) -- Yates
          34. Jayden Daniels, Wsh (QB2) -- Bell
          35. Lamar Jackson, Bal (QB3) -- Cockcroft
          36. Jalen Hurts, Phi (QB4) -- Clay
          37. Xavier Worthy, KC (WR16) -- Moody
          38. Alvin Kamara, NO (RB16) -- Karabell
          39. Joe Burrow, Cin (QB5) -- Kaiser
          40. George Kittle, SF (TE3) -- Dopp

          Round 5

          41. Marvin Harrison Jr., Ari (WR17) -- Dopp
          42. Chuba Hubbard, Car (RB17) -- Kaiser
          43. Mike Evans, TB (WR18) -- Karabell
          44. Kenneth Walker III, Sea (RB18) -- Moody
          45. Terry McLaurin, Wsh (WR19) -- Clay
          46. DK Metcalf, Pit (WR20) -- Cockcroft
          47. Calvin Ridley, Ten (WR21) -- Bell
          48. James Conner, Ari (RB19) -- Yates
          49. Jameson Williams, Det (WR22) -- Bowen
          50. Courtland Sutton, Den (WR23) -- Lipscomb

          Round 6

          51. D'Andre Swift, Chi (RB20) -- Lipscomb
          52. David Montgomery, Det (RB21) -- Bowen
          53. Rashee Rice, KC (WR24) -- Yates
          54. Rome Odunze, Chi (WR25) -- Bell
          55. Breece Hall, NYJ (RB22) -- Cockcroft
          56. Garrett Wilson, NYJ (WR26) -- Clay
          57. Tony Pollard, Ten (RB23) -- Moody
          58. DJ Moore, Chi (WR27) -- Karabell
          59. Jaylen Waddle, Mia (WR28) -- Kaiser
          60. Isiah Pacheco, KC (RB24) -- Dopp

          Round 7

          61. Tetairoa McMillan, Car (WR29) -- Dopp
          62. Aaron Jones Sr., Min (RB25) -- Kaiser
          63. Emeka Egbuka, TB (WR30) -- Karabell
          64. Bo Nix, Den (QB6) -- Moody
          65. RJ Harvey, Den (RB26) -- Clay
          66. Sam LaPorta, Det (TE4) -- Cockcroft
          67. Evan Engram, Den (TE5) -- Bell
          68. T.J. Hockenson, Min (TE6) -- Yates
          69. George Pickens, Dal (WR31) -- Bowen
          70. Jerry Jeudy, Cle (WR32) -- Lipscomb

          Round 8

          71. David Njoku, Cle (TE7) -- Lipscomb
          72. Patrick Mahomes, KC (QB7) -- Bowen
          73. Matthew Golden, GB (WR33) -- Yates
          74. Ricky Pearsall, SF (WR34) -- Bell
          75. Zay Flowers, Bal (WR35) -- Cockcroft
          76. DeVonta Smith, Phi (WR36) -- Clay
          77. Travis Kelce, KC (TE8) -- Moody
          78. Austin Ekeler, Wsh (RB27) -- Karabell
          79. Tyrone Tracy Jr., NYG (RB28) -- Kaiser
          80. Kaleb Johnson, Pit (RB29) -- Dopp

          Round 9

          81. Jacory Croskey-Merritt, Wsh (RB30) -- Dopp
          82. Travis Hunter, Jax (WR37) -- Kaiser
          83. Jakobi Meyers, LV (WR38) -- Karabell
          84. Jaylen Warren, Pit (RB31) -- Moody
          85. Michael Pittman Jr., Ind (WR39) -- Clay
          86. Deebo Samuel, Wsh (WR40) -- Cockcroft
          87. Cam Skattebo, NYG (RB32) -- Bell
          88. J.K. Dobbins, Den (RB33) -- Yates
          89. Stefon Diggs, NE (WR41) -- Bowen
          90. Baker Mayfield, TB (QB8) -- Lipscomb

          Round 10

          91. Chris Olave, NO (WR42) -- Lipscomb
          92. Rhamondre Stevenson, NE (RB34) -- Bowen
          93. Cooper Kupp, Sea (WR43) -- Yates
          94. Keon Coleman, Buf (WR44) -- Bell
          95. Javonte Williams, Dal (RB35) -- Cockcroft
          96. Tyler Warren, Ind (TE9) -- Clay
          97. Khalil Shakir, Buf (WR45) -- Moody
          98. Mark Andrews, Bal (TE10) -- Karabell
          99. Zach Charbonnet, Sea (RB36) -- Kaiser
          100. Jordan Addison, Min (WR46) -- Dopp

          Round 11

          101. Jauan Jennings, SF (WR47) -- Dopp
          102. Jayden Reed, GB (WR48) -- Kaiser
          103. Kyler Murray, Ari (QB9) -- Karabell
          104. Chris Godwin, TB (WR49) -- Moody
          105. Bhayshul Tuten, Jax (RB37) -- Clay
          106. Jayden Higgins, Hou (WR50) -- Cockcroft
          107. Brandon Aubrey, Dal (K1) -- Bell
          108. Rashid Shaheed, NO (WR51) -- Yates
          109. Colston Loveland, Chi (TE11) -- Bowen
          110. Jordan Mason, Min (RB38) -- Lipscomb

          Round 12

          111. Dak Prescott, Dal (QB10) -- Lipscomb
          112. Darnell Mooney, Atl (WR52) -- Bowen
          113. Josh Downs, Ind (WR53) -- Yates
          114. Woody Marks, Hou (RB39) -- Bell
          115. Trey Benson, Ari (RB40) -- Cockcroft
          116. Drake Maye, NE (QB11) -- Clay
          117. Marvin Mims Jr., Den (WR54) -- Moody
          118. Travis Etienne Jr., Jax (RB41) -- Karabell
          119. Caleb Williams, Chi (QB12) -- Kaiser
          120. Brock Purdy, SF (QB13) -- Dopp

          Round 13

          121. Jerome Ford, Cle (RB42) -- Dopp
          122. Tucker Kraft, GB (TE12) -- Kaiser
          123. Nick Chubb, Hou (RB43) -- Karabell
          124. Joe Mixon, Hou (RB44) -- Moody
          125. Jaydon Blue, Dal (RB45) -- Clay
          126. Justin Herbert, LAC (QB14) -- Cockcroft
          127. Houston Texans DST (D/ST1) -- Bell
          128. Jake Ferguson, Dal (TE13) -- Yates
          129. Xavier Legette, Car (WR55) -- Bowen
          130. Braelon Allen, NYJ (RB46) -- Lipscomb

          Round 14

          131. Brandon Aiyuk, SF (WR56) -- Lipscomb
          132. Quinshon Judkins, FA (RB47) -- Bowen
          133. Christian Kirk, Hou (WR57) -- Yates
          134. Hollywood Brown, KC (WR58) -- Bell
          135. Dalton Kincaid, Buf (TE14) -- Cockcroft
          136. Keenan Allen, LAC (WR59) -- Clay
          137. Tyjae Spears, Ten (RB48) -- Moody
          138. Adam Thielen, Min (WR60) -- Karabell
          139. Tank Bigsby, Jax (RB49) -- Kaiser
          140. Ollie Gordon II, Mia (RB50) -- Dopp

          Round 15

          141. Pittsburgh Steelers DST (D/ST2) -- Dopp
          142. Arizona Cardinals DST (D/ST3) -- Kaiser
          143. Denver Broncos DST (D/ST4) -- Karabell
          144. Minnesota Vikings DST (D/ST5) -- Moody
          145. Baltimore Ravens DST (D/ST6) -- Clay
          146. Jake Bates, Det (K2) -- Cockcroft
          147. Brian Robinson Jr., SF (RB51) -- Bell
          148. Chase McLaughlin, TB (K3) -- Yates
          149. Philadelphia Eagles DST (D/ST7) -- Bowen
          150. San Francisco 49ers DST (D/ST8) -- Lipscomb

          Round 16

          151. Cameron Dicker, LAC (K4) -- Lipscomb
          152. Tyler Bass, Buf (K5) -- Bowen
          153. New York Jets DST (D/ST9) -- Yates
          154. Dallas Goedert, Phi (TE15) -- Bell
          155. Seattle Seahawks DST (D/ST10) -- Cockcroft
          156. Jake Elliott, Phi (K6) -- Clay
          157. Matt Gay, Wsh (K7) -- Moody
          158. Tyler Loop, Bal (K8) -- Karabell
          159. Evan McPherson, Cin (K9) -- Kaiser
          160. Cam Little, Jax (K10) -- Dopp

          Team rosters are presented in first-round pick order. Pick and Bye weeks are indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick | Bye)

          Team Dopp

          QB1 Brock Purdy, SF (Pick: 12.10 | Bye: 14)
          RB1 Chase Brown, Cin (Pick: 3.1 | Bye: 10)
          RB2 Isiah Pacheco, KC (Pick: 6.10 | Bye: 10)
          RB3 Kaleb Johnson, Pit (Pick: 8.10 | Bye: 5)
          RB4 Jacory Croskey-Merritt, Wsh (Pick: 9.1 | Bye: 12)
          RB5 Jerome Ford, Cle (Pick: 13.1 | Bye: 9)
          RB6 Ollie Gordon II, Mia (Pick: 14.10 | Bye: 12)
          WR1 Ja'Marr Chase, Cin (Pick: 1.1 | Bye: 10)
          WR2 Drake London, Atl (Pick: 2.10 | Bye: 5)
          WR3 Marvin Harrison Jr., Ari (Pick: 5.1 | Bye: 8)
          WR4 Tetairoa McMillan, Car (Pick: 7.1 | Bye: 14)
          WR5 Jordan Addison, Min (Pick: 10.10 | Bye: 6)
          WR6 Jauan Jennings, SF (Pick: 11.1 | Bye: 14)
          TE1 George Kittle, SF (Pick: 4.10 | Bye: 14)
          K1 Cam Little, Jax (Pick: 16.10 | Bye: 8)
          D/ST1 Pittsburgh Steelers DST (Pick: 15.1 | Bye: 5)

          Team Kaiser

          QB1 Joe Burrow, Cin (Pick: 4.9 | Bye: 10)
          QB2 Caleb Williams, Chi (Pick: 12.9 | Bye: 5)
          RB1 Bijan Robinson, Atl (Pick: 1.2 | Bye: 5)
          RB2 Chuba Hubbard, Car (Pick: 5.2 | Bye: 14)
          RB3 Aaron Jones Sr., Min (Pick: 7.2 | Bye: 6)
          RB4 Tyrone Tracy Jr., NYG (Pick: 8.9 | Bye: 14)
          RB5 Zach Charbonnet, Sea (Pick: 10.9 | Bye: 8)
          RB6 Tank Bigsby, Jax (Pick: 14.9 | Bye: 8)
          WR1 A.J. Brown, Phi (Pick: 3.2 | Bye: 9)
          WR2 Jaylen Waddle, Mia (Pick: 6.9 | Bye: 12)
          WR3 Travis Hunter, Jax (Pick: 9.2 | Bye: 8)
          WR4 Jayden Reed, GB (Pick: 11.2 | Bye: 5)
          TE1 Brock Bowers, LV (Pick: 2.9 | Bye: 8)
          TE2 Tucker Kraft, GB (Pick: 13.2 | Bye: 5)
          K1 Evan McPherson, Cin (Pick: 16.9 | Bye: 10)
          D/ST1 Arizona Cardinals DST (Pick: 15.2 | Bye: 8)

          Team Karabell

          QB1 Kyler Murray, Ari (Pick: 11.3 | Bye: 8)
          RB1 Josh Jacobs, GB (Pick: 2.8 | Bye: 5)
          RB2 Alvin Kamara, NO (Pick: 4.8 | Bye: 11)
          RB3 Austin Ekeler, Wsh (Pick: 8.8 | Bye: 12)
          RB4 Travis Etienne Jr., Jax (Pick: 12.8 | Bye: 8)
          RB5 Nick Chubb, Hou (Pick: 13.3 | Bye: 6)
          WR1 Justin Jefferson, Min (Pick: 1.3 | Bye: 6)
          WR2 Tee Higgins, Cin (Pick: 3.3 | Bye: 10)
          WR3 Mike Evans, TB (Pick: 5.3 | Bye: 9)
          WR4 DJ Moore, Chi (Pick: 6.8 | Bye: 5)
          WR5 Emeka Egbuka, TB (Pick: 7.3 | Bye: 9)
          WR6 Jakobi Meyers, LV (Pick: 9.3 | Bye: 8)
          WR7 Adam Thielen, Min (Pick: 14.8 | Bye: 6)
          TE1 Mark Andrews, Bal (Pick: 10.8 | Bye: 7)
          K1 Tyler Loop, Bal (Pick: 16.8 | Bye: 7)
          D/ST1 Denver Broncos DST (Pick: 15.3 | Bye: 12)

          Team Moody

          QB1 Bo Nix, Den (Pick: 7.4 | Bye: 12)
          RB1 Saquon Barkley, Phi (Pick: 1.4 | Bye: 9)
          RB2 Bucky Irving, TB (Pick: 2.7 | Bye: 9)
          RB3 Kenneth Walker III, Sea (Pick: 5.4 | Bye: 8)
          RB4 Tony Pollard, Ten (Pick: 6.7 | Bye: 10)
          RB5 Jaylen Warren, Pit (Pick: 9.4 | Bye: 5)
          RB6 Joe Mixon, Hou (Pick: 13.4 | Bye: 6)
          RB7 Tyjae Spears, Ten (Pick: 14.7 | Bye: 10)
          WR1 Tyreek Hill, Mia (Pick: 3.4 | Bye: 12)
          WR2 Xavier Worthy, KC (Pick: 4.7 | Bye: 10)
          WR3 Khalil Shakir, Buf (Pick: 10.7 | Bye: 7)
          WR4 Chris Godwin, TB (Pick: 11.4 | Bye: 9)
          WR5 Marvin Mims Jr., Den (Pick: 12.7 | Bye: 12)
          TE1 Travis Kelce, KC (Pick: 8.7 | Bye: 10)
          K1 Matt Gay, Wsh (Pick: 16.7 | Bye: 12)
          D/ST1 Minnesota Vikings DST (Pick: 15.4 | Bye: 6)

          Team Clay

          QB1 Jalen Hurts, Phi (Pick: 4.6 | Bye: 9)
          QB2 Drake Maye, NE (Pick: 12.6 | Bye: 14)
          RB1 Jahmyr Gibbs, Det (Pick: 1.5 | Bye: 8)
          RB2 RJ Harvey, Den (Pick: 7.5 | Bye: 12)
          RB3 Bhayshul Tuten, Jax (Pick: 11.5 | Bye: 8)
          RB4 Jaydon Blue, Dal (Pick: 13.5 | Bye: 10)
          WR1 Brian Thomas Jr., Jax (Pick: 2.6 | Bye: 8)
          WR2 Terry McLaurin, Wsh (Pick: 5.5 | Bye: 12)
          WR3 Garrett Wilson, NYJ (Pick: 6.6 | Bye: 12)
          WR4 DeVonta Smith, Phi (Pick: 8.6 | Bye: 9)
          WR5 Michael Pittman Jr., Ind (Pick: 9.5 | Bye: 11)
          WR6 Keenan Allen, LAC (Pick: 14.6 | Bye: 8)
          TE1 Trey McBride, Ari (Pick: 3.5 | Bye: 8)
          TE2 Tyler Warren, Ind (Pick: 10.6 | Bye: 11)
          K1 Jake Elliott, Phi (Pick: 16.6 | Bye: 9)
          D/ST1 Baltimore Ravens DST (Pick: 15.5 | Bye: 7)

          Team Cockcroft

          QB1 Lamar Jackson, Bal (Pick: 4.5 | Bye: 7)
          QB2 Justin Herbert, LAC (Pick: 13.6 | Bye: 8)
          RB1 De'Von Achane, Mia (Pick: 2.5 | Bye: 12)
          RB2 Kyren Williams, LAR (Pick: 3.6 | Bye: 12)
          RB3 Breece Hall, NYJ (Pick: 6.5 | Bye: 12)
          RB4 Javonte Williams, Dal (Pick: 10.5 | Bye: 10)
          RB5 Trey Benson, Ari (Pick: 12.5 | Bye: 8)
          WR1 CeeDee Lamb, Dal (Pick: 1.6 | Bye: 10)
          WR2 DK Metcalf, Pit (Pick: 5.6 | Bye: 5)
          WR3 Zay Flowers, Bal (Pick: 8.5 | Bye: 7)
          WR4 Deebo Samuel, Wsh (Pick: 9.6 | Bye: 12)
          WR5 Jayden Higgins, Hou (Pick: 11.6 | Bye: 6)
          TE1 Sam LaPorta, Det (Pick: 7.6 | Bye: 8)
          TE2 Dalton Kincaid, Buf (Pick: 14.5 | Bye: 7)
          K1 Jake Bates, Det (Pick: 15.6 | Bye: 8)
          D/ST1 Seattle Seahawks DST (Pick: 16.5 | Bye: 8)

          Team Bell

          QB1 Jayden Daniels, Wsh (Pick: 4.4 | Bye: 12)
          RB1 Christian McCaffrey, SF (Pick: 1.7 | Bye: 14)
          RB2 Derrick Henry, Bal (Pick: 2.4 | Bye: 7)
          RB3 Cam Skattebo, NYG (Pick: 9.7 | Bye: 14)
          RB4 Woody Marks, Hou (Pick: 12.4 | Bye: 6)
          RB5 Brian Robinson Jr., SF (Pick: 15.7 | Bye: 14)
          WR1 Ladd McConkey, LAC (Pick: 3.7 | Bye: 8)
          WR2 Calvin Ridley, Ten (Pick: 5.7 | Bye: 10)
          WR3 Rome Odunze, Chi (Pick: 6.4 | Bye: 5)
          WR4 Ricky Pearsall, SF (Pick: 8.4 | Bye: 14)
          WR5 Keon Coleman, Buf (Pick: 10.4 | Bye: 7)
          WR6 Hollywood Brown, KC (Pick: 14.4 | Bye: 10)
          TE1 Evan Engram, Den (Pick: 7.7 | Bye: 12)
          TE2 Dallas Goedert, Phi (Pick: 16.4 | Bye: 9)
          K1 Brandon Aubrey, Dal (Pick: 11.7 | Bye: 10)
          D/ST1 Houston Texans DST (Pick: 13.7 | Bye: 6)

          Team Yates

          QB1 Josh Allen, Buf (Pick: 4.3 | Bye: 7)
          RB1 Ashton Jeanty, LV (Pick: 1.8 | Bye: 8)
          RB2 James Conner, Ari (Pick: 5.8 | Bye: 8)
          RB3 J.K. Dobbins, Den (Pick: 9.8 | Bye: 12)
          WR1 Nico Collins, Hou (Pick: 2.3 | Bye: 6)
          WR2 Davante Adams, LAR (Pick: 3.8 | Bye: 12)
          WR3 Rashee Rice, KC (Pick: 6.3 | Bye: 10)
          WR4 Matthew Golden, GB (Pick: 8.3 | Bye: 5)
          WR5 Cooper Kupp, Sea (Pick: 10.3 | Bye: 8)
          WR6 Rashid Shaheed, NO (Pick: 11.8 | Bye: 11)
          WR7 Josh Downs, Ind (Pick: 12.3 | Bye: 11)
          WR8 Christian Kirk, Hou (Pick: 14.3 | Bye: 6)
          TE1 T.J. Hockenson, Min (Pick: 7.8 | Bye: 6)
          TE2 Jake Ferguson, Dal (Pick: 13.8 | Bye: 10)
          K1 Chase McLaughlin, TB (Pick: 15.8 | Bye: 9)
          D/ST1 New York Jets DST (Pick: 16.3 | Bye: 12)

          Team Bowen

          QB1 Patrick Mahomes, KC (Pick: 8.2 | Bye: 10)
          RB1 Jonathan Taylor, Ind (Pick: 2.2 | Bye: 11)
          RB2 Omarion Hampton, LAC (Pick: 3.9 | Bye: 8)
          RB3 David Montgomery, Det (Pick: 6.2 | Bye: 8)
          RB4 Rhamondre Stevenson, NE (Pick: 10.2 | Bye: 14)
          RB5 Quinshon Judkins, FA (Pick: 14.2 | Bye: --)
          WR1 Malik Nabers, NYG (Pick: 1.9 | Bye: 14)
          WR2 Jaxon Smith-Njigba, Sea (Pick: 4.2 | Bye: 8)
          WR3 Jameson Williams, Det (Pick: 5.9 | Bye: 8)
          WR4 George Pickens, Dal (Pick: 7.9 | Bye: 10)
          WR5 Stefon Diggs, NE (Pick: 9.9 | Bye: 14)
          WR6 Darnell Mooney, Atl (Pick: 12.2 | Bye: 5)
          WR7 Xavier Legette, Car (Pick: 13.9 | Bye: 14)
          TE1 Colston Loveland, Chi (Pick: 11.9 | Bye: 5)
          K1 Tyler Bass, Buf (Pick: 16.2 | Bye: 7)
          D/ST1 Philadelphia Eagles DST (Pick: 15.9 | Bye: 9)

          Team Lipscomb

          QB1 Baker Mayfield, TB (Pick: 9.10 | Bye: 9)
          QB2 Dak Prescott, Dal (Pick: 12.1 | Bye: 10)
          RB1 James Cook, Buf (Pick: 3.10 | Bye: 7)
          RB2 TreVeyon Henderson, NE (Pick: 4.1 | Bye: 14)
          RB3 D'Andre Swift, Chi (Pick: 6.1 | Bye: 5)
          RB4 Jordan Mason, Min (Pick: 11.10 | Bye: 6)
          RB5 Braelon Allen, NYJ (Pick: 13.10 | Bye: 12)
          WR1 Puka Nacua, LAR (Pick: 1.10 | Bye: 12)
          WR2 Amon-Ra St. Brown, Det (Pick: 2.1 | Bye: 8)
          WR3 Courtland Sutton, Den (Pick: 5.10 | Bye: 12)
          WR4 Jerry Jeudy, Cle (Pick: 7.10 | Bye: 9)
          WR5 Chris Olave, NO (Pick: 10.1 | Bye: 11)
          WR6 Brandon Aiyuk, SF (Pick: 14.1 | Bye: 14)
          TE1 David Njoku, Cle (Pick: 8.1 | Bye: 9)
          K1 Cameron Dicker, LAC (Pick: 16.1 | Bye: 8)
          D/ST1 San Francisco 49ers DST (Pick: 15.10 | Bye: 14)