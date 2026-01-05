Mike Clay's early 2026 fantasy football PPR rankings

The 2025 fantasy football season just finished, so what better time than now to flip the switch to next season?
Mike Clay's 2026 fantasy football rankings will be updated throughout the offseason to reflect the latest news, trends and opinions. Use them to inform your own rankings as you begin to think about next draft season, or use them to draft your team when the time comes.
NOTE: These rankings are for PPR formats.
Latest update: Jan. 5
Quarterbacks
1. Josh Allen, BUF
2. Drake Maye, NE
3. Lamar Jackson, BAL
4. Jayden Daniels, WAS
5. Jalen Hurts, PHI
6. Joe Burrow, CIN
7. Jaxson Dart, NYG
8. Caleb Williams, CHI
9. Bo Nix, DEN
10. Dak Prescott, DAL
11. Brock Purdy, SF
12. Patrick Mahomes, KC
13. Trevor Lawrence, JAC
14. Matthew Stafford, LAR
15. Justin Herbert, LAC
16. Baker Mayfield, TB
17. Jared Goff, DET
18. Daniel Jones, IND
19. Kyler Murray, ARI
20. Cameron Ward, TEN
21. Jordan Love, GB
22. C.J. Stroud, HOU
23. Tyler Shough, NO
24. Sam Darnold, SEA
25. J.J. McCarthy, MIN
26. Bryce Young, CAR
27. Michael Penix Jr., ATL
28. Jacoby Brissett, ARI
29. Mac Jones, SF
30. Malik Willis, GB
31. Tua Tagovailoa, MIA
32. Shedeur Sanders, CLE
Running backs
1. Bijan Robinson, ATL
2. Jahmyr Gibbs, DET
3. Jonathan Taylor, IND
4. Christian McCaffrey, SF
5. De'Von Achane, MIA
6. James Cook, BUF
7. Ashton Jeanty, LV
8. Omarion Hampton, LAC
9. TreVeyon Henderson, NE
10. Chase Brown, CIN
11. Saquon Barkley, PHI
12. Bucky Irving, TB
13. Breece Hall, NYJ
14. Derrick Henry, BAL
15. Kyren Williams, LAR
16. Josh Jacobs, GB
17. RJ Harvey, DEN
18. Cam Skattebo, NYG
19. Quinshon Judkins, CLE
20. Javonte Williams, DAL
21. Travis Etienne Jr., JAC
22. D'Andre Swift, CHI
23. Kenneth Walker III, SEA
24. Rico Dowdle, CAR
25. James Conner, ARI
26. Woody Marks, HOU
27. Kyle Monangai, CHI
28. Zach Charbonnet, SEA
29. Jaylen Warren, PIT
30. Alvin Kamara, NO
31. Chuba Hubbard, CAR
32. Trey Benson, ARI
33. Aaron Jones, MIN
34. Tony Pollard, TEN
35. Kenneth Gainwell, PIT
36. Joe Mixon, HOU
37. David Montgomery, DET
38. Bhayshul Tuten, JAC
39. Blake Corum, LAR
40. Rhamondre Stevenson, NE
41. Jacory Croskey-Merritt, WAS
42. J.K. Dobbins, DEN
43. Isiah Pacheco, KC
44. Tyrone Tracy Jr., NYG
45. Rachaad White, TB
46. Tyler Allgeier, ATL
47. Dylan Sampson, CLE
48. Braelon Allen, NYJ
49. Austin Ekeler, WAS
50. Jordan Mason, MIN
Wide receivers
1. Puka Nacua, LAR
2. Ja'Marr Chase, CIN
3. Jaxon Smith-Njigba, SEA
4. Amon-Ra St. Brown, DET
5. CeeDee Lamb, DAL
6. Justin Jefferson, MIN
7. Rashee Rice, KC
8. Drake London, ATL
9. Nico Collins, HOU
10. Malik Nabers, NYG
11. Chris Olave, NO
12. A.J. Brown, PHI
13. Garrett Wilson, NYJ
14. George Pickens, DAL
15. Tetairoa McMillan, CAR
16. Michael Pittman Jr., IND
17. Jaylen Waddle, MIA
18. Tee Higgins, CIN
19. Courtland Sutton, DEN
20. Jameson Williams, DET
21. Zay Flowers, BAL
22. Terry McLaurin, WAS
23. Davante Adams, LAR
24. Tyreek Hill, MIA
25. Marvin Harrison Jr., ARI
26. Rome Odunze, CHI
27. DeVonta Smith, PHI
28. Travis Hunter, JAC
29. DK Metcalf, PIT
30. Ladd McConkey, LAC
31. Chris Godwin, TB
32. Mike Evans, TB
33. Stefon Diggs, NE
34. Jakobi Meyers, JAC
35. Emeka Egbuka, TB
36. Luther Burden III, CHI
37. Brian Thomas Jr., JAC
38. Michael Wilson, ARI
39. Ricky Pearsall, SF
40. Jordan Addison, MIN
41. Deebo Samuel Sr., WAS
42. Wan'Dale Robinson, NYG
43. DJ Moore, CHI
44. Jauan Jennings, SF
45. Christian Watson, GB
46. Jerry Jeudy, CLE
47. Calvin Ridley, TEN
48. Jayden Higgins, HOU
49. Matthew Golden, GB
50. Khalil Shakir, BUF
51. Xavier Worthy, KC
52. Brandon Aiyuk, SF
53. Parker Washington, JAC
54. Quentin Johnston, LAC
55. Chimere Dike, TEN
56. Tank Dell, HOU
57. Jalen McMillan, TB
58. Romeo Doubs, GB
59. Pat Bryant, DEN
60. Alec Pierce, IND
Tight ends
1. Trey McBride, ARI
2. Brock Bowers, LV
3. George Kittle, SF
4. Colston Loveland, CHI
5. Tyler Warren, IND
6. Kyle Pitts, ATL
7. Harold Fannin Jr., CLE
8. Sam LaPorta, DET
9. Tucker Kraft, GB
10. Jake Ferguson, DAL
11. Dallas Goedert, PHI
12. T.J. Hockenson, MIN
13. Oronde Gadsden II, LAC
14. Mark Andrews, BAL
15. Travis Kelce, KC
16. Isaiah Likely, BAL
17. Hunter Henry, NE
18. David Njoku, CLE
19. Dalton Schultz, HOU
20. Brenton Strange, JAC
21. Juwan Johnson, NO
22. Terrance Ferguson, LAR
23. Mason Taylor, NYJ
24. Theo Johnson, NYG
25. AJ Barner, SEA
26. Dalton Kincaid, BUF
27. Evan Engram, DEN
28. Zach Ertz, WAS
29. Michael Mayer, LV
30. Chigoziem Okonkwo, TEN