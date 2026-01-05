        <
          Mike Clay's early 2026 fantasy football PPR rankings

          Bijan Robinson helped lead many fantasy managers to titles in 2025, and he'll be the first pick in plenty of 2026 drafts. David J. Griffin/Icon Sportswire
          • Mike ClayJan 5, 2026, 05:51 PM
              Mike Clay is a senior writer for fantasy football and the NFL at ESPN. Mike is a member of the FSWA Hall of Fame. His projections power the ESPN Fantasy Football game, and he also appears on "Fantasy Football Now" and the Fantasy Focus Football podcast.
          The 2025 fantasy football season just finished, so what better time than now to flip the switch to next season?

          Mike Clay's 2026 fantasy football rankings will be updated throughout the offseason to reflect the latest news, trends and opinions. Use them to inform your own rankings as you begin to think about next draft season, or use them to draft your team when the time comes.

          NOTE: These rankings are for PPR formats.

          Latest update: Jan. 5

          Quarterbacks

          1. Josh Allen, BUF
          2. Drake Maye, NE
          3. Lamar Jackson, BAL
          4. Jayden Daniels, WAS
          5. Jalen Hurts, PHI
          6. Joe Burrow, CIN
          7. Jaxson Dart, NYG
          8. Caleb Williams, CHI
          9. Bo Nix, DEN
          10. Dak Prescott, DAL
          11. Brock Purdy, SF
          12. Patrick Mahomes, KC
          13. Trevor Lawrence, JAC
          14. Matthew Stafford, LAR
          15. Justin Herbert, LAC
          16. Baker Mayfield, TB
          17. Jared Goff, DET
          18. Daniel Jones, IND
          19. Kyler Murray, ARI
          20. Cameron Ward, TEN
          21. Jordan Love, GB
          22. C.J. Stroud, HOU
          23. Tyler Shough, NO
          24. Sam Darnold, SEA
          25. J.J. McCarthy, MIN
          26. Bryce Young, CAR
          27. Michael Penix Jr., ATL
          28. Jacoby Brissett, ARI
          29. Mac Jones, SF
          30. Malik Willis, GB
          31. Tua Tagovailoa, MIA
          32. Shedeur Sanders, CLE

          Running backs

          1. Bijan Robinson, ATL
          2. Jahmyr Gibbs, DET
          3. Jonathan Taylor, IND
          4. Christian McCaffrey, SF
          5. De'Von Achane, MIA
          6. James Cook, BUF
          7. Ashton Jeanty, LV
          8. Omarion Hampton, LAC
          9. TreVeyon Henderson, NE
          10. Chase Brown, CIN
          11. Saquon Barkley, PHI
          12. Bucky Irving, TB
          13. Breece Hall, NYJ
          14. Derrick Henry, BAL
          15. Kyren Williams, LAR
          16. Josh Jacobs, GB
          17. RJ Harvey, DEN
          18. Cam Skattebo, NYG
          19. Quinshon Judkins, CLE
          20. Javonte Williams, DAL
          21. Travis Etienne Jr., JAC
          22. D'Andre Swift, CHI
          23. Kenneth Walker III, SEA
          24. Rico Dowdle, CAR
          25. James Conner, ARI
          26. Woody Marks, HOU
          27. Kyle Monangai, CHI
          28. Zach Charbonnet, SEA
          29. Jaylen Warren, PIT
          30. Alvin Kamara, NO
          31. Chuba Hubbard, CAR
          32. Trey Benson, ARI
          33. Aaron Jones, MIN
          34. Tony Pollard, TEN
          35. Kenneth Gainwell, PIT
          36. Joe Mixon, HOU
          37. David Montgomery, DET
          38. Bhayshul Tuten, JAC
          39. Blake Corum, LAR
          40. Rhamondre Stevenson, NE
          41. Jacory Croskey-Merritt, WAS
          42. J.K. Dobbins, DEN
          43. Isiah Pacheco, KC
          44. Tyrone Tracy Jr., NYG
          45. Rachaad White, TB
          46. Tyler Allgeier, ATL
          47. Dylan Sampson, CLE
          48. Braelon Allen, NYJ
          49. Austin Ekeler, WAS
          50. Jordan Mason, MIN

          Wide receivers

          1. Puka Nacua, LAR
          2. Ja'Marr Chase, CIN
          3. Jaxon Smith-Njigba, SEA
          4. Amon-Ra St. Brown, DET
          5. CeeDee Lamb, DAL
          6. Justin Jefferson, MIN
          7. Rashee Rice, KC
          8. Drake London, ATL
          9. Nico Collins, HOU
          10. Malik Nabers, NYG
          11. Chris Olave, NO
          12. A.J. Brown, PHI
          13. Garrett Wilson, NYJ
          14. George Pickens, DAL
          15. Tetairoa McMillan, CAR
          16. Michael Pittman Jr., IND
          17. Jaylen Waddle, MIA
          18. Tee Higgins, CIN
          19. Courtland Sutton, DEN
          20. Jameson Williams, DET
          21. Zay Flowers, BAL
          22. Terry McLaurin, WAS
          23. Davante Adams, LAR
          24. Tyreek Hill, MIA
          25. Marvin Harrison Jr., ARI
          26. Rome Odunze, CHI
          27. DeVonta Smith, PHI
          28. Travis Hunter, JAC
          29. DK Metcalf, PIT
          30. Ladd McConkey, LAC
          31. Chris Godwin, TB
          32. Mike Evans, TB
          33. Stefon Diggs, NE
          34. Jakobi Meyers, JAC
          35. Emeka Egbuka, TB
          36. Luther Burden III, CHI
          37. Brian Thomas Jr., JAC
          38. Michael Wilson, ARI
          39. Ricky Pearsall, SF
          40. Jordan Addison, MIN
          41. Deebo Samuel Sr., WAS
          42. Wan'Dale Robinson, NYG
          43. DJ Moore, CHI
          44. Jauan Jennings, SF
          45. Christian Watson, GB
          46. Jerry Jeudy, CLE
          47. Calvin Ridley, TEN
          48. Jayden Higgins, HOU
          49. Matthew Golden, GB
          50. Khalil Shakir, BUF
          51. Xavier Worthy, KC
          52. Brandon Aiyuk, SF
          53. Parker Washington, JAC
          54. Quentin Johnston, LAC
          55. Chimere Dike, TEN
          56. Tank Dell, HOU
          57. Jalen McMillan, TB
          58. Romeo Doubs, GB
          59. Pat Bryant, DEN
          60. Alec Pierce, IND

          Tight ends

          1. Trey McBride, ARI
          2. Brock Bowers, LV
          3. George Kittle, SF
          4. Colston Loveland, CHI
          5. Tyler Warren, IND
          6. Kyle Pitts, ATL
          7. Harold Fannin Jr., CLE
          8. Sam LaPorta, DET
          9. Tucker Kraft, GB
          10. Jake Ferguson, DAL
          11. Dallas Goedert, PHI
          12. T.J. Hockenson, MIN
          13. Oronde Gadsden II, LAC
          14. Mark Andrews, BAL
          15. Travis Kelce, KC
          16. Isaiah Likely, BAL
          17. Hunter Henry, NE
          18. David Njoku, CLE
          19. Dalton Schultz, HOU
          20. Brenton Strange, JAC
          21. Juwan Johnson, NO
          22. Terrance Ferguson, LAR
          23. Mason Taylor, NYJ
          24. Theo Johnson, NYG
          25. AJ Barner, SEA
          26. Dalton Kincaid, BUF
          27. Evan Engram, DEN
          28. Zach Ertz, WAS
          29. Michael Mayer, LV
          30. Chigoziem Okonkwo, TEN