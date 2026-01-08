Eric Karabell's 2026 fantasy football flex and superflex rankings will be updated throughout the offseason to reflect the latest news, trends and opinions. Use them to inform your own rankings, or as a guide to draft your team.
We know many of you compete in superflex formats that invite/covet second quarterbacks in starting lineups, so these rankings account for that. It might look odd to see the lowest-ranked fantasy passers ahead of typical RB2 and WR2 options, but the potential scoring impact demands it.
NOTE: These rankings are for PPR formats.
If your league is a standard flex, note that rankings without QBs appear toward the bottom.
Jump to a section:
Superflex rankings (with QBs)
Standard flex rankings (RBs, WRs, TEs only)
Latest update: Jan. 8
1. Puka Nacua, Rams (WR1)
2. Ja'Marr Chase, Bengals (WR2)
3. Jaxon Smith-Njigba, Seahawks (WR3)
4. Amon-Ra St. Brown, Lions (WR4)
5. Josh Allen, Bills (QB1)
6. Drake Maye, Patriots (QB2)
7. Bijan Robinson, Falcons (RB1)
8. Jahmyr Gibbs, Lions (RB2)
9. Jalen Hurts, Eagles (QB3)
10. Jayden Daniels, Commanders (QB4)
11. Lamar Jackson, Ravens (QB5)
12. Joe Burrow, Bengals (QB6)
13. De'Von Achane, Dolphins (RB3)
14. Christian McCaffrey, 49ers (RB4)
15. Jonathan Taylor, Colts (RB5)
16. James Cook III, Bills (RB6)
17. Brock Purdy, 49ers (QB7)
18. Caleb Williams, Bears (QB8)
19. Jaxson Dart, Giants (QB9)
20. CeeDee Lamb, Cowboys (WR5)
21. Drake London, Falcons (WR6)
22. Justin Jefferson, Vikings (WR7)
23. Nico Collins, Texans (WR8)
24. Malik Nabers, Giants (WR9)
25. Dak Prescott, Cowboys (QB10)
26. Patrick Mahomes, Chiefs (QB11)
27. Bo Nix, Broncos (QB12)
28. Trevor Lawrence, Jaguars (QB13)
29. Tyler Shough, Saints (QB14)
30. Justin Herbert, Chargers (QB15)
31. Matthew Stafford, Rams (QB16)
32. Rashee Rice, Chiefs (WR10)
33. Chris Olave, Saints (WR11)
34. George Pickens, Cowboys (WR12)
35. A.J. Brown, Eagles (WR13)
36. Trey McBride, Cardinals (TE1)
37. Ashton Jeanty, Raiders (RB7)
38. Derrick Henry, Ravens (RB8)
39. TreVeyon Henderson, Patriots (RB9)
40. Omarion Hampton, Chargers (RB10)
41. Saquon Barkley, Eagles (RB11)
42. Cam Skattebo, Giants (RB12)
43. Josh Jacobs, Packers (RB13)
44. Jared Goff, Lions (QB17)
45. Baker Mayfield, Buccaneers (QB18)
46. Bucky Irving, Buccaneers (RB14)
47. Chase Brown, Bengals (RB15)
48. Brock Bowers, Raiders (TE2)
49. Harold Fannin Jr., Browns (TE3)
50. Colston Loveland, Bears (TE4)
51. George Kittle, 49ers (TE5)
52. Garrett Wilson, Jets (WR14)
53. Tetairoa McMillan, Panthers (WR15)
54. Tee Higgins, Bengals (WR16)
55. Davante Adams, Rams (WR17)
56. Kyren Williams, Rams (RB16)
57. Breece Hall, Jets (RB17)
58. Quinshon Judkins, Browns (RB18)
59. Travis Etienne Jr., Jaguars (RB19)
60. RJ Harvey, Broncos (RB20)
61. Javonte Williams, Cowboys (RB21)
62. Sam Darnold, Seahawks (QB19)
63. Jordan Love, Packers (QB20)
64. Daniel Jones, Colts (QB21)
65. Rico Dowdle, Panthers (RB22)
66. D'Andre Swift, Bears (RB23)
67. Blake Corum, Rams (RB24)
68. Tyler Warren, Colts (TE6)
69. Jaylen Warren, Steelers (RB25)
70. Kenneth Walker III, Seahawks (RB26)
71. Zach Charbonnet, Seahawks (RB27)
72. Kyle Monangai, Bears (RB28)
73. Woody Marks, Texans (RB29)
74. Michael Pittman Jr., Colts (WR18)
75. Jameson Williams, Lions (WR19)
76. Luther Burden III, Bears (WR20)
77. Mike Evans, Buccaneers (WR21)
78. Jaylen Waddle, Dolphins (WR22)
79. DeVonta Smith, Eagles (WR23)
80. Terry McLaurin, Commanders (WR24)
81. Zay Flowers, Ravens (WR25)
82. Cam Ward, Titans (QB22)
83. C.J. Stroud, Texans (QB23)
84. Bryce Young, Panthers (QB24)
85. J.J. McCarthy, Vikings (QB25)
86. Alvin Kamara, Saints (RB30)
87. James Conner, Cardinals (RB31)
88. Aaron Jones Sr., Vikings (RB32)
89. Kenneth Gainwell, Steelers (RB33)
90. Tony Pollard, Titans (RB34)
91. David Montgomery, Lions (RB35)
92. Rhamondre Stevenson, Patriots (RB36)
93. Jordan Mason, Vikings (RB37)
94. Courtland Sutton, Broncos (WR26)
95. Marvin Harrison Jr., Cardinals (WR27)
96. Tyreek Hill, Dolphins (WR28)
97. Chris Godwin Jr., Buccaneers (WR29)
98. Rome Odunze, Bears (WR30)
99. Aaron Rodgers, Steelers (QB26)
100. Kyler Murray, Cardinals (QB27)
101. Tucker Kraft, Packers (TE7)
102. Kyle Pitts Sr., Falcons (TE8)
103. Sam LaPorta, Lions (TE9)
104. Jake Ferguson, Cowboys (TE10)
105. Travis Kelce, Chiefs (TE11)
106. Ladd McConkey, Chargers (WR31)
107. Emeka Egbuka, Buccaneers (WR32)
108. DK Metcalf, Steelers (WR33)
109. Michael Wilson, Cardinals (WR34)
110. Deebo Samuel, Commanders (WR35)
111. Stefon Diggs, Patriots (WR36)
112. Jauan Jennings, 49ers (WR37)
113. Ricky Pearsall, 49ers (WR38)
114. Jacoby Brissett, Cardinals (QB28)
115. Michael Penix Jr., Falcons (QB29)
116. Shedeur Sanders, Browns (QB30)
117. Tua Tagovailoa, Dolphins (QB31)
118. Christian Watson, Packers (WR39)
119. Wan'Dale Robinson, Giants (WR40)
120. Brian Thomas Jr., Jaguars (WR41)
121. Travis Hunter, Jaguars (WR42)
122. Jakobi Meyers, Jaguars (WR43)
123. Parker Washington, Jaguars (WR44)
124. Trey Benson, Cardinals (RB38)
125. Jacory Croskey-Merritt, Commanders (RB39)
126. Bhayshul Tuten, Jaguars (RB40)
127. Dallas Goedert, Eagles (TE12)
128. Hunter Henry, Patriots (TE13)
129. T.J. Hockenson, Vikings (TE14)
130. Oronde Gadsden II, Chargers (TE15)
131. Mark Andrews, Ravens (TE16)
132. Jordan Addison, Vikings (WR45)
133. Alec Pierce, Colts (WR46)
134. Kayshon Boutte, Patriots (WR47)
135. Jayden Higgins, Texans (WR48)
136. Jaylin Noel, Texans (WR49)
137. Tank Dell, Texans (WR50)
138. Romeo Doubs, Packers (WR51)
139. Calvin Ridley, Titans (WR52)
140. Juwan Johnson, Saints (TE17)
141. Dalton Schultz, Texans (TE18)
142. Isaiah Likely, Ravens (TE19)
143. Tyler Allgeier, Falcons (RB41)
144. Isiah Pacheco, Chiefs (RB42)
145. Adonai Mitchell, Jets (WR53)
146. John Metchie III, Jets (WR54)
147. Matthew Golden, Packers (WR55)
148. Pat Bryant, Broncos (WR56)
149. AJ Barner, Seahawks (TE20)
150. Theo Johnson, Giants (TE21)
151. David Njoku, Browns (TE22)
152. Brenton Strange, Jaguars (TE23)
153. Dylan Sampson, Browns (RB43)
154. Rachaad White, Buccaneers (RB44)
155. Jaylen Wright, Dolphins (RB45)
156. Tyjae Spears, Titans (RB46)
157. Kaleb Johnson, Steelers (RB47)
158. Josh Downs, Colts (WR57)
159. Jerry Jeudy, Browns (WR58)
160. Xavier Worthy, Chiefs (WR59)
161. Jack Bech, Raiders (WR60)
162. Khalil Shakir, Bills (WR61)
163. Brandon Aiyuk, 49ers (WR62)
164. DJ Moore, Bears (WR63)
165. Quentin Johnston, Chargers (WR64)
166. Chimere Dike, Titans (WR65)
167. Elic Ayomanor, Titans (WR66)
168. Isaac TeSlaa, Lions (WR67)
169. Chuba Hubbard, Panthers (RB48)
170. Joe Mixon, Texans (RB49)
171. J.K. Dobbins, Broncos (RB50)
172. Deshaun Watson, Browns (QB32)
173. Kirk Cousins, Falcons (QB33)
174. Mac Jones, 49ers (QB34)
175. Sean Tucker, Buccaneers (RB51)
176. Kareem Hunt, Chiefs (RB52)
177. Tyrone Tracy Jr., Giants (RB53)
178. Emanuel Wilson, Packers (RB54)
179. Ryan Flournoy, Cowboys (WR68)
180. Tre Tucker, Raiders (WR69)
181. Jalen Coker, Panthers (WR70)
182. Devaughn Vele, Saints (WR71)
183. Tre' Harris, Chargers (WR72)
184. Keenan Allen, Chargers (WR73)
185. Troy Franklin, Broncos (WR74)
186. Rashid Shaheed, Seahawks (WR75)
187. Jalen McMillan, Buccaneers (WR76)
188. Keon Coleman, Bills (WR77)
189. Jayden Reed, Packers (WR78)
190. Kendre Miller, Saints (RB55)
191. Ray Davis, Bills (RB56)
192. Braelon Allen, Jets (RB57)
193. Chris Rodriguez Jr., Commanders (RB58)
194. Ollie Gordon II, Dolphins (RB59)
195. Isaiah Davis, Jets (RB60)
196. Austin Ekeler, Commanders (RB61)
197. Tank Bigsby, Eagles (RB62)
198. Kyle Williams, Patriots (WR79)
199. Tory Horton, Seahawks (WR80)
200. Konata Mumpfield, Rams (WR81)
Flex (RB, WR, TE only)
1. Puka Nacua, Rams (WR1)
2. Ja'Marr Chase, Bengals (WR2)
3. Jaxon Smith-Njigba, Seahawks (WR3)
4. Amon-Ra St. Brown, Lions (WR4)
5. Bijan Robinson, Falcons (RB1)
6. Jahmyr Gibbs, Lions (RB2)
7. De'Von Achane, Dolphins (RB3)
8. Christian McCaffrey, 49ers (RB4)
9. Jonathan Taylor, Colts (RB5)
10. James Cook III, Bills (RB6)
11. CeeDee Lamb, Cowboys (WR5)
12. Drake London, Falcons (WR6)
13. Justin Jefferson, Vikings (WR7)
14. Nico Collins, Texans (WR8)
15. Malik Nabers, Giants (WR9)
16. Rashee Rice, Chiefs (WR10)
17. Chris Olave, Saints (WR11)
18. George Pickens, Cowboys (WR12)
19. A.J. Brown, Eagles (WR13)
20. Trey McBride, Cardinals (TE1)
21. Ashton Jeanty, Raiders (RB7)
22. Derrick Henry, Ravens (RB8)
23. TreVeyon Henderson, Patriots (RB9)
24. Omarion Hampton, Chargers (RB10)
25. Saquon Barkley, Eagles (RB11)
26. Cam Skattebo, Giants (RB12)
27. Josh Jacobs, Packers (RB13)
28. Bucky Irving, Buccaneers (RB14)
29. Chase Brown, Bengals (RB15)
30. Brock Bowers, Raiders (TE2)
31. Harold Fannin Jr., Browns (TE3)
32. Colston Loveland, Bears (TE4)
33. George Kittle, 49ers (TE5)
34. Garrett Wilson, Jets (WR14)
35. Tetairoa McMillan, Panthers (WR15)
36. Tee Higgins, Bengals (WR16)
37. Davante Adams, Rams (WR17)
38. Kyren Williams, Rams (RB16)
39. Breece Hall, Jets (RB17)
40. Quinshon Judkins, Browns (RB18)
41. Travis Etienne Jr., Jaguars (RB19)
42. RJ Harvey, Broncos (RB20)
43. Javonte Williams, Cowboys (RB21)
44. Rico Dowdle, Panthers (RB22)
45. D'Andre Swift, Bears (RB23)
46. Blake Corum, Rams (RB24)
47. Tyler Warren, Colts (TE6)
48. Jaylen Warren, Steelers (RB25)
49. Kenneth Walker III, Seahawks (RB26)
50. Zach Charbonnet, Seahawks (RB27)
51. Kyle Monangai, Bears (RB28)
52. Woody Marks, Texans (RB29)
53. Michael Pittman Jr., Colts (WR18)
54. Jameson Williams, Lions (WR19)
55. Luther Burden III, Bears (WR20)
56. Mike Evans, Buccaneers (WR21)
57. Jaylen Waddle, Dolphins (WR22)
58. DeVonta Smith, Eagles (WR23)
59. Terry McLaurin, Commanders (WR24)
60. Zay Flowers, Ravens (WR25)
61. Alvin Kamara, Saints (RB30)
62. James Conner, Cardinals (RB31)
63. Aaron Jones Sr., Vikings (RB32)
64. Kenneth Gainwell, Steelers (RB33)
65. Tony Pollard, Titans (RB34)
66. David Montgomery, Lions (RB35)
67. Rhamondre Stevenson, Patriots (RB36)
68. Jordan Mason, Vikings (RB37)
69. Courtland Sutton, Broncos (WR26)
70. Marvin Harrison Jr., Cardinals (WR27)
71. Tyreek Hill, Dolphins (WR28)
72. Chris Godwin Jr., Buccaneers (WR29)
73. Rome Odunze, Bears (WR30)
74. Tucker Kraft, Packers (TE7)
75. Kyle Pitts Sr., Falcons (TE8)
76. Sam LaPorta, Lions (TE9)
77. Jake Ferguson, Cowboys (TE10)
78. Travis Kelce, Chiefs (TE11)
79. Ladd McConkey, Chargers (WR31)
80. Emeka Egbuka, Buccaneers (WR32)
81. DK Metcalf, Steelers (WR33)
82. Michael Wilson, Cardinals (WR34)
83. Deebo Samuel, Commanders (WR35)
84. Stefon Diggs, Patriots (WR36)
85. Jauan Jennings, 49ers (WR37)
86. Ricky Pearsall, 49ers (WR38)
87. Christian Watson, Packers (WR39)
88. Wan'Dale Robinson, Giants (WR40)
89. Brian Thomas Jr., Jaguars (WR41)
90. Travis Hunter, Jaguars (WR42)
91. Jakobi Meyers, Jaguars (WR43)
92. Parker Washington, Jaguars (WR44)
93. Trey Benson, Cardinals (RB38)
94. Jacory Croskey-Merritt, Commanders (RB39)
95. Bhayshul Tuten, Jaguars (RB40)
96. Dallas Goedert, Eagles (TE12)
97. Hunter Henry, Patriots (TE13)
98. T.J. Hockenson, Vikings (TE14)
99. Oronde Gadsden II, Chargers (TE15)
100. Mark Andrews, Ravens (TE16)
101. Jordan Addison, Vikings (WR45)
102. Alec Pierce, Colts (WR46)
103. Kayshon Boutte, Patriots (WR47)
104. Jayden Higgins, Texans (WR48)
105. Jaylin Noel, Texans (WR49)
106. Tank Dell, Texans (WR50)
107. Romeo Doubs, Packers (WR51)
108. Calvin Ridley, Titans (WR52)
109. Juwan Johnson, Saints (TE17)
110. Dalton Schultz, Texans (TE18)
111. Isaiah Likely, Ravens (TE19)
112. Tyler Allgeier, Falcons (RB41)
113. Isiah Pacheco, Chiefs (RB42)
114. Adonai Mitchell, Jets (WR53)
115. John Metchie III, Jets (WR54)
116. Matthew Golden, Packers (WR55)
117. Pat Bryant, Broncos (WR56)
118. AJ Barner, Seahawks (TE20)
119. Theo Johnson, Giants (TE21)
120. David Njoku, Browns (TE22)
121. Brenton Strange, Jaguars (TE23)
122. Dylan Sampson, Browns (RB43)
123. Rachaad White, Buccaneers (RB44)
124. Jaylen Wright, Dolphins (RB45)
125. Tyjae Spears, Titans (RB46)
126. Kaleb Johnson, Steelers (RB47)
127. Josh Downs, Colts (WR57)
128. Jerry Jeudy, Browns (WR58)
129. Xavier Worthy, Chiefs (WR59)
130. Jack Bech, Raiders (WR60)
131. Khalil Shakir, Bills (WR61)
132. Brandon Aiyuk, 49ers (WR62)
133. DJ Moore, Bears (WR63)
134. Quentin Johnston, Chargers (WR64)
135. Chimere Dike, Titans (WR65)
136. Elic Ayomanor, Titans (WR66)
137. Isaac TeSlaa, Lions (WR67)
138. Chuba Hubbard, Panthers (RB48)
139. Joe Mixon, Texans (RB49)
140. J.K. Dobbins, Broncos (RB50)
141. Sean Tucker, Buccaneers (RB51)
142. Kareem Hunt, Chiefs (RB52)
143. Tyrone Tracy Jr., Giants (RB53)
144. Emanuel Wilson, Packers (RB54)
145. Ryan Flournoy, Cowboys (WR68)
146. Tre Tucker, Raiders (WR69)
147. Jalen Coker, Panthers (WR70)
148. Devaughn Vele, Saints (WR71)
149. Tre' Harris, Chargers (WR72)
150. Keenan Allen, Chargers (WR73)
151. Troy Franklin, Broncos (WR74)
152. Rashid Shaheed, Seahawks (WR75)
153. Jalen McMillan, Buccaneers (WR76)
154. Keon Coleman, Bills (WR77)
155. Jayden Reed, Packers (WR78)
156. Kendre Miller, Saints (RB55)
157. Ray Davis, Bills (RB56)
158. Braelon Allen, Jets (RB57)
159. Chris Rodriguez Jr., Commanders (RB58)
160. Ollie Gordon II, Dolphins (RB59)
161. Isaiah Davis, Jets (RB60)
162. Austin Ekeler, Commanders (RB61)
163. Tank Bigsby, Eagles (RB62)
164. Kyle Williams, Patriots (WR79)
165. Tory Horton, Seahawks (WR80)