Field Yates' fantasy football PPR rankings: Top 160 for 2026

Field Yates' 2026 fantasy football rankings will be updated throughout the preseason to reflect any changes in his view on players for the upcoming season.
NOTE: The rankings below are for PPR formats.
Latest update: May 8
1. Bijan Robinson, ATL (RB1)
2. Jahmyr Gibbs, DET (RB2)
3. Christian McCaffrey, SF (RB3)
4. De'Von Achane, MIA (RB4)
5. Ja'Marr Chase, CIN (WR1)
6. Jaxon Smith-Njigba, SEA (WR2)
7. Puka Nacua, LAR (WR3)
8. Jonathan Taylor, IND (RB5)
9. Amon-Ra St. Brown, DET (WR4)
10. James Cook III, BUF (RB6)
11. Josh Jacobs, GB (RB7)
12. Justin Jefferson, MIN (WR5)
13. CeeDee Lamb, DAL (WR6)
14. Derrick Henry, BAL (RB8)
15. Chase Brown, CIN (RB9)
16. Trey McBride, ARI (TE1)
17. Rashee Rice, KC (WR7)
18. Brock Bowers, LV (TE2)
19. Drake London, ATL (WR8)
20. Jeremiyah Love, ARI (RB10)
21. Ashton Jeanty, LV (RB11)
22. Saquon Barkley, PHI (RB12)
23. Malik Nabers, NYG (WR9)
24. Chris Olave, NO (WR10)
25. George Pickens, DAL (WR11)
26. Josh Allen, BUF (QB1)
27. Omarion Hampton, LAC (RB13)
28. A.J. Brown, PHI (WR12)
29. Kenneth Walker III, KC (RB14)
30. Javonte Williams, DAL (RB15)
31. Lamar Jackson, BAL (QB2)
32. Breece Hall, NYJ (RB16)
33. Travis Etienne Jr., NO (RB17)
34. Garrett Wilson, NYJ (WR13)
35. Nico Collins, HOU (WR14)
36. Kyren Williams, LAR (RB18)
37. Cam Skattebo, NYG (RB19)
38. DeVonta Smith, PHI (WR15)
39. Jayden Daniels, WSH (QB3)
40. Jaylen Waddle, DEN (WR16)
41. Davante Adams, LAR (WR17)
42. Rome Odunze, CHI (WR18)
43. Zay Flowers, BAL (WR19)
44. Quinshon Judkins, CLE (RB20)
45. Bucky Irving, TB (RB21)
46. Drake Maye, NE (QB4)
47. Chuba Hubbard, CAR (RB22)
48. Harold Fannin Jr., CLE (TE3)
49. Tyler Warren, IND (TE4)
50. Emeka Egbuka, TB (WR20)
51. Tetairoa McMillan, CAR (WR21)
52. Jalen Hurts, PHI (QB5)
53. Tucker Kraft, GB (TE5)
54. D'Andre Swift, CHI (RB23)
55. Jadarian Price, SEA (RB24)
56. David Montgomery, HOU (RB25)
57. Tee Higgins, CIN (WR22)
58. Colston Loveland, CHI (TE6)
59. Jaxson Dart, NYG (QB6)
60. DK Metcalf, PIT (WR23)
61. Terry McLaurin, WSH (WR24)
62. Joe Burrow, CIN (QB7)
63. Bhayshul Tuten, JAX (RB26)
64. Aaron Jones Sr., MIN (RB28)
64. Kyle Pitts Sr., ATL (TE7)
65. Tony Pollard, TEN (RB27)
67. Rhamondre Stevenson, NE (RB29)
68. Ladd McConkey, LAC (WR25)
69. DJ Moore, BUF (WR26)
70. TreVeyon Henderson, NE (RB30)
71. Kenneth Gainwell, TB (RB31)
72. Sam LaPorta, DET (TE8)
73. Wan'Dale Robinson, TEN (WR27)
74. Marvin Harrison Jr., ARI (WR28)
75. Jameson Williams, DET (WR29)
76. Carnell Tate, TEN (WR30)
77. Bo Nix, DEN (QB8)
78. Courtland Sutton, DEN (WR31)
79. Christian Watson, GB (WR32)
80. Michael Pittman Jr., PIT (WR33)
81. Justin Herbert, LAC (QB9)
82. Jaylen Warren, PIT (RB32)
83. Rachaad White, WSH (RB33)
84. Luther Burden III, CHI (WR34)
85. Michael Wilson, ARI (WR35)
86. Jakobi Meyers, JAX (WR36)
87. Jordyn Tyson, NO (WR37)
88. Jake Ferguson, DAL (TE9)
89. Dak Prescott, DAL (QB10)
90. Patrick Mahomes, KC (QB11)
91. Chris Godwin Jr., TB (WR38)
92. Dallas Goedert, PHI (TE10)
93. Matthew Golden, GB (WR39)
94. Travis Kelce, KC (TE11)
95. J.K. Dobbins, DEN (RB34)
96. Brock Purdy, SF (QB12)
97. Trevor Lawrence, JAX (QB13)
98. Caleb Williams, CHI (QB14)
99. George Kittle, SF (TE12)
100. RJ Harvey, DEN (RB35)
101. Rico Dowdle, PIT (RB36)
102. Mike Evans, SF (WR40)
103. Alec Pierce, IND (WR41)
104. Jordan Addison, MIN (WR42)
104. Khalil Shakir, BUF (WR46)
105. Kyler Murray, MIN (QB15)
106. Parker Washington, JAX (WR43)
107. Ricky Pearsall, SF (WR44)
108. Kyle Monangai, CHI (RB37)
109. Tyjae Spears, TEN (RB38)
110. Blake Corum, LAR (RB39)
111. Tyler Shough, NO (QB16)
112. Tyrone Tracy Jr., NYG (RB41)
112. Matthew Stafford, LAR (QB17)
113. Zach Charbonnet, SEA (RB40)
113. Jalen Coker, CAR (WR47)
114. Calvin Ridley, TEN (WR48)
114. Juwan Johnson, NO (TE13)
115. Hunter Henry, NE (TE14)
116. Romeo Doubs, NE (WR45)
117. Isaiah Likely, NYG (TE15)
118. Jordan Love, GB (QB18)
119. Jacory Croskey-Merritt, WSH (RB42)
120. Jordan Mason, MIN (RB43)
121. Tyler Allgeier, ARI (RB44)
122. Keaton Mitchell, LAC (RB45)
126. Dalton Schultz, HOU (TE16)
128. Malik Willis, MIA (QB19)
129. Jayden Reed, GB (WR49)
130. Makai Lemon, PHI (WR50)
131. Brian Thomas Jr., JAX (WR51)
132. Jerry Jeudy, CLE (WR52)
133. Jonathon Brooks, CAR (RB46)
134. Jayden Higgins, HOU (WR53)
135. Xavier Worthy, KC (WR54)
136. Tank Dell, HOU (WR55)
137. KC Concepcion, CLE (WR56)
138. Justice Hill, BAL (RB47)
139. Woody Marks, HOU (RB48)
140. Isiah Pacheco, DET (RB49)
141. Brandon Aubrey, DAL (K1)
142. Cameron Dicker, LAC (K2)
143. Houston Texans DST, HOU (DST1)
144. Denver Broncos DST, DEN (DST2)
145. Seattle Seahawks DST, SEA (DST3)
146. Los Angeles Rams DST, LAR (DST4)
147. Pittsburgh Steelers DST, PIT (DST5)
148. Ka'imi Fairbairn, HOU (K3)
149. Eddy Pineiro, SF (K4)
150. Chris Boswell, PIT (K5)
151. Los Angeles Chargers DST, LAC (DST6)
152. New England Patriots DST, NE (DST7)
153. Minnesota Vikings DST, MIN (DST8)
154. Philadelphia Eagles DST, PHI (DST9)
155. Green Bay Packers DST, GB (DST10)
156. Harrison Butker, KC (K6)
157. Jason Myers, SEA (K7)
158. Will Reichard, MIN (K8)
159. Cam Little, JAX (K9)
160. Harrison Mevis, LAR (K10)