          Fantasy football mock draft: How managers should value running backs and receivers in half-PPR scoring

          A half-PPR scoring system still elevates pass-catchers without penalizing running backs like James Cook III, who get the bulk of their touches on carries. Mike Carlson/Getty Images
          • Eric KarabellJun 29, 2026, 04:03 PM
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              Eric Karabell is a senior writer covering fantasy football, baseball and basketball at ESPN. Eric is a charter member of the FSWA Hall of Fame, a BBWAA baseball Hall of Fame voter and author of "The Best Philadelphia Sports Arguments."
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          Everyone should do a mock draft (or five...) every week. OK, so it may sound daunting, but you love playing fantasy football and you want to get it right so, shouldn't you be practicing for the big day(s)? Also, mock drafts are fun -- not daunting, and certainly not a waste of time. There are so many things in life that aren't fun. This isn't going to the dentist (sorry, dentists, not trying to get personal here). Draft a fake football team two, three, or even 30 times over the summer, like we do. We practice. It prepares us for the real thing. We call it Mock Draft Monday. Try one out yourself with our Mock Draft Lobby.

          There is a difference between planning and executing a fantasy football draft in half PPR (point per reception) scoring, but I must admit, there isn't such a major difference that it greatly affects strategy. The receptions aren't worth as much as in a standard full-PPR format, obviously, but if one likes a player, let's be real, one still likes the player even if the receptions get downplayed. Not everyone piles on the targets. Derrick Henry doesn't, and I love his value no matter what because everyone thinks he is too old (he is not). James Cook III is another fellow I like in this format. By the same logic, big-play receivers like Mike Evans, Jameson Williams and Alec Pierce are worth more in half-PPR formats, relative to scale, rather than they do in the full-PPR leagues that reward volume receivers.

          Put simply, rushing yards -- like those supplied by Henry and Cook -- matter a bit more in half-PPR formats than full ones, so one can make the case for those running backs earlier. In the middle rounds, perhaps we back off a bit on pass-catching running backs such as Kenny Gainwell, RJ Harvey and Tyjae Spears. They still matter, but not as much. Perhaps they aren't obvious flex options in this format while Kyle Monangai or Jordan Mason deserve more consideration.

          That extra half point for receptions in full PPR formats can be noticeable, so pay close attention to the difference in your mock drafts. Practice half PPR versus full PPR. It adjusts strategy for sure, but then again, perhaps Evans catches 80 passes this season or Gainwell rushes for 1,000 yards. It could happen.

          Joining me in this mock draft are fellow analysts Stephania Bell, Matt Bowen, Daniel Dopp, Tyler Fulghum, Liz Loza, Eric Moody and Field Yates as well as NFL reporters Dan Graziano and Cam Wolfe. Individual rosters are displayed below the round-by-round results.

          Round 1

          1. Bijan Robinson, ATL (RB1) -- Dopp
          2. Jahmyr Gibbs, DET (RB2) -- Wolfe
          3. Ja'Marr Chase, CIN (WR1) -- Karabell
          4. Christian McCaffrey, SF (RB3) -- Graziano
          5. Jonathan Taylor, IND (RB4) -- Bell
          6. Puka Nacua, LAR (WR2) -- Yates
          7. Jaxon Smith-Njigba, SEA (WR3) -- Bowen
          8. Amon-Ra St. Brown, DET (WR4) -- Moody
          9. CeeDee Lamb, DAL (WR5) -- Loza
          10. Ashton Jeanty, LV (RB5) -- Tyler Fulghum

          Round 2

          11. Justin Jefferson, MIN (WR6) -- Tyler Fulghum
          12. James Cook III, BUF (RB6) -- Loza
          13. De'Von Achane, MIA (RB7) -- Moody
          14. Jeremiyah Love, ARI (RB8) -- Bowen
          15. Saquon Barkley, PHI (RB9) -- Yates
          16. Drake London, ATL (WR7) -- Bell
          17. Nico Collins, HOU (WR8) -- Graziano
          18. Derrick Henry, BAL (RB10) -- Karabell
          19. Omarion Hampton, LAC (RB11) -- Wolfe
          20. Chris Olave, NO (WR9) -- Dopp

          Round 3

          21. Chase Brown, CIN (RB12) -- Dopp
          22. Trey McBride, ARI (TE1) -- Wolfe
          23. Josh Jacobs, GB (RB13) -- Karabell
          24. Brock Bowers, LV (TE2) -- Graziano
          25. Javonte Williams, DAL (RB14) -- Bell
          26. Kenneth Walker III, KC (RB15) -- Yates
          27. George Pickens, DAL (WR10) -- Bowen
          28. Breece Hall, NYJ (RB16) -- Moody
          29. Kyren Williams, LAR (RB17) -- Loza
          30. Rashee Rice, KC (WR11) -- Tyler Fulghum

          Round 4

          31. Travis Etienne Jr., NO (RB18) -- Tyler Fulghum
          32. A.J. Brown, NE (WR12) -- Loza
          33. Josh Allen, BUF (QB1) -- Moody
          34. Tetairoa McMillan, CAR (WR13) -- Bowen
          35. Cam Skattebo, NYG (RB19) -- Yates
          36. DeVonta Smith, PHI (WR14) -- Bell
          37. Garrett Wilson, NYJ (WR15) -- Graziano
          38. Zay Flowers, BAL (WR16) -- Karabell
          39. Tee Higgins, CIN (WR17) -- Wolfe
          40. Quinshon Judkins, CLE (RB20) -- Dopp

          Round 5

          41. Emeka Egbuka, TB (WR18) -- Dopp
          42. Malik Nabers, NYG (WR19) -- Wolfe
          43. Davante Adams, LAR (WR20) -- Karabell
          44. Bucky Irving, TB (RB21) -- Graziano
          45. Jadarian Price, SEA (RB22) -- Bell
          46. Carnell Tate, TEN (WR21) -- Yates
          47. TreVeyon Henderson, NE (RB23) -- Bowen
          48. Ladd McConkey, LAC (WR22) -- Moody
          49. Bhayshul Tuten, JAX (RB24) -- Loza
          50. Colston Loveland, CHI (TE3) -- Tyler Fulghum

          Round 6

          51. Jayden Daniels, WSH (QB2) -- Tyler Fulghum
          52. Tyler Warren, IND (TE4) -- Loza
          53. Rome Odunze, CHI (WR23) -- Moody
          54. Luther Burden III, CHI (WR24) -- Bowen
          55. Marvin Harrison Jr., ARI (WR25) -- Yates
          56. Terry McLaurin, WSH (WR26) -- Bell
          57. D'Andre Swift, CHI (RB25) -- Graziano
          58. David Montgomery, HOU (RB26) -- Karabell
          59. Lamar Jackson, BAL (QB3) -- Wolfe
          60. Jameson Williams, DET (WR27) -- Dopp

          Round 7

          61. Harold Fannin Jr., CLE (TE5) -- Dopp
          62. Jaylen Waddle, DEN (WR28) -- Wolfe
          63. DJ Moore, BUF (WR29) -- Karabell
          64. Michael Pittman Jr., PIT (WR30) -- Graziano
          65. George Kittle, SF (TE6) -- Bell
          66. Kyle Pitts Sr., ATL (TE7) -- Yates
          67. Jordyn Tyson, NO (WR31) -- Bowen
          68. Tony Pollard, TEN (RB27) -- Moody
          69. Mike Evans, SF (WR32) -- Loza
          70. J.K. Dobbins, DEN (RB28) -- Tyler Fulghum

          Round 8

          71. Jaylen Warren, PIT (RB29) -- Tyler Fulghum
          72. Christian Watson, GB (WR33) -- Loza
          73. Sam LaPorta, DET (TE8) -- Moody
          74. Joe Burrow, CIN (QB4) -- Bowen
          75. Chris Godwin Jr., TB (WR34) -- Yates
          76. Drake Maye, NE (QB5) -- Bell
          77. Chuba Hubbard, CAR (RB30) -- Graziano
          78. Rachaad White, WSH (RB31) -- Karabell
          79. DK Metcalf, PIT (WR35) -- Wolfe
          80. Jalen Hurts, PHI (QB6) -- Dopp

          Round 9

          81. Courtland Sutton, DEN (WR36) -- Dopp
          82. Rico Dowdle, PIT (RB32) -- Wolfe
          83. Alec Pierce, IND (WR37) -- Karabell
          84. Brian Thomas Jr., JAX (WR38) -- Graziano
          85. Parker Washington, JAX (WR39) -- Bell
          86. Jaxson Dart, NYG (QB7) -- Yates
          87. Rhamondre Stevenson, NE (RB33) -- Bowen
          88. Kenny Gainwell, TB (RB34) -- Moody
          89. Jonathon Brooks, CAR (RB35) -- Loza
          90. Quentin Johnston, LAC (WR40) -- Tyler Fulghum

          Round 10

          91. Ricky Pearsall, SF (WR41) -- Tyler Fulghum
          92. Wan'Dale Robinson, TEN (WR42) -- Loza
          93. Matthew Golden, GB (WR43) -- Moody
          94. Makai Lemon, PHI (WR44) -- Bowen
          95. Kyle Monangai, CHI (RB36) -- Yates
          96. RJ Harvey, DEN (RB37) -- Bell
          97. Aaron Jones Sr., MIN (RB38) -- Graziano
          98. Blake Corum, LAR (RB39) -- Karabell
          99. Travis Kelce, KC (TE9) -- Wolfe
          100. Jakobi Meyers, JAX (WR45) -- Dopp

          Round 11

          101. Xavier Worthy, KC (WR46) -- Dopp
          102. Travis Hunter, JAX (WR47) -- Wolfe
          103. Michael Wilson, ARI (WR48) -- Karabell
          104. KC Concepcion, CLE (WR49) -- Graziano
          105. Dallas Goedert, PHI (TE10) -- Bell
          106. Brock Purdy, SF (QB8) -- Yates
          107. Jacory Croskey-Merritt, WSH (RB40) -- Bowen
          108. Josh Downs, IND (WR50) -- Moody
          109. Dak Prescott, DAL (QB9) -- Loza
          110. Jayden Reed, GB (WR51) -- Tyler Fulghum

          Round 12

          111. Adonai Mitchell, NYJ (WR52) -- Tyler Fulghum
          112. Woody Marks, HOU (RB41) -- Loza
          113. Tyjae Spears, TEN (RB42) -- Moody
          114. Jake Ferguson, DAL (TE11) -- Bowen
          115. Jayden Higgins, HOU (WR53) -- Yates
          116. Khalil Shakir, BUF (WR54) -- Bell
          117. Caleb Williams, CHI (QB10) -- Graziano
          118. Trevor Lawrence, JAX (QB11) -- Karabell
          119. Alvin Kamara, NO (RB43) -- Wolfe
          120. Jordan Addison, MIN (WR55) -- Dopp

          Round 13

          121. Isiah Pacheco, DET (RB44) -- Dopp
          122. Romeo Doubs, NE (WR56) -- Wolfe
          123. Tucker Kraft, GB (TE12) -- Karabell
          124. Brandon Aubrey, DAL (K1) -- Graziano
          125. Jalen McMillan, TB (WR57) -- Bell
          126. Houston Texans DST (D/ST1) -- Yates
          127. Jordan Mason, MIN (RB45) -- Bowen
          128. Zach Charbonnet, SEA (RB46) -- Moody
          129. Jalen Coker, CAR (WR58) -- Loza
          130. Denver Broncos DST (D/ST2) -- Tyler Fulghum

          Round 14

          131. Tank Bigsby, PHI (RB47) -- Tyler Fulghum
          132. Justin Herbert, LAC (QB12) -- Loza
          133. Pittsburgh Steelers DST (D/ST3) -- Moody
          134. Patrick Mahomes, KC (QB13) -- Bowen
          135. Cameron Dicker, LAC (K2) -- Yates
          136. Seattle Seahawks DST (D/ST4) -- Bell
          137. Bo Nix, DEN (QB14) -- Graziano
          138. Matthew Stafford, LAR (QB15) -- Karabell
          139. Calvin Ridley, TEN (WR59) -- Wolfe
          140. Los Angeles Rams DST (D/ST5) -- Dopp

          Round 15

          141. Isaiah Likely, NYG (TE13) -- Dopp
          142. Philadelphia Eagles DST (D/ST6) -- Wolfe
          143. Baltimore Ravens DST (D/ST7) -- Karabell
          144. Chris Rodriguez Jr., JAX (RB48) -- Graziano
          145. Rashid Shaheed, SEA (WR60) -- Bell
          146. Stefon Diggs, FA (WR61) -- Yates
          147. New England Patriots DST (D/ST8) -- Bowen
          148. Keaton Mitchell, LAC (RB49) -- Moody
          149. Ka'imi Fairbairn, HOU (K3) -- Loza
          150. Jason Myers, SEA (K4) -- Tyler Fulghum

          Round 16

          151. Mark Andrews, BAL (TE14) -- Tyler Fulghum
          152. Jacksonville Jaguars DST (D/ST9) -- Loza
          153. Harrison Mevis, LAR (K5) -- Moody
          154. Eddy Pineiro, SF (K6) -- Bowen
          155. Tyrone Tracy Jr., NYG (RB50) -- Yates
          156. Cam Little, JAX (K7) -- Bell
          157. Minnesota Vikings DST (D/ST10) -- Graziano
          158. Jake Bates, DET (K8) -- Karabell
          159. Evan McPherson, CIN (K9) -- Wolfe
          160. Tyler Loop, BAL (K10) -- Dopp

          Team rosters are presented in first-round pick order. Pick and Bye weeks are indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick | Bye)

          Team Dopp

          QB1 Jalen Hurts, PHI (Pick: 8.10 | Bye: 10)
          RB1 Bijan Robinson, ATL (Pick: 1.1 | Bye: 11)
          RB2 Chase Brown, CIN (Pick: 3.1 | Bye: 6)
          RB3 Quinshon Judkins, CLE (Pick: 4.10 | Bye: 11)
          RB4 Isiah Pacheco, DET (Pick: 13.1 | Bye: 6)
          WR1 Chris Olave, NO (Pick: 2.10 | Bye: 8)
          WR2 Emeka Egbuka, TB (Pick: 5.1 | Bye: 10)
          WR3 Jameson Williams, DET (Pick: 6.10 | Bye: 6)
          WR4 Courtland Sutton, DEN (Pick: 9.1 | Bye: 10)
          WR5 Jakobi Meyers, JAX (Pick: 10.10 | Bye: 7)
          WR6 Xavier Worthy, KC (Pick: 11.1 | Bye: 5)
          WR7 Jordan Addison, MIN (Pick: 12.10 | Bye: 6)
          TE1 Harold Fannin Jr., CLE (Pick: 7.1 | Bye: 11)
          TE2 Isaiah Likely, NYG (Pick: 15.1 | Bye: 8)
          K1 Tyler Loop, BAL (Pick: 16.10 | Bye: 13)
          D/ST1 Los Angeles Rams DST (Pick: 14.10 | Bye: 11)

          Team Wolfe

          QB1 Lamar Jackson, BAL (Pick: 6.9 | Bye: 13)
          RB1 Jahmyr Gibbs, DET (Pick: 1.2 | Bye: 6)
          RB2 Omarion Hampton, LAC (Pick: 2.9 | Bye: 7)
          RB3 Rico Dowdle, PIT (Pick: 9.2 | Bye: 9)
          RB4 Alvin Kamara, NO (Pick: 12.9 | Bye: 8)
          WR1 Tee Higgins, CIN (Pick: 4.9 | Bye: 6)
          WR2 Malik Nabers, NYG (Pick: 5.2 | Bye: 8)
          WR3 Jaylen Waddle, DEN (Pick: 7.2 | Bye: 10)
          WR4 DK Metcalf, PIT (Pick: 8.9 | Bye: 9)
          WR5 Travis Hunter, JAX (Pick: 11.2 | Bye: 7)
          WR6 Romeo Doubs, NE (Pick: 13.2 | Bye: 11)
          WR7 Calvin Ridley, TEN (Pick: 14.9 | Bye: 9)
          TE1 Trey McBride, ARI (Pick: 3.2 | Bye: 14)
          TE2 Travis Kelce, KC (Pick: 10.9 | Bye: 5)
          K1 Evan McPherson, CIN (Pick: 16.9 | Bye: 6)
          D/ST1 Philadelphia Eagles DST (Pick: 15.2 | Bye: 10)

          Team Karabell

          QB1 Trevor Lawrence, JAX (Pick: 12.8 | Bye: 7)
          QB2 Matthew Stafford, LAR (Pick: 14.8 | Bye: 11)
          RB1 Derrick Henry, BAL (Pick: 2.8 | Bye: 13)
          RB2 Josh Jacobs, GB (Pick: 3.3 | Bye: 11)
          RB3 David Montgomery, HOU (Pick: 6.8 | Bye: 8)
          RB4 Rachaad White, WSH (Pick: 8.8 | Bye: 7)
          RB5 Blake Corum, LAR (Pick: 10.8 | Bye: 11)
          WR1 Ja'Marr Chase, CIN (Pick: 1.3 | Bye: 6)
          WR2 Zay Flowers, BAL (Pick: 4.8 | Bye: 13)
          WR3 Davante Adams, LAR (Pick: 5.3 | Bye: 11)
          WR4 DJ Moore, BUF (Pick: 7.3 | Bye: 7)
          WR5 Alec Pierce, IND (Pick: 9.3 | Bye: 13)
          WR6 Michael Wilson, ARI (Pick: 11.3 | Bye: 14)
          TE1 Tucker Kraft, GB (Pick: 13.3 | Bye: 11)
          K1 Jake Bates, DET (Pick: 16.8 | Bye: 6)
          D/ST1 Baltimore Ravens DST (Pick: 15.3 | Bye: 13)

          Team Graziano

          QB1 Caleb Williams, CHI (Pick: 12.7 | Bye: 10)
          QB2 Bo Nix, DEN (Pick: 14.7 | Bye: 10)
          RB1 Christian McCaffrey, SF (Pick: 1.4 | Bye: 8)
          RB2 Bucky Irving, TB (Pick: 5.4 | Bye: 10)
          RB3 D'Andre Swift, CHI (Pick: 6.7 | Bye: 10)
          RB4 Chuba Hubbard, CAR (Pick: 8.7 | Bye: 5)
          RB5 Aaron Jones Sr., MIN (Pick: 10.7 | Bye: 6)
          RB6 Chris Rodriguez Jr., JAX (Pick: 15.4 | Bye: 7)
          WR1 Nico Collins, HOU (Pick: 2.7 | Bye: 8)
          WR2 Garrett Wilson, NYJ (Pick: 4.7 | Bye: 13)
          WR3 Michael Pittman Jr., PIT (Pick: 7.4 | Bye: 9)
          WR4 Brian Thomas Jr., JAX (Pick: 9.4 | Bye: 7)
          WR5 KC Concepcion, CLE (Pick: 11.4 | Bye: 11)
          TE1 Brock Bowers, LV (Pick: 3.4 | Bye: 7)
          K1 Brandon Aubrey, DAL (Pick: 13.4 | Bye: 14)
          D/ST1 Minnesota Vikings DST (Pick: 16.7 | Bye: 6)

          Team Bell

          QB1 Drake Maye, NE (Pick: 8.6 | Bye: 11)
          RB1 Jonathan Taylor, IND (Pick: 1.5 | Bye: 13)
          RB2 Javonte Williams, DAL (Pick: 3.5 | Bye: 14)
          RB3 Jadarian Price, SEA (Pick: 5.5 | Bye: 11)
          RB4 RJ Harvey, DEN (Pick: 10.6 | Bye: 10)
          WR1 Drake London, ATL (Pick: 2.6 | Bye: 11)
          WR2 DeVonta Smith, PHI (Pick: 4.6 | Bye: 10)
          WR3 Terry McLaurin, WSH (Pick: 6.6 | Bye: 7)
          WR4 Parker Washington, JAX (Pick: 9.5 | Bye: 7)
          WR5 Khalil Shakir, BUF (Pick: 12.6 | Bye: 7)
          WR6 Jalen McMillan, TB (Pick: 13.5 | Bye: 10)
          WR7 Rashid Shaheed, SEA (Pick: 15.5 | Bye: 11)
          TE1 George Kittle, SF (Pick: 7.5 | Bye: 8)
          TE2 Dallas Goedert, PHI (Pick: 11.5 | Bye: 10)
          K1 Cam Little, JAX (Pick: 16.6 | Bye: 7)
          D/ST1 Seattle Seahawks DST (Pick: 14.6 | Bye: 11)

          Team Yates

          QB1 Jaxson Dart, NYG (Pick: 9.6 | Bye: 8)
          QB2 Brock Purdy, SF (Pick: 11.6 | Bye: 8)
          RB1 Saquon Barkley, PHI (Pick: 2.5 | Bye: 10)
          RB2 Kenneth Walker III, KC (Pick: 3.6 | Bye: 5)
          RB3 Cam Skattebo, NYG (Pick: 4.5 | Bye: 8)
          RB4 Kyle Monangai, CHI (Pick: 10.5 | Bye: 10)
          RB5 Tyrone Tracy Jr., NYG (Pick: 16.5 | Bye: 8)
          WR1 Puka Nacua, LAR (Pick: 1.6 | Bye: 11)
          WR2 Carnell Tate, TEN (Pick: 5.6 | Bye: 9)
          WR3 Marvin Harrison Jr., ARI (Pick: 6.5 | Bye: 14)
          WR4 Chris Godwin Jr., TB (Pick: 8.5 | Bye: 10)
          WR5 Jayden Higgins, HOU (Pick: 12.5 | Bye: 8)
          WR6 Stefon Diggs, FA (Pick: 15.6 | Bye: 0)
          TE1 Kyle Pitts Sr., ATL (Pick: 7.6 | Bye: 11)
          K1 Cameron Dicker, LAC (Pick: 14.5 | Bye: 7)
          D/ST1 Houston Texans DST (Pick: 13.6 | Bye: 8)

          Team Bowen

          QB1 Joe Burrow, CIN (Pick: 8.4 | Bye: 6)
          QB2 Patrick Mahomes, KC (Pick: 14.4 | Bye: 5)
          RB1 Jeremiyah Love, ARI (Pick: 2.4 | Bye: 14)
          RB2 TreVeyon Henderson, NE (Pick: 5.7 | Bye: 11)
          RB3 Rhamondre Stevenson, NE (Pick: 9.7 | Bye: 11)
          RB4 Jacory Croskey-Merritt, WSH (Pick: 11.7 | Bye: 7)
          RB5 Jordan Mason, MIN (Pick: 13.7 | Bye: 6)
          WR1 Jaxon Smith-Njigba, SEA (Pick: 1.7 | Bye: 11)
          WR2 George Pickens, DAL (Pick: 3.7 | Bye: 14)
          WR3 Tetairoa McMillan, CAR (Pick: 4.4 | Bye: 5)
          WR4 Luther Burden III, CHI (Pick: 6.4 | Bye: 10)
          WR5 Jordyn Tyson, NO (Pick: 7.7 | Bye: 8)
          WR6 Makai Lemon, PHI (Pick: 10.4 | Bye: 10)
          TE1 Jake Ferguson, DAL (Pick: 12.4 | Bye: 14)
          K1 Eddy Pineiro, SF (Pick: 16.4 | Bye: 8)
          D/ST1 New England Patriots DST (Pick: 15.7 | Bye: 11)

          Team Moody

          QB1 Josh Allen, BUF (Pick: 4.3 | Bye: 7)
          RB1 De'Von Achane, MIA (Pick: 2.3 | Bye: 6)
          RB2 Breece Hall, NYJ (Pick: 3.8 | Bye: 13)
          RB3 Tony Pollard, TEN (Pick: 7.8 | Bye: 9)
          RB4 Kenny Gainwell, TB (Pick: 9.8 | Bye: 10)
          RB5 Tyjae Spears, TEN (Pick: 12.3 | Bye: 9)
          RB6 Zach Charbonnet, SEA (Pick: 13.8 | Bye: 11)
          RB7 Keaton Mitchell, LAC (Pick: 15.8 | Bye: 7)
          WR1 Amon-Ra St. Brown, DET (Pick: 1.8 | Bye: 6)
          WR2 Ladd McConkey, LAC (Pick: 5.8 | Bye: 7)
          WR3 Rome Odunze, CHI (Pick: 6.3 | Bye: 10)
          WR4 Matthew Golden, GB (Pick: 10.3 | Bye: 11)
          WR5 Josh Downs, IND (Pick: 11.8 | Bye: 13)
          TE1 Sam LaPorta, DET (Pick: 8.3 | Bye: 6)
          K1 Harrison Mevis, LAR (Pick: 16.3 | Bye: 11)
          D/ST1 Pittsburgh Steelers DST (Pick: 14.3 | Bye: 9)

          Team Loza

          QB1 Dak Prescott, DAL (Pick: 11.9 | Bye: 14)
          QB2 Justin Herbert, LAC (Pick: 14.2 | Bye: 7)
          RB1 James Cook III, BUF (Pick: 2.2 | Bye: 7)
          RB2 Kyren Williams, LAR (Pick: 3.9 | Bye: 11)
          RB3 Bhayshul Tuten, JAX (Pick: 5.9 | Bye: 7)
          RB4 Jonathon Brooks, CAR (Pick: 9.9 | Bye: 5)
          RB5 Woody Marks, HOU (Pick: 12.2 | Bye: 8)
          WR1 CeeDee Lamb, DAL (Pick: 1.9 | Bye: 14)
          WR2 A.J. Brown, NE (Pick: 4.2 | Bye: 11)
          WR3 Mike Evans, SF (Pick: 7.9 | Bye: 8)
          WR4 Christian Watson, GB (Pick: 8.2 | Bye: 11)
          WR5 Wan'Dale Robinson, TEN (Pick: 10.2 | Bye: 9)
          WR6 Jalen Coker, CAR (Pick: 13.9 | Bye: 5)
          TE1 Tyler Warren, IND (Pick: 6.2 | Bye: 13)
          K1 Ka'imi Fairbairn, HOU (Pick: 15.9 | Bye: 8)
          D/ST1 Jacksonville Jaguars DST (Pick: 16.2 | Bye: 7)

          Team Tyler Fulghum

          QB1 Jayden Daniels, WSH (Pick: 6.1 | Bye: 7)
          RB1 Ashton Jeanty, LV (Pick: 1.10 | Bye: 7)
          RB2 Travis Etienne Jr., NO (Pick: 4.1 | Bye: 8)
          RB3 J.K. Dobbins, DEN (Pick: 7.10 | Bye: 10)
          RB4 Jaylen Warren, PIT (Pick: 8.1 | Bye: 9)
          RB5 Tank Bigsby, PHI (Pick: 14.1 | Bye: 10)
          WR1 Justin Jefferson, MIN (Pick: 2.1 | Bye: 6)
          WR2 Rashee Rice, KC (Pick: 3.10 | Bye: 5)
          WR3 Quentin Johnston, LAC (Pick: 9.10 | Bye: 7)
          WR4 Ricky Pearsall, SF (Pick: 10.1 | Bye: 8)
          WR5 Jayden Reed, GB (Pick: 11.10 | Bye: 11)
          WR6 Adonai Mitchell, NYJ (Pick: 12.1 | Bye: 13)
          TE1 Colston Loveland, CHI (Pick: 5.10 | Bye: 10)
          TE2 Mark Andrews, BAL (Pick: 16.1 | Bye: 13)
          K1 Jason Myers, SEA (Pick: 15.10 | Bye: 11)
          D/ST1 Denver Broncos DST (Pick: 13.10 | Bye: 10)