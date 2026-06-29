Fantasy football mock draft: How managers should value running backs and receivers in half-PPR scoring

Everyone should do a mock draft (or five...) every week. OK, so it may sound daunting, but you love playing fantasy football and you want to get it right so, shouldn't you be practicing for the big day(s)? Also, mock drafts are fun -- not daunting, and certainly not a waste of time. There are so many things in life that aren't fun. This isn't going to the dentist (sorry, dentists, not trying to get personal here). Draft a fake football team two, three, or even 30 times over the summer, like we do. We practice. It prepares us for the real thing. We call it Mock Draft Monday. Try one out yourself with our Mock Draft Lobby.
There is a difference between planning and executing a fantasy football draft in half PPR (point per reception) scoring, but I must admit, there isn't such a major difference that it greatly affects strategy. The receptions aren't worth as much as in a standard full-PPR format, obviously, but if one likes a player, let's be real, one still likes the player even if the receptions get downplayed. Not everyone piles on the targets. Derrick Henry doesn't, and I love his value no matter what because everyone thinks he is too old (he is not). James Cook III is another fellow I like in this format. By the same logic, big-play receivers like Mike Evans, Jameson Williams and Alec Pierce are worth more in half-PPR formats, relative to scale, rather than they do in the full-PPR leagues that reward volume receivers.
Put simply, rushing yards -- like those supplied by Henry and Cook -- matter a bit more in half-PPR formats than full ones, so one can make the case for those running backs earlier. In the middle rounds, perhaps we back off a bit on pass-catching running backs such as Kenny Gainwell, RJ Harvey and Tyjae Spears. They still matter, but not as much. Perhaps they aren't obvious flex options in this format while Kyle Monangai or Jordan Mason deserve more consideration.
That extra half point for receptions in full PPR formats can be noticeable, so pay close attention to the difference in your mock drafts. Practice half PPR versus full PPR. It adjusts strategy for sure, but then again, perhaps Evans catches 80 passes this season or Gainwell rushes for 1,000 yards. It could happen.
Joining me in this mock draft are fellow analysts Stephania Bell, Matt Bowen, Daniel Dopp, Tyler Fulghum, Liz Loza, Eric Moody and Field Yates as well as NFL reporters Dan Graziano and Cam Wolfe. Individual rosters are displayed below the round-by-round results.
Round 1
1. Bijan Robinson, ATL (RB1) -- Dopp
2. Jahmyr Gibbs, DET (RB2) -- Wolfe
3. Ja'Marr Chase, CIN (WR1) -- Karabell
4. Christian McCaffrey, SF (RB3) -- Graziano
5. Jonathan Taylor, IND (RB4) -- Bell
6. Puka Nacua, LAR (WR2) -- Yates
7. Jaxon Smith-Njigba, SEA (WR3) -- Bowen
8. Amon-Ra St. Brown, DET (WR4) -- Moody
9. CeeDee Lamb, DAL (WR5) -- Loza
10. Ashton Jeanty, LV (RB5) -- Tyler Fulghum
Round 2
11. Justin Jefferson, MIN (WR6) -- Tyler Fulghum
12. James Cook III, BUF (RB6) -- Loza
13. De'Von Achane, MIA (RB7) -- Moody
14. Jeremiyah Love, ARI (RB8) -- Bowen
15. Saquon Barkley, PHI (RB9) -- Yates
16. Drake London, ATL (WR7) -- Bell
17. Nico Collins, HOU (WR8) -- Graziano
18. Derrick Henry, BAL (RB10) -- Karabell
19. Omarion Hampton, LAC (RB11) -- Wolfe
20. Chris Olave, NO (WR9) -- Dopp
Round 3
21. Chase Brown, CIN (RB12) -- Dopp
22. Trey McBride, ARI (TE1) -- Wolfe
23. Josh Jacobs, GB (RB13) -- Karabell
24. Brock Bowers, LV (TE2) -- Graziano
25. Javonte Williams, DAL (RB14) -- Bell
26. Kenneth Walker III, KC (RB15) -- Yates
27. George Pickens, DAL (WR10) -- Bowen
28. Breece Hall, NYJ (RB16) -- Moody
29. Kyren Williams, LAR (RB17) -- Loza
30. Rashee Rice, KC (WR11) -- Tyler Fulghum
Round 4
31. Travis Etienne Jr., NO (RB18) -- Tyler Fulghum
32. A.J. Brown, NE (WR12) -- Loza
33. Josh Allen, BUF (QB1) -- Moody
34. Tetairoa McMillan, CAR (WR13) -- Bowen
35. Cam Skattebo, NYG (RB19) -- Yates
36. DeVonta Smith, PHI (WR14) -- Bell
37. Garrett Wilson, NYJ (WR15) -- Graziano
38. Zay Flowers, BAL (WR16) -- Karabell
39. Tee Higgins, CIN (WR17) -- Wolfe
40. Quinshon Judkins, CLE (RB20) -- Dopp
Round 5
41. Emeka Egbuka, TB (WR18) -- Dopp
42. Malik Nabers, NYG (WR19) -- Wolfe
43. Davante Adams, LAR (WR20) -- Karabell
44. Bucky Irving, TB (RB21) -- Graziano
45. Jadarian Price, SEA (RB22) -- Bell
46. Carnell Tate, TEN (WR21) -- Yates
47. TreVeyon Henderson, NE (RB23) -- Bowen
48. Ladd McConkey, LAC (WR22) -- Moody
49. Bhayshul Tuten, JAX (RB24) -- Loza
50. Colston Loveland, CHI (TE3) -- Tyler Fulghum
Round 6
51. Jayden Daniels, WSH (QB2) -- Tyler Fulghum
52. Tyler Warren, IND (TE4) -- Loza
53. Rome Odunze, CHI (WR23) -- Moody
54. Luther Burden III, CHI (WR24) -- Bowen
55. Marvin Harrison Jr., ARI (WR25) -- Yates
56. Terry McLaurin, WSH (WR26) -- Bell
57. D'Andre Swift, CHI (RB25) -- Graziano
58. David Montgomery, HOU (RB26) -- Karabell
59. Lamar Jackson, BAL (QB3) -- Wolfe
60. Jameson Williams, DET (WR27) -- Dopp
Round 7
61. Harold Fannin Jr., CLE (TE5) -- Dopp
62. Jaylen Waddle, DEN (WR28) -- Wolfe
63. DJ Moore, BUF (WR29) -- Karabell
64. Michael Pittman Jr., PIT (WR30) -- Graziano
65. George Kittle, SF (TE6) -- Bell
66. Kyle Pitts Sr., ATL (TE7) -- Yates
67. Jordyn Tyson, NO (WR31) -- Bowen
68. Tony Pollard, TEN (RB27) -- Moody
69. Mike Evans, SF (WR32) -- Loza
70. J.K. Dobbins, DEN (RB28) -- Tyler Fulghum
Round 8
71. Jaylen Warren, PIT (RB29) -- Tyler Fulghum
72. Christian Watson, GB (WR33) -- Loza
73. Sam LaPorta, DET (TE8) -- Moody
74. Joe Burrow, CIN (QB4) -- Bowen
75. Chris Godwin Jr., TB (WR34) -- Yates
76. Drake Maye, NE (QB5) -- Bell
77. Chuba Hubbard, CAR (RB30) -- Graziano
78. Rachaad White, WSH (RB31) -- Karabell
79. DK Metcalf, PIT (WR35) -- Wolfe
80. Jalen Hurts, PHI (QB6) -- Dopp
Round 9
81. Courtland Sutton, DEN (WR36) -- Dopp
82. Rico Dowdle, PIT (RB32) -- Wolfe
83. Alec Pierce, IND (WR37) -- Karabell
84. Brian Thomas Jr., JAX (WR38) -- Graziano
85. Parker Washington, JAX (WR39) -- Bell
86. Jaxson Dart, NYG (QB7) -- Yates
87. Rhamondre Stevenson, NE (RB33) -- Bowen
88. Kenny Gainwell, TB (RB34) -- Moody
89. Jonathon Brooks, CAR (RB35) -- Loza
90. Quentin Johnston, LAC (WR40) -- Tyler Fulghum
Round 10
91. Ricky Pearsall, SF (WR41) -- Tyler Fulghum
92. Wan'Dale Robinson, TEN (WR42) -- Loza
93. Matthew Golden, GB (WR43) -- Moody
94. Makai Lemon, PHI (WR44) -- Bowen
95. Kyle Monangai, CHI (RB36) -- Yates
96. RJ Harvey, DEN (RB37) -- Bell
97. Aaron Jones Sr., MIN (RB38) -- Graziano
98. Blake Corum, LAR (RB39) -- Karabell
99. Travis Kelce, KC (TE9) -- Wolfe
100. Jakobi Meyers, JAX (WR45) -- Dopp
Round 11
101. Xavier Worthy, KC (WR46) -- Dopp
102. Travis Hunter, JAX (WR47) -- Wolfe
103. Michael Wilson, ARI (WR48) -- Karabell
104. KC Concepcion, CLE (WR49) -- Graziano
105. Dallas Goedert, PHI (TE10) -- Bell
106. Brock Purdy, SF (QB8) -- Yates
107. Jacory Croskey-Merritt, WSH (RB40) -- Bowen
108. Josh Downs, IND (WR50) -- Moody
109. Dak Prescott, DAL (QB9) -- Loza
110. Jayden Reed, GB (WR51) -- Tyler Fulghum
Round 12
111. Adonai Mitchell, NYJ (WR52) -- Tyler Fulghum
112. Woody Marks, HOU (RB41) -- Loza
113. Tyjae Spears, TEN (RB42) -- Moody
114. Jake Ferguson, DAL (TE11) -- Bowen
115. Jayden Higgins, HOU (WR53) -- Yates
116. Khalil Shakir, BUF (WR54) -- Bell
117. Caleb Williams, CHI (QB10) -- Graziano
118. Trevor Lawrence, JAX (QB11) -- Karabell
119. Alvin Kamara, NO (RB43) -- Wolfe
120. Jordan Addison, MIN (WR55) -- Dopp
Round 13
121. Isiah Pacheco, DET (RB44) -- Dopp
122. Romeo Doubs, NE (WR56) -- Wolfe
123. Tucker Kraft, GB (TE12) -- Karabell
124. Brandon Aubrey, DAL (K1) -- Graziano
125. Jalen McMillan, TB (WR57) -- Bell
126. Houston Texans DST (D/ST1) -- Yates
127. Jordan Mason, MIN (RB45) -- Bowen
128. Zach Charbonnet, SEA (RB46) -- Moody
129. Jalen Coker, CAR (WR58) -- Loza
130. Denver Broncos DST (D/ST2) -- Tyler Fulghum
Round 14
131. Tank Bigsby, PHI (RB47) -- Tyler Fulghum
132. Justin Herbert, LAC (QB12) -- Loza
133. Pittsburgh Steelers DST (D/ST3) -- Moody
134. Patrick Mahomes, KC (QB13) -- Bowen
135. Cameron Dicker, LAC (K2) -- Yates
136. Seattle Seahawks DST (D/ST4) -- Bell
137. Bo Nix, DEN (QB14) -- Graziano
138. Matthew Stafford, LAR (QB15) -- Karabell
139. Calvin Ridley, TEN (WR59) -- Wolfe
140. Los Angeles Rams DST (D/ST5) -- Dopp
Round 15
141. Isaiah Likely, NYG (TE13) -- Dopp
142. Philadelphia Eagles DST (D/ST6) -- Wolfe
143. Baltimore Ravens DST (D/ST7) -- Karabell
144. Chris Rodriguez Jr., JAX (RB48) -- Graziano
145. Rashid Shaheed, SEA (WR60) -- Bell
146. Stefon Diggs, FA (WR61) -- Yates
147. New England Patriots DST (D/ST8) -- Bowen
148. Keaton Mitchell, LAC (RB49) -- Moody
149. Ka'imi Fairbairn, HOU (K3) -- Loza
150. Jason Myers, SEA (K4) -- Tyler Fulghum
Round 16
151. Mark Andrews, BAL (TE14) -- Tyler Fulghum
152. Jacksonville Jaguars DST (D/ST9) -- Loza
153. Harrison Mevis, LAR (K5) -- Moody
154. Eddy Pineiro, SF (K6) -- Bowen
155. Tyrone Tracy Jr., NYG (RB50) -- Yates
156. Cam Little, JAX (K7) -- Bell
157. Minnesota Vikings DST (D/ST10) -- Graziano
158. Jake Bates, DET (K8) -- Karabell
159. Evan McPherson, CIN (K9) -- Wolfe
160. Tyler Loop, BAL (K10) -- Dopp
Team rosters are presented in first-round pick order. Pick and Bye weeks are indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick | Bye)
Team Dopp
QB1 Jalen Hurts, PHI (Pick: 8.10 | Bye: 10)
RB1 Bijan Robinson, ATL (Pick: 1.1 | Bye: 11)
RB2 Chase Brown, CIN (Pick: 3.1 | Bye: 6)
RB3 Quinshon Judkins, CLE (Pick: 4.10 | Bye: 11)
RB4 Isiah Pacheco, DET (Pick: 13.1 | Bye: 6)
WR1 Chris Olave, NO (Pick: 2.10 | Bye: 8)
WR2 Emeka Egbuka, TB (Pick: 5.1 | Bye: 10)
WR3 Jameson Williams, DET (Pick: 6.10 | Bye: 6)
WR4 Courtland Sutton, DEN (Pick: 9.1 | Bye: 10)
WR5 Jakobi Meyers, JAX (Pick: 10.10 | Bye: 7)
WR6 Xavier Worthy, KC (Pick: 11.1 | Bye: 5)
WR7 Jordan Addison, MIN (Pick: 12.10 | Bye: 6)
TE1 Harold Fannin Jr., CLE (Pick: 7.1 | Bye: 11)
TE2 Isaiah Likely, NYG (Pick: 15.1 | Bye: 8)
K1 Tyler Loop, BAL (Pick: 16.10 | Bye: 13)
D/ST1 Los Angeles Rams DST (Pick: 14.10 | Bye: 11)
Team Wolfe
QB1 Lamar Jackson, BAL (Pick: 6.9 | Bye: 13)
RB1 Jahmyr Gibbs, DET (Pick: 1.2 | Bye: 6)
RB2 Omarion Hampton, LAC (Pick: 2.9 | Bye: 7)
RB3 Rico Dowdle, PIT (Pick: 9.2 | Bye: 9)
RB4 Alvin Kamara, NO (Pick: 12.9 | Bye: 8)
WR1 Tee Higgins, CIN (Pick: 4.9 | Bye: 6)
WR2 Malik Nabers, NYG (Pick: 5.2 | Bye: 8)
WR3 Jaylen Waddle, DEN (Pick: 7.2 | Bye: 10)
WR4 DK Metcalf, PIT (Pick: 8.9 | Bye: 9)
WR5 Travis Hunter, JAX (Pick: 11.2 | Bye: 7)
WR6 Romeo Doubs, NE (Pick: 13.2 | Bye: 11)
WR7 Calvin Ridley, TEN (Pick: 14.9 | Bye: 9)
TE1 Trey McBride, ARI (Pick: 3.2 | Bye: 14)
TE2 Travis Kelce, KC (Pick: 10.9 | Bye: 5)
K1 Evan McPherson, CIN (Pick: 16.9 | Bye: 6)
D/ST1 Philadelphia Eagles DST (Pick: 15.2 | Bye: 10)
Team Karabell
QB1 Trevor Lawrence, JAX (Pick: 12.8 | Bye: 7)
QB2 Matthew Stafford, LAR (Pick: 14.8 | Bye: 11)
RB1 Derrick Henry, BAL (Pick: 2.8 | Bye: 13)
RB2 Josh Jacobs, GB (Pick: 3.3 | Bye: 11)
RB3 David Montgomery, HOU (Pick: 6.8 | Bye: 8)
RB4 Rachaad White, WSH (Pick: 8.8 | Bye: 7)
RB5 Blake Corum, LAR (Pick: 10.8 | Bye: 11)
WR1 Ja'Marr Chase, CIN (Pick: 1.3 | Bye: 6)
WR2 Zay Flowers, BAL (Pick: 4.8 | Bye: 13)
WR3 Davante Adams, LAR (Pick: 5.3 | Bye: 11)
WR4 DJ Moore, BUF (Pick: 7.3 | Bye: 7)
WR5 Alec Pierce, IND (Pick: 9.3 | Bye: 13)
WR6 Michael Wilson, ARI (Pick: 11.3 | Bye: 14)
TE1 Tucker Kraft, GB (Pick: 13.3 | Bye: 11)
K1 Jake Bates, DET (Pick: 16.8 | Bye: 6)
D/ST1 Baltimore Ravens DST (Pick: 15.3 | Bye: 13)
Team Graziano
QB1 Caleb Williams, CHI (Pick: 12.7 | Bye: 10)
QB2 Bo Nix, DEN (Pick: 14.7 | Bye: 10)
RB1 Christian McCaffrey, SF (Pick: 1.4 | Bye: 8)
RB2 Bucky Irving, TB (Pick: 5.4 | Bye: 10)
RB3 D'Andre Swift, CHI (Pick: 6.7 | Bye: 10)
RB4 Chuba Hubbard, CAR (Pick: 8.7 | Bye: 5)
RB5 Aaron Jones Sr., MIN (Pick: 10.7 | Bye: 6)
RB6 Chris Rodriguez Jr., JAX (Pick: 15.4 | Bye: 7)
WR1 Nico Collins, HOU (Pick: 2.7 | Bye: 8)
WR2 Garrett Wilson, NYJ (Pick: 4.7 | Bye: 13)
WR3 Michael Pittman Jr., PIT (Pick: 7.4 | Bye: 9)
WR4 Brian Thomas Jr., JAX (Pick: 9.4 | Bye: 7)
WR5 KC Concepcion, CLE (Pick: 11.4 | Bye: 11)
TE1 Brock Bowers, LV (Pick: 3.4 | Bye: 7)
K1 Brandon Aubrey, DAL (Pick: 13.4 | Bye: 14)
D/ST1 Minnesota Vikings DST (Pick: 16.7 | Bye: 6)
Team Bell
QB1 Drake Maye, NE (Pick: 8.6 | Bye: 11)
RB1 Jonathan Taylor, IND (Pick: 1.5 | Bye: 13)
RB2 Javonte Williams, DAL (Pick: 3.5 | Bye: 14)
RB3 Jadarian Price, SEA (Pick: 5.5 | Bye: 11)
RB4 RJ Harvey, DEN (Pick: 10.6 | Bye: 10)
WR1 Drake London, ATL (Pick: 2.6 | Bye: 11)
WR2 DeVonta Smith, PHI (Pick: 4.6 | Bye: 10)
WR3 Terry McLaurin, WSH (Pick: 6.6 | Bye: 7)
WR4 Parker Washington, JAX (Pick: 9.5 | Bye: 7)
WR5 Khalil Shakir, BUF (Pick: 12.6 | Bye: 7)
WR6 Jalen McMillan, TB (Pick: 13.5 | Bye: 10)
WR7 Rashid Shaheed, SEA (Pick: 15.5 | Bye: 11)
TE1 George Kittle, SF (Pick: 7.5 | Bye: 8)
TE2 Dallas Goedert, PHI (Pick: 11.5 | Bye: 10)
K1 Cam Little, JAX (Pick: 16.6 | Bye: 7)
D/ST1 Seattle Seahawks DST (Pick: 14.6 | Bye: 11)
Team Yates
QB1 Jaxson Dart, NYG (Pick: 9.6 | Bye: 8)
QB2 Brock Purdy, SF (Pick: 11.6 | Bye: 8)
RB1 Saquon Barkley, PHI (Pick: 2.5 | Bye: 10)
RB2 Kenneth Walker III, KC (Pick: 3.6 | Bye: 5)
RB3 Cam Skattebo, NYG (Pick: 4.5 | Bye: 8)
RB4 Kyle Monangai, CHI (Pick: 10.5 | Bye: 10)
RB5 Tyrone Tracy Jr., NYG (Pick: 16.5 | Bye: 8)
WR1 Puka Nacua, LAR (Pick: 1.6 | Bye: 11)
WR2 Carnell Tate, TEN (Pick: 5.6 | Bye: 9)
WR3 Marvin Harrison Jr., ARI (Pick: 6.5 | Bye: 14)
WR4 Chris Godwin Jr., TB (Pick: 8.5 | Bye: 10)
WR5 Jayden Higgins, HOU (Pick: 12.5 | Bye: 8)
WR6 Stefon Diggs, FA (Pick: 15.6 | Bye: 0)
TE1 Kyle Pitts Sr., ATL (Pick: 7.6 | Bye: 11)
K1 Cameron Dicker, LAC (Pick: 14.5 | Bye: 7)
D/ST1 Houston Texans DST (Pick: 13.6 | Bye: 8)
Team Bowen
QB1 Joe Burrow, CIN (Pick: 8.4 | Bye: 6)
QB2 Patrick Mahomes, KC (Pick: 14.4 | Bye: 5)
RB1 Jeremiyah Love, ARI (Pick: 2.4 | Bye: 14)
RB2 TreVeyon Henderson, NE (Pick: 5.7 | Bye: 11)
RB3 Rhamondre Stevenson, NE (Pick: 9.7 | Bye: 11)
RB4 Jacory Croskey-Merritt, WSH (Pick: 11.7 | Bye: 7)
RB5 Jordan Mason, MIN (Pick: 13.7 | Bye: 6)
WR1 Jaxon Smith-Njigba, SEA (Pick: 1.7 | Bye: 11)
WR2 George Pickens, DAL (Pick: 3.7 | Bye: 14)
WR3 Tetairoa McMillan, CAR (Pick: 4.4 | Bye: 5)
WR4 Luther Burden III, CHI (Pick: 6.4 | Bye: 10)
WR5 Jordyn Tyson, NO (Pick: 7.7 | Bye: 8)
WR6 Makai Lemon, PHI (Pick: 10.4 | Bye: 10)
TE1 Jake Ferguson, DAL (Pick: 12.4 | Bye: 14)
K1 Eddy Pineiro, SF (Pick: 16.4 | Bye: 8)
D/ST1 New England Patriots DST (Pick: 15.7 | Bye: 11)
Team Moody
QB1 Josh Allen, BUF (Pick: 4.3 | Bye: 7)
RB1 De'Von Achane, MIA (Pick: 2.3 | Bye: 6)
RB2 Breece Hall, NYJ (Pick: 3.8 | Bye: 13)
RB3 Tony Pollard, TEN (Pick: 7.8 | Bye: 9)
RB4 Kenny Gainwell, TB (Pick: 9.8 | Bye: 10)
RB5 Tyjae Spears, TEN (Pick: 12.3 | Bye: 9)
RB6 Zach Charbonnet, SEA (Pick: 13.8 | Bye: 11)
RB7 Keaton Mitchell, LAC (Pick: 15.8 | Bye: 7)
WR1 Amon-Ra St. Brown, DET (Pick: 1.8 | Bye: 6)
WR2 Ladd McConkey, LAC (Pick: 5.8 | Bye: 7)
WR3 Rome Odunze, CHI (Pick: 6.3 | Bye: 10)
WR4 Matthew Golden, GB (Pick: 10.3 | Bye: 11)
WR5 Josh Downs, IND (Pick: 11.8 | Bye: 13)
TE1 Sam LaPorta, DET (Pick: 8.3 | Bye: 6)
K1 Harrison Mevis, LAR (Pick: 16.3 | Bye: 11)
D/ST1 Pittsburgh Steelers DST (Pick: 14.3 | Bye: 9)
Team Loza
QB1 Dak Prescott, DAL (Pick: 11.9 | Bye: 14)
QB2 Justin Herbert, LAC (Pick: 14.2 | Bye: 7)
RB1 James Cook III, BUF (Pick: 2.2 | Bye: 7)
RB2 Kyren Williams, LAR (Pick: 3.9 | Bye: 11)
RB3 Bhayshul Tuten, JAX (Pick: 5.9 | Bye: 7)
RB4 Jonathon Brooks, CAR (Pick: 9.9 | Bye: 5)
RB5 Woody Marks, HOU (Pick: 12.2 | Bye: 8)
WR1 CeeDee Lamb, DAL (Pick: 1.9 | Bye: 14)
WR2 A.J. Brown, NE (Pick: 4.2 | Bye: 11)
WR3 Mike Evans, SF (Pick: 7.9 | Bye: 8)
WR4 Christian Watson, GB (Pick: 8.2 | Bye: 11)
WR5 Wan'Dale Robinson, TEN (Pick: 10.2 | Bye: 9)
WR6 Jalen Coker, CAR (Pick: 13.9 | Bye: 5)
TE1 Tyler Warren, IND (Pick: 6.2 | Bye: 13)
K1 Ka'imi Fairbairn, HOU (Pick: 15.9 | Bye: 8)
D/ST1 Jacksonville Jaguars DST (Pick: 16.2 | Bye: 7)
Team Tyler Fulghum
QB1 Jayden Daniels, WSH (Pick: 6.1 | Bye: 7)
RB1 Ashton Jeanty, LV (Pick: 1.10 | Bye: 7)
RB2 Travis Etienne Jr., NO (Pick: 4.1 | Bye: 8)
RB3 J.K. Dobbins, DEN (Pick: 7.10 | Bye: 10)
RB4 Jaylen Warren, PIT (Pick: 8.1 | Bye: 9)
RB5 Tank Bigsby, PHI (Pick: 14.1 | Bye: 10)
WR1 Justin Jefferson, MIN (Pick: 2.1 | Bye: 6)
WR2 Rashee Rice, KC (Pick: 3.10 | Bye: 5)
WR3 Quentin Johnston, LAC (Pick: 9.10 | Bye: 7)
WR4 Ricky Pearsall, SF (Pick: 10.1 | Bye: 8)
WR5 Jayden Reed, GB (Pick: 11.10 | Bye: 11)
WR6 Adonai Mitchell, NYJ (Pick: 12.1 | Bye: 13)
TE1 Colston Loveland, CHI (Pick: 5.10 | Bye: 10)
TE2 Mark Andrews, BAL (Pick: 16.1 | Bye: 13)
K1 Jason Myers, SEA (Pick: 15.10 | Bye: 11)
D/ST1 Denver Broncos DST (Pick: 13.10 | Bye: 10)