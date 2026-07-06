          Fantasy football mock draft: Quarterbacks go early, often in superflex format

          Can't decide between Trevor Lawrence or Brock Purdy as your QB1? Why not draft -- and start -- both? AP Photo/Godofredo A. VÃ¡squez
          • Eric MoodyJul 6, 2026, 07:00 PM
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              Eric Moody is a writer for fantasy football, men's and women's basketball, and sports betting at ESPN. Eric joined ESPN in 2021 after working as a senior fantasy analyst at Pro Football Network. Prior to that, he spent much of his career as a manager at a Fortune 100 financial services company.
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          Superflex changes the draft board fast.

          In this format, your flex spot is an "OP" or "Offensive Player" which can be used on a quarterback, which makes it very different from a traditional single-QB format. Whereas you can usually wait on quarterback in standard drafts and still find useful starters later, that's harder to do in superflex because most teams want to start two quarterbacks every week. In a 10-team league, that means at least 20 passers are in starting lineups before bye weeks and injuries even come into play.

          That's why mock drafts matter so much here. Get in as many reps as you can before the real thing. Superflex drafts can turn quickly once the QB run starts, and you do not want your first time dealing with that to be in your real draft. Run a few mocks from different spots. Try starting with a QB early. Try waiting. See what happens to the rest of your roster. The more variations you see, the easier it is to stay calm when QBs start flying off the board.

          The key is not to panic. QBs matter more in this format, and getting an elite QB1 is a real advantage, but forcing a QB-QB start can leave you thin everywhere else. If the room pushes QBs too high, take the elite running back or wide receiver value that falls. The best superflex teams usually come from balancing the position, not blindly chasing it. Ideally, you leave the early rounds with at least one quarterback you have a high degree of confidence in, then stay patient and attack value when the next tier settles.

          Joining me in this PPR mock draft are fellow analysts and reporters Stephania Bell, Matt Bowen, Mike Clay, Tristan H. Cockcroft, Daniel Dopp, Eric Karabell, Jordan Raanan, Cam Wolfe and Field Yates. Individual rosters are displayed below the round-by-round results.

          Want to hone your draft strategy? Our Mock Draft Lobby a variety of league formats you can practice drafting, including league-specific practice drafts against autodrafters.

          Round 1

          1. Ja'Marr Chase, CIN (WR1) -- Wolfe
          2. Josh Allen, BUF (QB1) -- Bowen
          3. Bijan Robinson, ATL (RB1) -- Moody
          4. Jahmyr Gibbs, DET (RB2) -- Raanan
          5. Lamar Jackson, BAL (QB2) -- Karabell
          6. Jayden Daniels, WSH (QB3) -- Bell
          7. Drake Maye, NE (QB4) -- Dopp
          8. Joe Burrow, CIN (QB5) -- Cockcroft
          9. Puka Nacua, LAR (WR2) -- Yates
          10. Jalen Hurts, PHI (QB6) -- Clay

          Round 2

          11. Christian McCaffrey, SF (RB3) -- Clay
          12. Jonathan Taylor, IND (RB4) -- Yates
          13. Jaxon Smith-Njigba, SEA (WR3) -- Cockcroft
          14. Amon-Ra St. Brown, DET (WR4) -- Dopp
          15. Ashton Jeanty, LV (RB5) -- Bell
          16. De'Von Achane, MIA (RB6) -- Karabell
          17. Patrick Mahomes, KC (QB7) -- Raanan
          18. Jaxson Dart, NYG (QB8) -- Moody
          19. CeeDee Lamb, DAL (WR5) -- Bowen
          20. Saquon Barkley, PHI (RB7) -- Wolfe

          Round 3

          21. Matthew Stafford, LAR (QB9) -- Wolfe
          22. James Cook III, BUF (RB8) -- Bowen
          23. Justin Jefferson, MIN (WR6) -- Moody
          24. Jeremiyah Love, ARI (RB9) -- Raanan
          25. Derrick Henry, BAL (RB10) -- Karabell
          26. Omarion Hampton, LAC (RB11) -- Bell
          27. Chase Brown, CIN (RB12) -- Dopp
          28. Drake London, ATL (WR7) -- Cockcroft
          29. Brock Purdy, SF (QB10) -- Yates
          30. Trey McBride, ARI (TE1) -- Clay

          Round 4

          31. Kenneth Walker III, KC (RB13) -- Clay
          32. Trevor Lawrence, JAX (QB11) -- Yates
          33. Brock Bowers, LV (TE2) -- Cockcroft
          34. Rashee Rice, KC (WR8) -- Dopp
          35. Nico Collins, HOU (WR9) -- Bell
          36. Bo Nix, DEN (QB12) -- Karabell
          37. A.J. Brown, NE (WR10) -- Raanan
          38. Caleb Williams, CHI (QB13) -- Moody
          39. Dak Prescott, DAL (QB14) -- Bowen
          40. Breece Hall, NYJ (RB14) -- Wolfe

          Round 5

          41. Justin Herbert, LAC (QB15) -- Wolfe
          42. Chris Olave, NO (WR11) -- Bowen
          43. George Pickens, DAL (WR12) -- Moody
          44. Javonte Williams, DAL (RB15) -- Raanan
          45. Garrett Wilson, NYJ (WR13) -- Karabell
          46. Tyler Shough, NO (QB16) -- Bell
          47. Josh Jacobs, GB (RB16) -- Dopp
          48. Kyler Murray, MIN (QB17) -- Cockcroft
          49. Malik Nabers, NYG (WR14) -- Yates
          50. Tetairoa McMillan, CAR (WR15) -- Clay

          Round 6

          51. DeVonta Smith, PHI (WR16) -- Clay
          52. Cam Skattebo, NYG (RB17) -- Yates
          53. Kyren Williams, LAR (RB18) -- Cockcroft
          54. Jared Goff, DET (QB18) -- Dopp
          55. Terry McLaurin, WSH (WR17) -- Bell
          56. Davante Adams, LAR (WR18) -- Karabell
          57. Colston Loveland, CHI (TE3) -- Raanan
          58. Travis Etienne Jr., NO (RB19) -- Moody
          59. Tee Higgins, CIN (WR19) -- Bowen
          60. Zay Flowers, BAL (WR20) -- Wolfe

          Round 7

          61. Tyler Warren, IND (TE4) -- Wolfe
          62. Bucky Irving, TB (RB20) -- Bowen
          63. Harold Fannin Jr., CLE (TE5) -- Moody
          64. Ladd McConkey, LAC (WR21) -- Raanan
          65. Quinshon Judkins, CLE (RB21) -- Karabell
          66. Jadarian Price, SEA (RB22) -- Bell
          67. Emeka Egbuka, TB (WR22) -- Dopp
          68. TreVeyon Henderson, NE (RB23) -- Cockcroft
          69. Carnell Tate, TEN (WR23) -- Yates
          70. Jaylen Waddle, DEN (WR24) -- Clay

          Round 8

          71. Jameson Williams, DET (WR25) -- Clay
          72. Kyle Pitts Sr., ATL (TE6) -- Yates
          73. Bhayshul Tuten, JAX (RB24) -- Cockcroft
          74. D'Andre Swift, CHI (RB25) -- Dopp
          75. George Kittle, SF (TE7) -- Bell
          76. Baker Mayfield, TB (QB19) -- Karabell
          77. Jordyn Tyson, NO (WR26) -- Raanan
          78. Luther Burden III, CHI (WR27) -- Moody
          79. David Montgomery, HOU (RB26) -- Bowen
          80. DJ Moore, BUF (WR28) -- Wolfe

          Round 9

          81. Jordan Love, GB (QB20) -- Wolfe
          82. Rome Odunze, CHI (WR29) -- Bowen
          83. Daniel Jones, IND (QB21) -- Moody
          84. C.J. Stroud, HOU (QB22) -- Raanan
          85. Mike Evans, SF (WR30) -- Karabell
          86. Malik Willis, MIA (QB23) -- Bell
          87. Michael Pittman Jr., PIT (WR31) -- Dopp
          88. Marvin Harrison Jr., ARI (WR32) -- Cockcroft
          89. Chuba Hubbard, CAR (RB27) -- Yates
          90. Sam Darnold, SEA (QB24) -- Clay

          Round 10

          91. Tony Pollard, TEN (RB28) -- Clay
          92. Christian Watson, GB (WR33) -- Yates
          93. Chris Godwin Jr., TB (WR34) -- Cockcroft
          94. Sam LaPorta, DET (TE8) -- Dopp
          95. Parker Washington, JAX (WR35) -- Bell
          96. Travis Kelce, KC (TE9) -- Karabell
          97. Kenny Gainwell, TB (RB29) -- Raanan
          98. J.K. Dobbins, DEN (RB30) -- Moody
          99. Jaylen Warren, PIT (RB31) -- Bowen
          100. DK Metcalf, PIT (WR36) -- Wolfe

          Round 11

          101. Aaron Jones Sr., MIN (RB32) -- Wolfe
          102. Makai Lemon, PHI (WR37) -- Bowen
          103. Kyle Monangai, CHI (RB33) -- Moody
          104. Jayden Reed, GB (WR38) -- Raanan
          105. Bryce Young, CAR (QB25) -- Karabell
          106. Courtland Sutton, DEN (WR39) -- Bell
          107. Matthew Golden, GB (WR40) -- Dopp
          108. Cam Ward, TEN (QB26) -- Cockcroft
          109. Rachaad White, WSH (RB34) -- Yates
          110. Alec Pierce, IND (WR41) -- Clay

          Round 12

          111. Fernando Mendoza, LV (QB27) -- Clay
          112. Brian Thomas Jr., JAX (WR42) -- Yates
          113. Wan'Dale Robinson, TEN (WR43) -- Cockcroft
          114. Rico Dowdle, PIT (RB35) -- Dopp
          115. Jonathon Brooks, CAR (RB36) -- Bell
          116. Rhamondre Stevenson, NE (RB37) -- Karabell
          117. Quentin Johnston, LAC (WR44) -- Raanan
          118. Jakobi Meyers, JAX (WR45) -- Moody
          119. Jake Ferguson, DAL (TE10) -- Bowen
          120. RJ Harvey, DEN (RB38) -- Wolfe

          Round 13

          121. Tua Tagovailoa, ATL (QB28) -- Wolfe
          122. Aaron Rodgers, PIT (QB29) -- Bowen
          123. Blake Corum, LAR (RB39) -- Moody
          124. Geno Smith, NYJ (QB30) -- Raanan
          125. Ricky Pearsall, SF (WR46) -- Karabell
          126. Michael Wilson, ARI (WR47) -- Bell
          127. Xavier Worthy, KC (WR48) -- Dopp
          128. Josh Downs, IND (WR49) -- Cockcroft
          129. Tucker Kraft, GB (TE11) -- Yates
          130. KC Concepcion, CLE (WR50) -- Clay

          Round 14

          131. Jacory Croskey-Merritt, WSH (RB40) -- Clay
          132. Houston Texans DST (D/ST1) -- Yates
          133. Zach Charbonnet, SEA (RB41) -- Cockcroft
          134. Tyjae Spears, TEN (RB42) -- Dopp
          135. Brandon Aubrey, DAL (K1) -- Bell
          136. Jordan Addison, MIN (WR51) -- Karabell
          137. Chris Rodriguez Jr., JAX (RB43) -- Raanan
          138. Khalil Shakir, BUF (WR52) -- Moody
          139. Jordan Mason, MIN (RB44) -- Bowen
          140. Travis Hunter, JAX (WR53) -- Wolfe

          Round 15

          141. Denver Broncos DST (D/ST2) -- Wolfe
          142. Seattle Seahawks DST (D/ST3) -- Bowen
          143. Los Angeles Rams DST (D/ST4) -- Moody
          144. Minnesota Vikings DST (D/ST5) -- Raanan
          145. Pittsburgh Steelers DST (D/ST6) -- Karabell
          146. Dallas Goedert, PHI (TE12) -- Bell
          147. Baltimore Ravens DST (D/ST7) -- Dopp
          148. Ka'imi Fairbairn, HOU (K2) -- Cockcroft
          149. Jalen Coker, CAR (WR54) -- Yates
          150. Philadelphia Eagles DST (D/ST8) -- Clay

          Round 16

          151. Cameron Dicker, LAC (K3) -- Clay
          152. Jason Myers, SEA (K4) -- Yates
          153. Los Angeles Chargers DST (D/ST9) -- Cockcroft
          154. Harrison Mevis, LAR (K5) -- Dopp
          155. New England Patriots DST (D/ST10) -- Bell
          156. Eddy Pineiro, SF (K6) -- Karabell
          157. Jake Bates, DET (K7) -- Raanan
          158. Cam Little, JAX (K8) -- Moody
          159. Tyler Loop, BAL (K9) -- Bowen
          160. Chase McLaughlin, TB (K10) -- Wolfe

          Team rosters are presented in first-round pick order. Pick and Bye weeks are indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick | Bye)

          Team Wolfe

          QB1 Matthew Stafford, LAR (Pick: 3.1 | Bye: 11)
          QB2 Justin Herbert, LAC (Pick: 5.1 | Bye: 7)
          QB3 Jordan Love, GB (Pick: 9.1 | Bye: 11)
          QB4 Tua Tagovailoa, ATL (Pick: 13.1 | Bye: 11)
          RB1 Saquon Barkley, PHI (Pick: 2.10 | Bye: 10)
          RB2 Breece Hall, NYJ (Pick: 4.10 | Bye: 13)
          RB3 Aaron Jones Sr., MIN (Pick: 11.1 | Bye: 6)
          RB4 RJ Harvey, DEN (Pick: 12.10 | Bye: 10)
          WR1 Ja'Marr Chase, CIN (Pick: 1.1 | Bye: 6)
          WR2 Zay Flowers, BAL (Pick: 6.10 | Bye: 13)
          WR3 DJ Moore, BUF (Pick: 8.10 | Bye: 7)
          WR4 DK Metcalf, PIT (Pick: 10.10 | Bye: 9)
          WR5 Travis Hunter, JAX (Pick: 14.10 | Bye: 7)
          TE1 Tyler Warren, IND (Pick: 7.1 | Bye: 13)
          K1 Chase McLaughlin, TB (Pick: 16.10 | Bye: 10)
          D/ST1 Denver Broncos DST (Pick: 15.1 | Bye: 10)

          Team Bowen

          QB1 Josh Allen, BUF (Pick: 1.2 | Bye: 7)
          QB2 Dak Prescott, DAL (Pick: 4.9 | Bye: 14)
          QB3 Aaron Rodgers, PIT (Pick: 13.2 | Bye: 9)
          RB1 James Cook III, BUF (Pick: 3.2 | Bye: 7)
          RB2 Bucky Irving, TB (Pick: 7.2 | Bye: 10)
          RB3 David Montgomery, HOU (Pick: 8.9 | Bye: 8)
          RB4 Jaylen Warren, PIT (Pick: 10.9 | Bye: 9)
          RB5 Jordan Mason, MIN (Pick: 14.9 | Bye: 6)
          WR1 CeeDee Lamb, DAL (Pick: 2.9 | Bye: 14)
          WR2 Chris Olave, NO (Pick: 5.2 | Bye: 8)
          WR3 Tee Higgins, CIN (Pick: 6.9 | Bye: 6)
          WR4 Rome Odunze, CHI (Pick: 9.2 | Bye: 10)
          WR5 Makai Lemon, PHI (Pick: 11.2 | Bye: 10)
          TE1 Jake Ferguson, DAL (Pick: 12.9 | Bye: 14)
          K1 Tyler Loop, BAL (Pick: 16.9 | Bye: 13)
          D/ST1 Seattle Seahawks DST (Pick: 15.2 | Bye: 11)

          Team Moody

          QB1 Jaxson Dart, NYG (Pick: 2.8 | Bye: 8)
          QB2 Caleb Williams, CHI (Pick: 4.8 | Bye: 10)
          QB3 Daniel Jones, IND (Pick: 9.3 | Bye: 13)
          RB1 Bijan Robinson, ATL (Pick: 1.3 | Bye: 11)
          RB2 Travis Etienne Jr., NO (Pick: 6.8 | Bye: 8)
          RB3 J.K. Dobbins, DEN (Pick: 10.8 | Bye: 10)
          RB4 Kyle Monangai, CHI (Pick: 11.3 | Bye: 10)
          RB5 Blake Corum, LAR (Pick: 13.3 | Bye: 11)
          WR1 Justin Jefferson, MIN (Pick: 3.3 | Bye: 6)
          WR2 George Pickens, DAL (Pick: 5.3 | Bye: 14)
          WR3 Luther Burden III, CHI (Pick: 8.8 | Bye: 10)
          WR4 Jakobi Meyers, JAX (Pick: 12.8 | Bye: 7)
          WR5 Khalil Shakir, BUF (Pick: 14.8 | Bye: 7)
          TE1 Harold Fannin Jr., CLE (Pick: 7.3 | Bye: 11)
          K1 Cam Little, JAX (Pick: 16.8 | Bye: 7)
          D/ST1 Los Angeles Rams DST (Pick: 15.3 | Bye: 11)

          Team Raanan

          QB1 Patrick Mahomes, KC (Pick: 2.7 | Bye: 5)
          QB2 C.J. Stroud, HOU (Pick: 9.4 | Bye: 8)
          QB3 Geno Smith, NYJ (Pick: 13.4 | Bye: 13)
          RB1 Jahmyr Gibbs, DET (Pick: 1.4 | Bye: 6)
          RB2 Jeremiyah Love, ARI (Pick: 3.4 | Bye: 14)
          RB3 Javonte Williams, DAL (Pick: 5.4 | Bye: 14)
          RB4 Kenny Gainwell, TB (Pick: 10.7 | Bye: 10)
          RB5 Chris Rodriguez Jr., JAX (Pick: 14.7 | Bye: 7)
          WR1 A.J. Brown, NE (Pick: 4.7 | Bye: 11)
          WR2 Ladd McConkey, LAC (Pick: 7.4 | Bye: 7)
          WR3 Jordyn Tyson, NO (Pick: 8.7 | Bye: 8)
          WR4 Jayden Reed, GB (Pick: 11.4 | Bye: 11)
          WR5 Quentin Johnston, LAC (Pick: 12.7 | Bye: 7)
          TE1 Colston Loveland, CHI (Pick: 6.7 | Bye: 10)
          K1 Jake Bates, DET (Pick: 16.7 | Bye: 6)
          D/ST1 Minnesota Vikings DST (Pick: 15.4 | Bye: 6)

          Team Karabell

          QB1 Lamar Jackson, BAL (Pick: 1.5 | Bye: 13)
          QB2 Bo Nix, DEN (Pick: 4.6 | Bye: 10)
          QB3 Baker Mayfield, TB (Pick: 8.6 | Bye: 10)
          QB4 Bryce Young, CAR (Pick: 11.5 | Bye: 5)
          RB1 De'Von Achane, MIA (Pick: 2.6 | Bye: 6)
          RB2 Derrick Henry, BAL (Pick: 3.5 | Bye: 13)
          RB3 Quinshon Judkins, CLE (Pick: 7.5 | Bye: 11)
          RB4 Rhamondre Stevenson, NE (Pick: 12.6 | Bye: 11)
          WR1 Garrett Wilson, NYJ (Pick: 5.5 | Bye: 13)
          WR2 Davante Adams, LAR (Pick: 6.6 | Bye: 11)
          WR3 Mike Evans, SF (Pick: 9.5 | Bye: 8)
          WR4 Ricky Pearsall, SF (Pick: 13.5 | Bye: 8)
          WR5 Jordan Addison, MIN (Pick: 14.6 | Bye: 6)
          TE1 Travis Kelce, KC (Pick: 10.6 | Bye: 5)
          K1 Eddy Pineiro, SF (Pick: 16.6 | Bye: 8)
          D/ST1 Pittsburgh Steelers DST (Pick: 15.5 | Bye: 9)

          Team Bell

          QB1 Jayden Daniels, WSH (Pick: 1.6 | Bye: 7)
          QB2 Tyler Shough, NO (Pick: 5.6 | Bye: 8)
          QB3 Malik Willis, MIA (Pick: 9.6 | Bye: 6)
          RB1 Ashton Jeanty, LV (Pick: 2.5 | Bye: 7)
          RB2 Omarion Hampton, LAC (Pick: 3.6 | Bye: 7)
          RB3 Jadarian Price, SEA (Pick: 7.6 | Bye: 11)
          RB4 Jonathon Brooks, CAR (Pick: 12.5 | Bye: 5)
          WR1 Nico Collins, HOU (Pick: 4.5 | Bye: 8)
          WR2 Terry McLaurin, WSH (Pick: 6.5 | Bye: 7)
          WR3 Parker Washington, JAX (Pick: 10.5 | Bye: 7)
          WR4 Courtland Sutton, DEN (Pick: 11.6 | Bye: 10)
          WR5 Michael Wilson, ARI (Pick: 13.6 | Bye: 14)
          TE1 George Kittle, SF (Pick: 8.5 | Bye: 8)
          TE2 Dallas Goedert, PHI (Pick: 15.6 | Bye: 10)
          K1 Brandon Aubrey, DAL (Pick: 14.5 | Bye: 14)
          D/ST1 New England Patriots DST (Pick: 16.5 | Bye: 11)

          Team Dopp

          QB1 Drake Maye, NE (Pick: 1.7 | Bye: 11)
          QB2 Jared Goff, DET (Pick: 6.4 | Bye: 6)
          RB1 Chase Brown, CIN (Pick: 3.7 | Bye: 6)
          RB2 Josh Jacobs, GB (Pick: 5.7 | Bye: 11)
          RB3 D'Andre Swift, CHI (Pick: 8.4 | Bye: 10)
          RB4 Rico Dowdle, PIT (Pick: 12.4 | Bye: 9)
          RB5 Tyjae Spears, TEN (Pick: 14.4 | Bye: 9)
          WR1 Amon-Ra St. Brown, DET (Pick: 2.4 | Bye: 6)
          WR2 Rashee Rice, KC (Pick: 4.4 | Bye: 5)
          WR3 Emeka Egbuka, TB (Pick: 7.7 | Bye: 10)
          WR4 Michael Pittman Jr., PIT (Pick: 9.7 | Bye: 9)
          WR5 Matthew Golden, GB (Pick: 11.7 | Bye: 11)
          WR6 Xavier Worthy, KC (Pick: 13.7 | Bye: 5)
          TE1 Sam LaPorta, DET (Pick: 10.4 | Bye: 6)
          K1 Harrison Mevis, LAR (Pick: 16.4 | Bye: 11)
          D/ST1 Baltimore Ravens DST (Pick: 15.7 | Bye: 13)

          Team Cockcroft

          QB1 Joe Burrow, CIN (Pick: 1.8 | Bye: 6)
          QB2 Kyler Murray, MIN (Pick: 5.8 | Bye: 6)
          QB3 Cam Ward, TEN (Pick: 11.8 | Bye: 9)
          RB1 Kyren Williams, LAR (Pick: 6.3 | Bye: 11)
          RB2 TreVeyon Henderson, NE (Pick: 7.8 | Bye: 11)
          RB3 Bhayshul Tuten, JAX (Pick: 8.3 | Bye: 7)
          RB4 Zach Charbonnet, SEA (Pick: 14.3 | Bye: 11)
          WR1 Jaxon Smith-Njigba, SEA (Pick: 2.3 | Bye: 11)
          WR2 Drake London, ATL (Pick: 3.8 | Bye: 11)
          WR3 Marvin Harrison Jr., ARI (Pick: 9.8 | Bye: 14)
          WR4 Chris Godwin Jr., TB (Pick: 10.3 | Bye: 10)
          WR5 Wan'Dale Robinson, TEN (Pick: 12.3 | Bye: 9)
          WR6 Josh Downs, IND (Pick: 13.8 | Bye: 13)
          TE1 Brock Bowers, LV (Pick: 4.3 | Bye: 7)
          K1 Ka'imi Fairbairn, HOU (Pick: 15.8 | Bye: 8)
          D/ST1 Los Angeles Chargers DST (Pick: 16.3 | Bye: 7)

          Team Yates

          QB1 Brock Purdy, SF (Pick: 3.9 | Bye: 8)
          QB2 Trevor Lawrence, JAX (Pick: 4.2 | Bye: 7)
          RB1 Jonathan Taylor, IND (Pick: 2.2 | Bye: 13)
          RB2 Cam Skattebo, NYG (Pick: 6.2 | Bye: 8)
          RB3 Chuba Hubbard, CAR (Pick: 9.9 | Bye: 5)
          RB4 Rachaad White, WSH (Pick: 11.9 | Bye: 7)
          WR1 Puka Nacua, LAR (Pick: 1.9 | Bye: 11)
          WR2 Malik Nabers, NYG (Pick: 5.9 | Bye: 8)
          WR3 Carnell Tate, TEN (Pick: 7.9 | Bye: 9)
          WR4 Christian Watson, GB (Pick: 10.2 | Bye: 11)
          WR5 Brian Thomas Jr., JAX (Pick: 12.2 | Bye: 7)
          WR6 Jalen Coker, CAR (Pick: 15.9 | Bye: 5)
          TE1 Kyle Pitts Sr., ATL (Pick: 8.2 | Bye: 11)
          TE2 Tucker Kraft, GB (Pick: 13.9 | Bye: 11)
          K1 Jason Myers, SEA (Pick: 16.2 | Bye: 11)
          D/ST1 Houston Texans DST (Pick: 14.2 | Bye: 8)

          Team Clay

          QB1 Jalen Hurts, PHI (Pick: 1.10 | Bye: 10)
          QB2 Sam Darnold, SEA (Pick: 9.10 | Bye: 11)
          QB3 Fernando Mendoza, LV (Pick: 12.1 | Bye: 7)
          RB1 Christian McCaffrey, SF (Pick: 2.1 | Bye: 8)
          RB2 Kenneth Walker III, KC (Pick: 4.1 | Bye: 5)
          RB3 Tony Pollard, TEN (Pick: 10.1 | Bye: 9)
          RB4 Jacory Croskey-Merritt, WSH (Pick: 14.1 | Bye: 7)
          WR1 Tetairoa McMillan, CAR (Pick: 5.10 | Bye: 5)
          WR2 DeVonta Smith, PHI (Pick: 6.1 | Bye: 10)
          WR3 Jaylen Waddle, DEN (Pick: 7.10 | Bye: 10)
          WR4 Jameson Williams, DET (Pick: 8.1 | Bye: 6)
          WR5 Alec Pierce, IND (Pick: 11.10 | Bye: 13)
          WR6 KC Concepcion, CLE (Pick: 13.10 | Bye: 11)
          TE1 Trey McBride, ARI (Pick: 3.10 | Bye: 14)
          K1 Cameron Dicker, LAC (Pick: 16.1 | Bye: 7)
          D/ST1 Philadelphia Eagles DST (Pick: 15.10 | Bye: 10)