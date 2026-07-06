Fantasy football mock draft: Quarterbacks go early, often in superflex format

Superflex changes the draft board fast.
In this format, your flex spot is an "OP" or "Offensive Player" which can be used on a quarterback, which makes it very different from a traditional single-QB format. Whereas you can usually wait on quarterback in standard drafts and still find useful starters later, that's harder to do in superflex because most teams want to start two quarterbacks every week. In a 10-team league, that means at least 20 passers are in starting lineups before bye weeks and injuries even come into play.
That's why mock drafts matter so much here. Get in as many reps as you can before the real thing. Superflex drafts can turn quickly once the QB run starts, and you do not want your first time dealing with that to be in your real draft. Run a few mocks from different spots. Try starting with a QB early. Try waiting. See what happens to the rest of your roster. The more variations you see, the easier it is to stay calm when QBs start flying off the board.
The key is not to panic. QBs matter more in this format, and getting an elite QB1 is a real advantage, but forcing a QB-QB start can leave you thin everywhere else. If the room pushes QBs too high, take the elite running back or wide receiver value that falls. The best superflex teams usually come from balancing the position, not blindly chasing it. Ideally, you leave the early rounds with at least one quarterback you have a high degree of confidence in, then stay patient and attack value when the next tier settles.
Joining me in this mock draft are fellow analysts and reporters Stephania Bell, Matt Bowen, Mike Clay, Tristan H. Cockcroft, Daniel Dopp, Eric Karabell, Jordan Raanan, Cam Wolfe and Field Yates. Individual rosters are displayed below the round-by-round results.
Want to hone your draft strategy? Our Mock Draft Lobby a variety of league formats you can practice drafting, including league-specific practice drafts against autodrafters.
Round 1
1. Ja'Marr Chase, CIN (WR1) -- Wolfe
2. Josh Allen, BUF (QB1) -- Bowen
3. Bijan Robinson, ATL (RB1) -- Moody
4. Jahmyr Gibbs, DET (RB2) -- Raanan
5. Lamar Jackson, BAL (QB2) -- Karabell
6. Jayden Daniels, WSH (QB3) -- Bell
7. Drake Maye, NE (QB4) -- Dopp
8. Joe Burrow, CIN (QB5) -- Cockcroft
9. Puka Nacua, LAR (WR2) -- Yates
10. Jalen Hurts, PHI (QB6) -- Clay
Round 2
11. Christian McCaffrey, SF (RB3) -- Clay
12. Jonathan Taylor, IND (RB4) -- Yates
13. Jaxon Smith-Njigba, SEA (WR3) -- Cockcroft
14. Amon-Ra St. Brown, DET (WR4) -- Dopp
15. Ashton Jeanty, LV (RB5) -- Bell
16. De'Von Achane, MIA (RB6) -- Karabell
17. Patrick Mahomes, KC (QB7) -- Raanan
18. Jaxson Dart, NYG (QB8) -- Moody
19. CeeDee Lamb, DAL (WR5) -- Bowen
20. Saquon Barkley, PHI (RB7) -- Wolfe
Round 3
21. Matthew Stafford, LAR (QB9) -- Wolfe
22. James Cook III, BUF (RB8) -- Bowen
23. Justin Jefferson, MIN (WR6) -- Moody
24. Jeremiyah Love, ARI (RB9) -- Raanan
25. Derrick Henry, BAL (RB10) -- Karabell
26. Omarion Hampton, LAC (RB11) -- Bell
27. Chase Brown, CIN (RB12) -- Dopp
28. Drake London, ATL (WR7) -- Cockcroft
29. Brock Purdy, SF (QB10) -- Yates
30. Trey McBride, ARI (TE1) -- Clay
Round 4
31. Kenneth Walker III, KC (RB13) -- Clay
32. Trevor Lawrence, JAX (QB11) -- Yates
33. Brock Bowers, LV (TE2) -- Cockcroft
34. Rashee Rice, KC (WR8) -- Dopp
35. Nico Collins, HOU (WR9) -- Bell
36. Bo Nix, DEN (QB12) -- Karabell
37. A.J. Brown, NE (WR10) -- Raanan
38. Caleb Williams, CHI (QB13) -- Moody
39. Dak Prescott, DAL (QB14) -- Bowen
40. Breece Hall, NYJ (RB14) -- Wolfe
Round 5
41. Justin Herbert, LAC (QB15) -- Wolfe
42. Chris Olave, NO (WR11) -- Bowen
43. George Pickens, DAL (WR12) -- Moody
44. Javonte Williams, DAL (RB15) -- Raanan
45. Garrett Wilson, NYJ (WR13) -- Karabell
46. Tyler Shough, NO (QB16) -- Bell
47. Josh Jacobs, GB (RB16) -- Dopp
48. Kyler Murray, MIN (QB17) -- Cockcroft
49. Malik Nabers, NYG (WR14) -- Yates
50. Tetairoa McMillan, CAR (WR15) -- Clay
Round 6
51. DeVonta Smith, PHI (WR16) -- Clay
52. Cam Skattebo, NYG (RB17) -- Yates
53. Kyren Williams, LAR (RB18) -- Cockcroft
54. Jared Goff, DET (QB18) -- Dopp
55. Terry McLaurin, WSH (WR17) -- Bell
56. Davante Adams, LAR (WR18) -- Karabell
57. Colston Loveland, CHI (TE3) -- Raanan
58. Travis Etienne Jr., NO (RB19) -- Moody
59. Tee Higgins, CIN (WR19) -- Bowen
60. Zay Flowers, BAL (WR20) -- Wolfe
Round 7
61. Tyler Warren, IND (TE4) -- Wolfe
62. Bucky Irving, TB (RB20) -- Bowen
63. Harold Fannin Jr., CLE (TE5) -- Moody
64. Ladd McConkey, LAC (WR21) -- Raanan
65. Quinshon Judkins, CLE (RB21) -- Karabell
66. Jadarian Price, SEA (RB22) -- Bell
67. Emeka Egbuka, TB (WR22) -- Dopp
68. TreVeyon Henderson, NE (RB23) -- Cockcroft
69. Carnell Tate, TEN (WR23) -- Yates
70. Jaylen Waddle, DEN (WR24) -- Clay
Round 8
71. Jameson Williams, DET (WR25) -- Clay
72. Kyle Pitts Sr., ATL (TE6) -- Yates
73. Bhayshul Tuten, JAX (RB24) -- Cockcroft
74. D'Andre Swift, CHI (RB25) -- Dopp
75. George Kittle, SF (TE7) -- Bell
76. Baker Mayfield, TB (QB19) -- Karabell
77. Jordyn Tyson, NO (WR26) -- Raanan
78. Luther Burden III, CHI (WR27) -- Moody
79. David Montgomery, HOU (RB26) -- Bowen
80. DJ Moore, BUF (WR28) -- Wolfe
Round 9
81. Jordan Love, GB (QB20) -- Wolfe
82. Rome Odunze, CHI (WR29) -- Bowen
83. Daniel Jones, IND (QB21) -- Moody
84. C.J. Stroud, HOU (QB22) -- Raanan
85. Mike Evans, SF (WR30) -- Karabell
86. Malik Willis, MIA (QB23) -- Bell
87. Michael Pittman Jr., PIT (WR31) -- Dopp
88. Marvin Harrison Jr., ARI (WR32) -- Cockcroft
89. Chuba Hubbard, CAR (RB27) -- Yates
90. Sam Darnold, SEA (QB24) -- Clay
Round 10
91. Tony Pollard, TEN (RB28) -- Clay
92. Christian Watson, GB (WR33) -- Yates
93. Chris Godwin Jr., TB (WR34) -- Cockcroft
94. Sam LaPorta, DET (TE8) -- Dopp
95. Parker Washington, JAX (WR35) -- Bell
96. Travis Kelce, KC (TE9) -- Karabell
97. Kenny Gainwell, TB (RB29) -- Raanan
98. J.K. Dobbins, DEN (RB30) -- Moody
99. Jaylen Warren, PIT (RB31) -- Bowen
100. DK Metcalf, PIT (WR36) -- Wolfe
Round 11
101. Aaron Jones Sr., MIN (RB32) -- Wolfe
102. Makai Lemon, PHI (WR37) -- Bowen
103. Kyle Monangai, CHI (RB33) -- Moody
104. Jayden Reed, GB (WR38) -- Raanan
105. Bryce Young, CAR (QB25) -- Karabell
106. Courtland Sutton, DEN (WR39) -- Bell
107. Matthew Golden, GB (WR40) -- Dopp
108. Cam Ward, TEN (QB26) -- Cockcroft
109. Rachaad White, WSH (RB34) -- Yates
110. Alec Pierce, IND (WR41) -- Clay
Round 12
111. Fernando Mendoza, LV (QB27) -- Clay
112. Brian Thomas Jr., JAX (WR42) -- Yates
113. Wan'Dale Robinson, TEN (WR43) -- Cockcroft
114. Rico Dowdle, PIT (RB35) -- Dopp
115. Jonathon Brooks, CAR (RB36) -- Bell
116. Rhamondre Stevenson, NE (RB37) -- Karabell
117. Quentin Johnston, LAC (WR44) -- Raanan
118. Jakobi Meyers, JAX (WR45) -- Moody
119. Jake Ferguson, DAL (TE10) -- Bowen
120. RJ Harvey, DEN (RB38) -- Wolfe
Round 13
121. Tua Tagovailoa, ATL (QB28) -- Wolfe
122. Aaron Rodgers, PIT (QB29) -- Bowen
123. Blake Corum, LAR (RB39) -- Moody
124. Geno Smith, NYJ (QB30) -- Raanan
125. Ricky Pearsall, SF (WR46) -- Karabell
126. Michael Wilson, ARI (WR47) -- Bell
127. Xavier Worthy, KC (WR48) -- Dopp
128. Josh Downs, IND (WR49) -- Cockcroft
129. Tucker Kraft, GB (TE11) -- Yates
130. KC Concepcion, CLE (WR50) -- Clay
Round 14
131. Jacory Croskey-Merritt, WSH (RB40) -- Clay
132. Houston Texans DST (D/ST1) -- Yates
133. Zach Charbonnet, SEA (RB41) -- Cockcroft
134. Tyjae Spears, TEN (RB42) -- Dopp
135. Brandon Aubrey, DAL (K1) -- Bell
136. Jordan Addison, MIN (WR51) -- Karabell
137. Chris Rodriguez Jr., JAX (RB43) -- Raanan
138. Khalil Shakir, BUF (WR52) -- Moody
139. Jordan Mason, MIN (RB44) -- Bowen
140. Travis Hunter, JAX (WR53) -- Wolfe
Round 15
141. Denver Broncos DST (D/ST2) -- Wolfe
142. Seattle Seahawks DST (D/ST3) -- Bowen
143. Los Angeles Rams DST (D/ST4) -- Moody
144. Minnesota Vikings DST (D/ST5) -- Raanan
145. Pittsburgh Steelers DST (D/ST6) -- Karabell
146. Dallas Goedert, PHI (TE12) -- Bell
147. Baltimore Ravens DST (D/ST7) -- Dopp
148. Ka'imi Fairbairn, HOU (K2) -- Cockcroft
149. Jalen Coker, CAR (WR54) -- Yates
150. Philadelphia Eagles DST (D/ST8) -- Clay
Round 16
151. Cameron Dicker, LAC (K3) -- Clay
152. Jason Myers, SEA (K4) -- Yates
153. Los Angeles Chargers DST (D/ST9) -- Cockcroft
154. Harrison Mevis, LAR (K5) -- Dopp
155. New England Patriots DST (D/ST10) -- Bell
156. Eddy Pineiro, SF (K6) -- Karabell
157. Jake Bates, DET (K7) -- Raanan
158. Cam Little, JAX (K8) -- Moody
159. Tyler Loop, BAL (K9) -- Bowen
160. Chase McLaughlin, TB (K10) -- Wolfe
Team rosters are presented in first-round pick order. Pick and Bye weeks are indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick | Bye)
Team Wolfe
QB1 Matthew Stafford, LAR (Pick: 3.1 | Bye: 11)
QB2 Justin Herbert, LAC (Pick: 5.1 | Bye: 7)
QB3 Jordan Love, GB (Pick: 9.1 | Bye: 11)
QB4 Tua Tagovailoa, ATL (Pick: 13.1 | Bye: 11)
RB1 Saquon Barkley, PHI (Pick: 2.10 | Bye: 10)
RB2 Breece Hall, NYJ (Pick: 4.10 | Bye: 13)
RB3 Aaron Jones Sr., MIN (Pick: 11.1 | Bye: 6)
RB4 RJ Harvey, DEN (Pick: 12.10 | Bye: 10)
WR1 Ja'Marr Chase, CIN (Pick: 1.1 | Bye: 6)
WR2 Zay Flowers, BAL (Pick: 6.10 | Bye: 13)
WR3 DJ Moore, BUF (Pick: 8.10 | Bye: 7)
WR4 DK Metcalf, PIT (Pick: 10.10 | Bye: 9)
WR5 Travis Hunter, JAX (Pick: 14.10 | Bye: 7)
TE1 Tyler Warren, IND (Pick: 7.1 | Bye: 13)
K1 Chase McLaughlin, TB (Pick: 16.10 | Bye: 10)
D/ST1 Denver Broncos DST (Pick: 15.1 | Bye: 10)
Team Bowen
QB1 Josh Allen, BUF (Pick: 1.2 | Bye: 7)
QB2 Dak Prescott, DAL (Pick: 4.9 | Bye: 14)
QB3 Aaron Rodgers, PIT (Pick: 13.2 | Bye: 9)
RB1 James Cook III, BUF (Pick: 3.2 | Bye: 7)
RB2 Bucky Irving, TB (Pick: 7.2 | Bye: 10)
RB3 David Montgomery, HOU (Pick: 8.9 | Bye: 8)
RB4 Jaylen Warren, PIT (Pick: 10.9 | Bye: 9)
RB5 Jordan Mason, MIN (Pick: 14.9 | Bye: 6)
WR1 CeeDee Lamb, DAL (Pick: 2.9 | Bye: 14)
WR2 Chris Olave, NO (Pick: 5.2 | Bye: 8)
WR3 Tee Higgins, CIN (Pick: 6.9 | Bye: 6)
WR4 Rome Odunze, CHI (Pick: 9.2 | Bye: 10)
WR5 Makai Lemon, PHI (Pick: 11.2 | Bye: 10)
TE1 Jake Ferguson, DAL (Pick: 12.9 | Bye: 14)
K1 Tyler Loop, BAL (Pick: 16.9 | Bye: 13)
D/ST1 Seattle Seahawks DST (Pick: 15.2 | Bye: 11)
Team Moody
QB1 Jaxson Dart, NYG (Pick: 2.8 | Bye: 8)
QB2 Caleb Williams, CHI (Pick: 4.8 | Bye: 10)
QB3 Daniel Jones, IND (Pick: 9.3 | Bye: 13)
RB1 Bijan Robinson, ATL (Pick: 1.3 | Bye: 11)
RB2 Travis Etienne Jr., NO (Pick: 6.8 | Bye: 8)
RB3 J.K. Dobbins, DEN (Pick: 10.8 | Bye: 10)
RB4 Kyle Monangai, CHI (Pick: 11.3 | Bye: 10)
RB5 Blake Corum, LAR (Pick: 13.3 | Bye: 11)
WR1 Justin Jefferson, MIN (Pick: 3.3 | Bye: 6)
WR2 George Pickens, DAL (Pick: 5.3 | Bye: 14)
WR3 Luther Burden III, CHI (Pick: 8.8 | Bye: 10)
WR4 Jakobi Meyers, JAX (Pick: 12.8 | Bye: 7)
WR5 Khalil Shakir, BUF (Pick: 14.8 | Bye: 7)
TE1 Harold Fannin Jr., CLE (Pick: 7.3 | Bye: 11)
K1 Cam Little, JAX (Pick: 16.8 | Bye: 7)
D/ST1 Los Angeles Rams DST (Pick: 15.3 | Bye: 11)
Team Raanan
QB1 Patrick Mahomes, KC (Pick: 2.7 | Bye: 5)
QB2 C.J. Stroud, HOU (Pick: 9.4 | Bye: 8)
QB3 Geno Smith, NYJ (Pick: 13.4 | Bye: 13)
RB1 Jahmyr Gibbs, DET (Pick: 1.4 | Bye: 6)
RB2 Jeremiyah Love, ARI (Pick: 3.4 | Bye: 14)
RB3 Javonte Williams, DAL (Pick: 5.4 | Bye: 14)
RB4 Kenny Gainwell, TB (Pick: 10.7 | Bye: 10)
RB5 Chris Rodriguez Jr., JAX (Pick: 14.7 | Bye: 7)
WR1 A.J. Brown, NE (Pick: 4.7 | Bye: 11)
WR2 Ladd McConkey, LAC (Pick: 7.4 | Bye: 7)
WR3 Jordyn Tyson, NO (Pick: 8.7 | Bye: 8)
WR4 Jayden Reed, GB (Pick: 11.4 | Bye: 11)
WR5 Quentin Johnston, LAC (Pick: 12.7 | Bye: 7)
TE1 Colston Loveland, CHI (Pick: 6.7 | Bye: 10)
K1 Jake Bates, DET (Pick: 16.7 | Bye: 6)
D/ST1 Minnesota Vikings DST (Pick: 15.4 | Bye: 6)
Team Karabell
QB1 Lamar Jackson, BAL (Pick: 1.5 | Bye: 13)
QB2 Bo Nix, DEN (Pick: 4.6 | Bye: 10)
QB3 Baker Mayfield, TB (Pick: 8.6 | Bye: 10)
QB4 Bryce Young, CAR (Pick: 11.5 | Bye: 5)
RB1 De'Von Achane, MIA (Pick: 2.6 | Bye: 6)
RB2 Derrick Henry, BAL (Pick: 3.5 | Bye: 13)
RB3 Quinshon Judkins, CLE (Pick: 7.5 | Bye: 11)
RB4 Rhamondre Stevenson, NE (Pick: 12.6 | Bye: 11)
WR1 Garrett Wilson, NYJ (Pick: 5.5 | Bye: 13)
WR2 Davante Adams, LAR (Pick: 6.6 | Bye: 11)
WR3 Mike Evans, SF (Pick: 9.5 | Bye: 8)
WR4 Ricky Pearsall, SF (Pick: 13.5 | Bye: 8)
WR5 Jordan Addison, MIN (Pick: 14.6 | Bye: 6)
TE1 Travis Kelce, KC (Pick: 10.6 | Bye: 5)
K1 Eddy Pineiro, SF (Pick: 16.6 | Bye: 8)
D/ST1 Pittsburgh Steelers DST (Pick: 15.5 | Bye: 9)
Team Bell
QB1 Jayden Daniels, WSH (Pick: 1.6 | Bye: 7)
QB2 Tyler Shough, NO (Pick: 5.6 | Bye: 8)
QB3 Malik Willis, MIA (Pick: 9.6 | Bye: 6)
RB1 Ashton Jeanty, LV (Pick: 2.5 | Bye: 7)
RB2 Omarion Hampton, LAC (Pick: 3.6 | Bye: 7)
RB3 Jadarian Price, SEA (Pick: 7.6 | Bye: 11)
RB4 Jonathon Brooks, CAR (Pick: 12.5 | Bye: 5)
WR1 Nico Collins, HOU (Pick: 4.5 | Bye: 8)
WR2 Terry McLaurin, WSH (Pick: 6.5 | Bye: 7)
WR3 Parker Washington, JAX (Pick: 10.5 | Bye: 7)
WR4 Courtland Sutton, DEN (Pick: 11.6 | Bye: 10)
WR5 Michael Wilson, ARI (Pick: 13.6 | Bye: 14)
TE1 George Kittle, SF (Pick: 8.5 | Bye: 8)
TE2 Dallas Goedert, PHI (Pick: 15.6 | Bye: 10)
K1 Brandon Aubrey, DAL (Pick: 14.5 | Bye: 14)
D/ST1 New England Patriots DST (Pick: 16.5 | Bye: 11)
Team Dopp
QB1 Drake Maye, NE (Pick: 1.7 | Bye: 11)
QB2 Jared Goff, DET (Pick: 6.4 | Bye: 6)
RB1 Chase Brown, CIN (Pick: 3.7 | Bye: 6)
RB2 Josh Jacobs, GB (Pick: 5.7 | Bye: 11)
RB3 D'Andre Swift, CHI (Pick: 8.4 | Bye: 10)
RB4 Rico Dowdle, PIT (Pick: 12.4 | Bye: 9)
RB5 Tyjae Spears, TEN (Pick: 14.4 | Bye: 9)
WR1 Amon-Ra St. Brown, DET (Pick: 2.4 | Bye: 6)
WR2 Rashee Rice, KC (Pick: 4.4 | Bye: 5)
WR3 Emeka Egbuka, TB (Pick: 7.7 | Bye: 10)
WR4 Michael Pittman Jr., PIT (Pick: 9.7 | Bye: 9)
WR5 Matthew Golden, GB (Pick: 11.7 | Bye: 11)
WR6 Xavier Worthy, KC (Pick: 13.7 | Bye: 5)
TE1 Sam LaPorta, DET (Pick: 10.4 | Bye: 6)
K1 Harrison Mevis, LAR (Pick: 16.4 | Bye: 11)
D/ST1 Baltimore Ravens DST (Pick: 15.7 | Bye: 13)
Team Cockcroft
QB1 Joe Burrow, CIN (Pick: 1.8 | Bye: 6)
QB2 Kyler Murray, MIN (Pick: 5.8 | Bye: 6)
QB3 Cam Ward, TEN (Pick: 11.8 | Bye: 9)
RB1 Kyren Williams, LAR (Pick: 6.3 | Bye: 11)
RB2 TreVeyon Henderson, NE (Pick: 7.8 | Bye: 11)
RB3 Bhayshul Tuten, JAX (Pick: 8.3 | Bye: 7)
RB4 Zach Charbonnet, SEA (Pick: 14.3 | Bye: 11)
WR1 Jaxon Smith-Njigba, SEA (Pick: 2.3 | Bye: 11)
WR2 Drake London, ATL (Pick: 3.8 | Bye: 11)
WR3 Marvin Harrison Jr., ARI (Pick: 9.8 | Bye: 14)
WR4 Chris Godwin Jr., TB (Pick: 10.3 | Bye: 10)
WR5 Wan'Dale Robinson, TEN (Pick: 12.3 | Bye: 9)
WR6 Josh Downs, IND (Pick: 13.8 | Bye: 13)
TE1 Brock Bowers, LV (Pick: 4.3 | Bye: 7)
K1 Ka'imi Fairbairn, HOU (Pick: 15.8 | Bye: 8)
D/ST1 Los Angeles Chargers DST (Pick: 16.3 | Bye: 7)
Team Yates
QB1 Brock Purdy, SF (Pick: 3.9 | Bye: 8)
QB2 Trevor Lawrence, JAX (Pick: 4.2 | Bye: 7)
RB1 Jonathan Taylor, IND (Pick: 2.2 | Bye: 13)
RB2 Cam Skattebo, NYG (Pick: 6.2 | Bye: 8)
RB3 Chuba Hubbard, CAR (Pick: 9.9 | Bye: 5)
RB4 Rachaad White, WSH (Pick: 11.9 | Bye: 7)
WR1 Puka Nacua, LAR (Pick: 1.9 | Bye: 11)
WR2 Malik Nabers, NYG (Pick: 5.9 | Bye: 8)
WR3 Carnell Tate, TEN (Pick: 7.9 | Bye: 9)
WR4 Christian Watson, GB (Pick: 10.2 | Bye: 11)
WR5 Brian Thomas Jr., JAX (Pick: 12.2 | Bye: 7)
WR6 Jalen Coker, CAR (Pick: 15.9 | Bye: 5)
TE1 Kyle Pitts Sr., ATL (Pick: 8.2 | Bye: 11)
TE2 Tucker Kraft, GB (Pick: 13.9 | Bye: 11)
K1 Jason Myers, SEA (Pick: 16.2 | Bye: 11)
D/ST1 Houston Texans DST (Pick: 14.2 | Bye: 8)
Team Clay
QB1 Jalen Hurts, PHI (Pick: 1.10 | Bye: 10)
QB2 Sam Darnold, SEA (Pick: 9.10 | Bye: 11)
QB3 Fernando Mendoza, LV (Pick: 12.1 | Bye: 7)
RB1 Christian McCaffrey, SF (Pick: 2.1 | Bye: 8)
RB2 Kenneth Walker III, KC (Pick: 4.1 | Bye: 5)
RB3 Tony Pollard, TEN (Pick: 10.1 | Bye: 9)
RB4 Jacory Croskey-Merritt, WSH (Pick: 14.1 | Bye: 7)
WR1 Tetairoa McMillan, CAR (Pick: 5.10 | Bye: 5)
WR2 DeVonta Smith, PHI (Pick: 6.1 | Bye: 10)
WR3 Jaylen Waddle, DEN (Pick: 7.10 | Bye: 10)
WR4 Jameson Williams, DET (Pick: 8.1 | Bye: 6)
WR5 Alec Pierce, IND (Pick: 11.10 | Bye: 13)
WR6 KC Concepcion, CLE (Pick: 13.10 | Bye: 11)
TE1 Trey McBride, ARI (Pick: 3.10 | Bye: 14)
K1 Cameron Dicker, LAC (Pick: 16.1 | Bye: 7)
D/ST1 Philadelphia Eagles DST (Pick: 15.10 | Bye: 10)