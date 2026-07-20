Fantasy football mock draft: Non-PPR formats benefit ball-carriers like Derrick Henry

Points Per Reception (PPR) scoring has overtaken the fantasy football world over the past decade or so -- which is why we made it out default scoring here at ESPN Fantasy -- but we haven't forgotten about those of you who have stuck with the original format. In non-PPR leagues, players simply do not get one point for each reception, which certainly has implications on both positional and overall rankings.
For starters, since quarterbacks are not affected at all by the change, they have added value relative to the other positions, and hitting on the right starter becomes even more important. Consider drafting a safe bet like Josh Allen or prioritizing a second quarterback to ensure you have a standout under center.
The other big change is that players who catch a lot of passes aren't nearly as valuable as they are in PPR and vice versa. For example, De'Von Achane's projection shows 65 receptions and 293 PPR points, compared to 21 receptions and 274 PPR points for Derrick Henry. That suggests Achane is the better fantasy pick in PPR, whereas if we flip to non-PPR, Henry (253 points) easily overtakes Achane (228). Receiving backs (eg. Chase Brown) and short-range pass catchers (eg. Wan'Dale Robinson) take a hit, whereas high-volume rushers (eg. James Cook III) and vertical/red zone targets (eg. Mike Evans) get a boost.
Understanding how value shifts from scoring format to scoring format is key to a successful draft, and that's where mock drafts can really make a difference. Whether you're trying a new scoring system for the first time or have been in the same league for more than a decade, it's best to work out this season's kinks before you have to do it for real, so jump into the Fanasy Football Mock Draft Lobby and get to mocking today. You can even take part in a league-specific auto-draft based on your exact settings.
Joining me in this week's non-PPR 10-team mock draft were NFL reporter Dan Graziano, fellow analysts Matt Bowen, Tristan H. Cockcroft, Daniel Dopp, Tyler Fulghum, Liz Loza, Eric Moody and Field Yates, as well as fantasy editor Pierre Becquey. Individual rosters are displayed below the round-by-round results.
Round 1
1. Jahmyr Gibbs, DET (RB1) -- Clay
2. Bijan Robinson, ATL (RB2) -- Yates
3. Puka Nacua, LAR (WR1) -- Moody
4. Jonathan Taylor, IND (RB3) -- Cockcroft
5. Ja'Marr Chase, CIN (WR2) -- Loza
6. Derrick Henry, BAL (RB4) -- Becquey
7. Jaxon Smith-Njigba, SEA (WR3) -- Dopp
8. Christian McCaffrey, SF (RB5) -- Bowen
9. Amon-Ra St. Brown, DET (WR4) -- Fulghum
10. Justin Jefferson, MIN (WR5) -- Graziano
Round 2
11. James Cook III, BUF (RB6) -- Graziano
12. Ashton Jeanty, LV (RB7) -- Fulghum
13. CeeDee Lamb, DAL (WR6) -- Bowen
14. Omarion Hampton, LAC (RB8) -- Dopp
15. Josh Jacobs, GB (RB9) -- Becquey
16. Jeremiyah Love, ARI (RB10) -- Loza
17. De'Von Achane, MIA (RB11) -- Cockcroft
18. Drake London, ATL (WR7) -- Moody
19. Kenneth Walker III, KC (RB12) -- Yates
20. Trey McBride, ARI (TE1) -- Clay
Round 3
21. Saquon Barkley, PHI (RB13) -- Clay
22. Brock Bowers, LV (TE2) -- Yates
23. Rashee Rice, KC (WR8) -- Moody
24. Nico Collins, HOU (WR9) -- Cockcroft
25. A.J. Brown, NE (WR10) -- Loza
26. Chase Brown, CIN (RB14) -- Becquey
27. Breece Hall, NYJ (RB15) -- Dopp
28. Tetairoa McMillan, CAR (WR11) -- Bowen
29. Kyren Williams, LAR (RB16) -- Fulghum
30. Javonte Williams, DAL (RB17) -- Graziano
Round 4
31. Josh Allen, BUF (QB1) -- Graziano
32. George Pickens, DAL (WR12) -- Fulghum
33. Quinshon Judkins, CLE (RB18) -- Bowen
34. Emeka Egbuka, TB (WR13) -- Dopp
35. Chris Olave, NO (WR14) -- Becquey
36. Travis Etienne Jr., NO (RB19) -- Loza
37. Davante Adams, LAR (WR15) -- Cockcroft
38. Cam Skattebo, NYG (RB20) -- Moody
39. Zay Flowers, BAL (WR16) -- Yates
40. Garrett Wilson, NYJ (WR17) -- Clay
Round 5
41. DeVonta Smith, PHI (WR18) -- Clay
42. Malik Nabers, NYG (WR19) -- Yates
43. Bucky Irving, TB (RB21) -- Moody
44. Bhayshul Tuten, JAX (RB22) -- Cockcroft
45. Colston Loveland, CHI (TE3) -- Loza
46. Ladd McConkey, LAC (WR20) -- Becquey
47. Jameson Williams, DET (WR21) -- Dopp
48. Tee Higgins, CIN (WR22) -- Bowen
49. Luther Burden III, CHI (WR23) -- Fulghum
50. Jaylen Waddle, DEN (WR24) -- Graziano
Round 6
51. Tyler Warren, IND (TE4) -- Graziano
52. Jayden Daniels, WSH (QB2) -- Fulghum
53. Jadarian Price, SEA (RB23) -- Bowen
54. TreVeyon Henderson, NE (RB24) -- Dopp
55. Rome Odunze, CHI (WR25) -- Becquey
56. David Montgomery, HOU (RB25) -- Loza
57. Terry McLaurin, WSH (WR26) -- Cockcroft
58. D'Andre Swift, CHI (RB26) -- Moody
59. Carnell Tate, TEN (WR27) -- Yates
60. DJ Moore, BUF (WR28) -- Clay
Round 7
61. Lamar Jackson, BAL (QB3) -- Clay
62. Tony Pollard, TEN (RB27) -- Yates
63. Drake Maye, NE (QB4) -- Moody
64. Joe Burrow, CIN (QB5) -- Cockcroft
65. Christian Watson, GB (WR29) -- Loza
66. Jalen Hurts, PHI (QB6) -- Becquey
67. Kyle Pitts Sr., ATL (TE5) -- Dopp
68. Alec Pierce, IND (WR30) -- Bowen
69. Mike Evans, SF (WR31) -- Fulghum
70. Marvin Harrison Jr., ARI (WR32) -- Graziano
Round 8
71. DK Metcalf, PIT (WR33) -- Graziano
72. Rhamondre Stevenson, NE (RB28) -- Fulghum
73. Jordyn Tyson, NO (WR34) -- Bowen
74. Courtland Sutton, DEN (WR35) -- Dopp
75. J.K. Dobbins, DEN (RB29) -- Becquey
76. Michael Pittman Jr., PIT (WR36) -- Loza
77. Parker Washington, JAX (WR37) -- Cockcroft
78. Kenny Gainwell, TB (RB30) -- Moody
79. Tucker Kraft, GB (TE6) -- Yates
80. Matthew Golden, GB (WR38) -- Clay
Round 9
81. Brian Thomas Jr., JAX (WR39) -- Clay
82. Michael Wilson, ARI (WR40) -- Yates
83. Makai Lemon, PHI (WR41) -- Moody
84. Jaylen Warren, PIT (RB31) -- Cockcroft
85. Trevor Lawrence, JAX (QB7) -- Loza
86. RJ Harvey, DEN (RB32) -- Becquey
87. Sam LaPorta, DET (TE7) -- Dopp
88. Harold Fannin Jr., CLE (TE8) -- Bowen
89. George Kittle, SF (TE9) -- Fulghum
90. Chuba Hubbard, CAR (RB33) -- Graziano
Round 10
91. Rachaad White, WSH (RB34) -- Graziano
92. Mark Andrews, BAL (TE10) -- Fulghum
93. Rico Dowdle, PIT (RB35) -- Bowen
94. Jaxson Dart, NYG (QB8) -- Dopp
95. Blake Corum, LAR (RB36) -- Becquey
96. Ricky Pearsall, SF (WR42) -- Loza
97. Xavier Worthy, KC (WR43) -- Cockcroft
98. Kyle Monangai, CHI (RB37) -- Moody
99. Jonathon Brooks, CAR (RB38) -- Yates
100. Jacory Croskey-Merritt, WSH (RB39) -- Clay
Round 11
101. Dak Prescott, DAL (QB9) -- Clay
102. Jalen Coker, CAR (WR44) -- Yates
103. Jakobi Meyers, JAX (WR45) -- Moody
104. Aaron Jones Sr., MIN (RB40) -- Cockcroft
105. Justin Herbert, LAC (QB10) -- Loza
106. Jordan Mason, MIN (RB41) -- Becquey
107. Romeo Doubs, NE (WR46) -- Dopp
108. Caleb Williams, CHI (QB11) -- Bowen
109. Quentin Johnston, LAC (WR47) -- Fulghum
110. Jayden Reed, GB (WR48) -- Graziano
Round 12
111. Patrick Mahomes, KC (QB12) -- Graziano
112. Woody Marks, HOU (RB42) -- Fulghum
113. Jordan Addison, MIN (WR49) -- Bowen
114. Jayden Higgins, HOU (WR50) -- Dopp
115. Chris Godwin Jr., TB (WR51) -- Becquey
116. Isiah Pacheco, DET (RB43) -- Loza
117. Travis Kelce, KC (TE11) -- Cockcroft
118. Dallas Goedert, PHI (TE12) -- Moody
119. Houston Texans DST (D/ST1) -- Yates
120. Travis Hunter, JAX (WR52) -- Clay
Round 13
121. KC Concepcion, CLE (WR53) -- Clay
122. Brandon Aubrey, DAL (K1) -- Yates
123. Denver Broncos DST (D/ST2) -- Moody
124. Bo Nix, DEN (QB13) -- Cockcroft
125. Jalen McMillan, TB (WR54) -- Loza
126. Zach Charbonnet, SEA (RB44) -- Becquey
127. Los Angeles Rams DST (D/ST3) -- Dopp
128. Wan'Dale Robinson, TEN (WR55) -- Bowen
129. Tank Bigsby, PHI (RB45) -- Fulghum
130. Josh Downs, IND (WR56) -- Graziano
Round 14
131. Kenyon Sadiq, NYJ (TE13) -- Graziano
132. Seattle Seahawks DST (D/ST4) -- Fulghum
133. Alvin Kamara, NO (RB46) -- Bowen
134. Cameron Dicker, LAC (K2) -- Dopp
135. Dalton Kincaid, BUF (TE14) -- Becquey
136. Pittsburgh Steelers DST (D/ST5) -- Loza
137. Khalil Shakir, BUF (WR57) -- Cockcroft
138. Isaiah Likely, NYG (TE15) -- Moody
139. Brock Purdy, SF (QB14) -- Yates
140. Rashid Shaheed, SEA (WR58) -- Clay
Round 15
141. Baltimore Ravens DST (D/ST6) -- Clay
142. Brian Robinson Jr., ATL (RB47) -- Yates
143. Tyrone Tracy Jr., NYG (RB48) -- Moody
144. Ka'imi Fairbairn, HOU (K3) -- Cockcroft
145. Mike Washington Jr., LV (RB49) -- Loza
146. Jacksonville Jaguars DST (D/ST7) -- Becquey
147. Tyjae Spears, TEN (RB50) -- Dopp
148. Philadelphia Eagles DST (D/ST8) -- Bowen
149. Ray Davis, BUF (RB51) -- Fulghum
150. New England Patriots DST (D/ST9) -- Graziano
Round 16
151. Jason Myers, SEA (K4) -- Graziano
152. Harrison Mevis, LAR (K5) -- Fulghum
153. Eddy Pineiro, SF (K6) -- Bowen
154. Matthew Stafford, LAR (QB15) -- Dopp
155. Trey Smack, GB (K7) -- Becquey
156. Jake Bates, DET (K8) -- Loza
157. Los Angeles Chargers DST (D/ST10) -- Cockcroft
158. Cam Little, JAX (K9) -- Moody
159. Chris Rodriguez Jr., JAX (RB52) -- Yates
160. Harrison Butker, KC (K10) -- Clay
Team rosters are presented in first-round pick order. Pick and Bye weeks are indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick | Bye)
Team Clay
QB1 Lamar Jackson, BAL (Pick: 7.1 | Bye: 13)
QB2 Dak Prescott, DAL (Pick: 11.1 | Bye: 14)
RB1 Jahmyr Gibbs, DET (Pick: 1.1 | Bye: 6)
RB2 Saquon Barkley, PHI (Pick: 3.1 | Bye: 10)
RB3 Jacory Croskey-Merritt, WSH (Pick: 10.10 | Bye: 7)
WR1 Garrett Wilson, NYJ (Pick: 4.10 | Bye: 13)
WR2 DeVonta Smith, PHI (Pick: 5.1 | Bye: 10)
WR3 DJ Moore, BUF (Pick: 6.10 | Bye: 7)
WR4 Matthew Golden, GB (Pick: 8.10 | Bye: 11)
WR5 Brian Thomas Jr., JAX (Pick: 9.1 | Bye: 7)
WR6 Travis Hunter, JAX (Pick: 12.10 | Bye: 7)
WR7 KC Concepcion, CLE (Pick: 13.1 | Bye: 11)
WR8 Rashid Shaheed, SEA (Pick: 14.10 | Bye: 11)
TE1 Trey McBride, ARI (Pick: 2.10 | Bye: 14)
K1 Harrison Butker, KC (Pick: 16.10 | Bye: 5)
D/ST1 Baltimore Ravens DST (Pick: 15.1 | Bye: 13)
Team Yates
QB1 Brock Purdy, SF (Pick: 14.9 | Bye: 8)
RB1 Bijan Robinson, ATL (Pick: 1.2 | Bye: 11)
RB2 Kenneth Walker III, KC (Pick: 2.9 | Bye: 5)
RB3 Tony Pollard, TEN (Pick: 7.2 | Bye: 9)
RB4 Jonathon Brooks, CAR (Pick: 10.9 | Bye: 5)
RB5 Brian Robinson Jr., ATL (Pick: 15.2 | Bye: 11)
RB6 Chris Rodriguez Jr., JAX (Pick: 16.9 | Bye: 7)
WR1 Zay Flowers, BAL (Pick: 4.9 | Bye: 13)
WR2 Malik Nabers, NYG (Pick: 5.2 | Bye: 8)
WR3 Carnell Tate, TEN (Pick: 6.9 | Bye: 9)
WR4 Michael Wilson, ARI (Pick: 9.2 | Bye: 14)
WR5 Jalen Coker, CAR (Pick: 11.2 | Bye: 5)
TE1 Brock Bowers, LV (Pick: 3.2 | Bye: 7)
TE2 Tucker Kraft, GB (Pick: 8.9 | Bye: 11)
K1 Brandon Aubrey, DAL (Pick: 13.2 | Bye: 14)
D/ST1 Houston Texans DST (Pick: 12.9 | Bye: 8)
Team Moody
QB1 Drake Maye, NE (Pick: 7.3 | Bye: 11)
RB1 Cam Skattebo, NYG (Pick: 4.8 | Bye: 8)
RB2 Bucky Irving, TB (Pick: 5.3 | Bye: 10)
RB3 D'Andre Swift, CHI (Pick: 6.8 | Bye: 10)
RB4 Kenny Gainwell, TB (Pick: 8.8 | Bye: 10)
RB5 Kyle Monangai, CHI (Pick: 10.8 | Bye: 10)
RB6 Tyrone Tracy Jr., NYG (Pick: 15.3 | Bye: 8)
WR1 Puka Nacua, LAR (Pick: 1.3 | Bye: 11)
WR2 Drake London, ATL (Pick: 2.8 | Bye: 11)
WR3 Rashee Rice, KC (Pick: 3.3 | Bye: 5)
WR4 Makai Lemon, PHI (Pick: 9.3 | Bye: 10)
WR5 Jakobi Meyers, JAX (Pick: 11.3 | Bye: 7)
TE1 Dallas Goedert, PHI (Pick: 12.8 | Bye: 10)
TE2 Isaiah Likely, NYG (Pick: 14.8 | Bye: 8)
K1 Cam Little, JAX (Pick: 16.8 | Bye: 7)
D/ST1 Denver Broncos DST (Pick: 13.3 | Bye: 10)
Team Cockcroft
QB1 Joe Burrow, CIN (Pick: 7.4 | Bye: 6)
QB2 Bo Nix, DEN (Pick: 13.4 | Bye: 10)
RB1 Jonathan Taylor, IND (Pick: 1.4 | Bye: 13)
RB2 De'Von Achane, MIA (Pick: 2.7 | Bye: 6)
RB3 Bhayshul Tuten, JAX (Pick: 5.4 | Bye: 7)
RB4 Jaylen Warren, PIT (Pick: 9.4 | Bye: 9)
RB5 Aaron Jones Sr., MIN (Pick: 11.4 | Bye: 6)
WR1 Nico Collins, HOU (Pick: 3.4 | Bye: 8)
WR2 Davante Adams, LAR (Pick: 4.7 | Bye: 11)
WR3 Terry McLaurin, WSH (Pick: 6.7 | Bye: 7)
WR4 Parker Washington, JAX (Pick: 8.7 | Bye: 7)
WR5 Xavier Worthy, KC (Pick: 10.7 | Bye: 5)
WR6 Khalil Shakir, BUF (Pick: 14.7 | Bye: 7)
TE1 Travis Kelce, KC (Pick: 12.7 | Bye: 5)
K1 Ka'imi Fairbairn, HOU (Pick: 15.4 | Bye: 8)
D/ST1 Los Angeles Chargers DST (Pick: 16.7 | Bye: 7)
Team Loza
QB1 Trevor Lawrence, JAX (Pick: 9.5 | Bye: 7)
QB2 Justin Herbert, LAC (Pick: 11.5 | Bye: 7)
RB1 Jeremiyah Love, ARI (Pick: 2.6 | Bye: 14)
RB2 Travis Etienne Jr., NO (Pick: 4.6 | Bye: 8)
RB3 David Montgomery, HOU (Pick: 6.6 | Bye: 8)
RB4 Isiah Pacheco, DET (Pick: 12.6 | Bye: 6)
RB5 Mike Washington Jr., LV (Pick: 15.5 | Bye: 7)
WR1 Ja'Marr Chase, CIN (Pick: 1.5 | Bye: 6)
WR2 A.J. Brown, NE (Pick: 3.5 | Bye: 11)
WR3 Christian Watson, GB (Pick: 7.5 | Bye: 11)
WR4 Michael Pittman Jr., PIT (Pick: 8.6 | Bye: 9)
WR5 Ricky Pearsall, SF (Pick: 10.6 | Bye: 8)
WR6 Jalen McMillan, TB (Pick: 13.5 | Bye: 10)
TE1 Colston Loveland, CHI (Pick: 5.5 | Bye: 10)
K1 Jake Bates, DET (Pick: 16.6 | Bye: 6)
D/ST1 Pittsburgh Steelers DST (Pick: 14.6 | Bye: 9)
Team Becquey
QB1 Jalen Hurts, PHI (Pick: 7.6 | Bye: 10)
RB1 Derrick Henry, BAL (Pick: 1.6 | Bye: 13)
RB2 Josh Jacobs, GB (Pick: 2.5 | Bye: 11)
RB3 Chase Brown, CIN (Pick: 3.6 | Bye: 6)
RB4 J.K. Dobbins, DEN (Pick: 8.5 | Bye: 10)
RB5 RJ Harvey, DEN (Pick: 9.6 | Bye: 10)
RB6 Blake Corum, LAR (Pick: 10.5 | Bye: 11)
RB7 Jordan Mason, MIN (Pick: 11.6 | Bye: 6)
RB8 Zach Charbonnet, SEA (Pick: 13.6 | Bye: 11)
WR1 Chris Olave, NO (Pick: 4.5 | Bye: 8)
WR2 Ladd McConkey, LAC (Pick: 5.6 | Bye: 7)
WR3 Rome Odunze, CHI (Pick: 6.5 | Bye: 10)
WR4 Chris Godwin Jr., TB (Pick: 12.5 | Bye: 10)
TE1 Dalton Kincaid, BUF (Pick: 14.5 | Bye: 7)
K1 Trey Smack, GB (Pick: 16.5 | Bye: 11)
D/ST1 Jacksonville Jaguars DST (Pick: 15.6 | Bye: 7)
Team Dopp
QB1 Jaxson Dart, NYG (Pick: 10.4 | Bye: 8)
QB2 Matthew Stafford, LAR (Pick: 16.4 | Bye: 11)
RB1 Omarion Hampton, LAC (Pick: 2.4 | Bye: 7)
RB2 Breece Hall, NYJ (Pick: 3.7 | Bye: 13)
RB3 TreVeyon Henderson, NE (Pick: 6.4 | Bye: 11)
RB4 Tyjae Spears, TEN (Pick: 15.7 | Bye: 9)
WR1 Jaxon Smith-Njigba, SEA (Pick: 1.7 | Bye: 11)
WR2 Emeka Egbuka, TB (Pick: 4.4 | Bye: 10)
WR3 Jameson Williams, DET (Pick: 5.7 | Bye: 6)
WR4 Courtland Sutton, DEN (Pick: 8.4 | Bye: 10)
WR5 Romeo Doubs, NE (Pick: 11.7 | Bye: 11)
WR6 Jayden Higgins, HOU (Pick: 12.4 | Bye: 8)
TE1 Kyle Pitts Sr., ATL (Pick: 7.7 | Bye: 11)
TE2 Sam LaPorta, DET (Pick: 9.7 | Bye: 6)
K1 Cameron Dicker, LAC (Pick: 14.4 | Bye: 7)
D/ST1 Los Angeles Rams DST (Pick: 13.7 | Bye: 11)
Team Bowen
QB1 Caleb Williams, CHI (Pick: 11.8 | Bye: 10)
RB1 Christian McCaffrey, SF (Pick: 1.8 | Bye: 8)
RB2 Quinshon Judkins, CLE (Pick: 4.3 | Bye: 11)
RB3 Jadarian Price, SEA (Pick: 6.3 | Bye: 11)
RB4 Rico Dowdle, PIT (Pick: 10.3 | Bye: 9)
RB5 Alvin Kamara, NO (Pick: 14.3 | Bye: 8)
WR1 CeeDee Lamb, DAL (Pick: 2.3 | Bye: 14)
WR2 Tetairoa McMillan, CAR (Pick: 3.8 | Bye: 5)
WR3 Tee Higgins, CIN (Pick: 5.8 | Bye: 6)
WR4 Alec Pierce, IND (Pick: 7.8 | Bye: 13)
WR5 Jordyn Tyson, NO (Pick: 8.3 | Bye: 8)
WR6 Jordan Addison, MIN (Pick: 12.3 | Bye: 6)
WR7 Wan'Dale Robinson, TEN (Pick: 13.8 | Bye: 9)
TE1 Harold Fannin Jr., CLE (Pick: 9.8 | Bye: 11)
K1 Eddy Pineiro, SF (Pick: 16.3 | Bye: 8)
D/ST1 Philadelphia Eagles DST (Pick: 15.8 | Bye: 10)
Team Fulghum
QB1 Jayden Daniels, WSH (Pick: 6.2 | Bye: 7)
RB1 Ashton Jeanty, LV (Pick: 2.2 | Bye: 7)
RB2 Kyren Williams, LAR (Pick: 3.9 | Bye: 11)
RB3 Rhamondre Stevenson, NE (Pick: 8.2 | Bye: 11)
RB4 Woody Marks, HOU (Pick: 12.2 | Bye: 8)
RB5 Tank Bigsby, PHI (Pick: 13.9 | Bye: 10)
RB6 Ray Davis, BUF (Pick: 15.9 | Bye: 7)
WR1 Amon-Ra St. Brown, DET (Pick: 1.9 | Bye: 6)
WR2 George Pickens, DAL (Pick: 4.2 | Bye: 14)
WR3 Luther Burden III, CHI (Pick: 5.9 | Bye: 10)
WR4 Mike Evans, SF (Pick: 7.9 | Bye: 8)
WR5 Quentin Johnston, LAC (Pick: 11.9 | Bye: 7)
TE1 George Kittle, SF (Pick: 9.9 | Bye: 8)
TE2 Mark Andrews, BAL (Pick: 10.2 | Bye: 13)
K1 Harrison Mevis, LAR (Pick: 16.2 | Bye: 11)
D/ST1 Seattle Seahawks DST (Pick: 14.2 | Bye: 11)
Team Graziano
QB1 Josh Allen, BUF (Pick: 4.1 | Bye: 7)
QB2 Patrick Mahomes, KC (Pick: 12.1 | Bye: 5)
RB1 James Cook III, BUF (Pick: 2.1 | Bye: 7)
RB2 Javonte Williams, DAL (Pick: 3.10 | Bye: 14)
RB3 Chuba Hubbard, CAR (Pick: 9.10 | Bye: 5)
RB4 Rachaad White, WSH (Pick: 10.1 | Bye: 7)
WR1 Justin Jefferson, MIN (Pick: 1.10 | Bye: 6)
WR2 Jaylen Waddle, DEN (Pick: 5.10 | Bye: 10)
WR3 Marvin Harrison Jr., ARI (Pick: 7.10 | Bye: 14)
WR4 DK Metcalf, PIT (Pick: 8.1 | Bye: 9)
WR5 Jayden Reed, GB (Pick: 11.10 | Bye: 11)
WR6 Josh Downs, IND (Pick: 13.10 | Bye: 13)
TE1 Tyler Warren, IND (Pick: 6.1 | Bye: 13)
TE2 Kenyon Sadiq, NYJ (Pick: 14.1 | Bye: 13)
K1 Jason Myers, SEA (Pick: 16.1 | Bye: 11)
D/ST1 New England Patriots DST (Pick: 15.10 | Bye: 11)