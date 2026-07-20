          Fantasy football mock draft: Non-PPR formats benefit ball-carriers like Derrick Henry

          Derrick Henry carried the ball 307 times with only 15 receptions last season, making him worthy of a first-round selection in non-PPR formats. AP Photo/Gene J. Puskar
            Jul 20, 2026, 06:30 PM

            Points Per Reception (PPR) scoring has overtaken the fantasy football world over the past decade or so -- which is why we made it out default scoring here at ESPN Fantasy -- but we haven't forgotten about those of you who have stuck with the original format. In non-PPR leagues, players simply do not get one point for each reception, which certainly has implications on both positional and overall rankings.

            For starters, since quarterbacks are not affected at all by the change, they have added value relative to the other positions, and hitting on the right starter becomes even more important. Consider drafting a safe bet like Josh Allen or prioritizing a second quarterback to ensure you have a standout under center.

            The other big change is that players who catch a lot of passes aren't nearly as valuable as they are in PPR and vice versa. For example, De'Von Achane's projection shows 65 receptions and 293 PPR points, compared to 21 receptions and 274 PPR points for Derrick Henry. That suggests Achane is the better fantasy pick in PPR, whereas if we flip to non-PPR, Henry (253 points) easily overtakes Achane (228). Receiving backs (eg. Chase Brown) and short-range pass catchers (eg. Wan'Dale Robinson) take a hit, whereas high-volume rushers (eg. James Cook III) and vertical/red zone targets (eg. Mike Evans) get a boost.

            Understanding how value shifts from scoring format to scoring format is key to a successful draft, and that's where mock drafts can really make a difference. Whether you're trying a new scoring system for the first time or have been in the same league for more than a decade, it's best to work out this season's kinks before you have to do it for real, so jump into the Fanasy Football Mock Draft Lobby and get to mocking today. You can even take part in a league-specific auto-draft based on your exact settings.

            Joining me in this week's non-PPR 10-team mock draft were NFL reporter Dan Graziano, fellow analysts Matt Bowen, Tristan H. Cockcroft, Daniel Dopp, Tyler Fulghum, Liz Loza, Eric Moody and Field Yates, as well as fantasy editor Pierre Becquey. Individual rosters are displayed below the round-by-round results.

            Round 1

            1. Jahmyr Gibbs, DET (RB1) -- Clay
            2. Bijan Robinson, ATL (RB2) -- Yates
            3. Puka Nacua, LAR (WR1) -- Moody
            4. Jonathan Taylor, IND (RB3) -- Cockcroft
            5. Ja'Marr Chase, CIN (WR2) -- Loza
            6. Derrick Henry, BAL (RB4) -- Becquey
            7. Jaxon Smith-Njigba, SEA (WR3) -- Dopp
            8. Christian McCaffrey, SF (RB5) -- Bowen
            9. Amon-Ra St. Brown, DET (WR4) -- Fulghum
            10. Justin Jefferson, MIN (WR5) -- Graziano

            Round 2

            11. James Cook III, BUF (RB6) -- Graziano
            12. Ashton Jeanty, LV (RB7) -- Fulghum
            13. CeeDee Lamb, DAL (WR6) -- Bowen
            14. Omarion Hampton, LAC (RB8) -- Dopp
            15. Josh Jacobs, GB (RB9) -- Becquey
            16. Jeremiyah Love, ARI (RB10) -- Loza
            17. De'Von Achane, MIA (RB11) -- Cockcroft
            18. Drake London, ATL (WR7) -- Moody
            19. Kenneth Walker III, KC (RB12) -- Yates
            20. Trey McBride, ARI (TE1) -- Clay

            Round 3

            21. Saquon Barkley, PHI (RB13) -- Clay
            22. Brock Bowers, LV (TE2) -- Yates
            23. Rashee Rice, KC (WR8) -- Moody
            24. Nico Collins, HOU (WR9) -- Cockcroft
            25. A.J. Brown, NE (WR10) -- Loza
            26. Chase Brown, CIN (RB14) -- Becquey
            27. Breece Hall, NYJ (RB15) -- Dopp
            28. Tetairoa McMillan, CAR (WR11) -- Bowen
            29. Kyren Williams, LAR (RB16) -- Fulghum
            30. Javonte Williams, DAL (RB17) -- Graziano

            Round 4

            31. Josh Allen, BUF (QB1) -- Graziano
            32. George Pickens, DAL (WR12) -- Fulghum
            33. Quinshon Judkins, CLE (RB18) -- Bowen
            34. Emeka Egbuka, TB (WR13) -- Dopp
            35. Chris Olave, NO (WR14) -- Becquey
            36. Travis Etienne Jr., NO (RB19) -- Loza
            37. Davante Adams, LAR (WR15) -- Cockcroft
            38. Cam Skattebo, NYG (RB20) -- Moody
            39. Zay Flowers, BAL (WR16) -- Yates
            40. Garrett Wilson, NYJ (WR17) -- Clay

            Round 5

            41. DeVonta Smith, PHI (WR18) -- Clay
            42. Malik Nabers, NYG (WR19) -- Yates
            43. Bucky Irving, TB (RB21) -- Moody
            44. Bhayshul Tuten, JAX (RB22) -- Cockcroft
            45. Colston Loveland, CHI (TE3) -- Loza
            46. Ladd McConkey, LAC (WR20) -- Becquey
            47. Jameson Williams, DET (WR21) -- Dopp
            48. Tee Higgins, CIN (WR22) -- Bowen
            49. Luther Burden III, CHI (WR23) -- Fulghum
            50. Jaylen Waddle, DEN (WR24) -- Graziano

            Round 6

            51. Tyler Warren, IND (TE4) -- Graziano
            52. Jayden Daniels, WSH (QB2) -- Fulghum
            53. Jadarian Price, SEA (RB23) -- Bowen
            54. TreVeyon Henderson, NE (RB24) -- Dopp
            55. Rome Odunze, CHI (WR25) -- Becquey
            56. David Montgomery, HOU (RB25) -- Loza
            57. Terry McLaurin, WSH (WR26) -- Cockcroft
            58. D'Andre Swift, CHI (RB26) -- Moody
            59. Carnell Tate, TEN (WR27) -- Yates
            60. DJ Moore, BUF (WR28) -- Clay

            Round 7

            61. Lamar Jackson, BAL (QB3) -- Clay
            62. Tony Pollard, TEN (RB27) -- Yates
            63. Drake Maye, NE (QB4) -- Moody
            64. Joe Burrow, CIN (QB5) -- Cockcroft
            65. Christian Watson, GB (WR29) -- Loza
            66. Jalen Hurts, PHI (QB6) -- Becquey
            67. Kyle Pitts Sr., ATL (TE5) -- Dopp
            68. Alec Pierce, IND (WR30) -- Bowen
            69. Mike Evans, SF (WR31) -- Fulghum
            70. Marvin Harrison Jr., ARI (WR32) -- Graziano

            Round 8

            71. DK Metcalf, PIT (WR33) -- Graziano
            72. Rhamondre Stevenson, NE (RB28) -- Fulghum
            73. Jordyn Tyson, NO (WR34) -- Bowen
            74. Courtland Sutton, DEN (WR35) -- Dopp
            75. J.K. Dobbins, DEN (RB29) -- Becquey
            76. Michael Pittman Jr., PIT (WR36) -- Loza
            77. Parker Washington, JAX (WR37) -- Cockcroft
            78. Kenny Gainwell, TB (RB30) -- Moody
            79. Tucker Kraft, GB (TE6) -- Yates
            80. Matthew Golden, GB (WR38) -- Clay

            Round 9

            81. Brian Thomas Jr., JAX (WR39) -- Clay
            82. Michael Wilson, ARI (WR40) -- Yates
            83. Makai Lemon, PHI (WR41) -- Moody
            84. Jaylen Warren, PIT (RB31) -- Cockcroft
            85. Trevor Lawrence, JAX (QB7) -- Loza
            86. RJ Harvey, DEN (RB32) -- Becquey
            87. Sam LaPorta, DET (TE7) -- Dopp
            88. Harold Fannin Jr., CLE (TE8) -- Bowen
            89. George Kittle, SF (TE9) -- Fulghum
            90. Chuba Hubbard, CAR (RB33) -- Graziano

            Round 10

            91. Rachaad White, WSH (RB34) -- Graziano
            92. Mark Andrews, BAL (TE10) -- Fulghum
            93. Rico Dowdle, PIT (RB35) -- Bowen
            94. Jaxson Dart, NYG (QB8) -- Dopp
            95. Blake Corum, LAR (RB36) -- Becquey
            96. Ricky Pearsall, SF (WR42) -- Loza
            97. Xavier Worthy, KC (WR43) -- Cockcroft
            98. Kyle Monangai, CHI (RB37) -- Moody
            99. Jonathon Brooks, CAR (RB38) -- Yates
            100. Jacory Croskey-Merritt, WSH (RB39) -- Clay

            Round 11

            101. Dak Prescott, DAL (QB9) -- Clay
            102. Jalen Coker, CAR (WR44) -- Yates
            103. Jakobi Meyers, JAX (WR45) -- Moody
            104. Aaron Jones Sr., MIN (RB40) -- Cockcroft
            105. Justin Herbert, LAC (QB10) -- Loza
            106. Jordan Mason, MIN (RB41) -- Becquey
            107. Romeo Doubs, NE (WR46) -- Dopp
            108. Caleb Williams, CHI (QB11) -- Bowen
            109. Quentin Johnston, LAC (WR47) -- Fulghum
            110. Jayden Reed, GB (WR48) -- Graziano

            Round 12

            111. Patrick Mahomes, KC (QB12) -- Graziano
            112. Woody Marks, HOU (RB42) -- Fulghum
            113. Jordan Addison, MIN (WR49) -- Bowen
            114. Jayden Higgins, HOU (WR50) -- Dopp
            115. Chris Godwin Jr., TB (WR51) -- Becquey
            116. Isiah Pacheco, DET (RB43) -- Loza
            117. Travis Kelce, KC (TE11) -- Cockcroft
            118. Dallas Goedert, PHI (TE12) -- Moody
            119. Houston Texans DST (D/ST1) -- Yates
            120. Travis Hunter, JAX (WR52) -- Clay

            Round 13

            121. KC Concepcion, CLE (WR53) -- Clay
            122. Brandon Aubrey, DAL (K1) -- Yates
            123. Denver Broncos DST (D/ST2) -- Moody
            124. Bo Nix, DEN (QB13) -- Cockcroft
            125. Jalen McMillan, TB (WR54) -- Loza
            126. Zach Charbonnet, SEA (RB44) -- Becquey
            127. Los Angeles Rams DST (D/ST3) -- Dopp
            128. Wan'Dale Robinson, TEN (WR55) -- Bowen
            129. Tank Bigsby, PHI (RB45) -- Fulghum
            130. Josh Downs, IND (WR56) -- Graziano

            Round 14

            131. Kenyon Sadiq, NYJ (TE13) -- Graziano
            132. Seattle Seahawks DST (D/ST4) -- Fulghum
            133. Alvin Kamara, NO (RB46) -- Bowen
            134. Cameron Dicker, LAC (K2) -- Dopp
            135. Dalton Kincaid, BUF (TE14) -- Becquey
            136. Pittsburgh Steelers DST (D/ST5) -- Loza
            137. Khalil Shakir, BUF (WR57) -- Cockcroft
            138. Isaiah Likely, NYG (TE15) -- Moody
            139. Brock Purdy, SF (QB14) -- Yates
            140. Rashid Shaheed, SEA (WR58) -- Clay

            Round 15

            141. Baltimore Ravens DST (D/ST6) -- Clay
            142. Brian Robinson Jr., ATL (RB47) -- Yates
            143. Tyrone Tracy Jr., NYG (RB48) -- Moody
            144. Ka'imi Fairbairn, HOU (K3) -- Cockcroft
            145. Mike Washington Jr., LV (RB49) -- Loza
            146. Jacksonville Jaguars DST (D/ST7) -- Becquey
            147. Tyjae Spears, TEN (RB50) -- Dopp
            148. Philadelphia Eagles DST (D/ST8) -- Bowen
            149. Ray Davis, BUF (RB51) -- Fulghum
            150. New England Patriots DST (D/ST9) -- Graziano

            Round 16

            151. Jason Myers, SEA (K4) -- Graziano
            152. Harrison Mevis, LAR (K5) -- Fulghum
            153. Eddy Pineiro, SF (K6) -- Bowen
            154. Matthew Stafford, LAR (QB15) -- Dopp
            155. Trey Smack, GB (K7) -- Becquey
            156. Jake Bates, DET (K8) -- Loza
            157. Los Angeles Chargers DST (D/ST10) -- Cockcroft
            158. Cam Little, JAX (K9) -- Moody
            159. Chris Rodriguez Jr., JAX (RB52) -- Yates
            160. Harrison Butker, KC (K10) -- Clay

            Team rosters are presented in first-round pick order. Pick and Bye weeks are indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick | Bye)

            Team Clay

            QB1 Lamar Jackson, BAL (Pick: 7.1 | Bye: 13)
            QB2 Dak Prescott, DAL (Pick: 11.1 | Bye: 14)
            RB1 Jahmyr Gibbs, DET (Pick: 1.1 | Bye: 6)
            RB2 Saquon Barkley, PHI (Pick: 3.1 | Bye: 10)
            RB3 Jacory Croskey-Merritt, WSH (Pick: 10.10 | Bye: 7)
            WR1 Garrett Wilson, NYJ (Pick: 4.10 | Bye: 13)
            WR2 DeVonta Smith, PHI (Pick: 5.1 | Bye: 10)
            WR3 DJ Moore, BUF (Pick: 6.10 | Bye: 7)
            WR4 Matthew Golden, GB (Pick: 8.10 | Bye: 11)
            WR5 Brian Thomas Jr., JAX (Pick: 9.1 | Bye: 7)
            WR6 Travis Hunter, JAX (Pick: 12.10 | Bye: 7)
            WR7 KC Concepcion, CLE (Pick: 13.1 | Bye: 11)
            WR8 Rashid Shaheed, SEA (Pick: 14.10 | Bye: 11)
            TE1 Trey McBride, ARI (Pick: 2.10 | Bye: 14)
            K1 Harrison Butker, KC (Pick: 16.10 | Bye: 5)
            D/ST1 Baltimore Ravens DST (Pick: 15.1 | Bye: 13)

            Team Yates

            QB1 Brock Purdy, SF (Pick: 14.9 | Bye: 8)
            RB1 Bijan Robinson, ATL (Pick: 1.2 | Bye: 11)
            RB2 Kenneth Walker III, KC (Pick: 2.9 | Bye: 5)
            RB3 Tony Pollard, TEN (Pick: 7.2 | Bye: 9)
            RB4 Jonathon Brooks, CAR (Pick: 10.9 | Bye: 5)
            RB5 Brian Robinson Jr., ATL (Pick: 15.2 | Bye: 11)
            RB6 Chris Rodriguez Jr., JAX (Pick: 16.9 | Bye: 7)
            WR1 Zay Flowers, BAL (Pick: 4.9 | Bye: 13)
            WR2 Malik Nabers, NYG (Pick: 5.2 | Bye: 8)
            WR3 Carnell Tate, TEN (Pick: 6.9 | Bye: 9)
            WR4 Michael Wilson, ARI (Pick: 9.2 | Bye: 14)
            WR5 Jalen Coker, CAR (Pick: 11.2 | Bye: 5)
            TE1 Brock Bowers, LV (Pick: 3.2 | Bye: 7)
            TE2 Tucker Kraft, GB (Pick: 8.9 | Bye: 11)
            K1 Brandon Aubrey, DAL (Pick: 13.2 | Bye: 14)
            D/ST1 Houston Texans DST (Pick: 12.9 | Bye: 8)

            Team Moody

            QB1 Drake Maye, NE (Pick: 7.3 | Bye: 11)
            RB1 Cam Skattebo, NYG (Pick: 4.8 | Bye: 8)
            RB2 Bucky Irving, TB (Pick: 5.3 | Bye: 10)
            RB3 D'Andre Swift, CHI (Pick: 6.8 | Bye: 10)
            RB4 Kenny Gainwell, TB (Pick: 8.8 | Bye: 10)
            RB5 Kyle Monangai, CHI (Pick: 10.8 | Bye: 10)
            RB6 Tyrone Tracy Jr., NYG (Pick: 15.3 | Bye: 8)
            WR1 Puka Nacua, LAR (Pick: 1.3 | Bye: 11)
            WR2 Drake London, ATL (Pick: 2.8 | Bye: 11)
            WR3 Rashee Rice, KC (Pick: 3.3 | Bye: 5)
            WR4 Makai Lemon, PHI (Pick: 9.3 | Bye: 10)
            WR5 Jakobi Meyers, JAX (Pick: 11.3 | Bye: 7)
            TE1 Dallas Goedert, PHI (Pick: 12.8 | Bye: 10)
            TE2 Isaiah Likely, NYG (Pick: 14.8 | Bye: 8)
            K1 Cam Little, JAX (Pick: 16.8 | Bye: 7)
            D/ST1 Denver Broncos DST (Pick: 13.3 | Bye: 10)

            Team Cockcroft

            QB1 Joe Burrow, CIN (Pick: 7.4 | Bye: 6)
            QB2 Bo Nix, DEN (Pick: 13.4 | Bye: 10)
            RB1 Jonathan Taylor, IND (Pick: 1.4 | Bye: 13)
            RB2 De'Von Achane, MIA (Pick: 2.7 | Bye: 6)
            RB3 Bhayshul Tuten, JAX (Pick: 5.4 | Bye: 7)
            RB4 Jaylen Warren, PIT (Pick: 9.4 | Bye: 9)
            RB5 Aaron Jones Sr., MIN (Pick: 11.4 | Bye: 6)
            WR1 Nico Collins, HOU (Pick: 3.4 | Bye: 8)
            WR2 Davante Adams, LAR (Pick: 4.7 | Bye: 11)
            WR3 Terry McLaurin, WSH (Pick: 6.7 | Bye: 7)
            WR4 Parker Washington, JAX (Pick: 8.7 | Bye: 7)
            WR5 Xavier Worthy, KC (Pick: 10.7 | Bye: 5)
            WR6 Khalil Shakir, BUF (Pick: 14.7 | Bye: 7)
            TE1 Travis Kelce, KC (Pick: 12.7 | Bye: 5)
            K1 Ka'imi Fairbairn, HOU (Pick: 15.4 | Bye: 8)
            D/ST1 Los Angeles Chargers DST (Pick: 16.7 | Bye: 7)

            Team Loza

            QB1 Trevor Lawrence, JAX (Pick: 9.5 | Bye: 7)
            QB2 Justin Herbert, LAC (Pick: 11.5 | Bye: 7)
            RB1 Jeremiyah Love, ARI (Pick: 2.6 | Bye: 14)
            RB2 Travis Etienne Jr., NO (Pick: 4.6 | Bye: 8)
            RB3 David Montgomery, HOU (Pick: 6.6 | Bye: 8)
            RB4 Isiah Pacheco, DET (Pick: 12.6 | Bye: 6)
            RB5 Mike Washington Jr., LV (Pick: 15.5 | Bye: 7)
            WR1 Ja'Marr Chase, CIN (Pick: 1.5 | Bye: 6)
            WR2 A.J. Brown, NE (Pick: 3.5 | Bye: 11)
            WR3 Christian Watson, GB (Pick: 7.5 | Bye: 11)
            WR4 Michael Pittman Jr., PIT (Pick: 8.6 | Bye: 9)
            WR5 Ricky Pearsall, SF (Pick: 10.6 | Bye: 8)
            WR6 Jalen McMillan, TB (Pick: 13.5 | Bye: 10)
            TE1 Colston Loveland, CHI (Pick: 5.5 | Bye: 10)
            K1 Jake Bates, DET (Pick: 16.6 | Bye: 6)
            D/ST1 Pittsburgh Steelers DST (Pick: 14.6 | Bye: 9)

            Team Becquey

            QB1 Jalen Hurts, PHI (Pick: 7.6 | Bye: 10)
            RB1 Derrick Henry, BAL (Pick: 1.6 | Bye: 13)
            RB2 Josh Jacobs, GB (Pick: 2.5 | Bye: 11)
            RB3 Chase Brown, CIN (Pick: 3.6 | Bye: 6)
            RB4 J.K. Dobbins, DEN (Pick: 8.5 | Bye: 10)
            RB5 RJ Harvey, DEN (Pick: 9.6 | Bye: 10)
            RB6 Blake Corum, LAR (Pick: 10.5 | Bye: 11)
            RB7 Jordan Mason, MIN (Pick: 11.6 | Bye: 6)
            RB8 Zach Charbonnet, SEA (Pick: 13.6 | Bye: 11)
            WR1 Chris Olave, NO (Pick: 4.5 | Bye: 8)
            WR2 Ladd McConkey, LAC (Pick: 5.6 | Bye: 7)
            WR3 Rome Odunze, CHI (Pick: 6.5 | Bye: 10)
            WR4 Chris Godwin Jr., TB (Pick: 12.5 | Bye: 10)
            TE1 Dalton Kincaid, BUF (Pick: 14.5 | Bye: 7)
            K1 Trey Smack, GB (Pick: 16.5 | Bye: 11)
            D/ST1 Jacksonville Jaguars DST (Pick: 15.6 | Bye: 7)

            Team Dopp

            QB1 Jaxson Dart, NYG (Pick: 10.4 | Bye: 8)
            QB2 Matthew Stafford, LAR (Pick: 16.4 | Bye: 11)
            RB1 Omarion Hampton, LAC (Pick: 2.4 | Bye: 7)
            RB2 Breece Hall, NYJ (Pick: 3.7 | Bye: 13)
            RB3 TreVeyon Henderson, NE (Pick: 6.4 | Bye: 11)
            RB4 Tyjae Spears, TEN (Pick: 15.7 | Bye: 9)
            WR1 Jaxon Smith-Njigba, SEA (Pick: 1.7 | Bye: 11)
            WR2 Emeka Egbuka, TB (Pick: 4.4 | Bye: 10)
            WR3 Jameson Williams, DET (Pick: 5.7 | Bye: 6)
            WR4 Courtland Sutton, DEN (Pick: 8.4 | Bye: 10)
            WR5 Romeo Doubs, NE (Pick: 11.7 | Bye: 11)
            WR6 Jayden Higgins, HOU (Pick: 12.4 | Bye: 8)
            TE1 Kyle Pitts Sr., ATL (Pick: 7.7 | Bye: 11)
            TE2 Sam LaPorta, DET (Pick: 9.7 | Bye: 6)
            K1 Cameron Dicker, LAC (Pick: 14.4 | Bye: 7)
            D/ST1 Los Angeles Rams DST (Pick: 13.7 | Bye: 11)

            Team Bowen

            QB1 Caleb Williams, CHI (Pick: 11.8 | Bye: 10)
            RB1 Christian McCaffrey, SF (Pick: 1.8 | Bye: 8)
            RB2 Quinshon Judkins, CLE (Pick: 4.3 | Bye: 11)
            RB3 Jadarian Price, SEA (Pick: 6.3 | Bye: 11)
            RB4 Rico Dowdle, PIT (Pick: 10.3 | Bye: 9)
            RB5 Alvin Kamara, NO (Pick: 14.3 | Bye: 8)
            WR1 CeeDee Lamb, DAL (Pick: 2.3 | Bye: 14)
            WR2 Tetairoa McMillan, CAR (Pick: 3.8 | Bye: 5)
            WR3 Tee Higgins, CIN (Pick: 5.8 | Bye: 6)
            WR4 Alec Pierce, IND (Pick: 7.8 | Bye: 13)
            WR5 Jordyn Tyson, NO (Pick: 8.3 | Bye: 8)
            WR6 Jordan Addison, MIN (Pick: 12.3 | Bye: 6)
            WR7 Wan'Dale Robinson, TEN (Pick: 13.8 | Bye: 9)
            TE1 Harold Fannin Jr., CLE (Pick: 9.8 | Bye: 11)
            K1 Eddy Pineiro, SF (Pick: 16.3 | Bye: 8)
            D/ST1 Philadelphia Eagles DST (Pick: 15.8 | Bye: 10)

            Team Fulghum

            QB1 Jayden Daniels, WSH (Pick: 6.2 | Bye: 7)
            RB1 Ashton Jeanty, LV (Pick: 2.2 | Bye: 7)
            RB2 Kyren Williams, LAR (Pick: 3.9 | Bye: 11)
            RB3 Rhamondre Stevenson, NE (Pick: 8.2 | Bye: 11)
            RB4 Woody Marks, HOU (Pick: 12.2 | Bye: 8)
            RB5 Tank Bigsby, PHI (Pick: 13.9 | Bye: 10)
            RB6 Ray Davis, BUF (Pick: 15.9 | Bye: 7)
            WR1 Amon-Ra St. Brown, DET (Pick: 1.9 | Bye: 6)
            WR2 George Pickens, DAL (Pick: 4.2 | Bye: 14)
            WR3 Luther Burden III, CHI (Pick: 5.9 | Bye: 10)
            WR4 Mike Evans, SF (Pick: 7.9 | Bye: 8)
            WR5 Quentin Johnston, LAC (Pick: 11.9 | Bye: 7)
            TE1 George Kittle, SF (Pick: 9.9 | Bye: 8)
            TE2 Mark Andrews, BAL (Pick: 10.2 | Bye: 13)
            K1 Harrison Mevis, LAR (Pick: 16.2 | Bye: 11)
            D/ST1 Seattle Seahawks DST (Pick: 14.2 | Bye: 11)

            Team Graziano

            QB1 Josh Allen, BUF (Pick: 4.1 | Bye: 7)
            QB2 Patrick Mahomes, KC (Pick: 12.1 | Bye: 5)
            RB1 James Cook III, BUF (Pick: 2.1 | Bye: 7)
            RB2 Javonte Williams, DAL (Pick: 3.10 | Bye: 14)
            RB3 Chuba Hubbard, CAR (Pick: 9.10 | Bye: 5)
            RB4 Rachaad White, WSH (Pick: 10.1 | Bye: 7)
            WR1 Justin Jefferson, MIN (Pick: 1.10 | Bye: 6)
            WR2 Jaylen Waddle, DEN (Pick: 5.10 | Bye: 10)
            WR3 Marvin Harrison Jr., ARI (Pick: 7.10 | Bye: 14)
            WR4 DK Metcalf, PIT (Pick: 8.1 | Bye: 9)
            WR5 Jayden Reed, GB (Pick: 11.10 | Bye: 11)
            WR6 Josh Downs, IND (Pick: 13.10 | Bye: 13)
            TE1 Tyler Warren, IND (Pick: 6.1 | Bye: 13)
            TE2 Kenyon Sadiq, NYJ (Pick: 14.1 | Bye: 13)
            K1 Jason Myers, SEA (Pick: 16.1 | Bye: 11)
            D/ST1 New England Patriots DST (Pick: 15.10 | Bye: 11)