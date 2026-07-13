          Fantasy football mock draft: How 12 teams can shift your quarterback and tight end philosophy

          With two additional teams looking for starters in a 12-team league, the value of a top-of-the-position talent like Trey McBride is only enhanced. Ian Johnson/Icon Sportswire
          • Matt BowenJul 13, 2026, 08:28 PM
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              Matt Bowen is a fantasy football and NFL writer for ESPN. He joined ESPN in 2015, writes regularly for ESPN+ and spent multiple years on "NFL Matchup." After graduating from the University of Iowa, Matt played safety in the NFL for St. Louis, Green Bay, Washington and Buffalo over seven seasons.
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          In a 12-team league, the talent pool gets shallow quickly. Players you can wait on in a smaller format, such as a 10-team league? Those guys come off the board much earlier with two extra picks per round. And that matters when building your overall draft strategy.

          For example, if you usually wait on quarterbacks and tight ends -- which is a defining aspect of my personal draft philosophy -- you need to be prepared to jump in quicker at both spots. That tight end I usually grab in the 11th or 12th round of a 10-team format? He's gone when you have 12 teams drafting. In this mock, a total of 17 tight ends and 19 quarterbacks were taken by managers who intend to stream them or prefer to secure their bye week and injury options now rather than count on the waiver wire later.

          And the same can be said for your late-round adds, such as a rookie wide receiver or a potential sleeper at the running back spot who just needs an opportunity to burst onto the scene. With two more teams in the mix? Don't get caught sleeping. Even your dart throws in the 13th and 14th rounds start to lean out.

          This is also a reminder to do weekly mocks for your draft prep -- using multiple formats. Find out what works and start to track player movement (based on league size) as you build out your board. And this is the time of the year to experiment, while getting the necessary reps to be game-ready for the fall.

          Joining me in this 12-team PPR mock are fellow ESPN analysts Stephania Bell, Daniel Dopp, Eric Karabell, Liz Loza and Field Yates, NFL reporter Dan Graziano, researcher Kevin Pulsifer and editors Pierre Becquey, Tom Carpenter, Joe Kaiser and Keith Lipscomb. Individual rosters are displayed below the round-by-round results.

          Want to hone your draft strategy? Our Mock Draft Lobby a variety of league formats you can practice drafting, including league-specific practice drafts against autodrafters.

          Round 1

          1. Jahmyr Gibbs, DET (RB1) -- Bowen
          2. Bijan Robinson, ATL (RB2) -- Yates
          3. Ja'Marr Chase, CIN (WR1) -- Becquey
          4. Puka Nacua, LAR (WR2) -- Dopp
          5. Jaxon Smith-Njigba, SEA (WR3) -- Karabell
          6. Christian McCaffrey, SF (RB3) -- Bell
          7. Jonathan Taylor, IND (RB4) -- Lipscomb
          8. Amon-Ra St. Brown, DET (WR4) -- Pulsifer
          9. CeeDee Lamb, DAL (WR5) -- Carpenter
          10. De'Von Achane, MIA (RB5) -- Graziano
          11. Ashton Jeanty, LV (RB6) -- Kaiser
          12. James Cook III, BUF (RB7) -- Loza

          Round 2

          13. Justin Jefferson, MIN (WR6) -- Loza
          14. Saquon Barkley, PHI (RB8) -- Kaiser
          15. Drake London, ATL (WR7) -- Graziano
          16. Jeremiyah Love, ARI (RB9) -- Carpenter
          17. Brock Bowers, LV (TE1) -- Pulsifer
          18. Omarion Hampton, LAC (RB10) -- Lipscomb
          19. Derrick Henry, BAL (RB11) -- Bell
          20. Josh Jacobs, GB (RB12) -- Karabell
          21. Kenneth Walker III, KC (RB13) -- Dopp
          22. Trey McBride, ARI (TE2) -- Becquey
          23. A.J. Brown, NE (WR8) -- Yates
          24. Nico Collins, HOU (WR9) -- Bowen

          Round 3

          25. George Pickens, DAL (WR10) -- Bowen
          26. Javonte Williams, DAL (RB14) -- Yates
          27. Breece Hall, NYJ (RB15) -- Becquey
          28. Chase Brown, CIN (RB16) -- Dopp
          29. Chris Olave, NO (WR11) -- Karabell
          30. Garrett Wilson, NYJ (WR12) -- Bell
          31. Rashee Rice, KC (WR13) -- Lipscomb
          32. Kyren Williams, LAR (RB17) -- Pulsifer
          33. Travis Etienne Jr., NO (RB18) -- Carpenter
          34. DeVonta Smith, PHI (WR14) -- Graziano
          35. Tetairoa McMillan, CAR (WR15) -- Kaiser
          36. Terry McLaurin, WSH (WR16) -- Loza

          Round 4

          37. Cam Skattebo, NYG (RB19) -- Loza
          38. Davante Adams, LAR (WR17) -- Kaiser
          39. Quinshon Judkins, CLE (RB20) -- Graziano
          40. Colston Loveland, CHI (TE3) -- Carpenter
          41. Zay Flowers, BAL (WR18) -- Pulsifer
          42. Tee Higgins, CIN (WR19) -- Lipscomb
          43. Emeka Egbuka, TB (WR20) -- Bell
          44. Bucky Irving, TB (RB21) -- Karabell
          45. Malik Nabers, NYG (WR21) -- Dopp
          46. Josh Allen, BUF (QB1) -- Becquey
          47. Lamar Jackson, BAL (QB2) -- Yates
          48. Ladd McConkey, LAC (WR22) -- Bowen

          Round 5

          49. Jadarian Price, SEA (RB22) -- Bowen
          50. Luther Burden III, CHI (WR23) -- Yates
          51. TreVeyon Henderson, NE (RB23) -- Becquey
          52. Jameson Williams, DET (WR24) -- Dopp
          53. Tyler Warren, IND (TE4) -- Karabell
          54. Rome Odunze, CHI (WR25) -- Bell
          55. Jayden Daniels, WSH (QB3) -- Lipscomb
          56. Bhayshul Tuten, JAX (RB24) -- Pulsifer
          57. Carnell Tate, TEN (WR26) -- Carpenter
          58. Harold Fannin Jr., CLE (TE5) -- Graziano
          59. Jaylen Waddle, DEN (WR27) -- Kaiser
          60. DJ Moore, BUF (WR28) -- Loza

          Round 6

          61. David Montgomery, HOU (RB25) -- Loza
          62. Drake Maye, NE (QB4) -- Kaiser
          63. D'Andre Swift, CHI (RB26) -- Graziano
          64. Chuba Hubbard, CAR (RB27) -- Carpenter
          65. Jalen Hurts, PHI (QB5) -- Pulsifer
          66. Marvin Harrison Jr., ARI (WR29) -- Lipscomb
          67. Jordyn Tyson, NO (WR30) -- Bell
          68. Mike Evans, SF (WR31) -- Karabell
          69. Kyle Pitts Sr., ATL (TE6) -- Dopp
          70. Tony Pollard, TEN (RB28) -- Becquey
          71. Sam LaPorta, DET (TE7) -- Yates
          72. Joe Burrow, CIN (QB6) -- Bowen

          Round 7

          73. Jaylen Warren, PIT (RB29) -- Bowen
          74. Christian Watson, GB (WR32) -- Yates
          75. Courtland Sutton, DEN (WR33) -- Becquey
          76. Michael Pittman Jr., PIT (WR34) -- Dopp
          77. Rachaad White, WSH (RB30) -- Karabell
          78. George Kittle, SF (TE8) -- Bell
          79. DK Metcalf, PIT (WR35) -- Lipscomb
          80. Brian Thomas Jr., JAX (WR36) -- Pulsifer
          81. Alec Pierce, IND (WR37) -- Carpenter
          82. Jaxson Dart, NYG (QB7) -- Graziano
          83. Kenny Gainwell, TB (RB31) -- Kaiser
          84. Aaron Jones Sr., MIN (RB32) -- Loza

          Round 8

          85. Matthew Golden, GB (WR38) -- Loza
          86. Rico Dowdle, PIT (RB33) -- Kaiser
          87. Chris Godwin Jr., TB (WR39) -- Graziano
          88. Makai Lemon, PHI (WR40) -- Carpenter
          89. Rhamondre Stevenson, NE (RB34) -- Pulsifer
          90. RJ Harvey, DEN (RB35) -- Lipscomb
          91. J.K. Dobbins, DEN (RB36) -- Bell
          92. Wan'Dale Robinson, TEN (WR41) -- Karabell
          93. Kyle Monangai, CHI (RB37) -- Dopp
          94. Jonathon Brooks, CAR (RB38) -- Becquey
          95. Ricky Pearsall, SF (WR42) -- Yates
          96. Jake Ferguson, DAL (TE9) -- Bowen

          Round 9

          97. Jakobi Meyers, JAX (WR43) -- Bowen
          98. Jordan Mason, MIN (RB39) -- Yates
          99. Parker Washington, JAX (WR44) -- Becquey
          100. Blake Corum, LAR (RB40) -- Dopp
          101. Jordan Addison, MIN (WR45) -- Karabell
          102. Brock Purdy, SF (QB8) -- Bell
          103. Travis Kelce, KC (TE10) -- Lipscomb
          104. Josh Downs, IND (WR46) -- Pulsifer
          105. Jacory Croskey-Merritt, WSH (RB41) -- Carpenter
          106. Zach Charbonnet, SEA (RB42) -- Graziano
          107. Michael Wilson, ARI (WR47) -- Kaiser
          108. Woody Marks, HOU (RB43) -- Loza

          Round 10

          109. Tucker Kraft, GB (TE11) -- Loza
          110. Dallas Goedert, PHI (TE12) -- Kaiser
          111. Khalil Shakir, BUF (WR48) -- Graziano
          112. Trevor Lawrence, JAX (QB9) -- Carpenter
          113. Quentin Johnston, LAC (WR49) -- Pulsifer
          114. Dak Prescott, DAL (QB10) -- Lipscomb
          115. Jayden Reed, GB (WR50) -- Bell
          116. Tyjae Spears, TEN (RB44) -- Karabell
          117. Isiah Pacheco, DET (RB45) -- Dopp
          118. Alvin Kamara, NO (RB46) -- Becquey
          119. Chris Rodriguez Jr., JAX (RB47) -- Yates
          120. Tyler Allgeier, ARI (RB48) -- Bowen

          Round 11

          121. Romeo Doubs, NE (WR51) -- Bowen
          122. Brandon Aubrey, DAL (K1) -- Yates
          123. Travis Hunter, JAX (WR52) -- Becquey
          124. Jalen McMillan, TB (WR53) -- Dopp
          125. KC Concepcion, CLE (WR54) -- Karabell
          126. Isaiah Likely, NYG (TE13) -- Bell
          127. Tank Bigsby, PHI (RB49) -- Lipscomb
          128. Xavier Worthy, KC (WR55) -- Pulsifer
          129. Rashid Shaheed, SEA (WR56) -- Carpenter
          130. Jayden Higgins, HOU (WR57) -- Graziano
          131. Jauan Jennings, MIN (WR58) -- Kaiser
          132. Justin Herbert, LAC (QB11) -- Loza

          Round 12

          133. Caleb Williams, CHI (QB12) -- Loza
          134. Mark Andrews, BAL (TE14) -- Kaiser
          135. Tyrone Tracy Jr., NYG (RB50) -- Graziano
          136. Bo Nix, DEN (QB13) -- Carpenter
          137. Keaton Mitchell, LAC (RB51) -- Pulsifer
          138. T.J. Hockenson, MIN (TE15) -- Lipscomb
          139. Jalen Coker, CAR (WR59) -- Bell
          140. Patrick Mahomes, KC (QB14) -- Karabell
          141. Kenyon Sadiq, NYJ (TE16) -- Dopp
          142. Chris Bell, MIA (WR60) -- Becquey
          143. Stefon Diggs, FA (WR61) -- Yates
          144. Omar Cooper Jr., NYJ (WR62) -- Bowen

          Round 13

          145. Brian Robinson Jr., ATL (RB52) -- Bowen
          146. Houston Texans DST (D/ST1) -- Yates
          147. Ray Davis, BUF (RB53) -- Becquey
          148. Matthew Stafford, LAR (QB15) -- Dopp
          149. Jared Goff, DET (QB16) -- Karabell
          150. Cameron Dicker, LAC (K2) -- Bell
          151. Jerry Jeudy, CLE (WR63) -- Lipscomb
          152. Braelon Allen, NYJ (RB54) -- Pulsifer
          153. Denver Broncos DST (D/ST2) -- Carpenter
          154. New England Patriots DST (D/ST3) -- Graziano
          155. Baker Mayfield, TB (QB17) -- Kaiser
          156. Seattle Seahawks DST (D/ST4) -- Loza

          Round 14

          157. Ka'imi Fairbairn, HOU (K3) -- Loza
          158. Los Angeles Rams DST (D/ST5) -- Kaiser
          159. Tyler Shough, NO (QB18) -- Graziano
          160. Denzel Boston, CLE (WR64) -- Carpenter
          161. Dylan Sampson, CLE (RB55) -- Pulsifer
          162. Baltimore Ravens DST (D/ST6) -- Lipscomb
          163. Pittsburgh Steelers DST (D/ST7) -- Bell
          164. Philadelphia Eagles DST (D/ST8) -- Karabell
          165. Daniel Jones, IND (QB19) -- Dopp
          166. Kimani Vidal, LAC (RB56) -- Becquey
          167. Jalen Nailor, LV (WR65) -- Yates
          168. Germie Bernard, PIT (WR66) -- Bowen

          Round 15

          169. Detroit Lions DST (D/ST9) -- Bowen
          170. Jack Bech, LV (WR67) -- Yates
          171. Minnesota Vikings DST (D/ST10) -- Becquey
          172. Cleveland Browns DST (D/ST11) -- Dopp
          173. Jordan James, SF (RB57) -- Karabell
          174. Darnell Mooney, NYG (WR68) -- Bell
          175. Calvin Ridley, TEN (WR69) -- Lipscomb
          176. Harrison Mevis, LAR (K4) -- Pulsifer
          177. Terrance Ferguson, LAR (TE17) -- Carpenter
          178. Jason Myers, SEA (K5) -- Graziano
          179. Eddy Pineiro, SF (K6) -- Kaiser
          180. Mike Washington Jr., LV (RB58) -- Loza

          Round 16

          181. Antonio Williams, WSH (WR70) -- Loza
          182. George Holani, SEA (RB59) -- Kaiser
          183. MarShawn Lloyd, GB (RB60) -- Graziano
          184. Jake Bates, DET (K7) -- Carpenter
          185. Jacksonville Jaguars DST (D/ST12) -- Pulsifer
          186. Cam Little, JAX (K8) -- Lipscomb
          187. Adonai Mitchell, NYJ (WR71) -- Bell
          188. Chris Boswell, PIT (K9) -- Karabell
          189. Tyler Loop, BAL (K10) -- Dopp
          190. Trey Smack, GB (K11) -- Becquey
          191. Kaelon Black, SF (RB61) -- Yates
          192. Cairo Santos, CHI (K12) -- Bowen

          Team rosters are presented in first-round pick order. Pick and Bye weeks are indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick | Bye)

          Team Bowen

          QB1 Joe Burrow, CIN (Pick: 6.12 | Bye: 6)
          RB1 Jahmyr Gibbs, DET (Pick: 1.1 | Bye: 6)
          RB2 Jadarian Price, SEA (Pick: 5.1 | Bye: 11)
          RB3 Jaylen Warren, PIT (Pick: 7.1 | Bye: 9)
          RB4 Tyler Allgeier, ARI (Pick: 10.12 | Bye: 14)
          RB5 Brian Robinson Jr., ATL (Pick: 13.1 | Bye: 11)
          WR1 Nico Collins, HOU (Pick: 2.12 | Bye: 8)
          WR2 George Pickens, DAL (Pick: 3.1 | Bye: 14)
          WR3 Ladd McConkey, LAC (Pick: 4.12 | Bye: 7)
          WR4 Jakobi Meyers, JAX (Pick: 9.1 | Bye: 7)
          WR5 Romeo Doubs, NE (Pick: 11.1 | Bye: 11)
          WR6 Omar Cooper Jr., NYJ (Pick: 12.12 | Bye: 13)
          WR7 Germie Bernard, PIT (Pick: 14.12 | Bye: 9)
          TE1 Jake Ferguson, DAL (Pick: 8.12 | Bye: 14)
          K1 Cairo Santos, CHI (Pick: 16.12 | Bye: 10)
          D/ST1 Detroit Lions DST (Pick: 15.1 | Bye: 6)

          Team Yates

          QB1 Lamar Jackson, BAL (Pick: 4.11 | Bye: 13)
          RB1 Bijan Robinson, ATL (Pick: 1.2 | Bye: 11)
          RB2 Javonte Williams, DAL (Pick: 3.2 | Bye: 14)
          RB3 Jordan Mason, MIN (Pick: 9.2 | Bye: 6)
          RB4 Chris Rodriguez Jr., JAX (Pick: 10.11 | Bye: 7)
          RB5 Kaelon Black, SF (Pick: 16.11 | Bye: 8)
          WR1 A.J. Brown, NE (Pick: 2.11 | Bye: 11)
          WR2 Luther Burden III, CHI (Pick: 5.2 | Bye: 10)
          WR3 Christian Watson, GB (Pick: 7.2 | Bye: 11)
          WR4 Ricky Pearsall, SF (Pick: 8.11 | Bye: 8)
          WR5 Stefon Diggs, FA (Pick: 12.11 | Bye: 0)
          WR6 Jalen Nailor, LV (Pick: 14.11 | Bye: 7)
          WR7 Jack Bech, LV (Pick: 15.2 | Bye: 7)
          TE1 Sam LaPorta, DET (Pick: 6.11 | Bye: 6)
          K1 Brandon Aubrey, DAL (Pick: 11.2 | Bye: 14)
          D/ST1 Houston Texans DST (Pick: 13.2 | Bye: 8)

          Team Becquey

          QB1 Josh Allen, BUF (Pick: 4.10 | Bye: 7)
          RB1 Breece Hall, NYJ (Pick: 3.3 | Bye: 13)
          RB2 TreVeyon Henderson, NE (Pick: 5.3 | Bye: 11)
          RB3 Tony Pollard, TEN (Pick: 6.10 | Bye: 9)
          RB4 Jonathon Brooks, CAR (Pick: 8.10 | Bye: 5)
          RB5 Alvin Kamara, NO (Pick: 10.10 | Bye: 8)
          RB6 Ray Davis, BUF (Pick: 13.3 | Bye: 7)
          RB7 Kimani Vidal, LAC (Pick: 14.10 | Bye: 7)
          WR1 Ja'Marr Chase, CIN (Pick: 1.3 | Bye: 6)
          WR2 Courtland Sutton, DEN (Pick: 7.3 | Bye: 10)
          WR3 Parker Washington, JAX (Pick: 9.3 | Bye: 7)
          WR4 Travis Hunter, JAX (Pick: 11.3 | Bye: 7)
          WR5 Chris Bell, MIA (Pick: 12.10 | Bye: 6)
          TE1 Trey McBride, ARI (Pick: 2.10 | Bye: 14)
          K1 Trey Smack, GB (Pick: 16.10 | Bye: 11)
          D/ST1 Minnesota Vikings DST (Pick: 15.3 | Bye: 6)

          Team Dopp

          QB1 Matthew Stafford, LAR (Pick: 13.4 | Bye: 11)
          QB2 Daniel Jones, IND (Pick: 14.9 | Bye: 13)
          RB1 Kenneth Walker III, KC (Pick: 2.9 | Bye: 5)
          RB2 Chase Brown, CIN (Pick: 3.4 | Bye: 6)
          RB3 Kyle Monangai, CHI (Pick: 8.9 | Bye: 10)
          RB4 Blake Corum, LAR (Pick: 9.4 | Bye: 11)
          RB5 Isiah Pacheco, DET (Pick: 10.9 | Bye: 6)
          WR1 Puka Nacua, LAR (Pick: 1.4 | Bye: 11)
          WR2 Malik Nabers, NYG (Pick: 4.9 | Bye: 8)
          WR3 Jameson Williams, DET (Pick: 5.4 | Bye: 6)
          WR4 Michael Pittman Jr., PIT (Pick: 7.4 | Bye: 9)
          WR5 Jalen McMillan, TB (Pick: 11.4 | Bye: 10)
          TE1 Kyle Pitts Sr., ATL (Pick: 6.9 | Bye: 11)
          TE2 Kenyon Sadiq, NYJ (Pick: 12.9 | Bye: 13)
          K1 Tyler Loop, BAL (Pick: 16.9 | Bye: 13)
          D/ST1 Cleveland Browns DST (Pick: 15.4 | Bye: 11)

          Team Karabell

          QB1 Patrick Mahomes, KC (Pick: 12.8 | Bye: 5)
          QB2 Jared Goff, DET (Pick: 13.5 | Bye: 6)
          RB1 Josh Jacobs, GB (Pick: 2.8 | Bye: 11)
          RB2 Bucky Irving, TB (Pick: 4.8 | Bye: 10)
          RB3 Rachaad White, WSH (Pick: 7.5 | Bye: 7)
          RB4 Tyjae Spears, TEN (Pick: 10.8 | Bye: 9)
          RB5 Jordan James, SF (Pick: 15.5 | Bye: 8)
          WR1 Jaxon Smith-Njigba, SEA (Pick: 1.5 | Bye: 11)
          WR2 Chris Olave, NO (Pick: 3.5 | Bye: 8)
          WR3 Mike Evans, SF (Pick: 6.8 | Bye: 8)
          WR4 Wan'Dale Robinson, TEN (Pick: 8.8 | Bye: 9)
          WR5 Jordan Addison, MIN (Pick: 9.5 | Bye: 6)
          WR6 KC Concepcion, CLE (Pick: 11.5 | Bye: 11)
          TE1 Tyler Warren, IND (Pick: 5.5 | Bye: 13)
          K1 Chris Boswell, PIT (Pick: 16.8 | Bye: 9)
          D/ST1 Philadelphia Eagles DST (Pick: 14.8 | Bye: 10)

          Team Bell

          QB1 Brock Purdy, SF (Pick: 9.6 | Bye: 8)
          RB1 Christian McCaffrey, SF (Pick: 1.6 | Bye: 8)
          RB2 Derrick Henry, BAL (Pick: 2.7 | Bye: 13)
          RB3 J.K. Dobbins, DEN (Pick: 8.7 | Bye: 10)
          WR1 Garrett Wilson, NYJ (Pick: 3.6 | Bye: 13)
          WR2 Emeka Egbuka, TB (Pick: 4.7 | Bye: 10)
          WR3 Rome Odunze, CHI (Pick: 5.6 | Bye: 10)
          WR4 Jordyn Tyson, NO (Pick: 6.7 | Bye: 8)
          WR5 Jayden Reed, GB (Pick: 10.7 | Bye: 11)
          WR6 Jalen Coker, CAR (Pick: 12.7 | Bye: 5)
          WR7 Darnell Mooney, NYG (Pick: 15.6 | Bye: 8)
          WR8 Adonai Mitchell, NYJ (Pick: 16.7 | Bye: 13)
          TE1 George Kittle, SF (Pick: 7.6 | Bye: 8)
          TE2 Isaiah Likely, NYG (Pick: 11.6 | Bye: 8)
          K1 Cameron Dicker, LAC (Pick: 13.6 | Bye: 7)
          D/ST1 Pittsburgh Steelers DST (Pick: 14.7 | Bye: 9)

          Team Lipscomb

          QB1 Jayden Daniels, WSH (Pick: 5.7 | Bye: 7)
          QB2 Dak Prescott, DAL (Pick: 10.6 | Bye: 14)
          RB1 Jonathan Taylor, IND (Pick: 1.7 | Bye: 13)
          RB2 Omarion Hampton, LAC (Pick: 2.6 | Bye: 7)
          RB3 RJ Harvey, DEN (Pick: 8.6 | Bye: 10)
          RB4 Tank Bigsby, PHI (Pick: 11.7 | Bye: 10)
          WR1 Rashee Rice, KC (Pick: 3.7 | Bye: 5)
          WR2 Tee Higgins, CIN (Pick: 4.6 | Bye: 6)
          WR3 Marvin Harrison Jr., ARI (Pick: 6.6 | Bye: 14)
          WR4 DK Metcalf, PIT (Pick: 7.7 | Bye: 9)
          WR5 Jerry Jeudy, CLE (Pick: 13.7 | Bye: 11)
          WR6 Calvin Ridley, TEN (Pick: 15.7 | Bye: 9)
          TE1 Travis Kelce, KC (Pick: 9.7 | Bye: 5)
          TE2 T.J. Hockenson, MIN (Pick: 12.6 | Bye: 6)
          K1 Cam Little, JAX (Pick: 16.6 | Bye: 7)
          D/ST1 Baltimore Ravens DST (Pick: 14.6 | Bye: 13)

          Team Pulsifer

          QB1 Jalen Hurts, PHI (Pick: 6.5 | Bye: 10)
          RB1 Kyren Williams, LAR (Pick: 3.8 | Bye: 11)
          RB2 Bhayshul Tuten, JAX (Pick: 5.8 | Bye: 7)
          RB3 Rhamondre Stevenson, NE (Pick: 8.5 | Bye: 11)
          RB4 Keaton Mitchell, LAC (Pick: 12.5 | Bye: 7)
          RB5 Braelon Allen, NYJ (Pick: 13.8 | Bye: 13)
          RB6 Dylan Sampson, CLE (Pick: 14.5 | Bye: 11)
          WR1 Amon-Ra St. Brown, DET (Pick: 1.8 | Bye: 6)
          WR2 Zay Flowers, BAL (Pick: 4.5 | Bye: 13)
          WR3 Brian Thomas Jr., JAX (Pick: 7.8 | Bye: 7)
          WR4 Josh Downs, IND (Pick: 9.8 | Bye: 13)
          WR5 Quentin Johnston, LAC (Pick: 10.5 | Bye: 7)
          WR6 Xavier Worthy, KC (Pick: 11.8 | Bye: 5)
          TE1 Brock Bowers, LV (Pick: 2.5 | Bye: 7)
          K1 Harrison Mevis, LAR (Pick: 15.8 | Bye: 11)
          D/ST1 Jacksonville Jaguars DST (Pick: 16.5 | Bye: 7)

          Team Carpenter

          QB1 Trevor Lawrence, JAX (Pick: 10.4 | Bye: 7)
          QB2 Bo Nix, DEN (Pick: 12.4 | Bye: 10)
          RB1 Jeremiyah Love, ARI (Pick: 2.4 | Bye: 14)
          RB2 Travis Etienne Jr., NO (Pick: 3.9 | Bye: 8)
          RB3 Chuba Hubbard, CAR (Pick: 6.4 | Bye: 5)
          RB4 Jacory Croskey-Merritt, WSH (Pick: 9.9 | Bye: 7)
          WR1 CeeDee Lamb, DAL (Pick: 1.9 | Bye: 14)
          WR2 Carnell Tate, TEN (Pick: 5.9 | Bye: 9)
          WR3 Alec Pierce, IND (Pick: 7.9 | Bye: 13)
          WR4 Makai Lemon, PHI (Pick: 8.4 | Bye: 10)
          WR5 Rashid Shaheed, SEA (Pick: 11.9 | Bye: 11)
          WR6 Denzel Boston, CLE (Pick: 14.4 | Bye: 11)
          TE1 Colston Loveland, CHI (Pick: 4.4 | Bye: 10)
          TE2 Terrance Ferguson, LAR (Pick: 15.9 | Bye: 11)
          K1 Jake Bates, DET (Pick: 16.4 | Bye: 6)
          D/ST1 Denver Broncos DST (Pick: 13.9 | Bye: 10)

          Team Graziano

          QB1 Jaxson Dart, NYG (Pick: 7.10 | Bye: 8)
          QB2 Tyler Shough, NO (Pick: 14.3 | Bye: 8)
          RB1 De'Von Achane, MIA (Pick: 1.10 | Bye: 6)
          RB2 Quinshon Judkins, CLE (Pick: 4.3 | Bye: 11)
          RB3 D'Andre Swift, CHI (Pick: 6.3 | Bye: 10)
          RB4 Zach Charbonnet, SEA (Pick: 9.10 | Bye: 11)
          RB5 Tyrone Tracy Jr., NYG (Pick: 12.3 | Bye: 8)
          RB6 MarShawn Lloyd, GB (Pick: 16.3 | Bye: 11)
          WR1 Drake London, ATL (Pick: 2.3 | Bye: 11)
          WR2 DeVonta Smith, PHI (Pick: 3.10 | Bye: 10)
          WR3 Chris Godwin Jr., TB (Pick: 8.3 | Bye: 10)
          WR4 Khalil Shakir, BUF (Pick: 10.3 | Bye: 7)
          WR5 Jayden Higgins, HOU (Pick: 11.10 | Bye: 8)
          TE1 Harold Fannin Jr., CLE (Pick: 5.10 | Bye: 11)
          K1 Jason Myers, SEA (Pick: 15.10 | Bye: 11)
          D/ST1 New England Patriots DST (Pick: 13.10 | Bye: 11)

          Team Kaiser

          QB1 Drake Maye, NE (Pick: 6.2 | Bye: 11)
          QB2 Baker Mayfield, TB (Pick: 13.11 | Bye: 10)
          RB1 Ashton Jeanty, LV (Pick: 1.11 | Bye: 7)
          RB2 Saquon Barkley, PHI (Pick: 2.2 | Bye: 10)
          RB3 Kenny Gainwell, TB (Pick: 7.11 | Bye: 10)
          RB4 Rico Dowdle, PIT (Pick: 8.2 | Bye: 9)
          RB5 George Holani, SEA (Pick: 16.2 | Bye: 11)
          WR1 Tetairoa McMillan, CAR (Pick: 3.11 | Bye: 5)
          WR2 Davante Adams, LAR (Pick: 4.2 | Bye: 11)
          WR3 Jaylen Waddle, DEN (Pick: 5.11 | Bye: 10)
          WR4 Michael Wilson, ARI (Pick: 9.11 | Bye: 14)
          WR5 Jauan Jennings, MIN (Pick: 11.11 | Bye: 6)
          TE1 Dallas Goedert, PHI (Pick: 10.2 | Bye: 10)
          TE2 Mark Andrews, BAL (Pick: 12.2 | Bye: 13)
          K1 Eddy Pineiro, SF (Pick: 15.11 | Bye: 8)
          D/ST1 Los Angeles Rams DST (Pick: 14.2 | Bye: 11)

          Team Loza

          QB1 Justin Herbert, LAC (Pick: 11.12 | Bye: 7)
          QB2 Caleb Williams, CHI (Pick: 12.1 | Bye: 10)
          RB1 James Cook III, BUF (Pick: 1.12 | Bye: 7)
          RB2 Cam Skattebo, NYG (Pick: 4.1 | Bye: 8)
          RB3 David Montgomery, HOU (Pick: 6.1 | Bye: 8)
          RB4 Aaron Jones Sr., MIN (Pick: 7.12 | Bye: 6)
          RB5 Woody Marks, HOU (Pick: 9.12 | Bye: 8)
          RB6 Mike Washington Jr., LV (Pick: 15.12 | Bye: 7)
          WR1 Justin Jefferson, MIN (Pick: 2.1 | Bye: 6)
          WR2 Terry McLaurin, WSH (Pick: 3.12 | Bye: 7)
          WR3 DJ Moore, BUF (Pick: 5.12 | Bye: 7)
          WR4 Matthew Golden, GB (Pick: 8.1 | Bye: 11)
          WR5 Antonio Williams, WSH (Pick: 16.1 | Bye: 7)
          TE1 Tucker Kraft, GB (Pick: 10.1 | Bye: 11)
          K1 Ka'imi Fairbairn, HOU (Pick: 14.1 | Bye: 8)
          D/ST1 Seattle Seahawks DST (Pick: 13.12 | Bye: 11)