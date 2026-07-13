Fantasy football mock draft: How 12 teams can shift your quarterback and tight end philosophy

In a 12-team league, the talent pool gets shallow quickly. Players you can wait on in a smaller format, such as a 10-team league? Those guys come off the board much earlier with two extra picks per round. And that matters when building your overall draft strategy.
For example, if you usually wait on quarterbacks and tight ends -- which is a defining aspect of my personal draft philosophy -- you need to be prepared to jump in quicker at both spots. That tight end I usually grab in the 11th or 12th round of a 10-team format? He's gone when you have 12 teams drafting. In this mock, a total of 17 tight ends and 19 quarterbacks were taken by managers who intend to stream them or prefer to secure their bye week and injury options now rather than count on the waiver wire later.
And the same can be said for your late-round adds, such as a rookie wide receiver or a potential sleeper at the running back spot who just needs an opportunity to burst onto the scene. With two more teams in the mix? Don't get caught sleeping. Even your dart throws in the 13th and 14th rounds start to lean out.
This is also a reminder to do weekly mocks for your draft prep -- using multiple formats. Find out what works and start to track player movement (based on league size) as you build out your board. And this is the time of the year to experiment, while getting the necessary reps to be game-ready for the fall.
Joining me in this 12-team PPR mock are fellow ESPN analysts Stephania Bell, Daniel Dopp, Eric Karabell, Liz Loza and Field Yates, NFL reporter Dan Graziano, researcher Kevin Pulsifer and editors Pierre Becquey, Tom Carpenter, Joe Kaiser and Keith Lipscomb. Individual rosters are displayed below the round-by-round results.
Want to hone your draft strategy? Our Mock Draft Lobby a variety of league formats you can practice drafting, including league-specific practice drafts against autodrafters.
Round 1
1. Jahmyr Gibbs, DET (RB1) -- Bowen
2. Bijan Robinson, ATL (RB2) -- Yates
3. Ja'Marr Chase, CIN (WR1) -- Becquey
4. Puka Nacua, LAR (WR2) -- Dopp
5. Jaxon Smith-Njigba, SEA (WR3) -- Karabell
6. Christian McCaffrey, SF (RB3) -- Bell
7. Jonathan Taylor, IND (RB4) -- Lipscomb
8. Amon-Ra St. Brown, DET (WR4) -- Pulsifer
9. CeeDee Lamb, DAL (WR5) -- Carpenter
10. De'Von Achane, MIA (RB5) -- Graziano
11. Ashton Jeanty, LV (RB6) -- Kaiser
12. James Cook III, BUF (RB7) -- Loza
Round 2
13. Justin Jefferson, MIN (WR6) -- Loza
14. Saquon Barkley, PHI (RB8) -- Kaiser
15. Drake London, ATL (WR7) -- Graziano
16. Jeremiyah Love, ARI (RB9) -- Carpenter
17. Brock Bowers, LV (TE1) -- Pulsifer
18. Omarion Hampton, LAC (RB10) -- Lipscomb
19. Derrick Henry, BAL (RB11) -- Bell
20. Josh Jacobs, GB (RB12) -- Karabell
21. Kenneth Walker III, KC (RB13) -- Dopp
22. Trey McBride, ARI (TE2) -- Becquey
23. A.J. Brown, NE (WR8) -- Yates
24. Nico Collins, HOU (WR9) -- Bowen
Round 3
25. George Pickens, DAL (WR10) -- Bowen
26. Javonte Williams, DAL (RB14) -- Yates
27. Breece Hall, NYJ (RB15) -- Becquey
28. Chase Brown, CIN (RB16) -- Dopp
29. Chris Olave, NO (WR11) -- Karabell
30. Garrett Wilson, NYJ (WR12) -- Bell
31. Rashee Rice, KC (WR13) -- Lipscomb
32. Kyren Williams, LAR (RB17) -- Pulsifer
33. Travis Etienne Jr., NO (RB18) -- Carpenter
34. DeVonta Smith, PHI (WR14) -- Graziano
35. Tetairoa McMillan, CAR (WR15) -- Kaiser
36. Terry McLaurin, WSH (WR16) -- Loza
Round 4
37. Cam Skattebo, NYG (RB19) -- Loza
38. Davante Adams, LAR (WR17) -- Kaiser
39. Quinshon Judkins, CLE (RB20) -- Graziano
40. Colston Loveland, CHI (TE3) -- Carpenter
41. Zay Flowers, BAL (WR18) -- Pulsifer
42. Tee Higgins, CIN (WR19) -- Lipscomb
43. Emeka Egbuka, TB (WR20) -- Bell
44. Bucky Irving, TB (RB21) -- Karabell
45. Malik Nabers, NYG (WR21) -- Dopp
46. Josh Allen, BUF (QB1) -- Becquey
47. Lamar Jackson, BAL (QB2) -- Yates
48. Ladd McConkey, LAC (WR22) -- Bowen
Round 5
49. Jadarian Price, SEA (RB22) -- Bowen
50. Luther Burden III, CHI (WR23) -- Yates
51. TreVeyon Henderson, NE (RB23) -- Becquey
52. Jameson Williams, DET (WR24) -- Dopp
53. Tyler Warren, IND (TE4) -- Karabell
54. Rome Odunze, CHI (WR25) -- Bell
55. Jayden Daniels, WSH (QB3) -- Lipscomb
56. Bhayshul Tuten, JAX (RB24) -- Pulsifer
57. Carnell Tate, TEN (WR26) -- Carpenter
58. Harold Fannin Jr., CLE (TE5) -- Graziano
59. Jaylen Waddle, DEN (WR27) -- Kaiser
60. DJ Moore, BUF (WR28) -- Loza
Round 6
61. David Montgomery, HOU (RB25) -- Loza
62. Drake Maye, NE (QB4) -- Kaiser
63. D'Andre Swift, CHI (RB26) -- Graziano
64. Chuba Hubbard, CAR (RB27) -- Carpenter
65. Jalen Hurts, PHI (QB5) -- Pulsifer
66. Marvin Harrison Jr., ARI (WR29) -- Lipscomb
67. Jordyn Tyson, NO (WR30) -- Bell
68. Mike Evans, SF (WR31) -- Karabell
69. Kyle Pitts Sr., ATL (TE6) -- Dopp
70. Tony Pollard, TEN (RB28) -- Becquey
71. Sam LaPorta, DET (TE7) -- Yates
72. Joe Burrow, CIN (QB6) -- Bowen
Round 7
73. Jaylen Warren, PIT (RB29) -- Bowen
74. Christian Watson, GB (WR32) -- Yates
75. Courtland Sutton, DEN (WR33) -- Becquey
76. Michael Pittman Jr., PIT (WR34) -- Dopp
77. Rachaad White, WSH (RB30) -- Karabell
78. George Kittle, SF (TE8) -- Bell
79. DK Metcalf, PIT (WR35) -- Lipscomb
80. Brian Thomas Jr., JAX (WR36) -- Pulsifer
81. Alec Pierce, IND (WR37) -- Carpenter
82. Jaxson Dart, NYG (QB7) -- Graziano
83. Kenny Gainwell, TB (RB31) -- Kaiser
84. Aaron Jones Sr., MIN (RB32) -- Loza
Round 8
85. Matthew Golden, GB (WR38) -- Loza
86. Rico Dowdle, PIT (RB33) -- Kaiser
87. Chris Godwin Jr., TB (WR39) -- Graziano
88. Makai Lemon, PHI (WR40) -- Carpenter
89. Rhamondre Stevenson, NE (RB34) -- Pulsifer
90. RJ Harvey, DEN (RB35) -- Lipscomb
91. J.K. Dobbins, DEN (RB36) -- Bell
92. Wan'Dale Robinson, TEN (WR41) -- Karabell
93. Kyle Monangai, CHI (RB37) -- Dopp
94. Jonathon Brooks, CAR (RB38) -- Becquey
95. Ricky Pearsall, SF (WR42) -- Yates
96. Jake Ferguson, DAL (TE9) -- Bowen
Round 9
97. Jakobi Meyers, JAX (WR43) -- Bowen
98. Jordan Mason, MIN (RB39) -- Yates
99. Parker Washington, JAX (WR44) -- Becquey
100. Blake Corum, LAR (RB40) -- Dopp
101. Jordan Addison, MIN (WR45) -- Karabell
102. Brock Purdy, SF (QB8) -- Bell
103. Travis Kelce, KC (TE10) -- Lipscomb
104. Josh Downs, IND (WR46) -- Pulsifer
105. Jacory Croskey-Merritt, WSH (RB41) -- Carpenter
106. Zach Charbonnet, SEA (RB42) -- Graziano
107. Michael Wilson, ARI (WR47) -- Kaiser
108. Woody Marks, HOU (RB43) -- Loza
Round 10
109. Tucker Kraft, GB (TE11) -- Loza
110. Dallas Goedert, PHI (TE12) -- Kaiser
111. Khalil Shakir, BUF (WR48) -- Graziano
112. Trevor Lawrence, JAX (QB9) -- Carpenter
113. Quentin Johnston, LAC (WR49) -- Pulsifer
114. Dak Prescott, DAL (QB10) -- Lipscomb
115. Jayden Reed, GB (WR50) -- Bell
116. Tyjae Spears, TEN (RB44) -- Karabell
117. Isiah Pacheco, DET (RB45) -- Dopp
118. Alvin Kamara, NO (RB46) -- Becquey
119. Chris Rodriguez Jr., JAX (RB47) -- Yates
120. Tyler Allgeier, ARI (RB48) -- Bowen
Round 11
121. Romeo Doubs, NE (WR51) -- Bowen
122. Brandon Aubrey, DAL (K1) -- Yates
123. Travis Hunter, JAX (WR52) -- Becquey
124. Jalen McMillan, TB (WR53) -- Dopp
125. KC Concepcion, CLE (WR54) -- Karabell
126. Isaiah Likely, NYG (TE13) -- Bell
127. Tank Bigsby, PHI (RB49) -- Lipscomb
128. Xavier Worthy, KC (WR55) -- Pulsifer
129. Rashid Shaheed, SEA (WR56) -- Carpenter
130. Jayden Higgins, HOU (WR57) -- Graziano
131. Jauan Jennings, MIN (WR58) -- Kaiser
132. Justin Herbert, LAC (QB11) -- Loza
Round 12
133. Caleb Williams, CHI (QB12) -- Loza
134. Mark Andrews, BAL (TE14) -- Kaiser
135. Tyrone Tracy Jr., NYG (RB50) -- Graziano
136. Bo Nix, DEN (QB13) -- Carpenter
137. Keaton Mitchell, LAC (RB51) -- Pulsifer
138. T.J. Hockenson, MIN (TE15) -- Lipscomb
139. Jalen Coker, CAR (WR59) -- Bell
140. Patrick Mahomes, KC (QB14) -- Karabell
141. Kenyon Sadiq, NYJ (TE16) -- Dopp
142. Chris Bell, MIA (WR60) -- Becquey
143. Stefon Diggs, FA (WR61) -- Yates
144. Omar Cooper Jr., NYJ (WR62) -- Bowen
Round 13
145. Brian Robinson Jr., ATL (RB52) -- Bowen
146. Houston Texans DST (D/ST1) -- Yates
147. Ray Davis, BUF (RB53) -- Becquey
148. Matthew Stafford, LAR (QB15) -- Dopp
149. Jared Goff, DET (QB16) -- Karabell
150. Cameron Dicker, LAC (K2) -- Bell
151. Jerry Jeudy, CLE (WR63) -- Lipscomb
152. Braelon Allen, NYJ (RB54) -- Pulsifer
153. Denver Broncos DST (D/ST2) -- Carpenter
154. New England Patriots DST (D/ST3) -- Graziano
155. Baker Mayfield, TB (QB17) -- Kaiser
156. Seattle Seahawks DST (D/ST4) -- Loza
Round 14
157. Ka'imi Fairbairn, HOU (K3) -- Loza
158. Los Angeles Rams DST (D/ST5) -- Kaiser
159. Tyler Shough, NO (QB18) -- Graziano
160. Denzel Boston, CLE (WR64) -- Carpenter
161. Dylan Sampson, CLE (RB55) -- Pulsifer
162. Baltimore Ravens DST (D/ST6) -- Lipscomb
163. Pittsburgh Steelers DST (D/ST7) -- Bell
164. Philadelphia Eagles DST (D/ST8) -- Karabell
165. Daniel Jones, IND (QB19) -- Dopp
166. Kimani Vidal, LAC (RB56) -- Becquey
167. Jalen Nailor, LV (WR65) -- Yates
168. Germie Bernard, PIT (WR66) -- Bowen
Round 15
169. Detroit Lions DST (D/ST9) -- Bowen
170. Jack Bech, LV (WR67) -- Yates
171. Minnesota Vikings DST (D/ST10) -- Becquey
172. Cleveland Browns DST (D/ST11) -- Dopp
173. Jordan James, SF (RB57) -- Karabell
174. Darnell Mooney, NYG (WR68) -- Bell
175. Calvin Ridley, TEN (WR69) -- Lipscomb
176. Harrison Mevis, LAR (K4) -- Pulsifer
177. Terrance Ferguson, LAR (TE17) -- Carpenter
178. Jason Myers, SEA (K5) -- Graziano
179. Eddy Pineiro, SF (K6) -- Kaiser
180. Mike Washington Jr., LV (RB58) -- Loza
Round 16
181. Antonio Williams, WSH (WR70) -- Loza
182. George Holani, SEA (RB59) -- Kaiser
183. MarShawn Lloyd, GB (RB60) -- Graziano
184. Jake Bates, DET (K7) -- Carpenter
185. Jacksonville Jaguars DST (D/ST12) -- Pulsifer
186. Cam Little, JAX (K8) -- Lipscomb
187. Adonai Mitchell, NYJ (WR71) -- Bell
188. Chris Boswell, PIT (K9) -- Karabell
189. Tyler Loop, BAL (K10) -- Dopp
190. Trey Smack, GB (K11) -- Becquey
191. Kaelon Black, SF (RB61) -- Yates
192. Cairo Santos, CHI (K12) -- Bowen
Team rosters are presented in first-round pick order. Pick and Bye weeks are indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick | Bye)
Team Bowen
QB1 Joe Burrow, CIN (Pick: 6.12 | Bye: 6)
RB1 Jahmyr Gibbs, DET (Pick: 1.1 | Bye: 6)
RB2 Jadarian Price, SEA (Pick: 5.1 | Bye: 11)
RB3 Jaylen Warren, PIT (Pick: 7.1 | Bye: 9)
RB4 Tyler Allgeier, ARI (Pick: 10.12 | Bye: 14)
RB5 Brian Robinson Jr., ATL (Pick: 13.1 | Bye: 11)
WR1 Nico Collins, HOU (Pick: 2.12 | Bye: 8)
WR2 George Pickens, DAL (Pick: 3.1 | Bye: 14)
WR3 Ladd McConkey, LAC (Pick: 4.12 | Bye: 7)
WR4 Jakobi Meyers, JAX (Pick: 9.1 | Bye: 7)
WR5 Romeo Doubs, NE (Pick: 11.1 | Bye: 11)
WR6 Omar Cooper Jr., NYJ (Pick: 12.12 | Bye: 13)
WR7 Germie Bernard, PIT (Pick: 14.12 | Bye: 9)
TE1 Jake Ferguson, DAL (Pick: 8.12 | Bye: 14)
K1 Cairo Santos, CHI (Pick: 16.12 | Bye: 10)
D/ST1 Detroit Lions DST (Pick: 15.1 | Bye: 6)
Team Yates
QB1 Lamar Jackson, BAL (Pick: 4.11 | Bye: 13)
RB1 Bijan Robinson, ATL (Pick: 1.2 | Bye: 11)
RB2 Javonte Williams, DAL (Pick: 3.2 | Bye: 14)
RB3 Jordan Mason, MIN (Pick: 9.2 | Bye: 6)
RB4 Chris Rodriguez Jr., JAX (Pick: 10.11 | Bye: 7)
RB5 Kaelon Black, SF (Pick: 16.11 | Bye: 8)
WR1 A.J. Brown, NE (Pick: 2.11 | Bye: 11)
WR2 Luther Burden III, CHI (Pick: 5.2 | Bye: 10)
WR3 Christian Watson, GB (Pick: 7.2 | Bye: 11)
WR4 Ricky Pearsall, SF (Pick: 8.11 | Bye: 8)
WR5 Stefon Diggs, FA (Pick: 12.11 | Bye: 0)
WR6 Jalen Nailor, LV (Pick: 14.11 | Bye: 7)
WR7 Jack Bech, LV (Pick: 15.2 | Bye: 7)
TE1 Sam LaPorta, DET (Pick: 6.11 | Bye: 6)
K1 Brandon Aubrey, DAL (Pick: 11.2 | Bye: 14)
D/ST1 Houston Texans DST (Pick: 13.2 | Bye: 8)
Team Becquey
QB1 Josh Allen, BUF (Pick: 4.10 | Bye: 7)
RB1 Breece Hall, NYJ (Pick: 3.3 | Bye: 13)
RB2 TreVeyon Henderson, NE (Pick: 5.3 | Bye: 11)
RB3 Tony Pollard, TEN (Pick: 6.10 | Bye: 9)
RB4 Jonathon Brooks, CAR (Pick: 8.10 | Bye: 5)
RB5 Alvin Kamara, NO (Pick: 10.10 | Bye: 8)
RB6 Ray Davis, BUF (Pick: 13.3 | Bye: 7)
RB7 Kimani Vidal, LAC (Pick: 14.10 | Bye: 7)
WR1 Ja'Marr Chase, CIN (Pick: 1.3 | Bye: 6)
WR2 Courtland Sutton, DEN (Pick: 7.3 | Bye: 10)
WR3 Parker Washington, JAX (Pick: 9.3 | Bye: 7)
WR4 Travis Hunter, JAX (Pick: 11.3 | Bye: 7)
WR5 Chris Bell, MIA (Pick: 12.10 | Bye: 6)
TE1 Trey McBride, ARI (Pick: 2.10 | Bye: 14)
K1 Trey Smack, GB (Pick: 16.10 | Bye: 11)
D/ST1 Minnesota Vikings DST (Pick: 15.3 | Bye: 6)
Team Dopp
QB1 Matthew Stafford, LAR (Pick: 13.4 | Bye: 11)
QB2 Daniel Jones, IND (Pick: 14.9 | Bye: 13)
RB1 Kenneth Walker III, KC (Pick: 2.9 | Bye: 5)
RB2 Chase Brown, CIN (Pick: 3.4 | Bye: 6)
RB3 Kyle Monangai, CHI (Pick: 8.9 | Bye: 10)
RB4 Blake Corum, LAR (Pick: 9.4 | Bye: 11)
RB5 Isiah Pacheco, DET (Pick: 10.9 | Bye: 6)
WR1 Puka Nacua, LAR (Pick: 1.4 | Bye: 11)
WR2 Malik Nabers, NYG (Pick: 4.9 | Bye: 8)
WR3 Jameson Williams, DET (Pick: 5.4 | Bye: 6)
WR4 Michael Pittman Jr., PIT (Pick: 7.4 | Bye: 9)
WR5 Jalen McMillan, TB (Pick: 11.4 | Bye: 10)
TE1 Kyle Pitts Sr., ATL (Pick: 6.9 | Bye: 11)
TE2 Kenyon Sadiq, NYJ (Pick: 12.9 | Bye: 13)
K1 Tyler Loop, BAL (Pick: 16.9 | Bye: 13)
D/ST1 Cleveland Browns DST (Pick: 15.4 | Bye: 11)
Team Karabell
QB1 Patrick Mahomes, KC (Pick: 12.8 | Bye: 5)
QB2 Jared Goff, DET (Pick: 13.5 | Bye: 6)
RB1 Josh Jacobs, GB (Pick: 2.8 | Bye: 11)
RB2 Bucky Irving, TB (Pick: 4.8 | Bye: 10)
RB3 Rachaad White, WSH (Pick: 7.5 | Bye: 7)
RB4 Tyjae Spears, TEN (Pick: 10.8 | Bye: 9)
RB5 Jordan James, SF (Pick: 15.5 | Bye: 8)
WR1 Jaxon Smith-Njigba, SEA (Pick: 1.5 | Bye: 11)
WR2 Chris Olave, NO (Pick: 3.5 | Bye: 8)
WR3 Mike Evans, SF (Pick: 6.8 | Bye: 8)
WR4 Wan'Dale Robinson, TEN (Pick: 8.8 | Bye: 9)
WR5 Jordan Addison, MIN (Pick: 9.5 | Bye: 6)
WR6 KC Concepcion, CLE (Pick: 11.5 | Bye: 11)
TE1 Tyler Warren, IND (Pick: 5.5 | Bye: 13)
K1 Chris Boswell, PIT (Pick: 16.8 | Bye: 9)
D/ST1 Philadelphia Eagles DST (Pick: 14.8 | Bye: 10)
Team Bell
QB1 Brock Purdy, SF (Pick: 9.6 | Bye: 8)
RB1 Christian McCaffrey, SF (Pick: 1.6 | Bye: 8)
RB2 Derrick Henry, BAL (Pick: 2.7 | Bye: 13)
RB3 J.K. Dobbins, DEN (Pick: 8.7 | Bye: 10)
WR1 Garrett Wilson, NYJ (Pick: 3.6 | Bye: 13)
WR2 Emeka Egbuka, TB (Pick: 4.7 | Bye: 10)
WR3 Rome Odunze, CHI (Pick: 5.6 | Bye: 10)
WR4 Jordyn Tyson, NO (Pick: 6.7 | Bye: 8)
WR5 Jayden Reed, GB (Pick: 10.7 | Bye: 11)
WR6 Jalen Coker, CAR (Pick: 12.7 | Bye: 5)
WR7 Darnell Mooney, NYG (Pick: 15.6 | Bye: 8)
WR8 Adonai Mitchell, NYJ (Pick: 16.7 | Bye: 13)
TE1 George Kittle, SF (Pick: 7.6 | Bye: 8)
TE2 Isaiah Likely, NYG (Pick: 11.6 | Bye: 8)
K1 Cameron Dicker, LAC (Pick: 13.6 | Bye: 7)
D/ST1 Pittsburgh Steelers DST (Pick: 14.7 | Bye: 9)
Team Lipscomb
QB1 Jayden Daniels, WSH (Pick: 5.7 | Bye: 7)
QB2 Dak Prescott, DAL (Pick: 10.6 | Bye: 14)
RB1 Jonathan Taylor, IND (Pick: 1.7 | Bye: 13)
RB2 Omarion Hampton, LAC (Pick: 2.6 | Bye: 7)
RB3 RJ Harvey, DEN (Pick: 8.6 | Bye: 10)
RB4 Tank Bigsby, PHI (Pick: 11.7 | Bye: 10)
WR1 Rashee Rice, KC (Pick: 3.7 | Bye: 5)
WR2 Tee Higgins, CIN (Pick: 4.6 | Bye: 6)
WR3 Marvin Harrison Jr., ARI (Pick: 6.6 | Bye: 14)
WR4 DK Metcalf, PIT (Pick: 7.7 | Bye: 9)
WR5 Jerry Jeudy, CLE (Pick: 13.7 | Bye: 11)
WR6 Calvin Ridley, TEN (Pick: 15.7 | Bye: 9)
TE1 Travis Kelce, KC (Pick: 9.7 | Bye: 5)
TE2 T.J. Hockenson, MIN (Pick: 12.6 | Bye: 6)
K1 Cam Little, JAX (Pick: 16.6 | Bye: 7)
D/ST1 Baltimore Ravens DST (Pick: 14.6 | Bye: 13)
Team Pulsifer
QB1 Jalen Hurts, PHI (Pick: 6.5 | Bye: 10)
RB1 Kyren Williams, LAR (Pick: 3.8 | Bye: 11)
RB2 Bhayshul Tuten, JAX (Pick: 5.8 | Bye: 7)
RB3 Rhamondre Stevenson, NE (Pick: 8.5 | Bye: 11)
RB4 Keaton Mitchell, LAC (Pick: 12.5 | Bye: 7)
RB5 Braelon Allen, NYJ (Pick: 13.8 | Bye: 13)
RB6 Dylan Sampson, CLE (Pick: 14.5 | Bye: 11)
WR1 Amon-Ra St. Brown, DET (Pick: 1.8 | Bye: 6)
WR2 Zay Flowers, BAL (Pick: 4.5 | Bye: 13)
WR3 Brian Thomas Jr., JAX (Pick: 7.8 | Bye: 7)
WR4 Josh Downs, IND (Pick: 9.8 | Bye: 13)
WR5 Quentin Johnston, LAC (Pick: 10.5 | Bye: 7)
WR6 Xavier Worthy, KC (Pick: 11.8 | Bye: 5)
TE1 Brock Bowers, LV (Pick: 2.5 | Bye: 7)
K1 Harrison Mevis, LAR (Pick: 15.8 | Bye: 11)
D/ST1 Jacksonville Jaguars DST (Pick: 16.5 | Bye: 7)
Team Carpenter
QB1 Trevor Lawrence, JAX (Pick: 10.4 | Bye: 7)
QB2 Bo Nix, DEN (Pick: 12.4 | Bye: 10)
RB1 Jeremiyah Love, ARI (Pick: 2.4 | Bye: 14)
RB2 Travis Etienne Jr., NO (Pick: 3.9 | Bye: 8)
RB3 Chuba Hubbard, CAR (Pick: 6.4 | Bye: 5)
RB4 Jacory Croskey-Merritt, WSH (Pick: 9.9 | Bye: 7)
WR1 CeeDee Lamb, DAL (Pick: 1.9 | Bye: 14)
WR2 Carnell Tate, TEN (Pick: 5.9 | Bye: 9)
WR3 Alec Pierce, IND (Pick: 7.9 | Bye: 13)
WR4 Makai Lemon, PHI (Pick: 8.4 | Bye: 10)
WR5 Rashid Shaheed, SEA (Pick: 11.9 | Bye: 11)
WR6 Denzel Boston, CLE (Pick: 14.4 | Bye: 11)
TE1 Colston Loveland, CHI (Pick: 4.4 | Bye: 10)
TE2 Terrance Ferguson, LAR (Pick: 15.9 | Bye: 11)
K1 Jake Bates, DET (Pick: 16.4 | Bye: 6)
D/ST1 Denver Broncos DST (Pick: 13.9 | Bye: 10)
Team Graziano
QB1 Jaxson Dart, NYG (Pick: 7.10 | Bye: 8)
QB2 Tyler Shough, NO (Pick: 14.3 | Bye: 8)
RB1 De'Von Achane, MIA (Pick: 1.10 | Bye: 6)
RB2 Quinshon Judkins, CLE (Pick: 4.3 | Bye: 11)
RB3 D'Andre Swift, CHI (Pick: 6.3 | Bye: 10)
RB4 Zach Charbonnet, SEA (Pick: 9.10 | Bye: 11)
RB5 Tyrone Tracy Jr., NYG (Pick: 12.3 | Bye: 8)
RB6 MarShawn Lloyd, GB (Pick: 16.3 | Bye: 11)
WR1 Drake London, ATL (Pick: 2.3 | Bye: 11)
WR2 DeVonta Smith, PHI (Pick: 3.10 | Bye: 10)
WR3 Chris Godwin Jr., TB (Pick: 8.3 | Bye: 10)
WR4 Khalil Shakir, BUF (Pick: 10.3 | Bye: 7)
WR5 Jayden Higgins, HOU (Pick: 11.10 | Bye: 8)
TE1 Harold Fannin Jr., CLE (Pick: 5.10 | Bye: 11)
K1 Jason Myers, SEA (Pick: 15.10 | Bye: 11)
D/ST1 New England Patriots DST (Pick: 13.10 | Bye: 11)
Team Kaiser
QB1 Drake Maye, NE (Pick: 6.2 | Bye: 11)
QB2 Baker Mayfield, TB (Pick: 13.11 | Bye: 10)
RB1 Ashton Jeanty, LV (Pick: 1.11 | Bye: 7)
RB2 Saquon Barkley, PHI (Pick: 2.2 | Bye: 10)
RB3 Kenny Gainwell, TB (Pick: 7.11 | Bye: 10)
RB4 Rico Dowdle, PIT (Pick: 8.2 | Bye: 9)
RB5 George Holani, SEA (Pick: 16.2 | Bye: 11)
WR1 Tetairoa McMillan, CAR (Pick: 3.11 | Bye: 5)
WR2 Davante Adams, LAR (Pick: 4.2 | Bye: 11)
WR3 Jaylen Waddle, DEN (Pick: 5.11 | Bye: 10)
WR4 Michael Wilson, ARI (Pick: 9.11 | Bye: 14)
WR5 Jauan Jennings, MIN (Pick: 11.11 | Bye: 6)
TE1 Dallas Goedert, PHI (Pick: 10.2 | Bye: 10)
TE2 Mark Andrews, BAL (Pick: 12.2 | Bye: 13)
K1 Eddy Pineiro, SF (Pick: 15.11 | Bye: 8)
D/ST1 Los Angeles Rams DST (Pick: 14.2 | Bye: 11)
Team Loza
QB1 Justin Herbert, LAC (Pick: 11.12 | Bye: 7)
QB2 Caleb Williams, CHI (Pick: 12.1 | Bye: 10)
RB1 James Cook III, BUF (Pick: 1.12 | Bye: 7)
RB2 Cam Skattebo, NYG (Pick: 4.1 | Bye: 8)
RB3 David Montgomery, HOU (Pick: 6.1 | Bye: 8)
RB4 Aaron Jones Sr., MIN (Pick: 7.12 | Bye: 6)
RB5 Woody Marks, HOU (Pick: 9.12 | Bye: 8)
RB6 Mike Washington Jr., LV (Pick: 15.12 | Bye: 7)
WR1 Justin Jefferson, MIN (Pick: 2.1 | Bye: 6)
WR2 Terry McLaurin, WSH (Pick: 3.12 | Bye: 7)
WR3 DJ Moore, BUF (Pick: 5.12 | Bye: 7)
WR4 Matthew Golden, GB (Pick: 8.1 | Bye: 11)
WR5 Antonio Williams, WSH (Pick: 16.1 | Bye: 7)
TE1 Tucker Kraft, GB (Pick: 10.1 | Bye: 11)
K1 Ka'imi Fairbairn, HOU (Pick: 14.1 | Bye: 8)
D/ST1 Seattle Seahawks DST (Pick: 13.12 | Bye: 11)