Fantasy football knockout league mock draft: Strategy, depth affect picks early and often

If you thought a 12-team league was a doozy as far as draft-day depth, just wait until you get a gander at an 18-team league with an unusual rules nuance.
This is the Knockout fantasy football format, with the 18-team setup allowing one team to be "knocked out" each week across the 17 weeks of play, leaving one team standing at season's end. It's a test of one's deep-research mettle, as well as the ability to strategize, which is paramount in avoiding getting knocked out.
If you're playing in a Knockout league for the first time, here's a handy, detailed guide to help you swiftly master the format . If you'd rather dive right into the mock results, here are the key points you'll find demonstrated below.
Quarterback and tight end are considerably more important than they'd be in a standard league, in large part because of the 18-team format swiftly draining those talent pools. Josh Allen, for example, went 10th overall here, whereas in our May standard-league mocks, he went 41st on average. Fellow analyst Jim McCormick waited on quarterbacks, by comparison, and wound up with Malik Willis and Cam Ward, the 21st and 23rd quarterbacks off the board. Liz Loza took only Jordan Love, who scored 7.06 fantasy points in his only 2025 meeting with his Week 1 opponent, the Minnesota Vikings. Meanwhile, tight ends Trey McBride, Brock Bowers and Colston Loveland were taken in the first two rounds -- 17th, 19th and 27th -- whereas in the aforementioned standard mocks they went 22nd, 24th and 45th.
Consistency is paramount in the Knockout format, as the idea is to do enough, every single week, to avoid elimination. Christian McCaffrey went 11th overall here, but he was the No. 5 overall pick in the May mocks, certainly due to his 30 years of age and past injury history. Rashee Rice, a constant question mark due to injuries and off-the-field issues, fell all the way to 49th, after going 17th three months ago. Additionally, players from shaky, potentially inconsistent offenses like the Cincinnati Bengals -- remember, they have a multiyear history of September doldrums -- New York Giants or Pittsburgh Steelers were also less appealing picks here compared to standard leagues. No Giant was picked earlier than 53rd, no Steeler sooner than 64th and Tee Higgins lasted six picks further here than he did in May.
Paying careful attention to the schedule is important, as delaying your byes and leaning on teams with soft September roads can prove advantageous. It's one of the reasons I went with CeeDee Lamb rather than McBride -- that was my mental coin flip -- at No. 7 overall, as well as with fellow Dallas Cowboy Javonte Williams in Round 2. The Cowboys' bye doesn't arrive until Week 14, by which point I should have plenty of suitable fill-ins claimed off other teams, and they face the Giants and Washington Commanders the first two weeks. It's probably also why Philadelphia Eagles players Saquon Barkley (13th overall) and Jalen Hurts (55th) both went earlier than in the May mocks, being that they have a soft early schedule, including facing the Commanders and Tennessee Titans, during the season's first two weeks.
Finally, the pick timer comes into play. For this seasoned group, we had a 30-second timer per selection. That makes it tougher to process the strategies above in a swifter period of time, and it's something you should certainly discuss with your leaguemates to make an informed decision on what's best for you. But, as we always advise, it's best to try your own mock drafts in the format to get a feel for that yourself.
Joining me in this Knockout mock are fellow analysts Matt Bowen, Daniel Dopp, Tyler Fulghum, Eric Karabell, Liz Loza, Jim McCormick, Eric Moody and Field Yates, fantasy editors Pierre Becquey, Sachin Chandan, Andrew Feldman, Joe Kaiser, Keith Lipscomb, Ella Madden and AJ Mass, as well as Marc Hurdle and Shaun McPartlin from the product team that produced the Knockout League format. Individual rosters are displayed below the round-by-round results.
Round 1
1. Bijan Robinson, ATL (RB1) -- Loza
2. Jahmyr Gibbs, DET (RB2) -- Feldman
3. Puka Nacua, LAR (WR1) -- Lipscomb
4. Jaxon Smith-Njigba, SEA (WR2) -- Hurdle
5. Ja'Marr Chase, CIN (WR3) -- Dopp
6. Amon-Ra St. Brown, DET (WR4) -- Chandan
7. CeeDee Lamb, DAL (WR5) -- Cockcroft
8. Jonathan Taylor, IND (RB3) -- Madden
9. James Cook III, BUF (RB4) -- Karabell
10. Josh Allen, BUF (QB1) -- Becquey
11. Christian McCaffrey, SF (RB5) -- Fulghum
12. Omarion Hampton, LAC (RB6) -- Bowen
13. Saquon Barkley, PHI (RB7) -- McCormick
14. Justin Jefferson, MIN (WR6) -- Kaiser
15. Kenneth Walker III, KC (RB8) -- McPartlin
16. De'Von Achane, MIA (RB9) -- Mass
17. Trey McBride, ARI (TE1) -- Moody
18. Drake London, ATL (WR7) -- Yates
Round 2
19. Brock Bowers, LV (TE2) -- Yates
20. Ashton Jeanty, LV (RB10) -- Moody
21. Tetairoa McMillan, CAR (WR8) -- Mass
22. Chase Brown, CIN (RB11) -- McPartlin
23. Derrick Henry, BAL (RB12) -- Kaiser
24. A.J. Brown, NE (WR9) -- McCormick
25. Chris Olave, NO (WR10) -- Bowen
26. Nico Collins, HOU (WR11) -- Fulghum
27. Colston Loveland, CHI (TE3) -- Becquey
28. George Pickens, DAL (WR12) -- Karabell
29. Garrett Wilson, NYJ (WR13) -- Madden
30. Javonte Williams, DAL (RB13) -- Cockcroft
31. Lamar Jackson, BAL (QB2) -- Chandan
32. Jeremiyah Love, ARI (RB14) -- Dopp
33. Kyren Williams, LAR (RB15) -- Hurdle
34. DeVonta Smith, PHI (WR14) -- Lipscomb
35. Breece Hall, NYJ (RB16) -- Feldman
36. Zay Flowers, BAL (WR15) -- Loza
Round 3
37. Travis Etienne Jr., NO (RB17) -- Loza
38. Ladd McConkey, LAC (WR16) -- Feldman
39. Tyler Warren, IND (TE4) -- Lipscomb
40. Jameson Williams, DET (WR17) -- Hurdle
41. Drake Maye, NE (QB3) -- Dopp
42. Emeka Egbuka, TB (WR18) -- Chandan
43. Davante Adams, LAR (WR19) -- Cockcroft
44. Terry McLaurin, WSH (WR20) -- Madden
45. Josh Jacobs, GB (RB18) -- Karabell
46. Tee Higgins, CIN (WR21) -- Becquey
47. Luther Burden III, CHI (WR22) -- Fulghum
48. Jaylen Waddle, DEN (WR23) -- Bowen
49. Rashee Rice, KC (WR24) -- McCormick
50. Bucky Irving, TB (RB19) -- Kaiser
51. Joe Burrow, CIN (QB4) -- McPartlin
52. D'Andre Swift, CHI (RB20) -- Mass
53. Cam Skattebo, NYG (RB21) -- Moody
54. Malik Nabers, NYG (WR25) -- Yates
Round 4
55. Jalen Hurts, PHI (QB5) -- Yates
56. Jayden Daniels, WSH (QB6) -- Moody
57. Rome Odunze, CHI (WR26) -- Mass
58. Carnell Tate, TEN (WR27) -- McPartlin
59. Bhayshul Tuten, JAX (RB22) -- Kaiser
60. David Montgomery, HOU (RB23) -- McCormick
61. Quinshon Judkins, CLE (RB24) -- Bowen
62. TreVeyon Henderson, NE (RB25) -- Fulghum
63. Courtland Sutton, DEN (WR28) -- Becquey
64. DK Metcalf, PIT (WR29) -- Karabell
65. Parker Washington, JAX (WR30) -- Madden
66. Kyle Pitts Sr., ATL (TE5) -- Cockcroft
67. Michael Wilson, ARI (WR31) -- Chandan
68. DJ Moore, BUF (WR32) -- Dopp
69. Mike Evans, SF (WR33) -- Hurdle
70. Jadarian Price, SEA (RB26) -- Lipscomb
71. Michael Pittman Jr., PIT (WR34) -- Feldman
72. Chris Godwin Jr., TB (WR35) -- Loza
Round 5
73. Wan'Dale Robinson, TEN (WR36) -- Loza
74. Marvin Harrison Jr., ARI (WR37) -- Feldman
75. Caleb Williams, CHI (QB7) -- Lipscomb
76. Tony Pollard, TEN (RB27) -- Hurdle
77. Sam LaPorta, DET (TE6) -- Dopp
78. Kenny Gainwell, TB (RB28) -- Chandan
79. Justin Herbert, LAC (QB8) -- Cockcroft
80. Chuba Hubbard, CAR (RB29) -- Madden
81. Dak Prescott, DAL (QB9) -- Karabell
82. Jaylen Warren, PIT (RB30) -- Becquey
83. Jaxson Dart, NYG (QB10) -- Fulghum
84. Alec Pierce, IND (WR38) -- Bowen
85. Jordyn Tyson, NO (WR39) -- McCormick
86. Matthew Golden, GB (WR40) -- Kaiser
87. Brian Thomas Jr., JAX (WR41) -- McPartlin
88. Trevor Lawrence, JAX (QB11) -- Mass
89. Christian Watson, GB (WR42) -- Moody
90. Rhamondre Stevenson, NE (RB31) -- Yates
Round 6
91. Rachaad White, WSH (RB32) -- Yates
92. Jakobi Meyers, JAX (WR43) -- Moody
93. Kenyon Sadiq, NYJ (TE7) -- Mass
94. Jayden Reed, GB (WR44) -- McPartlin
95. Matthew Stafford, LAR (QB12) -- Kaiser
96. Harold Fannin Jr., CLE (TE8) -- McCormick
97. Brock Purdy, SF (QB13) -- Bowen
98. Travis Kelce, KC (TE9) -- Fulghum
99. Rico Dowdle, PIT (RB33) -- Becquey
100. Makai Lemon, PHI (WR45) -- Karabell
101. Jake Ferguson, DAL (TE10) -- Madden
102. J.K. Dobbins, DEN (RB34) -- Cockcroft
103. Aaron Jones Sr., MIN (RB35) -- Chandan
104. Jordan Addison, MIN (WR46) -- Dopp
105. George Kittle, SF (TE11) -- Hurdle
106. Blake Corum, LAR (RB36) -- Lipscomb
107. Josh Downs, IND (WR47) -- Feldman
108. Jonathon Brooks, CAR (RB37) -- Loza
Round 7
109. Jayden Higgins, HOU (WR48) -- Loza
110. Baker Mayfield, TB (QB14) -- Feldman
111. RJ Harvey, DEN (RB38) -- Lipscomb
112. Jared Goff, DET (QB15) -- Hurdle
113. Kyle Monangai, CHI (RB39) -- Dopp
114. Dallas Goedert, PHI (TE12) -- Chandan
115. Khalil Shakir, BUF (WR49) -- Cockcroft
116. Romeo Doubs, NE (WR50) -- Madden
117. Mark Andrews, BAL (TE13) -- Karabell
118. Tucker Kraft, GB (TE14) -- Becquey
119. Quentin Johnston, LAC (WR51) -- Fulghum
120. Jalen Coker, CAR (WR52) -- Bowen
121. Jordan Mason, MIN (RB40) -- McCormick
122. Dalton Kincaid, BUF (TE15) -- Kaiser
123. Deebo Samuel, SF (WR53) -- McPartlin
124. KC Concepcion, CLE (WR54) -- Mass
125. Bo Nix, DEN (QB16) -- Moody
126. Denzel Boston, CLE (WR55) -- Yates
Round 8
127. Xavier Worthy, KC (WR56) -- Yates
128. Jacory Croskey-Merritt, WSH (RB41) -- Moody
129. Isaiah Likely, NYG (TE16) -- Mass
130. Hunter Henry, NE (TE17) -- McPartlin
131. Patrick Mahomes, KC (QB17) -- Kaiser
132. Jalen Nailor, LV (WR57) -- McCormick
133. Isiah Pacheco, DET (RB42) -- Bowen
134. Adonai Mitchell, NYJ (WR58) -- Fulghum
135. Rashid Shaheed, SEA (WR59) -- Becquey
136. Tyjae Spears, TEN (RB43) -- Karabell
137. Tyler Shough, NO (QB18) -- Madden
138. Ryan Flournoy, DAL (WR60) -- Cockcroft
139. Jerry Jeudy, CLE (WR61) -- Chandan
140. Jalen McMillan, TB (WR62) -- Dopp
141. Brenton Strange, JAX (TE18) -- Hurdle
142. Tyrone Tracy Jr., NYG (RB44) -- Lipscomb
143. AJ Barner, SEA (TE19) -- Feldman
144. Jordan Love, GB (QB19) -- Loza
Round 9
145. Juwan Johnson, NO (TE20) -- Loza
146. Woody Marks, HOU (RB45) -- Feldman
147. Tre Tucker, LV (WR63) -- Lipscomb
148. Chris Rodriguez Jr., JAX (RB46) -- Hurdle
149. Alvin Kamara, NO (RB47) -- Dopp
150. Zach Charbonnet, SEA (RB48) -- Chandan
151. Kyler Murray, MIN (QB20) -- Cockcroft
152. Calvin Ridley, TEN (WR64) -- Madden
153. Malik Washington, MIA (WR65) -- Karabell
154. Keaton Mitchell, LAC (RB49) -- Becquey
155. Terrance Ferguson, LAR (TE21) -- Fulghum
156. T.J. Hockenson, MIN (TE22) -- Bowen
157. Malik Willis, MIA (QB21) -- McCormick
158. Jauan Jennings, MIN (WR66) -- Kaiser
159. Travis Hunter, JAX (WR67) -- McPartlin
160. Isaac TeSlaa, DET (WR68) -- Mass
161. Germie Bernard, PIT (WR69) -- Moody
162. Dylan Sampson, CLE (RB50) -- Yates
Round 10
163. Houston Texans DST (D/ST1) -- Yates
164. Justice Hill, BAL (RB51) -- Moody
165. Brian Robinson Jr., ATL (RB52) -- Mass
166. Baltimore Ravens DST (D/ST2) -- McPartlin
167. Seattle Seahawks DST (D/ST3) -- Kaiser
168. Los Angeles Rams DST (D/ST4) -- McCormick
169. Denver Broncos DST (D/ST5) -- Bowen
170. Tank Bigsby, PHI (RB53) -- Fulghum
171. Los Angeles Chargers DST (D/ST6) -- Becquey
172. Sam Darnold, SEA (QB22) -- Karabell
173. Brandon Aubrey, DAL (K1) -- Madden
174. Darnell Mooney, NYG (WR70) -- Cockcroft
175. MarShawn Lloyd, GB (RB54) -- Chandan
176. De'Zhaun Stribling, SF (WR71) -- Dopp
177. Tyler Allgeier, ARI (RB55) -- Hurdle
178. Philadelphia Eagles DST (D/ST7) -- Lipscomb
179. Jacksonville Jaguars DST (D/ST8) -- Feldman
180. New England Patriots DST (D/ST9) -- Loza
Round 11
181. Jaydon Blue, DAL (RB56) -- Loza
182. Kayshon Boutte, NE (WR72) -- Feldman
183. Cameron Dicker, LAC (K2) -- Lipscomb
184. Antonio Williams, WSH (WR73) -- Hurdle
185. Tank Dell, HOU (WR74) -- Dopp
186. Oronde Gadsden, LAC (TE23) -- Chandan
187. Detroit Lions DST (D/ST10) -- Cockcroft
188. Ray Davis, BUF (RB57) -- Madden
189. Rashod Bateman, BAL (WR75) -- Karabell
190. Harrison Mevis, LAR (K3) -- Becquey
191. Ka'imi Fairbairn, HOU (K4) -- Fulghum
192. Samaje Perine, CIN (RB58) -- Bowen
193. Tre' Harris, LAC (WR76) -- McCormick
194. Tory Horton, SEA (WR77) -- Kaiser
195. Jake Bates, DET (K5) -- McPartlin
196. Cam Little, JAX (K6) -- Mass
197. Pittsburgh Steelers DST (D/ST11) -- Moody
198. Stefon Diggs, FA (WR78) -- Yates
Round 12
199. Nicholas Singleton, TEN (RB59) -- Yates
200. Jason Myers, SEA (K7) -- Moody
201. Las Vegas Raiders DST (D/ST12) -- Mass
202. Jonah Coleman, DEN (RB60) -- McPartlin
203. Dalton Schultz, HOU (TE24) -- Kaiser
204. Cam Ward, TEN (QB23) -- McCormick
205. Omar Cooper Jr., NYJ (WR79) -- Bowen
206. Dallas Cowboys DST (D/ST13) -- Fulghum
207. Chris Bell, MIA (WR80) -- Becquey
208. Ty Johnson, BUF (RB61) -- Karabell
209. Green Bay Packers DST (D/ST14) -- Madden
210. Sean Tucker, TB (RB62) -- Cockcroft
211. Dontayvion Wicks, PHI (WR81) -- Chandan
212. Christian Kirk, SF (WR82) -- Dopp
213. Jack Bech, LV (WR83) -- Hurdle
214. C.J. Stroud, HOU (QB24) -- Lipscomb
215. Chimere Dike, TEN (WR84) -- Feldman
216. Pat Bryant, DEN (WR85) -- Loza
Round 13
217. Chig Okonkwo, WSH (TE25) -- Loza
218. Isaiah Davis, NYJ (RB63) -- Feldman
219. Xavier Legette, CAR (WR86) -- Lipscomb
220. Eddy Pineiro, SF (K8) -- Hurdle
221. Cleveland Browns DST (D/ST15) -- Dopp
222. Tyler Loop, BAL (K9) -- Chandan
223. Harrison Butker, KC (K10) -- Cockcroft
224. Greg Dulcich, MIA (TE26) -- Madden
225. Kansas City Chiefs DST (D/ST16) -- Karabell
226. Kimani Vidal, LAC (RB64) -- Becquey
227. Daniel Jones, IND (QB25) -- Fulghum
228. Fernando Mendoza, LV (QB26) -- Bowen
229. Braelon Allen, NYJ (RB65) -- McCormick
230. Mike Washington Jr., LV (RB66) -- Kaiser
231. Eli Stowers, PHI (TE27) -- McPartlin
232. Andrei Iosivas, CIN (WR87) -- Mass
233. Emari Demercado, KC (RB67) -- Moody
234. Emanuel Wilson, SEA (RB68) -- Yates
Round 14
235. Chris Boswell, PIT (K11) -- Yates
236. Cooper Kupp, SEA (WR88) -- Moody
237. LeQuint Allen Jr., JAX (RB69) -- Mass
238. Gunnar Helm, TEN (TE28) -- McPartlin
239. Cairo Santos, CHI (K12) -- Kaiser
240. Wil Lutz, DEN (K13) -- McCormick
241. Evan McPherson, CIN (K14) -- Bowen
242. Jacoby Brissett, ARI (QB27) -- Fulghum
243. Jake Tonges, SF (TE29) -- Becquey
244. Trey Smack, GB (K15) -- Karabell
245. Bryce Young, CAR (QB28) -- Madden
246. Pat Freiermuth, PIT (TE30) -- Cockcroft
247. Tennessee Titans DST (D/ST17) -- Chandan
248. Chase McLaughlin, TB (K16) -- Dopp
249. Chicago Bears DST (D/ST18) -- Hurdle
250. Kaelon Black, SF (RB70) -- Lipscomb
251. Will Reichard, MIN (K17) -- Feldman
252. Andy Borregales, NE (K18) -- Loza
Team rosters are presented in first-round pick order. Pick and Bye weeks are indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick | Bye)
Team Loza
QB1 Jordan Love, GB (Pick: 8.18 | Bye: 11)
RB1 Bijan Robinson, ATL (Pick: 1.1 | Bye: 11)
RB2 Travis Etienne Jr., NO (Pick: 3.1 | Bye: 8)
RB3 Jonathon Brooks, CAR (Pick: 6.18 | Bye: 5)
RB4 Jaydon Blue, DAL (Pick: 11.1 | Bye: 14)
WR1 Zay Flowers, BAL (Pick: 2.18 | Bye: 13)
WR2 Chris Godwin Jr., TB (Pick: 4.18 | Bye: 10)
WR3 Wan'Dale Robinson, TEN (Pick: 5.1 | Bye: 9)
WR4 Jayden Higgins, HOU (Pick: 7.1 | Bye: 8)
WR5 Pat Bryant, DEN (Pick: 12.18 | Bye: 0)
TE1 Juwan Johnson, NO (Pick: 9.1 | Bye: 8)
TE2 Chig Okonkwo, WSH (Pick: 13.1 | Bye: 0)
K1 Andy Borregales, NE (Pick: 14.18 | Bye: 0)
D/ST1 New England Patriots DST (Pick: 10.18 | Bye: 11)
Team Feldman
QB1 Baker Mayfield, TB (Pick: 7.2 | Bye: 10)
RB1 Jahmyr Gibbs, DET (Pick: 1.2 | Bye: 6)
RB2 Breece Hall, NYJ (Pick: 2.17 | Bye: 13)
RB3 Woody Marks, HOU (Pick: 9.2 | Bye: 8)
RB4 Isaiah Davis, NYJ (Pick: 13.2 | Bye: 0)
WR1 Ladd McConkey, LAC (Pick: 3.2 | Bye: 7)
WR2 Michael Pittman Jr., PIT (Pick: 4.17 | Bye: 9)
WR3 Marvin Harrison Jr., ARI (Pick: 5.2 | Bye: 14)
WR4 Josh Downs, IND (Pick: 6.17 | Bye: 13)
WR5 Kayshon Boutte, NE (Pick: 11.2 | Bye: 11)
WR6 Chimere Dike, TEN (Pick: 12.17 | Bye: 0)
TE1 AJ Barner, SEA (Pick: 8.17 | Bye: 11)
K1 Will Reichard, MIN (Pick: 14.17 | Bye: 0)
D/ST1 Jacksonville Jaguars DST (Pick: 10.17 | Bye: 7)
Team Lipscomb
QB1 Caleb Williams, CHI (Pick: 5.3 | Bye: 10)
QB2 C.J. Stroud, HOU (Pick: 12.16 | Bye: 0)
RB1 Jadarian Price, SEA (Pick: 4.16 | Bye: 11)
RB2 Blake Corum, LAR (Pick: 6.16 | Bye: 11)
RB3 RJ Harvey, DEN (Pick: 7.3 | Bye: 10)
RB4 Tyrone Tracy Jr., NYG (Pick: 8.16 | Bye: 8)
RB5 Kaelon Black, SF (Pick: 14.16 | Bye: 0)
WR1 Puka Nacua, LAR (Pick: 1.3 | Bye: 11)
WR2 DeVonta Smith, PHI (Pick: 2.16 | Bye: 10)
WR3 Tre Tucker, LV (Pick: 9.3 | Bye: 7)
WR4 Xavier Legette, CAR (Pick: 13.3 | Bye: 0)
TE1 Tyler Warren, IND (Pick: 3.3 | Bye: 13)
K1 Cameron Dicker, LAC (Pick: 11.3 | Bye: 7)
D/ST1 Philadelphia Eagles DST (Pick: 10.16 | Bye: 10)
Team Hurdle
QB1 Jared Goff, DET (Pick: 7.4 | Bye: 6)
RB1 Kyren Williams, LAR (Pick: 2.15 | Bye: 11)
RB2 Tony Pollard, TEN (Pick: 5.4 | Bye: 9)
RB3 Chris Rodriguez Jr., JAX (Pick: 9.4 | Bye: 7)
RB4 Tyler Allgeier, ARI (Pick: 10.15 | Bye: 14)
WR1 Jaxon Smith-Njigba, SEA (Pick: 1.4 | Bye: 11)
WR2 Jameson Williams, DET (Pick: 3.4 | Bye: 6)
WR3 Mike Evans, SF (Pick: 4.15 | Bye: 8)
WR4 Antonio Williams, WSH (Pick: 11.4 | Bye: 7)
WR5 Jack Bech, LV (Pick: 12.15 | Bye: 0)
TE1 George Kittle, SF (Pick: 6.15 | Bye: 8)
TE2 Brenton Strange, JAX (Pick: 8.15 | Bye: 7)
K1 Eddy Pineiro, SF (Pick: 13.4 | Bye: 0)
D/ST1 Chicago Bears DST (Pick: 14.15 | Bye: 0)
Team Dopp
QB1 Drake Maye, NE (Pick: 3.5 | Bye: 11)
RB1 Jeremiyah Love, ARI (Pick: 2.14 | Bye: 14)
RB2 Kyle Monangai, CHI (Pick: 7.5 | Bye: 10)
RB3 Alvin Kamara, NO (Pick: 9.5 | Bye: 8)
WR1 Ja'Marr Chase, CIN (Pick: 1.5 | Bye: 6)
WR2 DJ Moore, BUF (Pick: 4.14 | Bye: 7)
WR3 Jordan Addison, MIN (Pick: 6.14 | Bye: 6)
WR4 Jalen McMillan, TB (Pick: 8.14 | Bye: 10)
WR5 De'Zhaun Stribling, SF (Pick: 10.14 | Bye: 8)
WR6 Tank Dell, HOU (Pick: 11.5 | Bye: 8)
WR7 Christian Kirk, SF (Pick: 12.14 | Bye: 0)
TE1 Sam LaPorta, DET (Pick: 5.5 | Bye: 6)
K1 Chase McLaughlin, TB (Pick: 14.14 | Bye: 0)
D/ST1 Cleveland Browns DST (Pick: 13.5 | Bye: 0)
Team Chandan
QB1 Lamar Jackson, BAL (Pick: 2.13 | Bye: 13)
RB1 Kenny Gainwell, TB (Pick: 5.6 | Bye: 10)
RB2 Aaron Jones Sr., MIN (Pick: 6.13 | Bye: 6)
RB3 Zach Charbonnet, SEA (Pick: 9.6 | Bye: 11)
RB4 MarShawn Lloyd, GB (Pick: 10.13 | Bye: 11)
WR1 Amon-Ra St. Brown, DET (Pick: 1.6 | Bye: 6)
WR2 Emeka Egbuka, TB (Pick: 3.6 | Bye: 10)
WR3 Michael Wilson, ARI (Pick: 4.13 | Bye: 14)
WR4 Jerry Jeudy, CLE (Pick: 8.13 | Bye: 11)
WR5 Dontayvion Wicks, PHI (Pick: 12.13 | Bye: 0)
TE1 Dallas Goedert, PHI (Pick: 7.6 | Bye: 10)
TE2 Oronde Gadsden, LAC (Pick: 11.6 | Bye: 7)
K1 Tyler Loop, BAL (Pick: 13.6 | Bye: 0)
D/ST1 Tennessee Titans DST (Pick: 14.13 | Bye: 0)
Team Cockcroft
QB1 Justin Herbert, LAC (Pick: 5.7 | Bye: 7)
QB2 Kyler Murray, MIN (Pick: 9.7 | Bye: 6)
RB1 Javonte Williams, DAL (Pick: 2.12 | Bye: 14)
RB2 J.K. Dobbins, DEN (Pick: 6.12 | Bye: 10)
RB3 Sean Tucker, TB (Pick: 12.12 | Bye: 0)
WR1 CeeDee Lamb, DAL (Pick: 1.7 | Bye: 14)
WR2 Davante Adams, LAR (Pick: 3.7 | Bye: 11)
WR3 Khalil Shakir, BUF (Pick: 7.7 | Bye: 7)
WR4 Ryan Flournoy, DAL (Pick: 8.12 | Bye: 14)
WR5 Darnell Mooney, NYG (Pick: 10.12 | Bye: 8)
TE1 Kyle Pitts Sr., ATL (Pick: 4.12 | Bye: 11)
TE2 Pat Freiermuth, PIT (Pick: 14.12 | Bye: 0)
K1 Harrison Butker, KC (Pick: 13.7 | Bye: 0)
D/ST1 Detroit Lions DST (Pick: 11.7 | Bye: 6)
Team Madden
QB1 Tyler Shough, NO (Pick: 8.11 | Bye: 8)
QB2 Bryce Young, CAR (Pick: 14.11 | Bye: 0)
RB1 Jonathan Taylor, IND (Pick: 1.8 | Bye: 13)
RB2 Chuba Hubbard, CAR (Pick: 5.8 | Bye: 5)
RB3 Ray Davis, BUF (Pick: 11.8 | Bye: 7)
WR1 Garrett Wilson, NYJ (Pick: 2.11 | Bye: 13)
WR2 Terry McLaurin, WSH (Pick: 3.8 | Bye: 7)
WR3 Parker Washington, JAX (Pick: 4.11 | Bye: 7)
WR4 Romeo Doubs, NE (Pick: 7.8 | Bye: 11)
WR5 Calvin Ridley, TEN (Pick: 9.8 | Bye: 9)
TE1 Jake Ferguson, DAL (Pick: 6.11 | Bye: 14)
TE2 Greg Dulcich, MIA (Pick: 13.8 | Bye: 0)
K1 Brandon Aubrey, DAL (Pick: 10.11 | Bye: 14)
D/ST1 Green Bay Packers DST (Pick: 12.11 | Bye: 0)
Team Karabell
QB1 Dak Prescott, DAL (Pick: 5.9 | Bye: 14)
QB2 Sam Darnold, SEA (Pick: 10.1 | Bye: 11)
RB1 James Cook III, BUF (Pick: 1.9 | Bye: 7)
RB2 Josh Jacobs, GB (Pick: 3.9 | Bye: 11)
RB3 Tyjae Spears, TEN (Pick: 8.1 | Bye: 9)
RB4 Ty Johnson, BUF (Pick: 12.1 | Bye: 0)
WR1 George Pickens, DAL (Pick: 2.1 | Bye: 14)
WR2 DK Metcalf, PIT (Pick: 4.1 | Bye: 9)
WR3 Makai Lemon, PHI (Pick: 6.1 | Bye: 10)
WR4 Malik Washington, MIA (Pick: 9.9 | Bye: 6)
WR5 Rashod Bateman, BAL (Pick: 11.9 | Bye: 13)
TE1 Mark Andrews, BAL (Pick: 7.9 | Bye: 13)
K1 Trey Smack, GB (Pick: 14.1 | Bye: 0)
D/ST1 Kansas City Chiefs DST (Pick: 13.9 | Bye: 0)
Team Becquey
QB1 Josh Allen, BUF (Pick: 1.10 | Bye: 7)
RB1 Jaylen Warren, PIT (Pick: 5.1 | Bye: 9)
RB2 Rico Dowdle, PIT (Pick: 6.9 | Bye: 9)
RB3 Keaton Mitchell, LAC (Pick: 9.1 | Bye: 7)
RB4 Kimani Vidal, LAC (Pick: 13.1 | Bye: 0)
WR1 Tee Higgins, CIN (Pick: 3.1 | Bye: 6)
WR2 Courtland Sutton, DEN (Pick: 4.9 | Bye: 10)
WR3 Rashid Shaheed, SEA (Pick: 8.9 | Bye: 11)
WR4 Chris Bell, MIA (Pick: 12.9 | Bye: 0)
TE1 Colston Loveland, CHI (Pick: 2.9 | Bye: 10)
TE2 Tucker Kraft, GB (Pick: 7.1 | Bye: 11)
TE3 Jake Tonges, SF (Pick: 14.9 | Bye: 0)
K1 Harrison Mevis, LAR (Pick: 11.1 | Bye: 11)
D/ST1 Los Angeles Chargers DST (Pick: 10.9 | Bye: 7)
Team Fulghum
QB1 Jaxson Dart, NYG (Pick: 5.11 | Bye: 8)
QB2 Daniel Jones, IND (Pick: 13.11 | Bye: 0)
QB3 Jacoby Brissett, ARI (Pick: 14.8 | Bye: 0)
RB1 Christian McCaffrey, SF (Pick: 1.11 | Bye: 8)
RB2 TreVeyon Henderson, NE (Pick: 4.8 | Bye: 11)
RB3 Tank Bigsby, PHI (Pick: 10.8 | Bye: 10)
WR1 Nico Collins, HOU (Pick: 2.8 | Bye: 8)
WR2 Luther Burden III, CHI (Pick: 3.11 | Bye: 10)
WR3 Quentin Johnston, LAC (Pick: 7.11 | Bye: 7)
WR4 Adonai Mitchell, NYJ (Pick: 8.8 | Bye: 13)
TE1 Travis Kelce, KC (Pick: 6.8 | Bye: 5)
TE2 Terrance Ferguson, LAR (Pick: 9.11 | Bye: 11)
K1 Ka'imi Fairbairn, HOU (Pick: 11.11 | Bye: 8)
D/ST1 Dallas Cowboys DST (Pick: 12.8 | Bye: 0)
Team Bowen
QB1 Brock Purdy, SF (Pick: 6.7 | Bye: 8)
QB2 Fernando Mendoza, LV (Pick: 13.12 | Bye: 0)
RB1 Omarion Hampton, LAC (Pick: 1.12 | Bye: 7)
RB2 Quinshon Judkins, CLE (Pick: 4.7 | Bye: 11)
RB3 Isiah Pacheco, DET (Pick: 8.7 | Bye: 6)
RB4 Samaje Perine, CIN (Pick: 11.12 | Bye: 6)
WR1 Chris Olave, NO (Pick: 2.7 | Bye: 8)
WR2 Jaylen Waddle, DEN (Pick: 3.12 | Bye: 10)
WR3 Alec Pierce, IND (Pick: 5.12 | Bye: 13)
WR4 Jalen Coker, CAR (Pick: 7.12 | Bye: 5)
WR5 Omar Cooper Jr., NYJ (Pick: 12.7 | Bye: 0)
TE1 T.J. Hockenson, MIN (Pick: 9.12 | Bye: 6)
K1 Evan McPherson, CIN (Pick: 14.7 | Bye: 0)
D/ST1 Denver Broncos DST (Pick: 10.7 | Bye: 10)
Team McCormick
QB1 Malik Willis, MIA (Pick: 9.13 | Bye: 6)
QB2 Cam Ward, TEN (Pick: 12.6 | Bye: 9)
RB1 Saquon Barkley, PHI (Pick: 1.13 | Bye: 10)
RB2 David Montgomery, HOU (Pick: 4.6 | Bye: 8)
RB3 Jordan Mason, MIN (Pick: 7.13 | Bye: 6)
RB4 Braelon Allen, NYJ (Pick: 13.13 | Bye: 0)
WR1 A.J. Brown, NE (Pick: 2.6 | Bye: 11)
WR2 Rashee Rice, KC (Pick: 3.13 | Bye: 5)
WR3 Jordyn Tyson, NO (Pick: 5.13 | Bye: 8)
WR4 Jalen Nailor, LV (Pick: 8.6 | Bye: 7)
WR5 Tre' Harris, LAC (Pick: 11.13 | Bye: 7)
TE1 Harold Fannin Jr., CLE (Pick: 6.6 | Bye: 11)
K1 Wil Lutz, DEN (Pick: 14.6 | Bye: 0)
D/ST1 Los Angeles Rams DST (Pick: 10.6 | Bye: 11)
Team Kaiser
QB1 Matthew Stafford, LAR (Pick: 6.5 | Bye: 11)
QB2 Patrick Mahomes, KC (Pick: 8.5 | Bye: 5)
RB1 Derrick Henry, BAL (Pick: 2.5 | Bye: 13)
RB2 Bucky Irving, TB (Pick: 3.14 | Bye: 10)
RB3 Bhayshul Tuten, JAX (Pick: 4.5 | Bye: 7)
RB4 Mike Washington Jr., LV (Pick: 13.14 | Bye: 0)
WR1 Justin Jefferson, MIN (Pick: 1.14 | Bye: 6)
WR2 Matthew Golden, GB (Pick: 5.14 | Bye: 11)
WR3 Jauan Jennings, MIN (Pick: 9.14 | Bye: 6)
WR4 Tory Horton, SEA (Pick: 11.14 | Bye: 11)
TE1 Dalton Kincaid, BUF (Pick: 7.14 | Bye: 7)
TE2 Dalton Schultz, HOU (Pick: 12.5 | Bye: 8)
K1 Cairo Santos, CHI (Pick: 14.5 | Bye: 0)
D/ST1 Seattle Seahawks DST (Pick: 10.5 | Bye: 11)
Team McPartlin
QB1 Joe Burrow, CIN (Pick: 3.15 | Bye: 6)
RB1 Kenneth Walker III, KC (Pick: 1.15 | Bye: 5)
RB2 Chase Brown, CIN (Pick: 2.4 | Bye: 6)
RB3 Jonah Coleman, DEN (Pick: 12.4 | Bye: 10)
WR1 Carnell Tate, TEN (Pick: 4.4 | Bye: 9)
WR2 Brian Thomas Jr., JAX (Pick: 5.15 | Bye: 7)
WR3 Jayden Reed, GB (Pick: 6.4 | Bye: 11)
WR4 Deebo Samuel, SF (Pick: 7.15 | Bye: 8)
WR5 Travis Hunter, JAX (Pick: 9.15 | Bye: 7)
TE1 Hunter Henry, NE (Pick: 8.4 | Bye: 11)
TE2 Eli Stowers, PHI (Pick: 13.15 | Bye: 0)
TE3 Gunnar Helm, TEN (Pick: 14.4 | Bye: 0)
K1 Jake Bates, DET (Pick: 11.15 | Bye: 6)
D/ST1 Baltimore Ravens DST (Pick: 10.4 | Bye: 13)
Team Mass
QB1 Trevor Lawrence, JAX (Pick: 5.16 | Bye: 7)
RB1 De'Von Achane, MIA (Pick: 1.16 | Bye: 6)
RB2 D'Andre Swift, CHI (Pick: 3.16 | Bye: 10)
RB3 Brian Robinson Jr., ATL (Pick: 10.3 | Bye: 11)
RB4 LeQuint Allen Jr., JAX (Pick: 14.3 | Bye: 0)
WR1 Tetairoa McMillan, CAR (Pick: 2.3 | Bye: 5)
WR2 Rome Odunze, CHI (Pick: 4.3 | Bye: 10)
WR3 KC Concepcion, CLE (Pick: 7.16 | Bye: 11)
WR4 Isaac TeSlaa, DET (Pick: 9.16 | Bye: 6)
WR5 Andrei Iosivas, CIN (Pick: 13.16 | Bye: 0)
TE1 Kenyon Sadiq, NYJ (Pick: 6.3 | Bye: 13)
TE2 Isaiah Likely, NYG (Pick: 8.3 | Bye: 8)
K1 Cam Little, JAX (Pick: 11.16 | Bye: 7)
D/ST1 Las Vegas Raiders DST (Pick: 12.3 | Bye: 7)
Team Moody
QB1 Jayden Daniels, WSH (Pick: 4.2 | Bye: 7)
QB2 Bo Nix, DEN (Pick: 7.17 | Bye: 10)
RB1 Ashton Jeanty, LV (Pick: 2.2 | Bye: 7)
RB2 Cam Skattebo, NYG (Pick: 3.17 | Bye: 8)
RB3 Jacory Croskey-Merritt, WSH (Pick: 8.2 | Bye: 7)
RB4 Justice Hill, BAL (Pick: 10.2 | Bye: 13)
RB5 Emari Demercado, KC (Pick: 13.17 | Bye: 0)
WR1 Christian Watson, GB (Pick: 5.17 | Bye: 11)
WR2 Jakobi Meyers, JAX (Pick: 6.2 | Bye: 7)
WR3 Germie Bernard, PIT (Pick: 9.17 | Bye: 9)
WR4 Cooper Kupp, SEA (Pick: 14.2 | Bye: 0)
TE1 Trey McBride, ARI (Pick: 1.17 | Bye: 14)
K1 Jason Myers, SEA (Pick: 12.2 | Bye: 11)
D/ST1 Pittsburgh Steelers DST (Pick: 11.17 | Bye: 9)
Team Yates
QB1 Jalen Hurts, PHI (Pick: 4.1 | Bye: 10)
RB1 Rhamondre Stevenson, NE (Pick: 5.18 | Bye: 11)
RB2 Rachaad White, WSH (Pick: 6.1 | Bye: 7)
RB3 Dylan Sampson, CLE (Pick: 9.18 | Bye: 11)
RB4 Nicholas Singleton, TEN (Pick: 12.1 | Bye: 9)
RB5 Emanuel Wilson, SEA (Pick: 13.18 | Bye: 0)
WR1 Drake London, ATL (Pick: 1.18 | Bye: 11)
WR2 Malik Nabers, NYG (Pick: 3.18 | Bye: 8)
WR3 Denzel Boston, CLE (Pick: 7.18 | Bye: 11)
WR4 Xavier Worthy, KC (Pick: 8.1 | Bye: 5)
WR5 Stefon Diggs, FA (Pick: 11.18 | Bye: 0)
TE1 Brock Bowers, LV (Pick: 2.1 | Bye: 7)
K1 Chris Boswell, PIT (Pick: 14.1 | Bye: 0)
D/ST1 Houston Texans DST (Pick: 10.1 | Bye: 8)