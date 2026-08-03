          Fantasy football knockout league mock draft: Strategy, depth affect picks early and often

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          Introducing ESPN knockout leagues, a new way to play fantasy football (1:10)

          • Tristan H. CockcroftAug 3, 2026, 08:17 PM
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              Tristan H. Cockcroft is senior writer for fantasy baseball and football at ESPN. Tristan is a member of the FSWA Hall of Fame. He is also two-time LABR and four-time Tout Wars champion.
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          If you thought a 12-team league was a doozy as far as draft-day depth, just wait until you get a gander at an 18-team league with an unusual rules nuance.

          This is the Knockout fantasy football format, with the 18-team setup allowing one team to be "knocked out" each week across the 17 weeks of play, leaving one team standing at season's end. It's a test of one's deep-research mettle, as well as the ability to strategize, which is paramount in avoiding getting knocked out.

          If you're playing in a Knockout league for the first time, here's a handy, detailed guide to help you swiftly master the format . If you'd rather dive right into the mock results, here are the key points you'll find demonstrated below.

          • Quarterback and tight end are considerably more important than they'd be in a standard league, in large part because of the 18-team format swiftly draining those talent pools. Josh Allen, for example, went 10th overall here, whereas in our May standard-league mocks, he went 41st on average. Fellow analyst Jim McCormick waited on quarterbacks, by comparison, and wound up with Malik Willis and Cam Ward, the 21st and 23rd quarterbacks off the board. Liz Loza took only Jordan Love, who scored 7.06 fantasy points in his only 2025 meeting with his Week 1 opponent, the Minnesota Vikings. Meanwhile, tight ends Trey McBride, Brock Bowers and Colston Loveland were taken in the first two rounds -- 17th, 19th and 27th -- whereas in the aforementioned standard mocks they went 22nd, 24th and 45th.

          • Consistency is paramount in the Knockout format, as the idea is to do enough, every single week, to avoid elimination. Christian McCaffrey went 11th overall here, but he was the No. 5 overall pick in the May mocks, certainly due to his 30 years of age and past injury history. Rashee Rice, a constant question mark due to injuries and off-the-field issues, fell all the way to 49th, after going 17th three months ago. Additionally, players from shaky, potentially inconsistent offenses like the Cincinnati Bengals -- remember, they have a multiyear history of September doldrums -- New York Giants or Pittsburgh Steelers were also less appealing picks here compared to standard leagues. No Giant was picked earlier than 53rd, no Steeler sooner than 64th and Tee Higgins lasted six picks further here than he did in May.

          • Paying careful attention to the schedule is important, as delaying your byes and leaning on teams with soft September roads can prove advantageous. It's one of the reasons I went with CeeDee Lamb rather than McBride -- that was my mental coin flip -- at No. 7 overall, as well as with fellow Dallas Cowboy Javonte Williams in Round 2. The Cowboys' bye doesn't arrive until Week 14, by which point I should have plenty of suitable fill-ins claimed off other teams, and they face the Giants and Washington Commanders the first two weeks. It's probably also why Philadelphia Eagles players Saquon Barkley (13th overall) and Jalen Hurts (55th) both went earlier than in the May mocks, being that they have a soft early schedule, including facing the Commanders and Tennessee Titans, during the season's first two weeks.

          • Finally, the pick timer comes into play. For this seasoned group, we had a 30-second timer per selection. That makes it tougher to process the strategies above in a swifter period of time, and it's something you should certainly discuss with your leaguemates to make an informed decision on what's best for you. But, as we always advise, it's best to try your own mock drafts in the format to get a feel for that yourself.

          Joining me in this Knockout mock are fellow analysts Matt Bowen, Daniel Dopp, Tyler Fulghum, Eric Karabell, Liz Loza, Jim McCormick, Eric Moody and Field Yates, fantasy editors Pierre Becquey, Sachin Chandan, Andrew Feldman, Joe Kaiser, Keith Lipscomb, Ella Madden and AJ Mass, as well as Marc Hurdle and Shaun McPartlin from the product team that produced the Knockout League format. Individual rosters are displayed below the round-by-round results.

          Round 1

          1. Bijan Robinson, ATL (RB1) -- Loza
          2. Jahmyr Gibbs, DET (RB2) -- Feldman
          3. Puka Nacua, LAR (WR1) -- Lipscomb
          4. Jaxon Smith-Njigba, SEA (WR2) -- Hurdle
          5. Ja'Marr Chase, CIN (WR3) -- Dopp
          6. Amon-Ra St. Brown, DET (WR4) -- Chandan
          7. CeeDee Lamb, DAL (WR5) -- Cockcroft
          8. Jonathan Taylor, IND (RB3) -- Madden
          9. James Cook III, BUF (RB4) -- Karabell
          10. Josh Allen, BUF (QB1) -- Becquey
          11. Christian McCaffrey, SF (RB5) -- Fulghum
          12. Omarion Hampton, LAC (RB6) -- Bowen
          13. Saquon Barkley, PHI (RB7) -- McCormick
          14. Justin Jefferson, MIN (WR6) -- Kaiser
          15. Kenneth Walker III, KC (RB8) -- McPartlin
          16. De'Von Achane, MIA (RB9) -- Mass
          17. Trey McBride, ARI (TE1) -- Moody
          18. Drake London, ATL (WR7) -- Yates

          Round 2

          19. Brock Bowers, LV (TE2) -- Yates
          20. Ashton Jeanty, LV (RB10) -- Moody
          21. Tetairoa McMillan, CAR (WR8) -- Mass
          22. Chase Brown, CIN (RB11) -- McPartlin
          23. Derrick Henry, BAL (RB12) -- Kaiser
          24. A.J. Brown, NE (WR9) -- McCormick
          25. Chris Olave, NO (WR10) -- Bowen
          26. Nico Collins, HOU (WR11) -- Fulghum
          27. Colston Loveland, CHI (TE3) -- Becquey
          28. George Pickens, DAL (WR12) -- Karabell
          29. Garrett Wilson, NYJ (WR13) -- Madden
          30. Javonte Williams, DAL (RB13) -- Cockcroft
          31. Lamar Jackson, BAL (QB2) -- Chandan
          32. Jeremiyah Love, ARI (RB14) -- Dopp
          33. Kyren Williams, LAR (RB15) -- Hurdle
          34. DeVonta Smith, PHI (WR14) -- Lipscomb
          35. Breece Hall, NYJ (RB16) -- Feldman
          36. Zay Flowers, BAL (WR15) -- Loza

          Round 3

          37. Travis Etienne Jr., NO (RB17) -- Loza
          38. Ladd McConkey, LAC (WR16) -- Feldman
          39. Tyler Warren, IND (TE4) -- Lipscomb
          40. Jameson Williams, DET (WR17) -- Hurdle
          41. Drake Maye, NE (QB3) -- Dopp
          42. Emeka Egbuka, TB (WR18) -- Chandan
          43. Davante Adams, LAR (WR19) -- Cockcroft
          44. Terry McLaurin, WSH (WR20) -- Madden
          45. Josh Jacobs, GB (RB18) -- Karabell
          46. Tee Higgins, CIN (WR21) -- Becquey
          47. Luther Burden III, CHI (WR22) -- Fulghum
          48. Jaylen Waddle, DEN (WR23) -- Bowen
          49. Rashee Rice, KC (WR24) -- McCormick
          50. Bucky Irving, TB (RB19) -- Kaiser
          51. Joe Burrow, CIN (QB4) -- McPartlin
          52. D'Andre Swift, CHI (RB20) -- Mass
          53. Cam Skattebo, NYG (RB21) -- Moody
          54. Malik Nabers, NYG (WR25) -- Yates

          Round 4

          55. Jalen Hurts, PHI (QB5) -- Yates
          56. Jayden Daniels, WSH (QB6) -- Moody
          57. Rome Odunze, CHI (WR26) -- Mass
          58. Carnell Tate, TEN (WR27) -- McPartlin
          59. Bhayshul Tuten, JAX (RB22) -- Kaiser
          60. David Montgomery, HOU (RB23) -- McCormick
          61. Quinshon Judkins, CLE (RB24) -- Bowen
          62. TreVeyon Henderson, NE (RB25) -- Fulghum
          63. Courtland Sutton, DEN (WR28) -- Becquey
          64. DK Metcalf, PIT (WR29) -- Karabell
          65. Parker Washington, JAX (WR30) -- Madden
          66. Kyle Pitts Sr., ATL (TE5) -- Cockcroft
          67. Michael Wilson, ARI (WR31) -- Chandan
          68. DJ Moore, BUF (WR32) -- Dopp
          69. Mike Evans, SF (WR33) -- Hurdle
          70. Jadarian Price, SEA (RB26) -- Lipscomb
          71. Michael Pittman Jr., PIT (WR34) -- Feldman
          72. Chris Godwin Jr., TB (WR35) -- Loza

          Round 5

          73. Wan'Dale Robinson, TEN (WR36) -- Loza
          74. Marvin Harrison Jr., ARI (WR37) -- Feldman
          75. Caleb Williams, CHI (QB7) -- Lipscomb
          76. Tony Pollard, TEN (RB27) -- Hurdle
          77. Sam LaPorta, DET (TE6) -- Dopp
          78. Kenny Gainwell, TB (RB28) -- Chandan
          79. Justin Herbert, LAC (QB8) -- Cockcroft
          80. Chuba Hubbard, CAR (RB29) -- Madden
          81. Dak Prescott, DAL (QB9) -- Karabell
          82. Jaylen Warren, PIT (RB30) -- Becquey
          83. Jaxson Dart, NYG (QB10) -- Fulghum
          84. Alec Pierce, IND (WR38) -- Bowen
          85. Jordyn Tyson, NO (WR39) -- McCormick
          86. Matthew Golden, GB (WR40) -- Kaiser
          87. Brian Thomas Jr., JAX (WR41) -- McPartlin
          88. Trevor Lawrence, JAX (QB11) -- Mass
          89. Christian Watson, GB (WR42) -- Moody
          90. Rhamondre Stevenson, NE (RB31) -- Yates

          Round 6

          91. Rachaad White, WSH (RB32) -- Yates
          92. Jakobi Meyers, JAX (WR43) -- Moody
          93. Kenyon Sadiq, NYJ (TE7) -- Mass
          94. Jayden Reed, GB (WR44) -- McPartlin
          95. Matthew Stafford, LAR (QB12) -- Kaiser
          96. Harold Fannin Jr., CLE (TE8) -- McCormick
          97. Brock Purdy, SF (QB13) -- Bowen
          98. Travis Kelce, KC (TE9) -- Fulghum
          99. Rico Dowdle, PIT (RB33) -- Becquey
          100. Makai Lemon, PHI (WR45) -- Karabell
          101. Jake Ferguson, DAL (TE10) -- Madden
          102. J.K. Dobbins, DEN (RB34) -- Cockcroft
          103. Aaron Jones Sr., MIN (RB35) -- Chandan
          104. Jordan Addison, MIN (WR46) -- Dopp
          105. George Kittle, SF (TE11) -- Hurdle
          106. Blake Corum, LAR (RB36) -- Lipscomb
          107. Josh Downs, IND (WR47) -- Feldman
          108. Jonathon Brooks, CAR (RB37) -- Loza

          Round 7

          109. Jayden Higgins, HOU (WR48) -- Loza
          110. Baker Mayfield, TB (QB14) -- Feldman
          111. RJ Harvey, DEN (RB38) -- Lipscomb
          112. Jared Goff, DET (QB15) -- Hurdle
          113. Kyle Monangai, CHI (RB39) -- Dopp
          114. Dallas Goedert, PHI (TE12) -- Chandan
          115. Khalil Shakir, BUF (WR49) -- Cockcroft
          116. Romeo Doubs, NE (WR50) -- Madden
          117. Mark Andrews, BAL (TE13) -- Karabell
          118. Tucker Kraft, GB (TE14) -- Becquey
          119. Quentin Johnston, LAC (WR51) -- Fulghum
          120. Jalen Coker, CAR (WR52) -- Bowen
          121. Jordan Mason, MIN (RB40) -- McCormick
          122. Dalton Kincaid, BUF (TE15) -- Kaiser
          123. Deebo Samuel, SF (WR53) -- McPartlin
          124. KC Concepcion, CLE (WR54) -- Mass
          125. Bo Nix, DEN (QB16) -- Moody
          126. Denzel Boston, CLE (WR55) -- Yates

          Round 8

          127. Xavier Worthy, KC (WR56) -- Yates
          128. Jacory Croskey-Merritt, WSH (RB41) -- Moody
          129. Isaiah Likely, NYG (TE16) -- Mass
          130. Hunter Henry, NE (TE17) -- McPartlin
          131. Patrick Mahomes, KC (QB17) -- Kaiser
          132. Jalen Nailor, LV (WR57) -- McCormick
          133. Isiah Pacheco, DET (RB42) -- Bowen
          134. Adonai Mitchell, NYJ (WR58) -- Fulghum
          135. Rashid Shaheed, SEA (WR59) -- Becquey
          136. Tyjae Spears, TEN (RB43) -- Karabell
          137. Tyler Shough, NO (QB18) -- Madden
          138. Ryan Flournoy, DAL (WR60) -- Cockcroft
          139. Jerry Jeudy, CLE (WR61) -- Chandan
          140. Jalen McMillan, TB (WR62) -- Dopp
          141. Brenton Strange, JAX (TE18) -- Hurdle
          142. Tyrone Tracy Jr., NYG (RB44) -- Lipscomb
          143. AJ Barner, SEA (TE19) -- Feldman
          144. Jordan Love, GB (QB19) -- Loza

          Round 9

          145. Juwan Johnson, NO (TE20) -- Loza
          146. Woody Marks, HOU (RB45) -- Feldman
          147. Tre Tucker, LV (WR63) -- Lipscomb
          148. Chris Rodriguez Jr., JAX (RB46) -- Hurdle
          149. Alvin Kamara, NO (RB47) -- Dopp
          150. Zach Charbonnet, SEA (RB48) -- Chandan
          151. Kyler Murray, MIN (QB20) -- Cockcroft
          152. Calvin Ridley, TEN (WR64) -- Madden
          153. Malik Washington, MIA (WR65) -- Karabell
          154. Keaton Mitchell, LAC (RB49) -- Becquey
          155. Terrance Ferguson, LAR (TE21) -- Fulghum
          156. T.J. Hockenson, MIN (TE22) -- Bowen
          157. Malik Willis, MIA (QB21) -- McCormick
          158. Jauan Jennings, MIN (WR66) -- Kaiser
          159. Travis Hunter, JAX (WR67) -- McPartlin
          160. Isaac TeSlaa, DET (WR68) -- Mass
          161. Germie Bernard, PIT (WR69) -- Moody
          162. Dylan Sampson, CLE (RB50) -- Yates

          Round 10

          163. Houston Texans DST (D/ST1) -- Yates
          164. Justice Hill, BAL (RB51) -- Moody
          165. Brian Robinson Jr., ATL (RB52) -- Mass
          166. Baltimore Ravens DST (D/ST2) -- McPartlin
          167. Seattle Seahawks DST (D/ST3) -- Kaiser
          168. Los Angeles Rams DST (D/ST4) -- McCormick
          169. Denver Broncos DST (D/ST5) -- Bowen
          170. Tank Bigsby, PHI (RB53) -- Fulghum
          171. Los Angeles Chargers DST (D/ST6) -- Becquey
          172. Sam Darnold, SEA (QB22) -- Karabell
          173. Brandon Aubrey, DAL (K1) -- Madden
          174. Darnell Mooney, NYG (WR70) -- Cockcroft
          175. MarShawn Lloyd, GB (RB54) -- Chandan
          176. De'Zhaun Stribling, SF (WR71) -- Dopp
          177. Tyler Allgeier, ARI (RB55) -- Hurdle
          178. Philadelphia Eagles DST (D/ST7) -- Lipscomb
          179. Jacksonville Jaguars DST (D/ST8) -- Feldman
          180. New England Patriots DST (D/ST9) -- Loza

          Round 11

          181. Jaydon Blue, DAL (RB56) -- Loza
          182. Kayshon Boutte, NE (WR72) -- Feldman
          183. Cameron Dicker, LAC (K2) -- Lipscomb
          184. Antonio Williams, WSH (WR73) -- Hurdle
          185. Tank Dell, HOU (WR74) -- Dopp
          186. Oronde Gadsden, LAC (TE23) -- Chandan
          187. Detroit Lions DST (D/ST10) -- Cockcroft
          188. Ray Davis, BUF (RB57) -- Madden
          189. Rashod Bateman, BAL (WR75) -- Karabell
          190. Harrison Mevis, LAR (K3) -- Becquey
          191. Ka'imi Fairbairn, HOU (K4) -- Fulghum
          192. Samaje Perine, CIN (RB58) -- Bowen
          193. Tre' Harris, LAC (WR76) -- McCormick
          194. Tory Horton, SEA (WR77) -- Kaiser
          195. Jake Bates, DET (K5) -- McPartlin
          196. Cam Little, JAX (K6) -- Mass
          197. Pittsburgh Steelers DST (D/ST11) -- Moody
          198. Stefon Diggs, FA (WR78) -- Yates

          Round 12

          199. Nicholas Singleton, TEN (RB59) -- Yates
          200. Jason Myers, SEA (K7) -- Moody
          201. Las Vegas Raiders DST (D/ST12) -- Mass
          202. Jonah Coleman, DEN (RB60) -- McPartlin
          203. Dalton Schultz, HOU (TE24) -- Kaiser
          204. Cam Ward, TEN (QB23) -- McCormick
          205. Omar Cooper Jr., NYJ (WR79) -- Bowen
          206. Dallas Cowboys DST (D/ST13) -- Fulghum
          207. Chris Bell, MIA (WR80) -- Becquey
          208. Ty Johnson, BUF (RB61) -- Karabell
          209. Green Bay Packers DST (D/ST14) -- Madden
          210. Sean Tucker, TB (RB62) -- Cockcroft
          211. Dontayvion Wicks, PHI (WR81) -- Chandan
          212. Christian Kirk, SF (WR82) -- Dopp
          213. Jack Bech, LV (WR83) -- Hurdle
          214. C.J. Stroud, HOU (QB24) -- Lipscomb
          215. Chimere Dike, TEN (WR84) -- Feldman
          216. Pat Bryant, DEN (WR85) -- Loza

          Round 13

          217. Chig Okonkwo, WSH (TE25) -- Loza
          218. Isaiah Davis, NYJ (RB63) -- Feldman
          219. Xavier Legette, CAR (WR86) -- Lipscomb
          220. Eddy Pineiro, SF (K8) -- Hurdle
          221. Cleveland Browns DST (D/ST15) -- Dopp
          222. Tyler Loop, BAL (K9) -- Chandan
          223. Harrison Butker, KC (K10) -- Cockcroft
          224. Greg Dulcich, MIA (TE26) -- Madden
          225. Kansas City Chiefs DST (D/ST16) -- Karabell
          226. Kimani Vidal, LAC (RB64) -- Becquey
          227. Daniel Jones, IND (QB25) -- Fulghum
          228. Fernando Mendoza, LV (QB26) -- Bowen
          229. Braelon Allen, NYJ (RB65) -- McCormick
          230. Mike Washington Jr., LV (RB66) -- Kaiser
          231. Eli Stowers, PHI (TE27) -- McPartlin
          232. Andrei Iosivas, CIN (WR87) -- Mass
          233. Emari Demercado, KC (RB67) -- Moody
          234. Emanuel Wilson, SEA (RB68) -- Yates

          Round 14

          235. Chris Boswell, PIT (K11) -- Yates
          236. Cooper Kupp, SEA (WR88) -- Moody
          237. LeQuint Allen Jr., JAX (RB69) -- Mass
          238. Gunnar Helm, TEN (TE28) -- McPartlin
          239. Cairo Santos, CHI (K12) -- Kaiser
          240. Wil Lutz, DEN (K13) -- McCormick
          241. Evan McPherson, CIN (K14) -- Bowen
          242. Jacoby Brissett, ARI (QB27) -- Fulghum
          243. Jake Tonges, SF (TE29) -- Becquey
          244. Trey Smack, GB (K15) -- Karabell
          245. Bryce Young, CAR (QB28) -- Madden
          246. Pat Freiermuth, PIT (TE30) -- Cockcroft
          247. Tennessee Titans DST (D/ST17) -- Chandan
          248. Chase McLaughlin, TB (K16) -- Dopp
          249. Chicago Bears DST (D/ST18) -- Hurdle
          250. Kaelon Black, SF (RB70) -- Lipscomb
          251. Will Reichard, MIN (K17) -- Feldman
          252. Andy Borregales, NE (K18) -- Loza

          Team rosters are presented in first-round pick order. Pick and Bye weeks are indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick | Bye)

          Team Loza

          QB1 Jordan Love, GB (Pick: 8.18 | Bye: 11)
          RB1 Bijan Robinson, ATL (Pick: 1.1 | Bye: 11)
          RB2 Travis Etienne Jr., NO (Pick: 3.1 | Bye: 8)
          RB3 Jonathon Brooks, CAR (Pick: 6.18 | Bye: 5)
          RB4 Jaydon Blue, DAL (Pick: 11.1 | Bye: 14)
          WR1 Zay Flowers, BAL (Pick: 2.18 | Bye: 13)
          WR2 Chris Godwin Jr., TB (Pick: 4.18 | Bye: 10)
          WR3 Wan'Dale Robinson, TEN (Pick: 5.1 | Bye: 9)
          WR4 Jayden Higgins, HOU (Pick: 7.1 | Bye: 8)
          WR5 Pat Bryant, DEN (Pick: 12.18 | Bye: 0)
          TE1 Juwan Johnson, NO (Pick: 9.1 | Bye: 8)
          TE2 Chig Okonkwo, WSH (Pick: 13.1 | Bye: 0)
          K1 Andy Borregales, NE (Pick: 14.18 | Bye: 0)
          D/ST1 New England Patriots DST (Pick: 10.18 | Bye: 11)

          Team Feldman

          QB1 Baker Mayfield, TB (Pick: 7.2 | Bye: 10)
          RB1 Jahmyr Gibbs, DET (Pick: 1.2 | Bye: 6)
          RB2 Breece Hall, NYJ (Pick: 2.17 | Bye: 13)
          RB3 Woody Marks, HOU (Pick: 9.2 | Bye: 8)
          RB4 Isaiah Davis, NYJ (Pick: 13.2 | Bye: 0)
          WR1 Ladd McConkey, LAC (Pick: 3.2 | Bye: 7)
          WR2 Michael Pittman Jr., PIT (Pick: 4.17 | Bye: 9)
          WR3 Marvin Harrison Jr., ARI (Pick: 5.2 | Bye: 14)
          WR4 Josh Downs, IND (Pick: 6.17 | Bye: 13)
          WR5 Kayshon Boutte, NE (Pick: 11.2 | Bye: 11)
          WR6 Chimere Dike, TEN (Pick: 12.17 | Bye: 0)
          TE1 AJ Barner, SEA (Pick: 8.17 | Bye: 11)
          K1 Will Reichard, MIN (Pick: 14.17 | Bye: 0)
          D/ST1 Jacksonville Jaguars DST (Pick: 10.17 | Bye: 7)

          Team Lipscomb

          QB1 Caleb Williams, CHI (Pick: 5.3 | Bye: 10)
          QB2 C.J. Stroud, HOU (Pick: 12.16 | Bye: 0)
          RB1 Jadarian Price, SEA (Pick: 4.16 | Bye: 11)
          RB2 Blake Corum, LAR (Pick: 6.16 | Bye: 11)
          RB3 RJ Harvey, DEN (Pick: 7.3 | Bye: 10)
          RB4 Tyrone Tracy Jr., NYG (Pick: 8.16 | Bye: 8)
          RB5 Kaelon Black, SF (Pick: 14.16 | Bye: 0)
          WR1 Puka Nacua, LAR (Pick: 1.3 | Bye: 11)
          WR2 DeVonta Smith, PHI (Pick: 2.16 | Bye: 10)
          WR3 Tre Tucker, LV (Pick: 9.3 | Bye: 7)
          WR4 Xavier Legette, CAR (Pick: 13.3 | Bye: 0)
          TE1 Tyler Warren, IND (Pick: 3.3 | Bye: 13)
          K1 Cameron Dicker, LAC (Pick: 11.3 | Bye: 7)
          D/ST1 Philadelphia Eagles DST (Pick: 10.16 | Bye: 10)

          Team Hurdle

          QB1 Jared Goff, DET (Pick: 7.4 | Bye: 6)
          RB1 Kyren Williams, LAR (Pick: 2.15 | Bye: 11)
          RB2 Tony Pollard, TEN (Pick: 5.4 | Bye: 9)
          RB3 Chris Rodriguez Jr., JAX (Pick: 9.4 | Bye: 7)
          RB4 Tyler Allgeier, ARI (Pick: 10.15 | Bye: 14)
          WR1 Jaxon Smith-Njigba, SEA (Pick: 1.4 | Bye: 11)
          WR2 Jameson Williams, DET (Pick: 3.4 | Bye: 6)
          WR3 Mike Evans, SF (Pick: 4.15 | Bye: 8)
          WR4 Antonio Williams, WSH (Pick: 11.4 | Bye: 7)
          WR5 Jack Bech, LV (Pick: 12.15 | Bye: 0)
          TE1 George Kittle, SF (Pick: 6.15 | Bye: 8)
          TE2 Brenton Strange, JAX (Pick: 8.15 | Bye: 7)
          K1 Eddy Pineiro, SF (Pick: 13.4 | Bye: 0)
          D/ST1 Chicago Bears DST (Pick: 14.15 | Bye: 0)

          Team Dopp

          QB1 Drake Maye, NE (Pick: 3.5 | Bye: 11)
          RB1 Jeremiyah Love, ARI (Pick: 2.14 | Bye: 14)
          RB2 Kyle Monangai, CHI (Pick: 7.5 | Bye: 10)
          RB3 Alvin Kamara, NO (Pick: 9.5 | Bye: 8)
          WR1 Ja'Marr Chase, CIN (Pick: 1.5 | Bye: 6)
          WR2 DJ Moore, BUF (Pick: 4.14 | Bye: 7)
          WR3 Jordan Addison, MIN (Pick: 6.14 | Bye: 6)
          WR4 Jalen McMillan, TB (Pick: 8.14 | Bye: 10)
          WR5 De'Zhaun Stribling, SF (Pick: 10.14 | Bye: 8)
          WR6 Tank Dell, HOU (Pick: 11.5 | Bye: 8)
          WR7 Christian Kirk, SF (Pick: 12.14 | Bye: 0)
          TE1 Sam LaPorta, DET (Pick: 5.5 | Bye: 6)
          K1 Chase McLaughlin, TB (Pick: 14.14 | Bye: 0)
          D/ST1 Cleveland Browns DST (Pick: 13.5 | Bye: 0)

          Team Chandan

          QB1 Lamar Jackson, BAL (Pick: 2.13 | Bye: 13)
          RB1 Kenny Gainwell, TB (Pick: 5.6 | Bye: 10)
          RB2 Aaron Jones Sr., MIN (Pick: 6.13 | Bye: 6)
          RB3 Zach Charbonnet, SEA (Pick: 9.6 | Bye: 11)
          RB4 MarShawn Lloyd, GB (Pick: 10.13 | Bye: 11)
          WR1 Amon-Ra St. Brown, DET (Pick: 1.6 | Bye: 6)
          WR2 Emeka Egbuka, TB (Pick: 3.6 | Bye: 10)
          WR3 Michael Wilson, ARI (Pick: 4.13 | Bye: 14)
          WR4 Jerry Jeudy, CLE (Pick: 8.13 | Bye: 11)
          WR5 Dontayvion Wicks, PHI (Pick: 12.13 | Bye: 0)
          TE1 Dallas Goedert, PHI (Pick: 7.6 | Bye: 10)
          TE2 Oronde Gadsden, LAC (Pick: 11.6 | Bye: 7)
          K1 Tyler Loop, BAL (Pick: 13.6 | Bye: 0)
          D/ST1 Tennessee Titans DST (Pick: 14.13 | Bye: 0)

          Team Cockcroft

          QB1 Justin Herbert, LAC (Pick: 5.7 | Bye: 7)
          QB2 Kyler Murray, MIN (Pick: 9.7 | Bye: 6)
          RB1 Javonte Williams, DAL (Pick: 2.12 | Bye: 14)
          RB2 J.K. Dobbins, DEN (Pick: 6.12 | Bye: 10)
          RB3 Sean Tucker, TB (Pick: 12.12 | Bye: 0)
          WR1 CeeDee Lamb, DAL (Pick: 1.7 | Bye: 14)
          WR2 Davante Adams, LAR (Pick: 3.7 | Bye: 11)
          WR3 Khalil Shakir, BUF (Pick: 7.7 | Bye: 7)
          WR4 Ryan Flournoy, DAL (Pick: 8.12 | Bye: 14)
          WR5 Darnell Mooney, NYG (Pick: 10.12 | Bye: 8)
          TE1 Kyle Pitts Sr., ATL (Pick: 4.12 | Bye: 11)
          TE2 Pat Freiermuth, PIT (Pick: 14.12 | Bye: 0)
          K1 Harrison Butker, KC (Pick: 13.7 | Bye: 0)
          D/ST1 Detroit Lions DST (Pick: 11.7 | Bye: 6)

          Team Madden

          QB1 Tyler Shough, NO (Pick: 8.11 | Bye: 8)
          QB2 Bryce Young, CAR (Pick: 14.11 | Bye: 0)
          RB1 Jonathan Taylor, IND (Pick: 1.8 | Bye: 13)
          RB2 Chuba Hubbard, CAR (Pick: 5.8 | Bye: 5)
          RB3 Ray Davis, BUF (Pick: 11.8 | Bye: 7)
          WR1 Garrett Wilson, NYJ (Pick: 2.11 | Bye: 13)
          WR2 Terry McLaurin, WSH (Pick: 3.8 | Bye: 7)
          WR3 Parker Washington, JAX (Pick: 4.11 | Bye: 7)
          WR4 Romeo Doubs, NE (Pick: 7.8 | Bye: 11)
          WR5 Calvin Ridley, TEN (Pick: 9.8 | Bye: 9)
          TE1 Jake Ferguson, DAL (Pick: 6.11 | Bye: 14)
          TE2 Greg Dulcich, MIA (Pick: 13.8 | Bye: 0)
          K1 Brandon Aubrey, DAL (Pick: 10.11 | Bye: 14)
          D/ST1 Green Bay Packers DST (Pick: 12.11 | Bye: 0)

          Team Karabell

          QB1 Dak Prescott, DAL (Pick: 5.9 | Bye: 14)
          QB2 Sam Darnold, SEA (Pick: 10.1 | Bye: 11)
          RB1 James Cook III, BUF (Pick: 1.9 | Bye: 7)
          RB2 Josh Jacobs, GB (Pick: 3.9 | Bye: 11)
          RB3 Tyjae Spears, TEN (Pick: 8.1 | Bye: 9)
          RB4 Ty Johnson, BUF (Pick: 12.1 | Bye: 0)
          WR1 George Pickens, DAL (Pick: 2.1 | Bye: 14)
          WR2 DK Metcalf, PIT (Pick: 4.1 | Bye: 9)
          WR3 Makai Lemon, PHI (Pick: 6.1 | Bye: 10)
          WR4 Malik Washington, MIA (Pick: 9.9 | Bye: 6)
          WR5 Rashod Bateman, BAL (Pick: 11.9 | Bye: 13)
          TE1 Mark Andrews, BAL (Pick: 7.9 | Bye: 13)
          K1 Trey Smack, GB (Pick: 14.1 | Bye: 0)
          D/ST1 Kansas City Chiefs DST (Pick: 13.9 | Bye: 0)

          Team Becquey

          QB1 Josh Allen, BUF (Pick: 1.10 | Bye: 7)
          RB1 Jaylen Warren, PIT (Pick: 5.1 | Bye: 9)
          RB2 Rico Dowdle, PIT (Pick: 6.9 | Bye: 9)
          RB3 Keaton Mitchell, LAC (Pick: 9.1 | Bye: 7)
          RB4 Kimani Vidal, LAC (Pick: 13.1 | Bye: 0)
          WR1 Tee Higgins, CIN (Pick: 3.1 | Bye: 6)
          WR2 Courtland Sutton, DEN (Pick: 4.9 | Bye: 10)
          WR3 Rashid Shaheed, SEA (Pick: 8.9 | Bye: 11)
          WR4 Chris Bell, MIA (Pick: 12.9 | Bye: 0)
          TE1 Colston Loveland, CHI (Pick: 2.9 | Bye: 10)
          TE2 Tucker Kraft, GB (Pick: 7.1 | Bye: 11)
          TE3 Jake Tonges, SF (Pick: 14.9 | Bye: 0)
          K1 Harrison Mevis, LAR (Pick: 11.1 | Bye: 11)
          D/ST1 Los Angeles Chargers DST (Pick: 10.9 | Bye: 7)

          Team Fulghum

          QB1 Jaxson Dart, NYG (Pick: 5.11 | Bye: 8)
          QB2 Daniel Jones, IND (Pick: 13.11 | Bye: 0)
          QB3 Jacoby Brissett, ARI (Pick: 14.8 | Bye: 0)
          RB1 Christian McCaffrey, SF (Pick: 1.11 | Bye: 8)
          RB2 TreVeyon Henderson, NE (Pick: 4.8 | Bye: 11)
          RB3 Tank Bigsby, PHI (Pick: 10.8 | Bye: 10)
          WR1 Nico Collins, HOU (Pick: 2.8 | Bye: 8)
          WR2 Luther Burden III, CHI (Pick: 3.11 | Bye: 10)
          WR3 Quentin Johnston, LAC (Pick: 7.11 | Bye: 7)
          WR4 Adonai Mitchell, NYJ (Pick: 8.8 | Bye: 13)
          TE1 Travis Kelce, KC (Pick: 6.8 | Bye: 5)
          TE2 Terrance Ferguson, LAR (Pick: 9.11 | Bye: 11)
          K1 Ka'imi Fairbairn, HOU (Pick: 11.11 | Bye: 8)
          D/ST1 Dallas Cowboys DST (Pick: 12.8 | Bye: 0)

          Team Bowen

          QB1 Brock Purdy, SF (Pick: 6.7 | Bye: 8)
          QB2 Fernando Mendoza, LV (Pick: 13.12 | Bye: 0)
          RB1 Omarion Hampton, LAC (Pick: 1.12 | Bye: 7)
          RB2 Quinshon Judkins, CLE (Pick: 4.7 | Bye: 11)
          RB3 Isiah Pacheco, DET (Pick: 8.7 | Bye: 6)
          RB4 Samaje Perine, CIN (Pick: 11.12 | Bye: 6)
          WR1 Chris Olave, NO (Pick: 2.7 | Bye: 8)
          WR2 Jaylen Waddle, DEN (Pick: 3.12 | Bye: 10)
          WR3 Alec Pierce, IND (Pick: 5.12 | Bye: 13)
          WR4 Jalen Coker, CAR (Pick: 7.12 | Bye: 5)
          WR5 Omar Cooper Jr., NYJ (Pick: 12.7 | Bye: 0)
          TE1 T.J. Hockenson, MIN (Pick: 9.12 | Bye: 6)
          K1 Evan McPherson, CIN (Pick: 14.7 | Bye: 0)
          D/ST1 Denver Broncos DST (Pick: 10.7 | Bye: 10)

          Team McCormick

          QB1 Malik Willis, MIA (Pick: 9.13 | Bye: 6)
          QB2 Cam Ward, TEN (Pick: 12.6 | Bye: 9)
          RB1 Saquon Barkley, PHI (Pick: 1.13 | Bye: 10)
          RB2 David Montgomery, HOU (Pick: 4.6 | Bye: 8)
          RB3 Jordan Mason, MIN (Pick: 7.13 | Bye: 6)
          RB4 Braelon Allen, NYJ (Pick: 13.13 | Bye: 0)
          WR1 A.J. Brown, NE (Pick: 2.6 | Bye: 11)
          WR2 Rashee Rice, KC (Pick: 3.13 | Bye: 5)
          WR3 Jordyn Tyson, NO (Pick: 5.13 | Bye: 8)
          WR4 Jalen Nailor, LV (Pick: 8.6 | Bye: 7)
          WR5 Tre' Harris, LAC (Pick: 11.13 | Bye: 7)
          TE1 Harold Fannin Jr., CLE (Pick: 6.6 | Bye: 11)
          K1 Wil Lutz, DEN (Pick: 14.6 | Bye: 0)
          D/ST1 Los Angeles Rams DST (Pick: 10.6 | Bye: 11)

          Team Kaiser

          QB1 Matthew Stafford, LAR (Pick: 6.5 | Bye: 11)
          QB2 Patrick Mahomes, KC (Pick: 8.5 | Bye: 5)
          RB1 Derrick Henry, BAL (Pick: 2.5 | Bye: 13)
          RB2 Bucky Irving, TB (Pick: 3.14 | Bye: 10)
          RB3 Bhayshul Tuten, JAX (Pick: 4.5 | Bye: 7)
          RB4 Mike Washington Jr., LV (Pick: 13.14 | Bye: 0)
          WR1 Justin Jefferson, MIN (Pick: 1.14 | Bye: 6)
          WR2 Matthew Golden, GB (Pick: 5.14 | Bye: 11)
          WR3 Jauan Jennings, MIN (Pick: 9.14 | Bye: 6)
          WR4 Tory Horton, SEA (Pick: 11.14 | Bye: 11)
          TE1 Dalton Kincaid, BUF (Pick: 7.14 | Bye: 7)
          TE2 Dalton Schultz, HOU (Pick: 12.5 | Bye: 8)
          K1 Cairo Santos, CHI (Pick: 14.5 | Bye: 0)
          D/ST1 Seattle Seahawks DST (Pick: 10.5 | Bye: 11)

          Team McPartlin

          QB1 Joe Burrow, CIN (Pick: 3.15 | Bye: 6)
          RB1 Kenneth Walker III, KC (Pick: 1.15 | Bye: 5)
          RB2 Chase Brown, CIN (Pick: 2.4 | Bye: 6)
          RB3 Jonah Coleman, DEN (Pick: 12.4 | Bye: 10)
          WR1 Carnell Tate, TEN (Pick: 4.4 | Bye: 9)
          WR2 Brian Thomas Jr., JAX (Pick: 5.15 | Bye: 7)
          WR3 Jayden Reed, GB (Pick: 6.4 | Bye: 11)
          WR4 Deebo Samuel, SF (Pick: 7.15 | Bye: 8)
          WR5 Travis Hunter, JAX (Pick: 9.15 | Bye: 7)
          TE1 Hunter Henry, NE (Pick: 8.4 | Bye: 11)
          TE2 Eli Stowers, PHI (Pick: 13.15 | Bye: 0)
          TE3 Gunnar Helm, TEN (Pick: 14.4 | Bye: 0)
          K1 Jake Bates, DET (Pick: 11.15 | Bye: 6)
          D/ST1 Baltimore Ravens DST (Pick: 10.4 | Bye: 13)

          Team Mass

          QB1 Trevor Lawrence, JAX (Pick: 5.16 | Bye: 7)
          RB1 De'Von Achane, MIA (Pick: 1.16 | Bye: 6)
          RB2 D'Andre Swift, CHI (Pick: 3.16 | Bye: 10)
          RB3 Brian Robinson Jr., ATL (Pick: 10.3 | Bye: 11)
          RB4 LeQuint Allen Jr., JAX (Pick: 14.3 | Bye: 0)
          WR1 Tetairoa McMillan, CAR (Pick: 2.3 | Bye: 5)
          WR2 Rome Odunze, CHI (Pick: 4.3 | Bye: 10)
          WR3 KC Concepcion, CLE (Pick: 7.16 | Bye: 11)
          WR4 Isaac TeSlaa, DET (Pick: 9.16 | Bye: 6)
          WR5 Andrei Iosivas, CIN (Pick: 13.16 | Bye: 0)
          TE1 Kenyon Sadiq, NYJ (Pick: 6.3 | Bye: 13)
          TE2 Isaiah Likely, NYG (Pick: 8.3 | Bye: 8)
          K1 Cam Little, JAX (Pick: 11.16 | Bye: 7)
          D/ST1 Las Vegas Raiders DST (Pick: 12.3 | Bye: 7)

          Team Moody

          QB1 Jayden Daniels, WSH (Pick: 4.2 | Bye: 7)
          QB2 Bo Nix, DEN (Pick: 7.17 | Bye: 10)
          RB1 Ashton Jeanty, LV (Pick: 2.2 | Bye: 7)
          RB2 Cam Skattebo, NYG (Pick: 3.17 | Bye: 8)
          RB3 Jacory Croskey-Merritt, WSH (Pick: 8.2 | Bye: 7)
          RB4 Justice Hill, BAL (Pick: 10.2 | Bye: 13)
          RB5 Emari Demercado, KC (Pick: 13.17 | Bye: 0)
          WR1 Christian Watson, GB (Pick: 5.17 | Bye: 11)
          WR2 Jakobi Meyers, JAX (Pick: 6.2 | Bye: 7)
          WR3 Germie Bernard, PIT (Pick: 9.17 | Bye: 9)
          WR4 Cooper Kupp, SEA (Pick: 14.2 | Bye: 0)
          TE1 Trey McBride, ARI (Pick: 1.17 | Bye: 14)
          K1 Jason Myers, SEA (Pick: 12.2 | Bye: 11)
          D/ST1 Pittsburgh Steelers DST (Pick: 11.17 | Bye: 9)

          Team Yates

          QB1 Jalen Hurts, PHI (Pick: 4.1 | Bye: 10)
          RB1 Rhamondre Stevenson, NE (Pick: 5.18 | Bye: 11)
          RB2 Rachaad White, WSH (Pick: 6.1 | Bye: 7)
          RB3 Dylan Sampson, CLE (Pick: 9.18 | Bye: 11)
          RB4 Nicholas Singleton, TEN (Pick: 12.1 | Bye: 9)
          RB5 Emanuel Wilson, SEA (Pick: 13.18 | Bye: 0)
          WR1 Drake London, ATL (Pick: 1.18 | Bye: 11)
          WR2 Malik Nabers, NYG (Pick: 3.18 | Bye: 8)
          WR3 Denzel Boston, CLE (Pick: 7.18 | Bye: 11)
          WR4 Xavier Worthy, KC (Pick: 8.1 | Bye: 5)
          WR5 Stefon Diggs, FA (Pick: 11.18 | Bye: 0)
          TE1 Brock Bowers, LV (Pick: 2.1 | Bye: 7)
          K1 Chris Boswell, PIT (Pick: 14.1 | Bye: 0)
          D/ST1 Houston Texans DST (Pick: 10.1 | Bye: 8)