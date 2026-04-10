Fantasy women's basketball rankings: Top 100 players for 2026

Rankings are the foundation of ESPN Fantasy Women's Basketball as we gear up for another WNBA season. Whether you're preparing for your draft, planning out your roster or thinking about which starters to trade for, seeing every player's projected value at a glance can help you out.
Practice makes perfect, and the ESPN Mock Draft Lobby can give you as many reps as you want. Also, don't forget to download the ESPN Fantasy app on the Apple Store and Google Play, and familiarize yourself with the settings.
Fantasy Women's Basketball uses a head-to-head points scoring system -- which these rankings are based on -- where every stat a player accrues adds to their point total. The breakdown is as follows:
Point = 1 Fantasy point (FP)
Rebound = 1 FP
Assist = 1 FP
Made 3-pointer = 1 FP
Steal = 2 FP
Block = 2 FP
Top 100 player rankings
1. A'ja Wilson, LV (C1)
2. Caitlin Clark, IND (G1)
3. Napheesa Collier, MIN (F1)
4. Alyssa Thomas, PHX (F2)
5. Breanna Stewart, NY (F3)
6. Angel Reese, ATL (F4)
7. Paige Bueckers, DAL (G2)
8. Aliyah Boston, IND (C2)
9. Dearica Hamby, LA (F5)
10. Kelsey Plum, LA (G3)
11. Sabrina Ionescu, NY (G4)
12. Nneka Ogwumike, SEA (C3)
13. Skylar Diggins, SEA (G5)
14. Jackie Young, LV (G6)
15. Kelsey Mitchell, IND (G7)
16. Allisha Gray, ATL (G8)
17. Sonia Citron, WSH (G9)
18. Arike Ogunbowale, DAL (G10)
19. Courtney Williams, MIN (G11)
20. Rhyne Howard, ATL (G12)
21. Satou Sabally, PHX (F6)
22. Azura Stevens, LA (F7)
23. Chelsea Gray, LV (G13)
24. Kiki Iriafen, WSH (F8)
25. Tina Charles, CON (F9)
26. Natasha Howard, IND (F10)
27. Brionna Jones, ATL (C4)
28. Gabby Williams, SEA (F11)
29. Jonquel Jones, NY (C5)
30. Kamilla Cardoso, CHI (C6)
31. Alanna Smith, MIN (F12)
32. Veronica Burton, GS (G14)
33. Ezi Magbegor, SEA (C7)
34. Kahleah Copper, PHX (G15)
35. Dominique Malonga, SEA (C8)
36. Ariel Atkins, CHI (G16)
37. Marina Mabrey, TOR (G17)
38. Jewell Loyd, LV (G18)
39. Rickea Jackson, LA (F13)
40. Kayla McBride, MIN (G19)
41. Natasha Cloud, NY (G20)
42. Shakira Austin, WSH (C9)
43. Kayla Thornton, GS (F14)
44. Brittney Sykes, SEA (G21)
45. Elizabeth Williams, CHI (C10)
46. Brittney Griner, ATL (C11)
47. DeWanna Bonner, PHX (F15)
48. Janelle Salaun, GS (F16)
49. Aneesah Morrow, CON (F17)
50. Erica Wheeler, SEA (G22)
51. Saniya Rivers, CON (G23)
52. Naz Hillmon, ATL (F18)
53. Cameron Brink, LA (F19)
54. Jessica Shepard, MIN (C12)
55. Courtney Vandersloot, CHI (G24)
56. Jordin Canada, ATL (G25)
57. Bridget Carleton, POR (F20)
58. Cheyenne Parker-Tyus, LV (F21)
59. Sami Whitcomb, PHX (G26)
60. Leonie Fiebich, NY (F22)
61. NaLyssa Smith, LV (F23)
62. Myisha Hines-Allen, DAL (F24)
63. Tiffany Hayes, GS (G27)
64. Natisha Hiedeman, MIN (G28)
65. Aziaha James, DAL (G29)
66. DiJonai Carrington, MIN (G30)
67. Sophie Cunningham, IND (F25)
68. Rachel Banham, CHI (G31)
69. Maddy Siegrist, DAL (F26)
70. Rebecca Allen, CHI (F27)
71. Teaira McCowan, FA (C13)
72. Olivia Nelson-Ododa, CON (C14)
73. Natasha Mack, PHX (F28)
74. Temi Fagbenle, GS (F29)
75. Kia Nurse, CHI (G32)
76. Odyssey Sims, IND (G33)
77. Stefanie Dolson, WSH (C15)
78. Sug Sutton, POR (G34)
79. Kate Martin, GS (G35)
80. Dana Evans, LV (G36)
81. Monique Billings, GS (F30)
82. Lexie Hull, IND (G37)
83. Marine Johannes, NY (G38)
84. Emily Engstler, POR (F31)
85. Aaliyah Edwards, CON (F32)
86. Sevgi Uzun, CHI (G39)
87. Michaela Onyenwere, CHI (F33)
88. Leila Lacan, CON (G40)
89. Jacy Sheldon, WSH (G41)
90. Alysha Clark, WSH (F34)
91. Nia Coffey, ATL (F35)
92. Aari McDonald, IND (G42)
93. Diamond Miller, DAL (F36)
94. Isabelle Harrison, NY (F37)
95. Stephanie Talbot, NY (F38)
96. Kalani Brown, PHX (C16)
97. Rae Burrell, LA (G43)
98. Nyara Sabally, TOR (F39)
99. Tyasha Harris, DAL (G44)
100. Megan Gustafson, LV (C17)