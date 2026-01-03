Hockey India League 2025-26: News, Schedule, Scores, Results, Points table

Stay updated with the latest scores, results, schedule, points table and other news from the Hockey India League. Featuring eight teams in the men's league, the 2025-26 HIL season begins from January 3. The first leg of games will take place in Chennai and the next leg in Ranchi. Bhubaneswar will host the final leg of matches, including the playoffs and the final on January 26.
Points Table
Schedule, Chennai leg
January 3, Saturday
Tamil Nadu Dragons vs Hyderabad Toofans at 7:30 PM.
January 4, Sunday
JSW Soorma Hockey Club vs Shrachi Bengal Tigers at 5 PM.
Vedanta Kalinga Lancers vs Ranchi Royals at 7:30 pm.
January 5, Monday
SG Pipers vs HIL GC at 7:30 PM.
January 6, Tuesday
Accord Tamil Nadu Dragons vs JSW Soorma Hockey Club at 7:30 PM
January 7. Wednesday
HIL GC vs Shrachi Bengal Tigers at 5 PM.
Hyderabad Toofans vs Ranchi Royals at 7:30 PM.
January 8, Thursday
Shrachi Bengal Tigers vs Vedanta Kalinga Lancers at 7:30 PM
January 9, Friday
Hyderabad Toofans vs JSW Soorma Hockey Club at 5 PM.
Accord Tamil Nadu Dragons vs SG Pipers at 7:30 PM.
Schedule, Ranchi leg
January 11, Sunday
HIL GC vs Vedanta Kalinga Lancers at 5 PM.
Ranchi Royals vs Shrachi Bengal Tigers at 7:30 PM.
January 12, Monday
SG Pipers vs Hyderabad Toofans at 5 PM.
HIL GC vs Accord Tamil Nadu Dragons at 7:30 PM.
January 13, Tuesday
Shrachi Bengal Tigers vs Accord Tamil Nadu Dragons at 7:30 PM.
January 14, Wednesday
Hyderabad Toofans vs Vendanta Kalinga Lancers at 5 PM.
Ranchi Royals vs SG Pipers at 7:30 PM.
January 15, Thursday
JSW Soorma Hockey Club vs HIL GC at 7:30 PM.
January 16, Friday
Ranchi Royals vs JSW Soorma Hockey Club at 7:30 PM.
Schedule, Bhubaneswar leg
January 17, Saturday
Shrachi Bengal Tigers vs Hyderabad Toofans at 5 PM.
Vedanta Kalinga Lancers vs SG Pipers at 7:30 PM.
January 18, Sunday
SG Pipers vs Shrachi Bengal Tigers at 5 PM.
Vedanta Kalinga Lancer vs Accord Tamil Nadu Dragons at 7:30 PM.
January 19, Monday
HIL GC vs Ranchi Royals at 5 PM.
January 20, Tuesday
Hyderabad Toofans vs HIL GC at 5 PM.
Vedanta Kalinga Lancers vs JSW Soorma Hockey Club at 7:30 PM.
January 21, Wednesday
Accord Tamil Nadu Dragons vs Ranchi Royals at 7:30 PM.
January 22, Thursday
JSW Soorma Hockey Club vs SG Pipers at 7:30 PM.
January 23, Friday
Qualifier 1 at 5 PM.
Eliminator at 7:30 PM.
January 25, Sunday
Qualifier 2 at 7:30 PM.
January 26, Monday
Third-Fourth place match at 5 PM.
Final at 7:30 PM.
