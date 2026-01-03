        <
          Hockey India League 2025-26: News, Schedule, Scores, Results, Points table

          Shrachi Rarh Bengal Tigers were crowned champions of the 2024/25 Hockey India League. HIL
          Jan 3, 2026, 08:10 AM

          Stay updated with the latest scores, results, schedule, points table and other news from the Hockey India League. Featuring eight teams in the men's league, the 2025-26 HIL season begins from January 3. The first leg of games will take place in Chennai and the next leg in Ranchi. Bhubaneswar will host the final leg of matches, including the playoffs and the final on January 26.

          Points Table

          Schedule, Chennai leg

          January 3, Saturday

          Tamil Nadu Dragons vs Hyderabad Toofans at 7:30 PM.

          January 4, Sunday

          JSW Soorma Hockey Club vs Shrachi Bengal Tigers at 5 PM.

          Vedanta Kalinga Lancers vs Ranchi Royals at 7:30 pm.

          January 5, Monday

          SG Pipers vs HIL GC at 7:30 PM.

          January 6, Tuesday

          Accord Tamil Nadu Dragons vs JSW Soorma Hockey Club at 7:30 PM

          January 7. Wednesday

          HIL GC vs Shrachi Bengal Tigers at 5 PM.

          Hyderabad Toofans vs Ranchi Royals at 7:30 PM.

          January 8, Thursday

          Shrachi Bengal Tigers vs Vedanta Kalinga Lancers at 7:30 PM

          January 9, Friday

          Hyderabad Toofans vs JSW Soorma Hockey Club at 5 PM.

          Accord Tamil Nadu Dragons vs SG Pipers at 7:30 PM.

          Schedule, Ranchi leg

          January 11, Sunday

          HIL GC vs Vedanta Kalinga Lancers at 5 PM.

          Ranchi Royals vs Shrachi Bengal Tigers at 7:30 PM.

          January 12, Monday

          SG Pipers vs Hyderabad Toofans at 5 PM.

          HIL GC vs Accord Tamil Nadu Dragons at 7:30 PM.

          January 13, Tuesday

          Shrachi Bengal Tigers vs Accord Tamil Nadu Dragons at 7:30 PM.

          January 14, Wednesday

          Hyderabad Toofans vs Vendanta Kalinga Lancers at 5 PM.

          Ranchi Royals vs SG Pipers at 7:30 PM.

          January 15, Thursday

          JSW Soorma Hockey Club vs HIL GC at 7:30 PM.

          January 16, Friday

          Ranchi Royals vs JSW Soorma Hockey Club at 7:30 PM.

          Schedule, Bhubaneswar leg

          January 17, Saturday

          Shrachi Bengal Tigers vs Hyderabad Toofans at 5 PM.

          Vedanta Kalinga Lancers vs SG Pipers at 7:30 PM.

          January 18, Sunday

          SG Pipers vs Shrachi Bengal Tigers at 5 PM.

          Vedanta Kalinga Lancer vs Accord Tamil Nadu Dragons at 7:30 PM.

          January 19, Monday

          HIL GC vs Ranchi Royals at 5 PM.

          January 20, Tuesday

          Hyderabad Toofans vs HIL GC at 5 PM.

          Vedanta Kalinga Lancers vs JSW Soorma Hockey Club at 7:30 PM.

          January 21, Wednesday

          Accord Tamil Nadu Dragons vs Ranchi Royals at 7:30 PM.

          January 22, Thursday

          JSW Soorma Hockey Club vs SG Pipers at 7:30 PM.

          January 23, Friday

          Qualifier 1 at 5 PM.

          Eliminator at 7:30 PM.

          January 25, Sunday

          Qualifier 2 at 7:30 PM.

          January 26, Monday

          Third-Fourth place match at 5 PM.

          Final at 7:30 PM.

