Who has won the LaLiga championship? All-time winners list

Few soccer clubs around the world have matched the number of league titles that Real Madrid and Barcelona have. The LaLiga juggernauts have a combined 63 championships -- 36 for Real Madrid and 27 for Barcelona. Barcelona is looking for its 28th LaLiga title in 2025.

Here's a look at the all-time winners in LaLiga history.

2024: Real Madrid

2023: Barcelona

2022: Real Madrid

2021: Atlético Madrid

2020: Real Madrid

2019: Barcelona

2018: Barcelona

2017: Real Madrid

2016: Barcelona

2015: Barcelona

2014: Atlético Madrid

2013: Barcelona

2012: Real Madrid

2011: Barcelona

2010: Barcelona

2009: Barcelona

2008: Real Madrid

2007: Real Madrid

2006: Barcelona

2005: Barcelona

2004: Valencia

2003: Real Madrid

2002: Valencia

2001: Real Madrid

2000: Deportivo La Coruña

1999: Barcelona

1998: Barcelona

1997: Real Madrid

1996: Atlético Madrid

1995: Real Madrid

1994: Barcelona

1993: Barcelona

1992: Barcelona

1991: Barcelona

1990: Real Madrid

1989: Real Madrid

1988: Real Madrid

1987: Real Madrid

1986: Real Madrid

1985: Barcelona

1984: Athletic Bilbao

1983: Athletic Bilbao

1982: Real Sociedad

1981: Real Sociedad

1980: Real Madrid

1979: Real Madrid

1978: Real Madrid

1977: Atlético Madrid

1976: Real Madrid

1975: Real Madrid

1974: Barcelona

1973: Atlético Madrid

1972: Real Madrid

1971: Valencia

1970: Atlético Madrid

1969: Real Madrid

1968: Real Madrid

1967: Real Madrid

1966: Atlético Madrid

1965: Real Madrid

1964: Real Madrid

1963: Real Madrid

1962: Real Madrid

1961: Real Madrid

1960: Barcelona

1959: Barcelona

1958: Real Madrid

1957: Real Madrid

1956: Athletic Bilbao

1955: Real Madrid

1954: Real Madrid

1953: Barcelona

1952: Barcelona

1951: Atlético Madrid

1950: Atlético Madrid

1949: Barcelona

1948: Barcelona

1947: Valencia

1946: Sevilla

1945: Barcelona

1944: Valencia

1943: Athletic Bilbao

1942: Valencia

1941: Atlético Aviación

1940: Atlético Aviación

1936: Athletic Bilbao

1935: Betis

1934: Athletic Bilbao

1933: Real Madrid

1932: Real Madrid

1931: Athletic Bilbao

1930: Athletic Bilbao

1929: Barcelona

