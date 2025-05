Who has won the German Cup? All-time DFB-Pokal winners

Open Extended Reactions

The DFB-Pokal, or German Cup, is the most prestigious soccer competition in Germany next to the Bundesliga. Established in 1935 as Tschammerpokal, the tournament was suspended in 1944 before being rebranded and reintroduced in 1953.

Sixty-four teams compete in the annual knockout tournament, with the final traditionally being held at a neutral site. It has taken place at Olympiastadion in Berlin since 1985.

Bayern Munich has won the most German Cup titles, with 20.

German Cup final winners list

2024: Bayer Leverkusen

2023: RB Leipzig

2022: RB Leipzig

2021: Borussia Dortmund

2020: Bayern Munich

2019: Bayern Munich

2018: Eintracht Frankfurt

2017: Borussia Dortmund

2016: Bayern Munich

2015: VfL Wolfsburg

2014: Bayern Munich

2013: Bayern Munich

2012: Borussia Dortmund

2011: Schalke 04

2010: Bayern Munich

2009: Werder Bremen

2008: Bayern Munich

2007: 1. FC Nürnberg

2006: Bayern Munich

2005: Bayern Munich

2004: Werder Bremen

2003: Bayern Munich

2002: Schalke 04

2001: Schalke 04

2000: Bayern Munich

1999: Werder Bremen

1998: Bayern Munich

1997: VfB Stuttgart

1996: Kaiserslautern

1995: Borussia Monchengladbach

1994: Werder Bremen

1993: Bayer Leverkusen

1992: Hannover 96

1991: Kaiserslautern

1990: Kaiserslautern

1989: Borussia Dortmund

1988: Eintracht Frankfurt

1987: Hamburg SV

1986: Bayern Munich

1985: Bayer Uerdingen

1984: Bayern Munich

1983: FC Cologne

1982: Bayern Munich

1981: Eintracht Frankfurt

1980: Fortuna Düsseldorf

1979: Fortuna Düsseldorf

1978: FC Cologne

1977: FC Cologne

1976: Hamburg SV

1975: Eintracht Frankfurt

1974: Eintracht Frankfurt

1973: Borussia Monchengladbach

1972: Schalke 04

1971: Bayern Munich

1970: Kickers Offenbach

1969: Bayern Munich

1968: FC Cologne

1967: Bayern Munich

1966: Bayern Munich

1965: Borussia Dortmund

1964: TSV 1860 Munich

1963: Hamburg SV

1962: 1. FC Nürnberg

1961: Werder Bremen

1960: Borussia Monchengladbach

1959: Schwarz-Weiss Essen

1958: VfB Stuttgart

1957: Bayern Munich

1956: Karlsruher SC

1955: Karlsruher SC

1954: VfB Stuttgart

1953: Rot-Weiss Essen

1943: First Vienna FC 1894

1942: TSV 1860 Munich

1941: Dresdner SC 1898

1940: Dresdner SC 1898

1939: 1. FC Nürnberg

1938: Rapid Vienna

1937: Schalke 04

1936: VfB Leipzig

1935: 1. FC Nürnberg

