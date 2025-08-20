Who has won Ligue 1? All-time French soccer champions list

Ligue 1 is the highest level of the French football league system. It was originally established as National in 1932. It switched to the name Division 1 after its first year. In 2002, it adopted Ligue 1 as its official name.
Paris St. Germain has won the most championships in the league's history, with 13 titles. Saint-Étienne and Marseille round out the top three winningest teams, with 10 and nine titles, respectively.
PSG closed out the 2024-25 season with their fourth consecutive title. Check out the all-time winners list below:
2024-25: Paris Saint-Germain
2023-24: Paris Saint-Germain
2022-23: Paris Saint-Germain
2021-22: Paris Saint-Germain
2020-21: Lille OSC
2019-20: Paris Saint-Germain
2018-19: Paris Saint-Germain
2017-18: Paris Saint-Germain
2016-17: AS Monaco
2015-16: Paris Saint-Germain
2014-15: Paris Saint-Germain
2013-14: Paris Saint-Germain
2012-13: Paris Saint-Germain
2011-12: Montpellier
2010-11: Lille OSC
2009-10: Olympique de Marseille
2008-09: FC Girondins de Bordeaux
2007-08: Olympique Lyonnais
2006-07: Olympique Lyonnais
2005-06: Olympique Lyonnais
2004-05: Olympique Lyonnais
2003-04: Olympique Lyonnais
2002-03: Olympique Lyonnais
2001-02: Olympique Lyonnais
2000-01: FC Nantes
1999-00: AS Monaco FC
1998-99: FC Girondins de Bordeaux
1997-98: RC Lens
1996-97: AS Monaco FC
1995-96: AJ Auxerre
1994-95: FC Nantes
1993-94: Paris Saint-Germain FC
1992-93: No champion
1991-92: Olympique de Marseille
1990-91: Olympique de Marseille
1989-90: Olympique de Marseille
1988-89: Olympique de Marseille
1987-88: AS Monaco FC
1986-87: FC Girondins de Bordeaux
1985-86: Paris Saint-Germain FC
1984-85: FC Girondins de Bordeaux
1983-84: FC Girondins de Bordeaux
1982-83: FC Nantes
1981-82: AS Monaco FC
1980-81: AS Saint-Etienne
1979-80: FC Nantes
1978-79: RC Strasbourg
1977-78: AS Monaco FC
1976-77: FC Nantes
1975-76: AS Saint-Etienne
1974-75: AS Saint-Etienne
1973-74: AS Saint-Etienne
1972-73: FC Nantes
1971-72: Olympique de Marseille
1970-71: Olympique de Marseille
1969-70: AS Saint-Etienne
1968-69: AS Saint-Etienne
1967-68: AS Saint-Etienne
1966-67: AS Saint-Etienne
1965-66: FC Nantes
1964-65: FC Nantes
1963-64: AS Saint-Etienne
1962-63: AS Monaco FC
1961-62: Stade de Reims
1960-61: AS Monaco FC
1959-60: Stade de Reims
1958-59: OGC Nice
1957-58: Stade de Reims
1956-57: AS Saint-Etienne
1955-56: OGC Nice
1954-55: Stade de Reims
1953-54: Lille OSC
1952-53: Stade de Reims
1951-52: OGC Nice
1950-51: OGC Nice
1949-50: Girondins de Bordeaux
1948-49: Stade de Reims
1947-48: Olympique de Marseille
1946-47: CO Roubaix-Tourcoing
1945-46: Lille OSC
1944-45: No football league
1943-44: No football league
1942-43: No football league
1941-42: No football league
1940-41: No football league
1939-40: No football league
1938-39: FC Sete
1937-38: FC Sochaux-Montbeliard
1936-37: Olympique de Marseille
1935-36: Racing Club de Paris
1934-35: FC Sochaux-Montbeliard
1933-34: FC Sete
1932-33: Olympique Lillois
