Who has won Ligue 1? All-time French soccer champions list

Ligue 1 is the highest level of the French football league system. It was originally established as National in 1932. It switched to the name Division 1 after its first year. In 2002, it adopted Ligue 1 as its official name.

Paris St. Germain has won the most championships in the league's history, with 13 titles. Saint-Étienne and Marseille round out the top three winningest teams, with 10 and nine titles, respectively.

PSG closed out the 2024-25 season with their fourth consecutive title. Check out the all-time winners list below:

2024-25: Paris Saint-Germain

2023-24: Paris Saint-Germain

2022-23: Paris Saint-Germain

2021-22: Paris Saint-Germain

2020-21: Lille OSC

2019-20: Paris Saint-Germain

2018-19: Paris Saint-Germain

2017-18: Paris Saint-Germain

2016-17: AS Monaco

2015-16: Paris Saint-Germain

2014-15: Paris Saint-Germain

2013-14: Paris Saint-Germain

2012-13: Paris Saint-Germain

2011-12: Montpellier

2010-11: Lille OSC

2009-10: Olympique de Marseille

2008-09: FC Girondins de Bordeaux

2007-08: Olympique Lyonnais

2006-07: Olympique Lyonnais

2005-06: Olympique Lyonnais

2004-05: Olympique Lyonnais

2003-04: Olympique Lyonnais

2002-03: Olympique Lyonnais

2001-02: Olympique Lyonnais

2000-01: FC Nantes

1999-00: AS Monaco FC

1998-99: FC Girondins de Bordeaux

1997-98: RC Lens

1996-97: AS Monaco FC

1995-96: AJ Auxerre

1994-95: FC Nantes

1993-94: Paris Saint-Germain FC

1992-93: No champion

1991-92: Olympique de Marseille

1990-91: Olympique de Marseille

1989-90: Olympique de Marseille

1988-89: Olympique de Marseille

1987-88: AS Monaco FC

1986-87: FC Girondins de Bordeaux

1985-86: Paris Saint-Germain FC

1984-85: FC Girondins de Bordeaux

1983-84: FC Girondins de Bordeaux

1982-83: FC Nantes

1981-82: AS Monaco FC

1980-81: AS Saint-Etienne

1979-80: FC Nantes

1978-79: RC Strasbourg

1977-78: AS Monaco FC

1976-77: FC Nantes

1975-76: AS Saint-Etienne

1974-75: AS Saint-Etienne

1973-74: AS Saint-Etienne

1972-73: FC Nantes

1971-72: Olympique de Marseille

1970-71: Olympique de Marseille

1969-70: AS Saint-Etienne

1968-69: AS Saint-Etienne

1967-68: AS Saint-Etienne

1966-67: AS Saint-Etienne

1965-66: FC Nantes

1964-65: FC Nantes

1963-64: AS Saint-Etienne

1962-63: AS Monaco FC

1961-62: Stade de Reims

1960-61: AS Monaco FC

1959-60: Stade de Reims

1958-59: OGC Nice

1957-58: Stade de Reims

1956-57: AS Saint-Etienne

1955-56: OGC Nice

1954-55: Stade de Reims

1953-54: Lille OSC

1952-53: Stade de Reims

1951-52: OGC Nice

1950-51: OGC Nice

1949-50: Girondins de Bordeaux

1948-49: Stade de Reims

1947-48: Olympique de Marseille

1946-47: CO Roubaix-Tourcoing

1945-46: Lille OSC

1944-45: No football league

1943-44: No football league

1942-43: No football league

1941-42: No football league

1940-41: No football league

1939-40: No football league

1938-39: FC Sete

1937-38: FC Sochaux-Montbeliard

1936-37: Olympique de Marseille

1935-36: Racing Club de Paris

1934-35: FC Sochaux-Montbeliard

1933-34: FC Sete

1932-33: Olympique Lillois

