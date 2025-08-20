        <
          Who has won Ligue 1? All-time French soccer champions list

          Paris Saint-Germain have won more Ligue 1 titles than any other team. Photo by Jean Catuffe/Getty Images
          Aug 20, 2025, 02:39 PM

          Ligue 1 is the highest level of the French football league system. It was originally established as National in 1932. It switched to the name Division 1 after its first year. In 2002, it adopted Ligue 1 as its official name.

          Paris St. Germain has won the most championships in the league's history, with 13 titles. Saint-Étienne and Marseille round out the top three winningest teams, with 10 and nine titles, respectively.

          PSG closed out the 2024-25 season with their fourth consecutive title. Check out the all-time winners list below:

          2024-25: Paris Saint-Germain

          2023-24: Paris Saint-Germain

          2022-23: Paris Saint-Germain

          2021-22: Paris Saint-Germain

          2020-21: Lille OSC

          2019-20: Paris Saint-Germain

          2018-19: Paris Saint-Germain

          2017-18: Paris Saint-Germain

          2016-17: AS Monaco

          2015-16: Paris Saint-Germain

          2014-15: Paris Saint-Germain

          2013-14: Paris Saint-Germain

          2012-13: Paris Saint-Germain

          2011-12: Montpellier

          2010-11: Lille OSC

          2009-10: Olympique de Marseille

          2008-09: FC Girondins de Bordeaux

          2007-08: Olympique Lyonnais

          2006-07: Olympique Lyonnais

          2005-06: Olympique Lyonnais

          2004-05: Olympique Lyonnais

          2003-04: Olympique Lyonnais

          2002-03: Olympique Lyonnais

          2001-02: Olympique Lyonnais

          2000-01: FC Nantes

          1999-00: AS Monaco FC

          1998-99: FC Girondins de Bordeaux

          1997-98: RC Lens

          1996-97: AS Monaco FC

          1995-96: AJ Auxerre

          1994-95: FC Nantes

          1993-94: Paris Saint-Germain FC

          1992-93: No champion

          1991-92: Olympique de Marseille

          1990-91: Olympique de Marseille

          1989-90: Olympique de Marseille

          1988-89: Olympique de Marseille

          1987-88: AS Monaco FC

          1986-87: FC Girondins de Bordeaux

          1985-86: Paris Saint-Germain FC

          1984-85: FC Girondins de Bordeaux

          1983-84: FC Girondins de Bordeaux

          1982-83: FC Nantes

          1981-82: AS Monaco FC

          1980-81: AS Saint-Etienne

          1979-80: FC Nantes

          1978-79: RC Strasbourg

          1977-78: AS Monaco FC

          1976-77: FC Nantes

          1975-76: AS Saint-Etienne

          1974-75: AS Saint-Etienne

          1973-74: AS Saint-Etienne

          1972-73: FC Nantes

          1971-72: Olympique de Marseille

          1970-71: Olympique de Marseille

          1969-70: AS Saint-Etienne

          1968-69: AS Saint-Etienne

          1967-68: AS Saint-Etienne

          1966-67: AS Saint-Etienne

          1965-66: FC Nantes

          1964-65: FC Nantes

          1963-64: AS Saint-Etienne

          1962-63: AS Monaco FC

          1961-62: Stade de Reims

          1960-61: AS Monaco FC

          1959-60: Stade de Reims

          1958-59: OGC Nice

          1957-58: Stade de Reims

          1956-57: AS Saint-Etienne

          1955-56: OGC Nice

          1954-55: Stade de Reims

          1953-54: Lille OSC

          1952-53: Stade de Reims

          1951-52: OGC Nice

          1950-51: OGC Nice

          1949-50: Girondins de Bordeaux

          1948-49: Stade de Reims

          1947-48: Olympique de Marseille

          1946-47: CO Roubaix-Tourcoing

          1945-46: Lille OSC

          1944-45: No football league

          1943-44: No football league

          1942-43: No football league

          1941-42: No football league

          1940-41: No football league

          1939-40: No football league

          1938-39: FC Sete

          1937-38: FC Sochaux-Montbeliard

          1936-37: Olympique de Marseille

          1935-36: Racing Club de Paris

          1934-35: FC Sochaux-Montbeliard

          1933-34: FC Sete

          1932-33: Olympique Lillois

