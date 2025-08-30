The full fixture list for the league phase of the 2025-26 UEFA Champions League was published on Saturday.
Under the new format all 36 teams are in one league table. The league phase will stretch into January, with all 18 games on the final matchday being played at the same time.
Rather than placing teams into groups, the draw created eight fixtures for each club. There are two matches, one at home and one away, against teams from each of the four pots which are ordered by strength.
- Ogden: Good games for Arsenal, bad for PSG
Champions League fixture list 2025-26
All matches kick off at 3 p.m. ET / 8 p.m. UK unless marked with a * (12.45 p.m. ET / 5.45 p.m. UK) or ** (10.30 a.m. ET / 3.30 p.m. UK)
Tuesday, Sept. 16
PSV Eindhoven vs. Union St.-Gilloise *
Juventus vs. Borussia Dortmund *
Real Madrid vs. Marseille
Benfica vs. FK Qarabag
Tottenham Hotspur vs. Villarreal
Wednesday, Sept. 17
Olympiacos vs. Pafos *
Slavia Prague vs. Bodo/Glimt *
Ajax vs. Internazionale
Bayern Munich vs. Chelsea
Liverpool vs. Atlético Madrid
Paris Saint-Germain vs. Atalanta
Thursday, Sept. 18
Athletic Club vs. Arsenal *
Club Brugge vs. AS Monaco *
F.C. København vs. Bayer Leverkusen
Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray
Manchester City vs. Napoli
Newcastle United vs. Barcelona
Sporting CP vs. Kairat Almaty
Tuesday, Sept. 30
Atalanta vs. Club Brugge *
Kairat Almaty vs. Real Madrid *
Atlético Madrid vs. Eintracht Frankfurt
Chelsea vs. Benfica
Internazionale vs. Slavia Prague
Bodo/Glimt vs. Tottenham Hotspur
Galatasaray vs. Liverpool
Marseille vs. Ajax
Pafos vs. Bayern Munich
Wednesday, Oct. 1
FK Qarabag vs. F.C. København *
Union St.-Gilloise vs. Newcastle United *
Arsenal vs. Olympiacos
AS Monaco vs. Manchester City
Bayer Leverkusen vs. PSV Eindhoven
Borussia Dortmund vs. Athletic Club
Barcelona vs. Paris Saint-Germain
Napoli vs. Sporting CP
Villarreal vs. Juventus
Tuesday, Oct. 21
Barcelona vs. Olympiacos *
Kairat Almaty vs. Pafos *
Arsenal vs. Atlético Madrid
Bayer Leverkusen vs. Paris Saint-Germain
F.C. København vs. Borussia Dortmund
Newcastle United vs. Benfica
PSV Eindhoven vs. Napoli
Union St.-Gilloise vs. Internazionale
Villarreal vs. Manchester City
Wednesday, Oct. 22
Athletic Club vs. FK Qarabag *
Galatasaray vs. Bodo/Glimt *
AS Monaco vs. Tottenham Hotspur
Atalanta vs. Slavia Prague
Chelsea vs. Ajax
Eintracht Frankfurt vs. Liverpool
Bayern Munich vs. Club Brugge
Real Madrid vs. Juventus
Sporting CP vs. Marseille
Tuesday, Nov. 4
Slavia Prague vs. Arsenal *
Napoli vs. Eintracht Frankfurt *
Atlético Madrid vs. Union St.-Gilloise
Bodo/Glimt vs. AS Monaco
Juventus vs. Sporting CP
Liverpool vs. Real Madrid
Olympiacos vs. PSV Eindhoven
Paris Saint-Germain vs. Bayern Munich
Tottenham Hotspur vs. F.C. København
Wednesday, Nov. 5
Pafos vs. Villarreal *
FK Qarabag vs. Chelsea *
Ajax vs. Galatasaray
Club Brugge vs. Barcelona
Internazionale vs. Kairat Almaty
Manchester City vs. Borussia Dortmund
Newcastle United vs. Athletic Club
Marseille vs. Atalanta
Benfica vs. Bayer Leverkusen
Tuesday, Nov. 25
Ajax vs. Benfica *
Galatasaray vs. Union St.-Gilloise *
Borussia Dortmund vs. Villarreal
Chelsea vs. Barcelona
Bodo/Glimt vs. Juventus
Manchester City vs. Bayer Leverkusen
Marseille vs. Newcastle United
Slavia Prague vs. Athletic Club
Napoli vs. FK Qarabag
Wednesday, Nov. 26
F.C. København vs. Kairat Almaty *
Pafos vs. AS Monaco *
Arsenal vs. Bayern Munich
Atlético Madrid vs. Internazionale
Eintracht Frankfurt vs. Atalanta
Liverpool vs. PSV Eindhoven
Olympiacos vs. Real Madrid
Paris Saint-Germain vs. Tottenham Hotspur
Sporting CP vs. Club Brugge
Tuesday, Dec. 9
Kairat Almaty vs. Olympiacos **
Bayern Munich vs. Sporting CP *
AS Monaco vs. Galatasaray
Atalanta vs. Chelsea
Barcelona vs. Eintracht Frankfurt
Internazionale vs. Liverpool
PSV Eindhoven vs. Atlético Madrid
Union St.-Gilloise vs. Marseille
Tottenham Hotspur vs. Slavia Prague
Wednesday, Dec. 10
FK Qarabag vs. Ajax *
Villarreal vs. F.C. København *
Athletic Club vs. Paris Saint-Germain
Bayer Leverkusen vs. Newcastle United
Borussia Dortmund vs. Bodo/Glimt
Club Brugge vs. Arsenal
Juventus vs. Pafos
Real Madrid vs. Manchester City
Benfica vs. Napoli
Tuesday, Jan. 20
Kairat Almaty vs. Club Brugge **
Bodo/Glimt vs. Manchester City *
F.C. København vs. Napoli
Internazionale vs. Arsenal
Olympiacos vs. Bayer Leverkusen
Real Madrid vs. AS Monaco
Sporting CP vs. Paris Saint-Germain
Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund
Villarreal vs. Ajax
Wednesday, Jan. 21
Galatasaray vs. Atlético Madrid *
FK Qarabag vs. Eintracht Frankfurt *
Atalanta vs. Athletic Club
Chelsea vs. Pafos
Bayern Munich vs. Union St.-Gilloise
Juventus vs. Benfica
Newcastle United vs. PSV Eindhoven
Marseille vs. Liverpool
Slavia Prague vs. Barcelona
Wednesday, Jan. 28
Ajax vs. Olympiacos
Arsenal vs. Kairat Almaty
AS Monaco vs. Juventus
Athletic Club vs. Sporting CP
Atlético Madrid vs. Bodo/Glimt
Bayer Leverkusen vs. Villarreal
Borussia Dortmund vs. Internazionale
Club Brugge vs. Marseille
Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur
Barcelona vs. F.C. København
Liverpool vs. FK Qarabag
Manchester City vs. Galatasaray
Pafos vs. Slavia Prague
Paris Saint-Germain vs. Newcastle United
PSV Eindhoven vs. Bayern Munich
Union St.-Gilloise vs. Atalanta
Benfica vs. Real Madrid
Napoli vs. Chelsea