          2025-26 Champions League: Fixtures schedule for league phase

          play
          Walcott: Arsenal can go a step further in the Champions League (1:16)

          Theo Walcott believes it's going to be an "exciting year" for Arsenal in the Champions League. (1:16)

          The full fixture list for the league phase of the 2025-26 UEFA Champions League was published on Saturday.

          Under the new format all 36 teams are in one league table. The league phase will stretch into January, with all 18 games on the final matchday being played at the same time.

          Rather than placing teams into groups, the draw created eight fixtures for each club. There are two matches, one at home and one away, against teams from each of the four pots which are ordered by strength.

          Champions League fixture list 2025-26

          All matches kick off at 3 p.m. ET / 8 p.m. UK unless marked with a * (12.45 p.m. ET / 5.45 p.m. UK) or ** (10.30 a.m. ET / 3.30 p.m. UK)

          Tuesday, Sept. 16
          PSV Eindhoven vs. Union St.-Gilloise *
          Juventus vs. Borussia Dortmund *
          Real Madrid vs. Marseille
          Benfica vs. FK Qarabag
          Tottenham Hotspur vs. Villarreal

          Wednesday, Sept. 17
          Olympiacos vs. Pafos *
          Slavia Prague vs. Bodo/Glimt *
          Ajax vs. Internazionale
          Bayern Munich vs. Chelsea
          Liverpool vs. Atlético Madrid
          Paris Saint-Germain vs. Atalanta

          Thursday, Sept. 18
          Athletic Club vs. Arsenal *
          Club Brugge vs. AS Monaco *
          F.C. København vs. Bayer Leverkusen
          Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray
          Manchester City vs. Napoli
          Newcastle United vs. Barcelona
          Sporting CP vs. Kairat Almaty

          Tuesday, Sept. 30
          Atalanta vs. Club Brugge *
          Kairat Almaty vs. Real Madrid *
          Atlético Madrid vs. Eintracht Frankfurt
          Chelsea vs. Benfica
          Internazionale vs. Slavia Prague
          Bodo/Glimt vs. Tottenham Hotspur
          Galatasaray vs. Liverpool
          Marseille vs. Ajax
          Pafos vs. Bayern Munich

          Wednesday, Oct. 1
          FK Qarabag vs. F.C. København *
          Union St.-Gilloise vs. Newcastle United *
          Arsenal vs. Olympiacos
          AS Monaco vs. Manchester City
          Bayer Leverkusen vs. PSV Eindhoven
          Borussia Dortmund vs. Athletic Club
          Barcelona vs. Paris Saint-Germain
          Napoli vs. Sporting CP
          Villarreal vs. Juventus

          Tuesday, Oct. 21
          Barcelona vs. Olympiacos *
          Kairat Almaty vs. Pafos *
          Arsenal vs. Atlético Madrid
          Bayer Leverkusen vs. Paris Saint-Germain
          F.C. København vs. Borussia Dortmund
          Newcastle United vs. Benfica
          PSV Eindhoven vs. Napoli
          Union St.-Gilloise vs. Internazionale
          Villarreal vs. Manchester City

          Wednesday, Oct. 22
          Athletic Club vs. FK Qarabag *
          Galatasaray vs. Bodo/Glimt *
          AS Monaco vs. Tottenham Hotspur
          Atalanta vs. Slavia Prague
          Chelsea vs. Ajax
          Eintracht Frankfurt vs. Liverpool
          Bayern Munich vs. Club Brugge
          Real Madrid vs. Juventus
          Sporting CP vs. Marseille

          Tuesday, Nov. 4
          Slavia Prague vs. Arsenal *
          Napoli vs. Eintracht Frankfurt *
          Atlético Madrid vs. Union St.-Gilloise
          Bodo/Glimt vs. AS Monaco
          Juventus vs. Sporting CP
          Liverpool vs. Real Madrid
          Olympiacos vs. PSV Eindhoven
          Paris Saint-Germain vs. Bayern Munich
          Tottenham Hotspur vs. F.C. København

          Wednesday, Nov. 5
          Pafos vs. Villarreal *
          FK Qarabag vs. Chelsea *
          Ajax vs. Galatasaray
          Club Brugge vs. Barcelona
          Internazionale vs. Kairat Almaty
          Manchester City vs. Borussia Dortmund
          Newcastle United vs. Athletic Club
          Marseille vs. Atalanta
          Benfica vs. Bayer Leverkusen

          Tuesday, Nov. 25
          Ajax vs. Benfica *
          Galatasaray vs. Union St.-Gilloise *
          Borussia Dortmund vs. Villarreal
          Chelsea vs. Barcelona
          Bodo/Glimt vs. Juventus
          Manchester City vs. Bayer Leverkusen
          Marseille vs. Newcastle United
          Slavia Prague vs. Athletic Club
          Napoli vs. FK Qarabag

          Wednesday, Nov. 26
          F.C. København vs. Kairat Almaty *
          Pafos vs. AS Monaco *
          Arsenal vs. Bayern Munich
          Atlético Madrid vs. Internazionale
          Eintracht Frankfurt vs. Atalanta
          Liverpool vs. PSV Eindhoven
          Olympiacos vs. Real Madrid
          Paris Saint-Germain vs. Tottenham Hotspur
          Sporting CP vs. Club Brugge

          Tuesday, Dec. 9
          Kairat Almaty vs. Olympiacos **
          Bayern Munich vs. Sporting CP *
          AS Monaco vs. Galatasaray
          Atalanta vs. Chelsea
          Barcelona vs. Eintracht Frankfurt
          Internazionale vs. Liverpool
          PSV Eindhoven vs. Atlético Madrid
          Union St.-Gilloise vs. Marseille
          Tottenham Hotspur vs. Slavia Prague

          Wednesday, Dec. 10
          FK Qarabag vs. Ajax *
          Villarreal vs. F.C. København *
          Athletic Club vs. Paris Saint-Germain
          Bayer Leverkusen vs. Newcastle United
          Borussia Dortmund vs. Bodo/Glimt
          Club Brugge vs. Arsenal
          Juventus vs. Pafos
          Real Madrid vs. Manchester City
          Benfica vs. Napoli

          Tuesday, Jan. 20
          Kairat Almaty vs. Club Brugge **
          Bodo/Glimt vs. Manchester City *
          F.C. København vs. Napoli
          Internazionale vs. Arsenal
          Olympiacos vs. Bayer Leverkusen
          Real Madrid vs. AS Monaco
          Sporting CP vs. Paris Saint-Germain
          Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund
          Villarreal vs. Ajax

          Wednesday, Jan. 21
          Galatasaray vs. Atlético Madrid *
          FK Qarabag vs. Eintracht Frankfurt *
          Atalanta vs. Athletic Club
          Chelsea vs. Pafos
          Bayern Munich vs. Union St.-Gilloise
          Juventus vs. Benfica
          Newcastle United vs. PSV Eindhoven
          Marseille vs. Liverpool
          Slavia Prague vs. Barcelona

          Wednesday, Jan. 28
          Ajax vs. Olympiacos
          Arsenal vs. Kairat Almaty
          AS Monaco vs. Juventus
          Athletic Club vs. Sporting CP
          Atlético Madrid vs. Bodo/Glimt
          Bayer Leverkusen vs. Villarreal
          Borussia Dortmund vs. Internazionale
          Club Brugge vs. Marseille
          Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur
          Barcelona vs. F.C. København
          Liverpool vs. FK Qarabag
          Manchester City vs. Galatasaray
          Pafos vs. Slavia Prague
          Paris Saint-Germain vs. Newcastle United
          PSV Eindhoven vs. Bayern Munich
          Union St.-Gilloise vs. Atalanta
          Benfica vs. Real Madrid
          Napoli vs. Chelsea