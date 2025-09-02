Premier League ins and outs: All the completed transfers

Premier League clubs broken the single-window spending record of £2.36 billion from 2023. Here's what all the teams did.
Ins: Kepa Arrizabalaga (Chelsea, £5m), Martin Zubimendi (Real Sociedad, £60m), Cristhian Mosquera (Valencia, £13m), Christian Norgaard (Brentford, £10m), Noni Madueke (Chelsea, £48.5m), Viktor Gyokeres (Sporting Lisbon, £55m), Eberechi Eze (Crystal Palace, £60m), Piero Hincapie (Bayer Leverkusen, loan).
Outs: Jorginho (Flamengo, free), Kieran Tierney (Celtic, free), Nathan Butler-Oyedeji (Lausanne, free), Nuno Tavares (Lazio, £6m), Marquinhos (Cruzeiro, undisclosed), Takehiro Tomiyasu (released), Thomas Partey (Villarreal, free), Ismeal Kabia (Shrewsbury, loan), Albert Sambi Lokonga (Hamburg, undisclosed), Lucas Martin Nygaard (Brabrand IF, loan), Jakub Kiwior (Porto, loan), Fabio Vieira (Hamburg, loan), Reiss Nelson (Brentford, loan), Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest, loan).
Ins: Yasin Ozcan (Kasimpasa, undisclosed), Zepiqueno Redmond (Feyenoord, free), Marco Bizot (Brest, undisclosed), Modou Keba Cisse (LASK, £4.3m - joining 2026), Evann Guessand (Nice, £30m), Victor Lindelof (Manchester United, free), Jadon Sancho (Manchester United, loan), Harvey Elliott (Liverpool, loan).
Outs: Robin Olsen (Malmo, free), Kortney Hause (released), Josh Feeney (Huddersfield, loan), Rico Richards (Port Vale, undisclosed), Kaine Kesler-Hayden (Coventry, £3.5m), Philippe Coutinho (Vasco da Gama, undisclosed), Kosta Nedeljkovic (RB Leipzig, loan), Oliwier Zych (Rakow Czestochowa, loan), Finley Munroe (Swindon, loan), Tommi O'Reilly (Crewe, loan), Sil Swinkels (Exeter, loan), Enzo Barrenechea (Benfica, loan), Kyrie Pierre (Brentford, free), Louie Barry (Sheffield United, loan), Filip Marschall (Stevenage, undisclosed), Jacob Ramsey (Newcastle, £39m), Leander Dendoncker (Real Ovideo, undisclosed), Leon Bailey (Roma, loan), Alex Moreno (Girona, undisclosed), Lewis Dobbin (Preston, loan), Samuel Iling-Junior (West Brom, loan)
Ins: Adrien Truffert (Rennes, £14.4m), Djordje Petrovic (Chelsea, £25m), Bafode Diakite (Lille, £34m), Ben Gannon-Doak (Liverpool, £20m), Amine Adli (Bayer Leverkusen, £25.1m), Alex Jimenez (AC Milan, loan), Veljko Milosavljevic (Red Star Belgrade, £13m)
Outs: Dean Huijsen (Real Madrid, £50m), Jaidon Anthony (Burnley, undisclosed), Max Aarons (Rangers, loan), Daniel Jebbison (Preston, loan), Milos Kerkez (Liverpool, £40m), Joe Rothwell (Rangers, undisclosed), Mark Travers (Everton, £4m), Illia Zabarnyi (PSG, £57m), Dango Ouattara (Brentford, £42.5m), Luis Sinisterra (Cruzeiro, loan), Philip Billing (FC Midtjylland, undisclosed), Chris Mepham (West Brom, undisclosed), Ben Winterburn (Barnet, loan)
Ins: Caoimhin Kelleher (Liverpool, £12.5m), Michael Kayode (Fiorentina, undisclosed), Romelle Donovan (Birmingham, undisclosed), Kyrie Pierre (Aston Villa, free), Antoni Milambo (Feyenoord, £17m), Jordan Henderson (Ajax, free), Dango Ouattara (Bournemouth, £42.5m), Reiss Nelson (Arsenal, loan).
Outs: Mark Flekken (Bayer Leverkusen, £10m), Ben Mee (released), Ben Winterbottom (Barrow, free), Tony Yogane (Dundee, loan), Christian Norgaard (Arsenal, £10m), Ben Krauhaus (Bromley, loan), Bryan Mbeumo (Manchester United, £65m), Emeka Peters (Feyenoord, undisclosed), Kim Ji-soo (Kaiserslautern, loan), Benjamin Fredrick (Dender, loan), Ryan Trevitt (Wigan, loan), Jayden Meghoma (Rangers, loan), Mads Roerslev (Southampton, undisclosed), Yoane Wissa (Newcastle, £55m).
Ins: Tommy Watson (Sunderland, £10m), Yoon Do-young (Daejon Hana Citizen, undisclosed), Diego Coppola (Hellas Verona, undisclosed), Maxim De Cuyper (Club Brugge, undisclosed), Charalampos Kostoulas (Olympiacos, £30m), Nils Ramming (Eintracht Frankfurt, undisclosed), Olivier Boscagli (PSV Eindhoven, free)
Outs: Joao Pedro (Chelsea, £60m), Odel Offiah (Preston, undisclosed), James Beadle (Birmingham, loan), Valentin Barco (Strasbourg, £8.5m), Amario Cozier-Duberry (Bolton, loan), Mark O'Mahony (Reading, loan), Ibrahim Osman (Auxerre, loan), Simon Adingra (Sunderland, £21m), Jamie Mullins (Wycombe, undisclosed), Yoon Do-young (Excelsior, loan), Caylan Vickers (Barnsley, loan), Evan Ferguson (Roma, loan), Pervis Estupinan (AC Milan, £17m), Kjell Scherpen (Royale Union Saint-Gilloise, £1.75m) Carl Rushworth (Coventry, loan), Eiran Cashin (Birmingham, loan), Kamari Doyle (Reading, loan), Malick Yalcouye (Swansea, loan), Andrew Moran (Los Angeles, loan), Abdallah Sima (Lens, £3.9m), Tariq Lamptey (Roma, £5.2m), Julio Enciso (Strasbourg, undisclosed), Facundo Buonanotte (Chelsea, loan), Igor Julio (West Ham, loan).
Ins: Jaidon Anthony (Bournemouth, undisclosed), Marcus Edwards (Sporting, undisclosed), Bashir Humphreys (Chelsea, undisclosed), Zian Flemming (Millwall, undisclosed), Max Weiss (Karlsruher, £4.3m), Quilindschy Hartman (Feyenoord, undisclosed), Axel Tuanzebe (Ipswich, free), Loum Tchaouna (Lazio, £13m), Kyle Walker (Manchester City, £5m), Jacob Bruun Larsen (Stuttgart, £3.5m), Lesley Ugochukwu (Chelsea, undisclosed), Martin Dubravka (Newcastle, undisclosed), Florentino Luis (Benfica, loan).
Outs: Nathan Redmond (released), Jonjo Shelvey (released), CJ Egan-Riley (Marseille, free), Andreas Hountoundji (St Pauli, loan), Sam Waller (Crewe, loan), Han-Noah Massengo (Augsburg, undisclosed), James Trafford (Manchester City, £27m), Owen Dodgson (Stockport, loan)
Ins: Joao Pedro (Brighton, £60m), Liam Delap (Ipswich, £30m), Geovany Quenda (Sporting, £40m), Dario Essugo (Sporting, £18.5m), Estevao Willian (Palmeiras, undisclosed), Mamadou Sarr (Strasbourg, undisclosed), Jamie Gittens (Borussia Dortmund, £55m), Jesse Derry (Crystal Palace, free), Jorrel Hato (Ajax, undisclosed), Alejandro Garnacho (Manchester United, £40m), Facundo Buonanotte (Brighton, loan)
Outs: Bashir Humphreys (Burnley, undisclosed), Dylan Williams (Burton, undisclosed), Marcus Bettinelli (Manchester City, undisclosed), Teddy Sharman-Lowe (Bolton, loan), Kepa Arrizabalaga (Arsenal, £5m), Mathis Amougou (Strasbourg, undisclosed), Djordje Petrovic (Bournemouth, £25m), Noni Madueke (Arsenal, £48.5m), Caleb Wiley (Watford, loan), Mike Penders (Strasbourg, loan), Joao Felix (Al-Nassr, £26m), Ishe Samuels-Smith (Strasbourg, £8m), Kendry Paez (Strasbourg, loan), Leo Castledine (Huddersfield, loan), Kiernan Dewsbury-Hall (Everton, £28m), Lesley Ugochukwu (Burnley, undisclosed), Marc Guiu (Sunderland, loan), Renato Veiga (Villarreal, £26m), Aaron Anselmino (Borussia Dortmund, loan), Brodi Hughes (AFC Wimbledon, loan) Alfie Gilchrist (West Brom, £2m), Christopher Nkunku (AC Milan, £36m), Omari Kellyman (Cardiff, loan) Alex Matos (Sheffield Utd, undisclosed), Jimmy May-Morgan (Peterborough, loan), Ben Chilwell (Strasbourg, undisclosed).
Ins: Borna Sosa (Ajax, £3m), Walter Benitez (PSV Eindhoven, free), Yeremy Pino (Villarreal, £26m), Jaydee Canvot (Toulouse, undisclosed).
Outs: Joel Ward (released), Jeffrey Schlupp (Norwich, free), Chimaechi Eze (released), Louie Moulden (Norwich, free), Owen Goodman (Huddersfield, loan), Danny Imray (Blackpool, loan), Ademola Ola-Adebomi (WSG Tirol, free), Tayo Adaramola (Leyton Orient, loan), David Ozoh (Derby, loan), Rob Holding (Colorado Rapids, free), Jesse Derry (Chelsea, free), Jemiah Umolu (Bromley, loan), Eberechi Eze (Arsenal, £60m), Matheus Franca (Vasco da Gama, loan), Odsonne Edouard (Lens, undisclosed).
Ins: Charly Alcaraz (Flamengo, undisclosed), Thierno Barry (Villarreal, £27m), Mark Travers (Bournemouth, £4m), Adam Aznou (Bayern Munich, £7.7m), Kiernan Dewsbury-Hall (Chelsea, £28m), Jack Grealish (Man City, loan), Merlin Rohl (Freiburg, loan).
Outs: Abdoulaye Doucoure (Neom, free), Ashley Young (Ipswich, free), Asmir Begovic (Leicester, free), Joao Virginia (Sporting Lisbon, free), Mason Holgate (Al-Gharafa, free), Neal Maupay (Marseille, £3.45m), Jenson Metcalfe (Bradford, undisclosed), Dominic Calvert-Lewis (Leeds, free), Martin Sherif (Rotherham, loan), Francis Okoronkwo (Lincoln, loan), Isaac Heath (Accrington, loan) Tyler Onyango (Stockport, loan)
Ins: Benjamin Lecomte (Montpellier, undisclosed), Samuel Chukwueze (AC Milan, loan), Kevin (Shakhtar, £34.6m).
Outs: Carlos Vinicius (Gremio, free), Willian (released), Matt Dibley-Dias (Chesterfield, loan), Luke Harris (Oxford, loan), Steven Benda (Millwall, loan), Luc De Fougerolles (FCV Dender, loan), Lemar Gordon (Leyton Orient, undisclosed), Harvey Araujo (Colchester, loan), Andreas Pereira (Palmeiras, undisclosed), Martial Godo (Strasbourg, undisclosed)
Ins: Lukas Nmecha (Wolfsburg, free), Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg, £5.1m), Jaka Bijol (Udinese, £15m), Gabriel Gudmundsson (Lille, £10m), Louis Enahoro-Marcus (Liverpool, undisclosed), Sean Longstaff (Newcastle, £10m), Anton Stach (Hoffenheim, £17m), Lucas Perri (Lyon, £13.9m), Dominic Calvert-Lewis (Everton, free), Noah Okafor (AC Milan, £18m)
Outs: Josuha Guilavogui (released), Junior Firpo (Real Betis, free), Max Wober (Werder Bremen, loan), Max McFadden (Tottenham, free)
Ins: Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen, £30m), Giorgi Mamardashvili (Valencia, £29m), Milos Kerkez (Bournemouth, £40m), Florian Wirtz (£116m), Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt, £79m), Freddie Woodman (Preston, free), Armin Pecsi (Puskas Akademia, £1.5m), Alexander Isak (Newcastle, £125m).
Outs: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid, £10m), Caoimhin Kelleher (Brentford, £12.5m), Vitezslav Jaros (Ajax, loan), Nat Phillips (West Brom, undisclosed), Harvey Davies (Crawley, loan), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen, £34m), Louis Enahoro-Marcus (Leeds, undisclosed), Owen Beck (Derby, loan), Luis Diaz (Bayern Munich, £65m). Isaac Mabaya (Wigan, loan), Tyler Morton (Lyon, £15m), Darwin Nunez (Al Hilal, £46.3m), Ben Gannon-Doak (Bournemouth, £20m), Lewis Koumas (Birmingham, loan), Harvey Elliott (Aston Villa, loan).
Ins: Tijjani Reijnders (AC Milan, £46.5m), Rayan Ait-Nouri (Wolves, £31m), Rayan Cherki (Lyon, £30.5m), Marcus Bettinelli (Chelsea, undisclosed), James Trafford (Burnley, £27m), Sverre Nypan (Rosenborg, £12.5m)
Outs: Kevin De Bruyne (Napoli, free), Jacob Wright (Norwich, £2.3m), Scott Carson (released), Kayky (Bahia, undisclosed), Kyle Walker (Burnley, £5m), Divin Mubama (Stoke, loan), Maximo Perrone (Como, £11.3m), Jahmai Simpson-Pusey (Celtic, loan), Vitor Reis (Girona, loan), Max Alleyne (Watford, loan), Jack Grealish (Everton, loan), James McAtee (Nottingham Forest, £30m), Sverre Nypan (Middlesbrough, loan), Callum Doyle (Wrexham, £7.5m), Issa Kabore (Wrexham, loan).
Ins: Matheus Cunha (Wolves, £62.5m), Bryan Mbeumo (Brentford, £65m), Diego Leon (Cerro Porteno, £3.3m), Benjamin Sesko (RB Leipzig, £73.7m), Senne Lammens (Royal Antwerp, £18m).
Outs: Christian Eriksen (released), Victor Lindelof (Aston Villa, free), Jonny Evans (retired), Marcus Rashford (Barcelona, loan), Ethan Wheatley (Northampton, loan), Sonny Aljofree (Notts County, loan), Dan Gore (Rotherham, loan), Joe Hugill (Barnet, loan), Elyh Harrison (Shrewsbury, loan), Radek Vitek (Bristol City, loan), Toby Collyer (West Brom, loan), Alejandro Garnacho (Chelsea, £40m), Rasmus Hojlund (Napoli, loan), Antony (Real Betis, £22m), Jadon Sancho (Aston Villa, loan).
Ins: Antonio Cordero (Malaga, free), Anthony Elanga (Nottingham Forest, £52m), Park Seung-soo (Suwon Bluewings, undisclosed), Aaron Ramsdale (Southampton, loan), Malick Thiaw (AC Milan, £34m), Jacob Ramsey (Aston Villa, £39m), Nick Woltemade (Stuttgart, £69m), Yoane Wissa (Brentford, £55m).
Outs: Lloyd Kelly (Juventus, £20m), Jamal Lewis (released), Antonio Cordero (Westerlo, loan), Sean Longstaff (Leeds, £10m), Joe White (Leyton Orient, loan), Josh Donaldson (Hartlepool, undisclosed), Callum Wilson (West Ham, free), Martin Dubravka (Burnley, undisclosed), Odysseas Vlachodimos (Sevilla, loan), Matt Targett (Middlesbrough, loan), Alexander Isak (Liverpool, £125m).
Ins: Igor Jesus (Botafogo, £10m), Cherif Yaya (Rio Ave, undisclosed), Jair Cunha (Botafogo, undisclosed), Dan Ndoye (Bologna, £34m), Angus Gunn (free), Omari Hutchinson (Ipswich, £37m), James McAtee (Man City, £30m), Arnaud Kalimuendo (Rennes, undisclosed), Douglas Luiz (Juventus, loan), Nicolo Savona (Juventus, £13.4m), Cuiabano (Botafogo, undisclosed), Oleksandr Zinchenko (Arsenal, loan), Dilane Bakwa (Strasbourg, £30m).
Outs: Jack Perkins (Northampton, undisclosed), Anthony Elanga (Newcastle, £52m), Harry Toffolo (Charlotte, free), Andrew Omobamidele (Strasbourg, £6.9m), Tyler Bindon (Sheffield United, loan), Ramon Sosa (Palmeiras, £10m), Ben Perry (Colchester, undisclosed), Joe Gardner (Mansfield, loan), Lewis O'Brien (Wrexham, undisclosed), Matt Turner (Lyon, undisclosed), Dale Taylor (Blackpool, undisclosed), Esapa Osong (Motherwell, loan), Eric da Silva Moreira (Rio Ave, loan), Donnell McNeilly (Wycombe, loan)
Ins: Enzo Le Fee (Roma, £20m), Chemsdine Talbi (Club Brugge, £19.5m), Habib Diarra (Strasbourg, £30m), Noah Sadiki (Union Saint-Gilloise, £15m), Reinildo Mandava (Atletico Madrid, free), Simon Adingra (Brighton, £21m), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen, £13m), Robin Roefs (NEC Nijmegen, undisclosed), Arthur Masuaku (free agent), Omar Alderete (Getafe, undisclosed), Nordi Mukiele (PSG, £12m), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig, loan), Brian Brobbey (Ajax, £21.5m), Bertrand Traore (Ajax, undisclosed).
Outs: Tommy Watson (Brighton, £10m), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund, £27.8m), Nathan Bishop (Wimbledon, undisclosed), Adil Aouchiche (Aberdeen, loan), Matty Young (Salford, loan), Nectorias Triantis (Minnesota Utd, undisclosed), Luis Hemir (Moreirense, loan)
Ins: Kevin Danso (Lens, £21m), Luka Vuskovic (Hajduk Split, undisclosed), Mathys Tel (Bayern Munich, undisclosed), Kota Takai (Kawasaki Frontale, £5m), Mohammed Kudus (West Ham, £55m), Joao Palhinha (Bayern Munich, loan), Xavi Simons (RB Leipzig, £51.8m), Randal Kolo Muani (PSG, loan).
Outs: Fraser Forster (released), Sergio Reguilon (released), Alfie Whiteman (released), Pierre-Emile Hojbjerg (Marseille, £11.6m), Damola Ajayi (Doncaster, loan), Max McFadden (Leeds, free), Alejo Veliz (Rosario Central, loan), Josh Keeley (Luton, £1m), Alfie Dorrington (Aberdeen, loan), Ashley Phillips (Stoke, loan), Mikey Moore (Rangers, loan), Joao Palhinha (Bayern Munich, loan), Will Lankshear (Oxford, loan), Jamie Donley (Stoke, loan), George Abbott (Wycombe, loan), Son Heung-min (Los Angeles FC, £20m), Yang Min-hyeok (Portsmouth, loan), Alfie Devine (Preston, loan)
Ins: Jean-Clair Todibo (Nice, undisclosed), Daniel Cummings (Celtic, free), El Hadji Malick Diouf (Slavia Prague, £19m), Kyle Walker-Peters (Southampton, free), Callum Wilson (Newcastle, free), Mads Hermansen (Leicester, £20m), Mateus Fernandes (Southampton, £40m), Soungoutou Magassa (Monaco, £17.3m), Igor Julio (Brighton, loan).
Outs: Aaron Cresswell (Stoke, free), Vladimir Coufal (Hoffenheim, free), Lukasz Fabianski (released), Danny Ings (Sheffield United, free), Kurt Zouma (released), Michail Antonio (released), Mohammed Kudus (Tottenham, £55m), Gideon Kodua (Luton, loan), Michael Forbes (Northampton, loan), Sean Moore (Shelbourne, undisclosed), Patrick Kelly (Barnsley, free), Kamarai Swyer (Northampton, free), Kaelan Casey (Swansea, loan), Edson Alvarez (Fenerbahce, loan), Emerson Palmieri (Marseille, undisclosed), Junior Robinson (Livingston, loan), Lewis Orford (Stevenage, loan)
Ins: Fer Lopez (Celta Vigo, £19m), Jorgen Strand Larsen (Celta Vigo, £23m), Jhon Arias (Fluminense, £15m), David Moller Wolfe (AZ Alkmaar, £10m), Jackson Tchatchoua (Hellas Verona, £10.8m), Ladislav Krejci (Girona, loan), Tolu Arokodare (Genk, £24m)
Outs: Matheus Cunha (Man United, £62.5m), Rayan Ait-Nouri (Man City, £31m) Pablo Sarabia (Al-Arabi, free), Craig Dawson (released), Chem Campbell (Stevenage, free), Tommy Doyle (Birmingham, loan), Nasser Djiga (Rangers, loan), Chiquinho (Alverca, undisclosed), Nigel Lonwijk (Luton, loan), Joe Hodge (Tondela, undisclosed), Bastien Meupiyou (Alverca, undisclosed), Boubacar Traore (Metz, loan), Nelson Semedo (Fenerbahce, free), Fabio Silva (Borussia Dortmund, undisclosed)