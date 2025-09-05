        <
        >

          September 2025 Bundesliga schedule: How to watch ESPN games

          A multitude of Bundesliga matchups are available on ESPN in September 2025. Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
          • Keith Jenkins
          Sep 5, 2025, 05:12 PM

          Bayern Munich has won 12 of the past 13 Bundesliga titles, including the 2024-25 crown. The only other club who has hoisted the trophy during that span is Bayer Leverkusen. Leverkusen won the 2023-24 championship. Will another club work its way to the top of German football during the 2025-26 season? Find out as the action unfolds in the all new ESPN app.

          September Bundesliga games on ESPN

          *All times Eastern

          Sept. 12

          Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt - 2:30 p.m. on ESPN2

          Sept. 13

          1. FC Heidenheim 1846 vs. Borussia Dortmund - 9:30 a.m.

          1. FC Union Berlin vs. TSG Hoffenheim - 9:30 a.m.

          Mainz vs. RB Leipzig - 9:30 a.m.

          SC Freiburg vs. VfB Stuttgart - 9:30 a.m.

          VfL Wolfsburg vs. FC Cologne - 9:30 a.m.

          Bayern Munich vs. Hamburg SV - 12:30 p.m.

          Sept. 14

          St. Pauli vs. FC Augsburg - 9:30 a.m.

          Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen - 11:30 a.m.

          Sept. 19

          VfB Stuttgart vs. St. Pauli - 2:30 p.m.

          Sept. 20

          FC Augsburg vs. Mainz - 9:30 a.m.

          Hamburg SV vs. 1. FC Heidenheim 1846 - 9:30 a.m.

          TSG Hoffenheim vs. Bayern Munich - 9:30 a.m.

          Werder Bremen vs. SC Freiburg - 9:30 a.m.

          RB Leipzig vs. FC Cologne - 12:30 p.m.

          Sept. 21

          Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Union Berlin - 9:30 a.m.

          Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach - 11:30 a.m.

          Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg - 1:30 p.m.

          Sept. 26

          Bayern Munich vs. Werder Bremen - 2:30 p.m. on ESPN2

          Sept. 27

          1. FC Heidenheim 1846 vs. FC Augsburg - 9:30 a.m.

          Mainz vs. Borussia Dortmund - 9:30 a.m.

          St Pauli vs. Bayer Leverkusen - 9:30 a.m.

          VfL Wolfsburg vs. RB Leipzig - 9:30 a.m.

          Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt - 12:30 p.m.

          Sept. 28

          SC Freiburg vs. TSG Hoffenheim - 9:30 a.m.

          FC Cologne vs. VfB Stuttgart - 11:30 a.m.

          1. FC Union Berlin vs. Hamburg SV - 1:30 p.m.

          How can fans access more soccer content from ESPN?

          Check out the ESPN soccer hub page for scores, schedules, transfer news and more.