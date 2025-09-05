September 2025 Bundesliga schedule: How to watch ESPN games

Bayern Munich has won 12 of the past 13 Bundesliga titles, including the 2024-25 crown. The only other club who has hoisted the trophy during that span is Bayer Leverkusen. Leverkusen won the 2023-24 championship. Will another club work its way to the top of German football during the 2025-26 season? Find out as the action unfolds in the all new ESPN app.
September Bundesliga games on ESPN
*All times Eastern
Sept. 12
Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt - 2:30 p.m. on ESPN2
Sept. 13
1. FC Heidenheim 1846 vs. Borussia Dortmund - 9:30 a.m.
1. FC Union Berlin vs. TSG Hoffenheim - 9:30 a.m.
Mainz vs. RB Leipzig - 9:30 a.m.
SC Freiburg vs. VfB Stuttgart - 9:30 a.m.
VfL Wolfsburg vs. FC Cologne - 9:30 a.m.
Bayern Munich vs. Hamburg SV - 12:30 p.m.
Sept. 14
St. Pauli vs. FC Augsburg - 9:30 a.m.
Borussia Mönchengladbach vs. Werder Bremen - 11:30 a.m.
Sept. 19
VfB Stuttgart vs. St. Pauli - 2:30 p.m.
Sept. 20
FC Augsburg vs. Mainz - 9:30 a.m.
Hamburg SV vs. 1. FC Heidenheim 1846 - 9:30 a.m.
TSG Hoffenheim vs. Bayern Munich - 9:30 a.m.
Werder Bremen vs. SC Freiburg - 9:30 a.m.
RB Leipzig vs. FC Cologne - 12:30 p.m.
Sept. 21
Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Union Berlin - 9:30 a.m.
Bayer Leverkusen vs. Borussia Mönchengladbach - 11:30 a.m.
Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg - 1:30 p.m.
Sept. 26
Bayern Munich vs. Werder Bremen - 2:30 p.m. on ESPN2
Sept. 27
1. FC Heidenheim 1846 vs. FC Augsburg - 9:30 a.m.
Mainz vs. Borussia Dortmund - 9:30 a.m.
St Pauli vs. Bayer Leverkusen - 9:30 a.m.
VfL Wolfsburg vs. RB Leipzig - 9:30 a.m.
Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt - 12:30 p.m.
Sept. 28
SC Freiburg vs. TSG Hoffenheim - 9:30 a.m.
FC Cologne vs. VfB Stuttgart - 11:30 a.m.
1. FC Union Berlin vs. Hamburg SV - 1:30 p.m.
How can fans access more soccer content from ESPN?
Check out the ESPN soccer hub page for scores, schedules, transfer news and more.