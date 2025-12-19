IWL 2025-26: News, Schedule, Scores, Results, Points table

Stay updated with the latest scores, results, schedule, points table and ESPN's complete coverage of the 2025 Indian Women's League (IWL) which kicks off in Kolkata on December 20, 2025, with the eight teams taking part in the competition. Fixtures will be held at the National Centre of Excellence (NCE) in Kolkata and Kalyani stadium, Kalyani, West Bengal.
Currently fixtures for phase 1 of this season are out:
FIXTURES
TBD
Sreebhumi vs East Bengal - TBD, NCE
December 20, 2025
NITA FA vs Gokulam Kerala - 9 AM, Kalyani
Sethu vs Kickstart - 9 AM, NCE
Garhwal United vs SESA FA - 3 PM, NCE
December 24, 2025
NITA FA vs SESA FA - 9 AM, NCE
Gokulam Kerala vs Sreebhumi - 9 AM, Kalyani
Kickstart vs Garhwal United - 3 PM, NCE
Sethu vs East Bengal - 3 PM, Kalyani
December 27, 2025
East Bengal vs Garhwal United - 9 AM, Kalyani
Kicskstart vs NITA FA - 9 AM, NCE
Sreebhumi vs SESA FA - 3 PM, Kalyani
Sethu vs Gokulam Kerala - 3 PM, NCE
December 30, 2025
Sreebhumi vs Sethu - 9 AM, NCE
Gokulam Kerala vs Kickstart - 3 PM , NCE
East Bengal vs SESA FA - 3 PM, Kalyani
January 2, 2025
Gokulam Kerala vs Garhwal United - 9 AM, NCE
Kickstart vs Sreebhumi - 9 AM, Kalyani
SESA FA vs Sethu - 3 PM, NCE
NITA FA vs East Bengal - 3 PM, Kalyani
January 6, 2025
SESA FA vs Gokulam Kerala - 9 AM, NCE
Garhwal United vs Sreebhumi - 9 AM, Kalyani
Kickstart vs East Bengal - 3 PM, Kalyani
Sethu vs NITA FA - 3 PM, NCE
January 9, 2025
Kickstart vs SESA FA - 9 AM, NCE
Gokulam Kerala vs East Bengal - 9 AM, Kalyani
Sethu vs Garhwal United - 3 PM, NCE
NITA FA vs Sreebhumi - 3 PM, Kalyani