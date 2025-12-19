        <
          IWL 2025-26: News, Schedule, Scores, Results, Points table

          East Bengal won the last IWL to end their long league title drought. AIFF Media
          • ESPN staffDec 19, 2025, 11:37 AM

          Stay updated with the latest scores, results, schedule, points table and ESPN's complete coverage of the 2025 Indian Women's League (IWL) which kicks off in Kolkata on December 20, 2025, with the eight teams taking part in the competition. Fixtures will be held at the National Centre of Excellence (NCE) in Kolkata and Kalyani stadium, Kalyani, West Bengal.

          Currently fixtures for phase 1 of this season are out:

          FIXTURES

          TBD

          • Sreebhumi vs East Bengal - TBD, NCE

          December 20, 2025

          • NITA FA vs Gokulam Kerala - 9 AM, Kalyani

          • Sethu vs Kickstart - 9 AM, NCE

          • Garhwal United vs SESA FA - 3 PM, NCE

          December 24, 2025

          • NITA FA vs SESA FA - 9 AM, NCE

          • Gokulam Kerala vs Sreebhumi - 9 AM, Kalyani

          • Kickstart vs Garhwal United - 3 PM, NCE

          • Sethu vs East Bengal - 3 PM, Kalyani

          December 27, 2025

          • East Bengal vs Garhwal United - 9 AM, Kalyani

          • Kicskstart vs NITA FA - 9 AM, NCE

          • Sreebhumi vs SESA FA - 3 PM, Kalyani

          • Sethu vs Gokulam Kerala - 3 PM, NCE

          December 30, 2025

          • Sreebhumi vs Sethu - 9 AM, NCE

          • Gokulam Kerala vs Kickstart - 3 PM , NCE

          • East Bengal vs SESA FA - 3 PM, Kalyani

          January 2, 2025

          • Gokulam Kerala vs Garhwal United - 9 AM, NCE

          • Kickstart vs Sreebhumi - 9 AM, Kalyani

          • SESA FA vs Sethu - 3 PM, NCE

          • NITA FA vs East Bengal - 3 PM, Kalyani

          January 6, 2025

          • SESA FA vs Gokulam Kerala - 9 AM, NCE

          • Garhwal United vs Sreebhumi - 9 AM, Kalyani

          • Kickstart vs East Bengal - 3 PM, Kalyani

          • Sethu vs NITA FA - 3 PM, NCE

          January 9, 2025

          • Kickstart vs SESA FA - 9 AM, NCE

          • Gokulam Kerala vs East Bengal - 9 AM, Kalyani

          • Sethu vs Garhwal United - 3 PM, NCE

          • NITA FA vs Sreebhumi - 3 PM, Kalyani

