2026 World Cup: List of squads, players announced so far

The 2026 FIFA World Cup kicks off June 11, which means we will soon know which 26 players will be representing each country in this summer's big event.

Nations were required to submit provisional squad lists of between 35 and 55 players, including at least four goalkeepers, to FIFA by May 11. However, these are largely for administrative purposes, and countries were not required to release them to the public.

The final 26-player squads will be submitted to FIFA by June 1 and officially announced June 2, but many national teams announce their lists well before that date. Here's every squad list that has been released so far -- check back frequently for the latest.

Group A: Mexico, South Africa, South Korea, Czechia

Group B: Canada, Bosnia-Herzegovina, Qatar, Switzerland

Group C: Brazil, Morocco, Haiti, Scotland

Group D: United States, Paraguay, Australia, Türkiye

Group E: Germany, Curacao, Ivory Coast, Ecuador

Group F: Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia

Group G: Belgium, Egypt, Iran, New Zealand

Group H: Spain, Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay

Group I: France, Senegal, Iraq, Norway

Group J: Argentina, Algeria, Austria, Jordan

Group K: Portugal, Congo DR, Uzbekistan, Colombia

Group L: England, Croatia, Ghana, Panama

GROUP A

Preliminary squad was announced May 12

Goalkeepers: Álex Padilla (Athletic Club), Antonio Rodríguez (Tijuana), Carlos Acevedo (Santos Laguna), Carlos Moreno (Pachuca), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Raúl Rangel (Chivas)

Defenders: Bryan González (Chivas), César Montes (Lokomotiv Moscow), Edson Álvarez (Fenerbahçe), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Everardo López (Toluca), Israel Reyes (América), Jesús Angulo (Tigres), Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Gómez (Tijuana), Johan Vásquez (Genoa), Jorge Sánchez (PAOK), Julián Araujo (Celtic), Luis Rey (Puebla), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Ramón Juárez (América), Richard Ledezma (Chivas), Víctor Guzmán (Monterrey)

Midfielders: Alexei Domínguez (Pachuca), Alexis Gutiérrez (America), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Brian Gutiérrez (Chivas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Denzell Garcia (FC Juarez), Diego Lainez (Tigres), Efrain Álvarez (Chivas), Elias Montiel (Pachuca), Erick Sánchez (America), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Isaías Violante (America), Jeremy Márquez (Cruz Azul), Jordan Carrillo (Pumas), Jorge Ruvalcaba (NY Red Bulls), Kevin Castañeda (Tijuana), Luis Chávez (Dinamo Moscu), Luis Romo (Chivas), Marcel Ruiz (Toluca), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Orbelín Pineda (AEK), Jesús Angulo (Toluca)

Forwards: Alexis Vega (Toluca), Armando González (Chivas), César Huerta (Anderlecht), Germán Berterame (Inter Miami), Guillermo Martínez (Pumas), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah), Raúl Jiménez (Fulham), Roberto Alvarado (Chivas), Santiago Giménez (Milan)

Manager: Javier Aguirre

Roster yet to be announced

Manager: Hugo Broos

Roster yet to be announced

Manager: Hong Myung-Bo

Preliminary squad was announced May 12

Goalkeepers: Lukas Hornicek (Braga), Martin Jedlicka (Banik Ostrava), Antonín Kinsky (Tottenham), Jan Koutny (Sigma Olomouc), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jakub Markovic (Slavia Prague), Jindrich Stanek (Slavia Prague)

Defenders: Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim), David Douděra (Slavia Prague), Matěj Hadaš (Sigma Olomouc), Tomáš Holeš (Slavia Prague), Robin Hranáč (TSG Hoffenheim), Štěpán Chaloupek (Slavia Prague), Václav Jemelka (Viktoria Plzen), David Jurásek (Slavia Prague), Ladislav Krejčí (Wolverhampton Wanderers), Karel Spáčil (Viktoria Plzen), Adam Ševínský (Sparta Prague), Martin Vitík (Bologna), Tomáš Vlček (Slavia Prague), Jaroslav Zelený (Sparta Prague), David Zima (Slavia Prague)

Midfielders: Lukas Ambros (Gornik Zabrze), Michal Beran (Sigma Olomouc), Pavel Bucha (FC Cincinnati), Lukás Cerv (Viktoria Plzen), Krystof Danek (LASK Linz), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Patrik Hellebrand (Gornik Zabrze), Adam Karabec (Lyon), Ondrej Kricfaluši (Banik Ostrava), Tomáš Ladra (Viktoria Plzen), David Planka (Banik Ostrava), Lukás Provod (Slavia Prague), Matěj Ryneš (Sparta Prague), Lukas Sadílek (Gornik Zabrze), Michal Sadílek (Slavia Prague), Hugo Sochůrek (Sparta Prague), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomáš Souček (West Ham), Pavel Šulc (Lyon), Denis Višinský (Viktoria Plzen)

Forwards: Adam Hložek (TSG Hoffenheim), Tomáš Chorý (Slavia Prague), Mojmír Chytil (Slavia Prague), Christophe Kabongo (Mlada Boleslav), Jan Kliment (Sigma Olomouc), Jan Kuchta (Sparta Prague), Vasil Kušej (Slavia Prague), Ondřej Mihálik (Hradec Kralove), Vojtěch Patrák (Pardubice), Václav Sejk (Sigma Olomouc), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Matej Vydra (Viktoria Plzen)

Manager: Miroslav Koubek

GROUP B

Roster yet to be announced

Manager: Jesse Marsch

Final squad was announced on May 11

Goalkeepers: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)

Defenders: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)

Midfielders: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)

Forwards: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04)

Manager: Sergej Barbarez

Preliminary squad announced on May 12

Goalkeepers: Shehab Elleithy (Al Shahania), Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan)

Defenders: Boualem Khoukhi (Al Sadd), Pedro Miguel (Al Sadd), Sultan Al Brake (Al Duhail), Tarek Salman (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Ayoub Al-Alawi (Al Gharafa), Bassam Al-Rawi (Al Duhail), Rayyan Al-Ali (Al Gharafa), Issa Laye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al Wakrah), Mohammed Waad (Al Shamal), Niall Mason (Qatar)

Midfielders: Ahmed Fathi (Al Arabi), Jassim Gaber (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Karim Boudiaf (Al Duhail), Mohammed Mannai (Al Shamal), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa)

Forwards: Almoez Ali (Al Duhail), Akram Afif (Al Sadd), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Edmílson Junior (Al Duhail), Ahmed Al-Ganehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Sebastián Soria (Qatar), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mubarak Shannan (Al Duhail), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Yusuf Abdurisag (Al Wakrah)

Manager: Julen Lopetegui

Roster yet to be announced

Manager: Murat Yakin

GROUP C

Provisional squad was announced May 12

Goalkeepers: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Éderson (Fenerbahce), Hugo Souza (Corinthians), John (Nottingham Forest), Weverton (Grêmio)

Defenders: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Léo Ortiz (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Murillo (Nottingham Forest), Roger Ibañez (Al Ahli), Thiago Silva (Porto), Vitinho (Botafogo), Vitor Reis (Girona), Wesley (Roma)

Midfielders: Andreas Pereira (Palmeiras), Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Éderson (Atalanta), Fabinho (Al Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray), Gerson (Cruzeiro), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (Flamengo), Matheus Pereira (Cruzeiro)

Forwards: Antony (Real Betis), Endrick (Lyon), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Richarlison (Tottenham), Samuel Lino (Flamengo), Vinicius Jr. (Real Madrid)

Manager: Carlo Ancelotti

Roster yet to be announced

Manager: Mohamed Ouahbi

Final squad was announced May 15

Goalkeepers: Johny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (Cosmos Koblenz)

Defenders: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Paugain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kévin Duverne (Gent), Ricardo Adé (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys)

Midfielders: Carl Fred Sainté (El Paso Locomotive), Leverton Pierre (Vizela), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers), Woodensky Pierre (Violette), Dominique Simon (FC Tatran Prešov)

Forwards: Don Deedson Louicius (FC Dallas), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Ruben Providence (Almere), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Wilson Isidor (Sunderland), Yassin Fortuné (Vizela), Lenny Joseph (Ferencváros)

Manager: Sebastien Migne

Roster yet to be announced

Manager: Steve Clarke

GROUP D

Roster yet to be announced

Manager: Mauricio Pochettino

Roster yet to be announced

Manager: Tony Popovic

Preliminary roster announced on May 12

Goalkeepers: Roberto Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Olveira (Olimpia), Carlos Coronel (Sao Paulo), Santiago Rojas (Nacional), Juan Espínola (Barracas Central)

Defenders: Gustavo Gómez (Palmeiras), Júnior Alonso (Atletico Mineiro), Fabián Balbuena (Gremio), Omar Alderete (Sunderland), Juan Caceres (Dynamo Moscow), Blas Riveros (Cerro Porteno), Alan Benitez (Libertad), Agustin Sandez (Rosario Central), Mateo Gamarra (Cruzeiro), Saul Salcedo (Newell's Old Boys), Jose Canale (Lanus), Diego León (Manchester United), Alexandro Maidana (Talleres), Alcides Benitez (Belgrano), Ronaldo Dejesus (Lanus), Alan Nuñez (Nacional)

Midfielders: Miguel Almirón (Atlanta United), Mathías Villasanti (Gremio), Kaku (Al Ain), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Ramón Sosa (Palmeiras), Diego Gómez (Brighton & Hove Albion), Damián Bobadilla (Sao Paulo), Braian Ojeda (Orlando City), Matías Galarza (Atlanta United), Robert Piris Da Motta (Cerro Porteno), Alvaro Campuzano (Libertad), Diego Gonzalez (Atlas), Hugo Cuenca (Burgos), Mauricio Magalhaes (Palmeiras), Lucas Romero (Universidad de Chile), Enso González (Wolverhampton Wanderers), Ruben Lezcano (Olimpia)

Forwards: Oscar Romero (Huracan), Ángel Romero (Boca Juniors), Antonio Sanabria (Cremonese), Julio Enciso (Strasbourg), Gabriel Avalos (Independiente), Carlos Gonzalez (Independiente del Valle), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Adam Bareiro (Boca Juniors), Lorenzo Melgarejo (Libertad), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino), Ronaldo Martinez (Talleres), Gustavo Caballero (Portsmouth), Robert Morales (UNAM), Adrian Alcaraz (Olimpia), Rodney Redes (LDU Quito)

Manager: Gustavo Alfaro

Roster yet to be announced

Manager: Vincenzo Montella

GROUP E

Roster yet to be announced

Manager: Julian Nagelsmann

Roster yet to be announced

Manager: Dick Advocaat

Final squad was announced May 15

Goalkeepers: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)

Defenders: Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Clément Akpa (AJ Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guela Doué (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray)

Midfielders: Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessié (Al Ahli), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean Michaël Seri (NK Maribor)

Forwards: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Internazionale), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice)

Manager: Emerse Faé

Roster yet to be announced

Manager: Sebastián Beccacece

GROUP F

Roster yet to be announced

Manager: Ronald Koeman

Final squad was announced May 15

Goalkeepers: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)

Defenders: Yūto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munich), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen)

Midfielders: Junnosuke Suzuki (Copenhagen), Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Leeds United), Keito Nakamura (Reims), Kaishu Sano (Mainz), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuito Suzuki (Freiburg)

Forwards: Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ayase Ueda (Feyenoord), Kento Shiogai (VfL Wolfsburg), Keisuke Goto (Sint-Truiden)

Manager: Hajime Moriyasu

Final squad was announced May 12

Goalkeepers: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County)

Defenders: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Erik Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Midfielders: Taha Ali (Malmo), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise)

Forwards: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic)

Manager: Graham Potter

Final squad was announced May 15

Goalkeepers: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Sabri Ben Hessen (Étoile du Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain)

Defenders: Montassar Talbi (Lorient), Dylan Bronn (Servette), Omar Rekik (Maribor), Yan Valery (Young Boys), Ali Abdi (Nice), Moutaz Neffati (IFK Norrköping), Raed Chikhaoui (US Monastir), Adam Arous (Kasımpaşa), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis)

Midfielders: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Hannibal Mejbri (Burnley), Anis Ben Slimane (Norwich City), Hadj Mahmoud (Lugano), Rani Khedira (Union Berlin), Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Forwards: Elias Achouri (Copenhagen), Ismaël Gharbi (Augsburg), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic), Firas Chaouat (Club Africain), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Elias Saad (Hannover 96)

Manager: Sabri Lamouchi

GROUP G

Final squad was announced May 15

Goalkeepers: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Chelsea)

Defenders: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting CP), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt),

Midfielders: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)

Forwards: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jérémy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)

Manager: Rudi Garcia

Roster yet to be announced

Manager: Hossam Hassan

Roster yet to be announced

Manager: Amir Ghalenoei

Final squad was announced on May 14.

Goalkeepers: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk), Michael Woud (Auckland FC)

Defenders: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis De Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town)

Midfielders: Joe Bell (Viking FK), Matt Garbett (Peterborough United), Marko Stamenic (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (PEC Zwolle)

Forwards: Chris Wood (Nottingham Forest), Eli Just (Motherwell), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Jesse Randall (Auckland FC), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets)

Manager: Darren Bazeley

GROUP H

Roster yet to be announced

Manager: Luis de la Fuente

Roster yet to be announced

Manager: Bubista

Roster yet to be announced

Manager: Marcelo Bielsa

Roster yet to be announced

Manager: Georgios Donis

GROUP I

Final squad was announced May 14.

Goalkeepers: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Defenders: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (Paris Saint-Germain), Theo Hernández (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Midfielders: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Forwards: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Internazionale)

Manager: Didier Deschamps

Roster yet to be announced

Manager: Pape Thiaw

Roster yet to be announced

Manager: Graham Arnold

Roster yet to be announced

Manager: Stale Solbakken

GROUP J

Preliminary roster announced on May 11

Goalkeepers: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid), Walter Benítez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing Club), Santiago Beltran (River Plate)

Defenders: Agustín Giay (Palmeiras), Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Nicolás Capaldo (Hamburger), Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Marcos Senesi (Bournemouth), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Germán Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Marseille), Cristian Romero (Tottenham), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe), Facundo Medina (Marseille), Marcos Acuña (River Plate), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gabriel Rojas (Racing Club)

Midfielders: Máximo Perrone (Como), Leandro Paredes (Boca Juniors), Guido Rodríguez (Valencia), Anibal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Alan Varela (Porto), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Nicolas Domínguez (Nottingham Forest), Emiliano Buendía (Aston Villa), Valentín Barco (Strasbourg)

Forwards: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Paz (Como), Franco Mastantuono (Real Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Tomas Aranda (Boca Juniors), Nicolás González (Atletico Madrid), Alejandro Garnacho (Chelsea), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Matías Soule (Roma), Claudio Echeverri (Girona), Gianluca Prestianni (Benfica), Santiago Castro (Bologna), Lautaro Martínez (Inter Milan), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Julián Álvarez (Atletico Madrid), Mateo Pellegrino (Parma)

Manager: Lionel Scaloni

Roster yet to be announced

Manager: Vladimir Petkovic

Roster yet to be announced

Manager: Ralf Rangnick

Roster yet to be announced

Manager: Jamal Sellami

GROUP K

Roster yet to be announced

Manager: Roberto Martinez

Roster yet to be announced

Manager: Sebastien Desabre

Preliminary roster announced on May 5

Goalkeepers: Vladimir Nazarov (Pakhtakor), Utkir Yusupov (Navbahor), Botirali Ergashev (AGMK), Abduvokhid Nematov (Nasaf)

Defenders: Ibrohimkhalil Yuldoshev (Neftchi), Avazbek Ulmasaliev (AGMK), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), Rustamjon Ashurmatov (Esteghlal), Mukhammadkodir Hamraliev (Pakhtakor), Umarbek Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Abdulla Abdullaev (Dibba Al Fujairah), Farrukh Sayfiev (Neftchi), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullaev (Nasaf), Muhammadrasul Abdumajidov (Pakhtakor), Behruz Karimov (Surkhon), Diyor Ortikboev (Khorazm)

Midfielders: Kuvondik Ruziev (Neftchi), Sherzod Esanov (Buxoro), Nodirbek Abdurazzokov (AGMK), Odiljon Khamrobekov (Tractor), Umarali Rakhmonaliev (Sabah), Alisher Odilov (Neftchi), Sardorbek Rakhmonov (Nasaf), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Otabek Shukurov (Baniyas), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Jasurbek Jaloliddinov (Sogdiana), Azizjon Ganiev (Al Bataeh)

Forwards: Abbosek Fayzullaev (Istanbul Basaksehir), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Oston Urunov (Persepolis), Ruslanbek Jiyanov (Navbahor), Azizbek Amonov (Buxoro), Khusain Norchaev (Navbahor), Sherzod Temirov (Erbil), Igor Sergeev (Persepolis), Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir)

Manager: Fabio Cannavaro

Preliminary roster announced on May 14

Goalkeepers: David Ospina (Atlético Nacional), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), Camilo Vargas (Atlas), Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), Aldair Quintana (Independiente del Valle), Kevin Mier (Cruz Azul)

Defenders: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Jhon Lucumí (Bologna), Álvaro Angulo (Pumas), Santiago Arias (Independiente), Davinson Sánchez (Galatasaray), Johan Mojica (Mallorca), Yerry Mina (Cagliari), Cristian Borja (Club América), Juan Cabal (Juventus), Carlos Cuesta (Vasco da Gama), Willer Ditta (Cruz Azul), Junior Hernández (Deportes Tolima), Deiver Machado (Nantes), Yerson Mosquera (Wolverhampton Wanderers), Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps), Jhohan Romaña (San Lorenzo), Andrés Román (Atlético Nacional)

Midfielders: Jorge Carrascal (Flamengo), Sebastian Gomez (Coritiba), Nelson Deossa (Real Betis), Kevin Castaño (River Plate), Gustavo Puerta (Racing Santander), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Johan Rojas (Vasco da Gama), Juan Fernando Quintero (River Plate), Juan Portilla (Athletico Paranaense), Jordan Barrera (Botafogo), Jhon Solís (Birmingham City), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Richard Ríos (Benfica), Jhon Arias (Palmeiras), Wilmar Barrios (Zenit St. Petersburg), Juan Cuadrado (Pisa), Yáser Asprilla (Galatasaray), James Rodríguez (Minnesota United)

Forwards: Luis Díaz (Bayern Munich), Jhon Córdoba (Krasnodar), Luis Suárez (Sporting CP), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia), Neyser Villarreal (Cruzeiro), Kevin Viveros (Athletico Paranaense), Stiven Mendoza (Athletico Paranaense), Edwuin Cetré (Estudiantes de La Plata), Jhon Durán (Zenit St. Petersburg), Andrés Gómez (Vasco da Gama), Rafael Santos Borré (Internacional), Jaminton Campaz (Rosario Central), Johan Carbonero (Internacional), Cucho Hernández (Real Betis)

Manager: Nestor Lorenzo

GROUP L

Roster yet to be announced

Manager: Thomas Tuchel

Roster yet to be announced

Manager: Zlatko Dalic

Roster yet to be announced

Manager: Carlos Queiroz

Roster yet to be announced

Manager: Thomas Christiansen