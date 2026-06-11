          FIFA World Cup 2026: How to watch the Socceroos, fixtures, results, all you need to know

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          Popovic 'happy with the exercise' in World Cup preparation (1:26)

          • ESPN
          Jun 11, 2026, 01:52 AM

          The 2026 FIFA World Cup kicks off on June 12 (AEST) and we've got all the answers to your questions about the tournament.

          When and where is the final being held? How can I watch the Socceroos' games? Who has made Australia's 26-man squad?

          Here's everything you need to know.

          When does the World Cup start?

          The World Cup kicks off on June 12 (AEST) with one of the host nations, Mexico, taking on South Africa at the Azteca in Mexico City.

          When is the World Cup final?

          The World Cup final will take place on July 20 at 5:00 a.m. (AEST) at MetLife Stadium in New Jersey.

          Which teams are playing in the FIFA World Cup?

          The 2026 edition of the tournament is the first with an expanded 48-team lineup.

          Group A: Mexico, South Africa, South Korea, Czechia
          Group B: Canada, Bosnia and Herzegovina, Qatar, Switzerland
          Group C: Brazil, Morocco, Haiti, Scotland
          Group D: United States, Paraguay, Australia, Türkiye
          Group E: Germany, Curaçao, Ivory Coast, Ecuador
          Group F: Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia
          Group G: Belgium, Egypt, Iran, New Zealand
          Group H: Spain, Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay
          Group I: France, Senegal, Iraq, Norway
          Group J: Argentina, Algeria, Austria, Jordan
          Group K: Portugal, DR Congo, Uzbekistan, Colombia
          Group L: England, Croatia, Ghana, Panama

          Who are the Socceroos playing at the World Cup and when are the matches?

          All games are listed in AEST.

          Sunday, June 14, 2026

          Socceroos vs. Türkiye - 2pm, BC Place, Vancouver

          Saturday, June 20, 2026

          United States vs. Socceroos - 5am, Lumen Field, Seattle

          Friday, June 26, 2026

          Paraguay vs. Socceroos - 12pm, Levi's Stadium, Santa Clara

          How can I watch the Socceroos' World Cup games?

          Australians can watch every match of the 2026 World Cup, including all Socceroos games, on SBS, SBS VICELAND and SBS On Demand.

          Who made the Socceroos squad?

          Australia's final squad was named on May 31.

          Goalkeepers: Mathew Ryan (Levante), Paul Izzo (Randers FC), Patrick Beach (Melbourne City)

          Defenders: Jordan Bos (Feyenoord Rotterdam), Aziz Behich (Melbourne City), Harry Souttar (Leicester City), Alessandro Circati (Parma), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Cameron Burgess (Swansea City), Kai Trewin (New York City FC), Milos Degenek (Apoel Nicosia), Jason Geria (Albirex Niigata), Jacob Italiano (Grazer AK)

          Midfielders: Jackson Irvine (St. Pauli), Aiden O'Neill (New York City FC), Paul Okon Jr (Sydney FC), Cameron Devlin (Heart of Midlothian)

          Forwards: Connor Metcalfe (St. Pauli), Mathew Leckie (Melbourne City), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo), Nestory Irankunda (Watford), Awer Mabil (Castellón), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Mohamed Toure (Norwich City), Tete Yengi (Machida Zelvia)

          Manager: Tony Popovic

          What is the Socceroos' best result at a World Cup?

          Australia has reached the Round of 16 at a men's World Cup twice, on both occasions falling to the eventual champion. In Germany in 2006, the Socceroos beat Japan 3-1 and drew 2-2 with Croatia, before falling 1-0 to Italy in the Round of 16. At Qatar 2022, the Socceroos beat both Tunisia and Denmark 1-0 to book a date with Argentina in the knockout stage, a match they would lose 2-1.

          Who has played the most games for the Socceroos?

          Mark Schwarzer is the most capped Socceroo of all time, having made 109 appearances for his country between 1993 and 2013.

          Who has scored the most goals for the Socceroos?

          Tim Cahill has scored the most goals for the Socceroos, having found the back of the net 50 times for Australia during his 15-year career in the green-and-gold.

          Full FIFA World Cup 2026 TV schedule with Australian times and dates

          All games are listed in AEST.

          GROUP STAGE

          Friday, 12 June 2026

          Group A: Mexico vs South Africa - 5am, Estadio Azteca, Mexico City
          Group A: South Korea vs Czechia - 12pm, Estadio Akron, Guadalajara

          Saturday, 13 June 2026

          Group B: Canada vs Bosnia-Herzegovina - 5am, BMO Field, Toronto
          Group D: United States vs Paraguay - 11am, SoFi Stadium, Los Angeles

          Sunday, 14 June 2026

          Group B: Qatar vs Switzerland - 5am, Levi's Stadium, Santa Clara
          Group C: Brazil vs Morocco - 8am, MetLife Stadium, East Rutherford
          Group C: Haiti vs Scotland - 11am, Gillette Stadium, Foxborough
          Group D: Socceroos vs Türkiye - 2pm, BC Place, Vancouver

          Monday, 15 June 2026

          Group E: Germany vs Curaçao - 3am, NRG Stadium, Houston
          Group F: Netherlands vs Japan - 6am, AT&T Stadium, Arlington
          Group E: Ivory Coast vs Ecuador - 9am, Lincoln Financial Field, Philadelphia
          Group F: Sweden vs Tunisia - 12pm, Estadio BBVA, Monterrey

          Tuesday, 16 June 2026

          Group H: Spain vs Cape Verde - 2am, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
          Group G: Belgium vs Egypt - 5am, Lumen Field, Seattle
          Group H: Saudi Arabia vs Uruguay - 8am, Hard Rock Stadium, Miami
          Group G: Iran vs New Zealand - 11am, SoFi Stadium, Los Angeles

          Wednesday, 17 June 2026

          Group I: France vs Senegal - 5am, MetLife Stadium, East Rutherford
          Group I: Iraq vs Norway - 8am, Gillette Stadium, Foxborough
          Group J: Argentina vs Algeria - 11am, Arrowhead Stadium, Kansas City
          Group J: Austria vs Jordan - 2pm, Levi's Stadium, Santa Clara

          Thursday, 18 June 2026

          Group K: Portugal vs DR Congo - 3am, NRG Stadium, Houston
          Group L: England vs Croatia - 6am, AT&T Stadium, Arlington
          Group L: Ghana vs Panama - 9am, BMO Field, Toronto
          Group K: Uzbekistan vs Colombia - 12pm, Estadio Azteca, Mexico City

          Friday, 19 June 2026

          Group A: Czechia vs South Africa - 2am, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
          Group B: Switzerland vs Bosnia and Herzegovina - 5am, SoFi Stadium, Los Angeles
          Group B: Canada va Qatar - 8am, BC Place, Vancouver
          Group A: Mexico vs South Korea - 11am, Estadio Akron, Guadalajara

          Saturday, 20 June 2026

          Group D: United States vs Socceroos - 5am, Lumen Field, Seattle
          Group C: Scotland vs Morocco - 8am, Gillette Stadium, Foxborough
          Group C: Brazil vs Haiti - 11am, Lincoln Financial Field, Philadelphia
          Group D: Türkiye vs Paraguay - 2pm, Levi's Stadium, Santa Clara

          Sunday, 21 June 2026

          Group F: Netherlands vs Sweden - 3am, NRG Stadium, Houston
          Group E: Germany vs Ivory Coast - 6am, BMO Field, Toronto
          Group E: Ecuador vs Curaçao - 9am, Arrowhead Stadium, Kansas City
          Group F: Tunisia vs Japan - 12pm, Estadio BBVA, Monterrey

          Monday, 22 June 2026

          Group H: Spain vs Saudi Arabia - 2am, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
          Group G: Belgium vs Iran - 5am, SoFi Stadium, Los Angeles
          Group H: Uruguay vs Cape Verde - 8am, Hard Rock Stadium, Miami
          Group G: New Zealand vs Egypt - 11am, BC Place, Vancouver

          Tuesday, 23 June 2026

          Group J: Argentina vs Austria - 3am, AT&T Stadium, Arlington
          Group I: France vs Iraq - 7am, Lincoln Financial Field, Philadelphia
          Group I: Norway vs Senegal - 10am, MetLife Stadium, East Rutherford
          Group J: Jordan vs Algeria - 1pm, Levi's Stadium, Santa Clara

          Wednesday, 24 June 2026

          Group K: Portugal vs Uzbekistan - 3am, NRG Stadium, Houston
          Group L: England vs Ghana - 6am, Gillette Stadium, Foxborough
          Group L: Panama vs Croatia - 9am, BMO Field, Toronto
          Group K: Colombia vs DR Congo - 12pm, Estadio Akron, Guadalajara

          Thursday, 25 June 2026

          Group B: Switzerland vs Canada - 5am, BC Place, Vancouver
          Group B: Bosnia-Herzegovina vs Qatar - 5am, Lumen Field, Seattle
          Group C: Scotland vs Brazil - 8am, Hard Rock Stadium, Miami
          Group C: Morocco vs Haiti - 8am, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
          Group A: Czechia vs Mexico - 11am, Estadio Azteca, Mexico City
          Group A: South Africa vs South Korea - 11am, Estadio BBVA, Monterrey

          Friday, 26 June 2026

          Group E: Curaçao vs Ivory Coast - 6am, Lincoln Financial Field, Philadelphia
          Group E: Ecuador vs Germany - 6am, MetLife Stadium, East Rutherford
          Group F: Japan vs Sweden - 9am, AT&T Stadium, Arlington
          Group F: Tunisia vs Netherlands - 9am, Arrowhead Stadium, Kansas City
          Group D: Türkiye vs United States - 12pm, SoFi Stadium, Los Angeles
          Group D: Paraguay vs Socceroos - 12pm, Levi's Stadium, Santa Clara

          Saturday, 27 June 2026

          Group I: Norway vs France - 5am, Gillette Stadium, Foxborough
          Group I: Senegal vs Iraq - 5am, BMO Field, Toronto
          Group H: Cape Verde vs Saudi Arabia - 10am, NRG Stadium, Houston
          Group H: Uruguay vs Spain - 10am, Estadio Akron, Guadalajara
          Group G: Egypt vs Iran - 1pm, Lumen Field, Seattle
          Group G: New Zealand vs Belgium - 1pm, BC Place, Vancouver

          Sunday, 28 June 2026

          Group L: Panama vs England - 7am, MetLife Stadium, East Rutherford
          Group L: Croatia vs Ghana - 7am, Lincoln Financial Field, Philadelphia
          Group K: Colombia vs Portugal - 9:30am, Hard Rock Stadium, Miami
          Group K: DR Congo vs Uzbekistan - 9:30am, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
          Group J: Algeria vs Austria - 12pm, Arrowhead Stadium, Kansas City
          Group J: Jordan vs Argentina - 12pm, AT&T Stadium, Arlington

          ROUND OF 32

          Monday, 29 June 2026

          Match 73: Runner-Up Group A vs Runner-Up Group B - 5am, SoFi Stadium, Los Angeles

          Tuesday, 30 June 2026

          Match 76: Winner Group C vs Runner-Up Group F - 3am, NRG Stadium, Houston
          Match 74: Winner Group E vs Third-Place Group A/B/C/D/F - 6:30am, Gillette Stadium, Foxborough
          Match 75: Winner Group F vs Runner-Up Group C - 11am, Estadio BBVA, Monterrey

          Wednesday, 1 July 2026

          Match 78: Runner-Up Group E vs Runner-Up Group I - 3am, AT&T Stadium, Arlington
          Match 77: Winner Group I vs Third-Place Group C/D/F/G/H - 7am, MetLife Stadium, East Rutherford
          Match 79: Winner Group A vs Third-Place Group C/E/F/H/I - 11am, Estadio Azteca, Mexico City

          Thursday, 2 July 2026

          Match 80: Winner Group L vs Third-Place Group E/H/I/J/K - 2am, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
          Match 82: Winner Group G vs Third-Place Group A/E/H/I/J - 6am, Lumen Field, Seattle
          Match 81: Winner Group D vs Third-Place Group B/E/F/I/J - 10am, Levi's Stadium, Santa Clara

          Friday, 3 July 2026

          Match 84: Winner Group H vs Runner-Up Group J - 5am, SoFi Stadium, Los Angeles
          Match 83: Runner-Up Group K vs Runner-Up Group L - 9am, BMO Field, Toronto
          Match 85: Winner Group B vs Third-Place Group E/F/G/I/J - 1pm, BC Place, Vancouver

          Saturday, 4 July 2026

          Match 88: Runner-Up Group D vs Runner-Up Group G - 4am, AT&T Stadium, Arlington
          Match 86: Winner Group J vs Runner-Up Group H - 8am, Hard Rock Stadium, Miami
          Match 87: Winner Group K vs Third-Place Group D/E/I/J/L - 11:30am, Arrowhead Stadium, Kansas City

          ROUND OF 16

          Sunday, 5 July 2026

          Match 90: Winner Match 73 vs Winner Match 75 - 3am, NRG Stadium, Houston
          Match 89: Winner Match 74 vs Winner Match 77 - 7am, Lincoln Financial Field, Philadelphia

          Monday, 6 July 2026

          Match 91: Winner Match 76 vs Winner Match 78 - 6am, MetLife Stadium, East Rutherford
          Match 92: Winner Match 79 vs Winner Match 80 - 10am, Estadio Azteca, Mexico City

          Tuesday, 7 July 2026

          Match 93: Winner Match 83 vs Winner March 84 - 5am, AT&T Stadium, Arlington
          Match 94: Winner Match 81 vs Winner Match 82 - 10am, Lumen Field, Seattle

          Wednesday, 8 July 2026

          Match 95: Winner Match 86 vs Winner Match 88 - 2am, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
          Match 96: Winner Match 85 vs Winner Match 87 - 6am, BC Place, Vancouver

          QUARTERFINALS

          Friday, 10 July 2026

          Match 97: Winner Match 89 vs Winner Match 90 - 6am, Gillette Stadium, Foxborough

          Saturday, 11 July 2026

          Match 98: Winner Match 93 vs Winner Match 94 - 5am, SoFi Stadium, Los Angeles

          Sunday, 12 July 2026

          Match 99: Winner Match 91 vs Winner Match 92 - 7am, Hard Rock Stadium, Miami
          Match 100: Winner Match 95 vs Winner Match 96 - 11am, Arrowhead Stadium, Kansas City

          SEMIFINALS

          Wednesday, 15 July 2026

          Match 101: Winner Match 97 vs Winner Match 98 - 5am, AT&T Stadium, Arlington (Dallas)

          Thursday, 16 July 2026

          Match 102: Winner Match 99 vs Winner Match 100 - 5am, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

          THIRD-PLACE GAME

          Sunday, 19 July 2026

          Match 103: Loser Match 101 vs Loser Match 102 - 7am, Hard Rock Stadium, Miami

          WORLD CUP FINAL

          Monday, 20 July 2026

          Match 104: Winner Match 101 vs Winner Match 102 - 5am, MetLife Stadium, East Rutherford

          For more news, features, and updates, check out ESPN's 2026 FIFA World Cup homepage.