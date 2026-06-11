FIFA World Cup 2026: How to watch the Socceroos, fixtures, results, all you need to know

The 2026 FIFA World Cup kicks off on June 12 (AEST) and we've got all the answers to your questions about the tournament.
When and where is the final being held? How can I watch the Socceroos' games? Who has made Australia's 26-man squad?
Here's everything you need to know.
When does the World Cup start?
The World Cup kicks off on June 12 (AEST) with one of the host nations, Mexico, taking on South Africa at the Azteca in Mexico City.
When is the World Cup final?
The World Cup final will take place on July 20 at 5:00 a.m. (AEST) at MetLife Stadium in New Jersey.
Which teams are playing in the FIFA World Cup?
The 2026 edition of the tournament is the first with an expanded 48-team lineup.
Group A: Mexico, South Africa, South Korea, Czechia
Group B: Canada, Bosnia and Herzegovina, Qatar, Switzerland
Group C: Brazil, Morocco, Haiti, Scotland
Group D: United States, Paraguay, Australia, Türkiye
Group E: Germany, Curaçao, Ivory Coast, Ecuador
Group F: Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia
Group G: Belgium, Egypt, Iran, New Zealand
Group H: Spain, Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay
Group I: France, Senegal, Iraq, Norway
Group J: Argentina, Algeria, Austria, Jordan
Group K: Portugal, DR Congo, Uzbekistan, Colombia
Group L: England, Croatia, Ghana, Panama
Who are the Socceroos playing at the World Cup and when are the matches?
All games are listed in AEST.
Sunday, June 14, 2026
Socceroos vs. Türkiye - 2pm, BC Place, Vancouver
Saturday, June 20, 2026
United States vs. Socceroos - 5am, Lumen Field, Seattle
Friday, June 26, 2026
Paraguay vs. Socceroos - 12pm, Levi's Stadium, Santa Clara
How can I watch the Socceroos' World Cup games?
Australians can watch every match of the 2026 World Cup, including all Socceroos games, on SBS, SBS VICELAND and SBS On Demand.
Who made the Socceroos squad?
Australia's final squad was named on May 31.
Goalkeepers: Mathew Ryan (Levante), Paul Izzo (Randers FC), Patrick Beach (Melbourne City)
Defenders: Jordan Bos (Feyenoord Rotterdam), Aziz Behich (Melbourne City), Harry Souttar (Leicester City), Alessandro Circati (Parma), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Cameron Burgess (Swansea City), Kai Trewin (New York City FC), Milos Degenek (Apoel Nicosia), Jason Geria (Albirex Niigata), Jacob Italiano (Grazer AK)
Midfielders: Jackson Irvine (St. Pauli), Aiden O'Neill (New York City FC), Paul Okon Jr (Sydney FC), Cameron Devlin (Heart of Midlothian)
Forwards: Connor Metcalfe (St. Pauli), Mathew Leckie (Melbourne City), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo), Nestory Irankunda (Watford), Awer Mabil (Castellón), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Mohamed Toure (Norwich City), Tete Yengi (Machida Zelvia)
Manager: Tony Popovic
What is the Socceroos' best result at a World Cup?
Australia has reached the Round of 16 at a men's World Cup twice, on both occasions falling to the eventual champion. In Germany in 2006, the Socceroos beat Japan 3-1 and drew 2-2 with Croatia, before falling 1-0 to Italy in the Round of 16. At Qatar 2022, the Socceroos beat both Tunisia and Denmark 1-0 to book a date with Argentina in the knockout stage, a match they would lose 2-1.
Who has played the most games for the Socceroos?
Mark Schwarzer is the most capped Socceroo of all time, having made 109 appearances for his country between 1993 and 2013.
Who has scored the most goals for the Socceroos?
Tim Cahill has scored the most goals for the Socceroos, having found the back of the net 50 times for Australia during his 15-year career in the green-and-gold.
Full FIFA World Cup 2026 TV schedule with Australian times and dates
All games are listed in AEST.
GROUP STAGE
Friday, 12 June 2026
Group A: Mexico vs South Africa - 5am, Estadio Azteca, Mexico City
Group A: South Korea vs Czechia - 12pm, Estadio Akron, Guadalajara
Saturday, 13 June 2026
Group B: Canada vs Bosnia-Herzegovina - 5am, BMO Field, Toronto
Group D: United States vs Paraguay - 11am, SoFi Stadium, Los Angeles
Sunday, 14 June 2026
Group B: Qatar vs Switzerland - 5am, Levi's Stadium, Santa Clara
Group C: Brazil vs Morocco - 8am, MetLife Stadium, East Rutherford
Group C: Haiti vs Scotland - 11am, Gillette Stadium, Foxborough
Group D: Socceroos vs Türkiye - 2pm, BC Place, Vancouver
Monday, 15 June 2026
Group E: Germany vs Curaçao - 3am, NRG Stadium, Houston
Group F: Netherlands vs Japan - 6am, AT&T Stadium, Arlington
Group E: Ivory Coast vs Ecuador - 9am, Lincoln Financial Field, Philadelphia
Group F: Sweden vs Tunisia - 12pm, Estadio BBVA, Monterrey
Tuesday, 16 June 2026
Group H: Spain vs Cape Verde - 2am, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Group G: Belgium vs Egypt - 5am, Lumen Field, Seattle
Group H: Saudi Arabia vs Uruguay - 8am, Hard Rock Stadium, Miami
Group G: Iran vs New Zealand - 11am, SoFi Stadium, Los Angeles
Wednesday, 17 June 2026
Group I: France vs Senegal - 5am, MetLife Stadium, East Rutherford
Group I: Iraq vs Norway - 8am, Gillette Stadium, Foxborough
Group J: Argentina vs Algeria - 11am, Arrowhead Stadium, Kansas City
Group J: Austria vs Jordan - 2pm, Levi's Stadium, Santa Clara
Thursday, 18 June 2026
Group K: Portugal vs DR Congo - 3am, NRG Stadium, Houston
Group L: England vs Croatia - 6am, AT&T Stadium, Arlington
Group L: Ghana vs Panama - 9am, BMO Field, Toronto
Group K: Uzbekistan vs Colombia - 12pm, Estadio Azteca, Mexico City
Friday, 19 June 2026
Group A: Czechia vs South Africa - 2am, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Group B: Switzerland vs Bosnia and Herzegovina - 5am, SoFi Stadium, Los Angeles
Group B: Canada va Qatar - 8am, BC Place, Vancouver
Group A: Mexico vs South Korea - 11am, Estadio Akron, Guadalajara
Saturday, 20 June 2026
Group D: United States vs Socceroos - 5am, Lumen Field, Seattle
Group C: Scotland vs Morocco - 8am, Gillette Stadium, Foxborough
Group C: Brazil vs Haiti - 11am, Lincoln Financial Field, Philadelphia
Group D: Türkiye vs Paraguay - 2pm, Levi's Stadium, Santa Clara
Sunday, 21 June 2026
Group F: Netherlands vs Sweden - 3am, NRG Stadium, Houston
Group E: Germany vs Ivory Coast - 6am, BMO Field, Toronto
Group E: Ecuador vs Curaçao - 9am, Arrowhead Stadium, Kansas City
Group F: Tunisia vs Japan - 12pm, Estadio BBVA, Monterrey
Monday, 22 June 2026
Group H: Spain vs Saudi Arabia - 2am, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Group G: Belgium vs Iran - 5am, SoFi Stadium, Los Angeles
Group H: Uruguay vs Cape Verde - 8am, Hard Rock Stadium, Miami
Group G: New Zealand vs Egypt - 11am, BC Place, Vancouver
Tuesday, 23 June 2026
Group J: Argentina vs Austria - 3am, AT&T Stadium, Arlington
Group I: France vs Iraq - 7am, Lincoln Financial Field, Philadelphia
Group I: Norway vs Senegal - 10am, MetLife Stadium, East Rutherford
Group J: Jordan vs Algeria - 1pm, Levi's Stadium, Santa Clara
Wednesday, 24 June 2026
Group K: Portugal vs Uzbekistan - 3am, NRG Stadium, Houston
Group L: England vs Ghana - 6am, Gillette Stadium, Foxborough
Group L: Panama vs Croatia - 9am, BMO Field, Toronto
Group K: Colombia vs DR Congo - 12pm, Estadio Akron, Guadalajara
Thursday, 25 June 2026
Group B: Switzerland vs Canada - 5am, BC Place, Vancouver
Group B: Bosnia-Herzegovina vs Qatar - 5am, Lumen Field, Seattle
Group C: Scotland vs Brazil - 8am, Hard Rock Stadium, Miami
Group C: Morocco vs Haiti - 8am, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Group A: Czechia vs Mexico - 11am, Estadio Azteca, Mexico City
Group A: South Africa vs South Korea - 11am, Estadio BBVA, Monterrey
Friday, 26 June 2026
Group E: Curaçao vs Ivory Coast - 6am, Lincoln Financial Field, Philadelphia
Group E: Ecuador vs Germany - 6am, MetLife Stadium, East Rutherford
Group F: Japan vs Sweden - 9am, AT&T Stadium, Arlington
Group F: Tunisia vs Netherlands - 9am, Arrowhead Stadium, Kansas City
Group D: Türkiye vs United States - 12pm, SoFi Stadium, Los Angeles
Group D: Paraguay vs Socceroos - 12pm, Levi's Stadium, Santa Clara
Saturday, 27 June 2026
Group I: Norway vs France - 5am, Gillette Stadium, Foxborough
Group I: Senegal vs Iraq - 5am, BMO Field, Toronto
Group H: Cape Verde vs Saudi Arabia - 10am, NRG Stadium, Houston
Group H: Uruguay vs Spain - 10am, Estadio Akron, Guadalajara
Group G: Egypt vs Iran - 1pm, Lumen Field, Seattle
Group G: New Zealand vs Belgium - 1pm, BC Place, Vancouver
Sunday, 28 June 2026
Group L: Panama vs England - 7am, MetLife Stadium, East Rutherford
Group L: Croatia vs Ghana - 7am, Lincoln Financial Field, Philadelphia
Group K: Colombia vs Portugal - 9:30am, Hard Rock Stadium, Miami
Group K: DR Congo vs Uzbekistan - 9:30am, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Group J: Algeria vs Austria - 12pm, Arrowhead Stadium, Kansas City
Group J: Jordan vs Argentina - 12pm, AT&T Stadium, Arlington
ROUND OF 32
Monday, 29 June 2026
Match 73: Runner-Up Group A vs Runner-Up Group B - 5am, SoFi Stadium, Los Angeles
Tuesday, 30 June 2026
Match 76: Winner Group C vs Runner-Up Group F - 3am, NRG Stadium, Houston
Match 74: Winner Group E vs Third-Place Group A/B/C/D/F - 6:30am, Gillette Stadium, Foxborough
Match 75: Winner Group F vs Runner-Up Group C - 11am, Estadio BBVA, Monterrey
Wednesday, 1 July 2026
Match 78: Runner-Up Group E vs Runner-Up Group I - 3am, AT&T Stadium, Arlington
Match 77: Winner Group I vs Third-Place Group C/D/F/G/H - 7am, MetLife Stadium, East Rutherford
Match 79: Winner Group A vs Third-Place Group C/E/F/H/I - 11am, Estadio Azteca, Mexico City
Thursday, 2 July 2026
Match 80: Winner Group L vs Third-Place Group E/H/I/J/K - 2am, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Match 82: Winner Group G vs Third-Place Group A/E/H/I/J - 6am, Lumen Field, Seattle
Match 81: Winner Group D vs Third-Place Group B/E/F/I/J - 10am, Levi's Stadium, Santa Clara
Friday, 3 July 2026
Match 84: Winner Group H vs Runner-Up Group J - 5am, SoFi Stadium, Los Angeles
Match 83: Runner-Up Group K vs Runner-Up Group L - 9am, BMO Field, Toronto
Match 85: Winner Group B vs Third-Place Group E/F/G/I/J - 1pm, BC Place, Vancouver
Saturday, 4 July 2026
Match 88: Runner-Up Group D vs Runner-Up Group G - 4am, AT&T Stadium, Arlington
Match 86: Winner Group J vs Runner-Up Group H - 8am, Hard Rock Stadium, Miami
Match 87: Winner Group K vs Third-Place Group D/E/I/J/L - 11:30am, Arrowhead Stadium, Kansas City
ROUND OF 16
Sunday, 5 July 2026
Match 90: Winner Match 73 vs Winner Match 75 - 3am, NRG Stadium, Houston
Match 89: Winner Match 74 vs Winner Match 77 - 7am, Lincoln Financial Field, Philadelphia
Monday, 6 July 2026
Match 91: Winner Match 76 vs Winner Match 78 - 6am, MetLife Stadium, East Rutherford
Match 92: Winner Match 79 vs Winner Match 80 - 10am, Estadio Azteca, Mexico City
Tuesday, 7 July 2026
Match 93: Winner Match 83 vs Winner March 84 - 5am, AT&T Stadium, Arlington
Match 94: Winner Match 81 vs Winner Match 82 - 10am, Lumen Field, Seattle
Wednesday, 8 July 2026
Match 95: Winner Match 86 vs Winner Match 88 - 2am, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Match 96: Winner Match 85 vs Winner Match 87 - 6am, BC Place, Vancouver
QUARTERFINALS
Friday, 10 July 2026
Match 97: Winner Match 89 vs Winner Match 90 - 6am, Gillette Stadium, Foxborough
Saturday, 11 July 2026
Match 98: Winner Match 93 vs Winner Match 94 - 5am, SoFi Stadium, Los Angeles
Sunday, 12 July 2026
Match 99: Winner Match 91 vs Winner Match 92 - 7am, Hard Rock Stadium, Miami
Match 100: Winner Match 95 vs Winner Match 96 - 11am, Arrowhead Stadium, Kansas City
SEMIFINALS
Wednesday, 15 July 2026
Match 101: Winner Match 97 vs Winner Match 98 - 5am, AT&T Stadium, Arlington (Dallas)
Thursday, 16 July 2026
Match 102: Winner Match 99 vs Winner Match 100 - 5am, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
THIRD-PLACE GAME
Sunday, 19 July 2026
Match 103: Loser Match 101 vs Loser Match 102 - 7am, Hard Rock Stadium, Miami
WORLD CUP FINAL
Monday, 20 July 2026
Match 104: Winner Match 101 vs Winner Match 102 - 5am, MetLife Stadium, East Rutherford
For more news, features, and updates, check out ESPN's 2026 FIFA World Cup homepage.