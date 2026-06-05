Who is playing at the 2026 World Cup and when? Kick-off times and how to watch in the UK

Eight years after the hosts were announced, the 2026 World Cup is right around the corner and the world's best footballers are preparing to compete for glory in the United States, Canada and Mexico.
This summer's expanded 48-team tournament has 13 different kick-off times, with almost 50% of the group stage matches kicking off after midnight in the UK so keeping track of who is playing and when will be tougher at this World Cup than in recent editions.
Here, ESPN breaks down who is playing when, and how you can watch them.
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- England at the 2026 World Cup: Schedule, results, how to watch
- Every pundit, commentator and presenter on BBC and ITV
- England's route to the 2026 World Cup final
World Cup fixtures, results, how to watch
Thursday, June 11
Group A
Mexico vs. South Africa, Mexico City: 8 p.m. -- ITV1
South Korea vs. Czechia, Zapopan: 2 a.m. (on June 12) -- ITV1
Friday, June 12
Group B
Canada vs. Bosnia and Herzegovina, Toronto: 8 p.m. -- BBC One
Group D
United States vs. Paraguay, Los Angeles: 2 a.m. (on June 13) -- BBC One
Saturday, June 13
Group B
Qatar vs. Switzerland, Santa Clara: 8 p.m. -- ITV1
Group C
Brazil vs. Morocco, New Jersey: 11 p.m. -- BBC One
Haiti vs. Scotland, Foxborough: 2 a.m. (on June 14) -- BBC One
Group D
Australia vs. Türkiye, Vancouver: 5 a.m. (on June 14) -- ITV1
Sunday, June 14
Group E
Germany vs. Curacao, Houston: 6 p.m. -- ITV1
Group F
Netherlands vs. Japan, Arlington: 9 p.m. -- ITV1
Group E
Ivory Coast vs. Ecuador, Philadelphia: 12 a.m. (on June 15) -- BBC One
Group F
Sweden vs. Tunisia, Guadalupe: 3 a.m. (on June 15) -- ITV1
Monday, June 15
Group H
Spain vs. Cape Verde, Atlanta: 5 p.m. -- ITV1
Group G
Belgium vs. Egypt, Seattle: 8 p.m. -- BBC One
Group H
Saudi Arabia vs. Uruguay, Miami: 11 p.m. -- ITV1
Group G
Iran vs. New Zealand, Los Angeles: 2 a.m. (on June 16) -- BBC One
Tuesday, June 16
Group I
France vs. Senegal, New Jersey: 8 p.m. -- BBC One
Iraq vs. Norway, Foxborough: 11 p.m. -- BBC One
Group J
Argentina vs. Algeria, Kansas City: 2 a.m. (on June 17) -- ITV1
Austria vs. Jordan, Santa Clara: 5 a.m. (on June 17) -- BBC One
Wednesday, June 17
Group K
Portugal vs. DR Congo, Houston: 6 p.m. -- BBC One
Group L
England vs. Croatia, Arlington: 9 p.m. -- ITV1
Ghana vs. Panama, Toronto: 12 a.m. (on June 18) -- ITV1
Group K
Uzbekistan vs. Colombia, Mexico City: 3 a.m. (on June 18) -- BBC One
Thursday, June 18
Group A
Czechia vs. South Africa, Atlanta: 5 p.m. -- BBC One
Group B
Switzerland vs. Bosnia and Herzegovina, Los Angeles: 8 p.m. -- ITV1
Canada vs. Qatar, Vancouver: 11 p.m. -- ITV1
Group A
Mexico vs. South Korea, Zapopan: 2 a.m. (on June 19) -- BBC One
Friday, June 19
Group D
United States vs. Australia, Seattle: 8 p.m. -- BBC One
Group C
Scotland vs. Morocco, Foxborough: 11 p.m. -- ITV1
Brazil vs. Haiti, Philadelphia: 1.30 a.m. (on June 20) -- ITV1
Group D
Türkiye vs. Paraguay, Santa Clara: 4 a.m. (on June 20) -- ITV1
Saturday, June 20
Group F
Netherlands vs. Sweden, Houston: 6 p.m. -- BBC One
Group E
Germany vs. Ivory Coast, Toronto: 9 p.m. -- ITV1
Ecuador vs. Curacao, Kansas City: 1 a.m. (on June 21) -- BBC One
Group F
Tunisia vs. Japan, Guadalupe: 5 a.m. (on June 21) -- BBC One
Sunday, June 21
Group H
Spain vs. Saudi Arabia, Atlanta: 5 p.m. -- BBC One
Group G
Belgium vs. Iran, Los Angeles: 8 p.m. -- ITV1
Group H
Uruguay vs. Cape Verde, Miami: 11 p.m. -- BBC One
Group G
New Zealand vs. Egypt, Vancouver: 2 a.m. (on June 22) -- ITV1
Monday, June 22
Group J
Argentina vs. Austria, Arlington: 6 p.m. -- BBC One
Group I
France vs. Iraq, Philadelphia: 10 p.m. -- BBC One
Norway vs. Senegal, New Jersey: 1 a.m. (on June 23) -- ITV1
Group J
Jordan vs. Algeria, Santa Clara: 4 a.m. (on June 23) -- ITV1
Tuesday, June 23
Group K
Portugal vs. Uzbekistan, Houston: 6 p.m. -- ITV1
Group L
England vs. Ghana, Foxborough: 9 p.m. -- BBC One
Panama vs. Croatia, Toronto: 12 a.m. (on June 24) -- BBC One
Group K
Colombia vs. DR Congo, Zapopan: 3 a.m. (on June 24) -- ITV1
Wednesday, June 24
Group B
Switzerland vs. Canada, Vancouver: 8 p.m. -- ITV1
Bosnia and Herzegovina vs. Qatar, Seattle: 8 p.m. -- ITV4
Group C
Scotland vs. Brazil, Miami: 11 p.m. -- BBC One
Morocco vs. Haiti, Atlanta: 11 p.m. -- BBC Two
Group A
Czechia vs. Mexico, Mexico City: 2 a.m. (on June 25) -- BBC One
South Africa vs. South Korea, Guadalupe: 2 a.m. (on June 25) -- BBC Two
Thursday, June 25
Group E
Ecuador vs. Germany, New Jersey: 9 p.m. -- BBC One
Curacao vs. Ivory Coast, Philadelphia: 9 p.m. -- BBC Two
Group F
Tunisia vs. Netherlands, Kansas City: 12 a.m. (on June 26) -- BBC One
Japan vs. Sweden, Arlington: 12 a.m. (on June 26) -- BBC Two
Group D
Türkiye vs. United States, Los Angeles: 3 a.m. (on June 26) -- ITV1
Paraguay vs. Australia, Santa Clara: 3 a.m. (on June 26) -- ITV4
Friday, June 26
Group I
Norway vs. France, Foxborough: 8 p.m. -- ITV1
Senegal vs. Iraq, Toronto: 8 p.m. -- ITV4
Group H
Uruguay vs. Spain, Zapopan: 1 a.m. (on June 27) -- ITV1
Cape Verde vs. Saudi Arabia, Houston: 1 a.m. (on June 27) -- ITV4
Group G
New Zealand vs. Belgium, Vancouver: 4 a.m. (on June 27) -- BBC One
Egypt vs. Iran, Seattle: 4 a.m. (on June 27) -- BBC Two
Saturday, June 27
Group L
Panama vs. England, New Jersey: 10 p.m. -- ITV1
Croatia vs. Ghana, Philadelphia: 10 p.m. -- ITV4
Group K
Colombia vs. Portugal, Miami: 12.30 a.m. (on June 28) -- BBC One
DR Congo vs. Uzbekistan, Atlanta: 12.30 a.m. (on June 28) -- BBC Two
Group J
Jordan vs. Argentina, Arlington: 3 a.m. (on June 28) -- BBC One
Algeria vs. Austria, Kansas City: 3 a.m. (on June 28) -- BBC Two
Sunday, June 28
Round of 32
Match 73: Group A runners-up vs. Group B runners-up, Los Angeles: 8 p.m.
Monday, June 29
Round of 32
Match 76: Group C winners vs. Group F runners-up, Houston: 6 p.m.
Match 74: Group E winners vs. Group A/B/C/D/F third place, Foxborough: 9.30 p.m.
Tuesday, June 30
Round of 32
Match 75: Group F winners vs. Group C runners-up, Guadalupe: 2 a.m.
Match 78: Group E runners-up vs. Group I runners-up, Arlington: 6 p.m.
Match 77: Group I winners vs. Group C/D/F/G/H third place, New Jersey: 10 p.m.
Wednesday, July 1
Round of 32
Match 79: Group A winners vs. Group C/E/F/H/I third place, Mexico City: 2 a.m.
Match 80: Group L winners vs. Group E/H/I/J/K third place, Atlanta: 5 p.m.
Match 82: Group G winners vs. Group A/E/H/I/J third place, Seattle: 9 p.m.
Thursday, July 2
Round of 32
Match 81: Group D winners vs. Group B/E/F/I/J third place, Santa Clara: 1 a.m.
Match 84: Group H winners vs. Group J runners-up, Los Angeles: 8 p.m.
Friday, July 3
Round of 32
Match 83: Group K runners-up vs. Group L runners-up, Toronto: 12 a.m.
Match 85: Group B winners vs. Group E/F/G/I/J third place, Vancouver: 4 a.m.
Match 88: Group D runners-up vs. Group G runners-up, Arlington: 7 p.m.
Match 86: Group J winners vs. Group H runners-up, Miami: 11 p.m.
Saturday, July 4
Round of 32
Match 87: Group K winners vs. Group D/E/I/J/L third place, Kansas City: 2.30 a.m.
Round of 16
Match 90: Match 73 winners vs. Match 75 winners, Houston: 6 p.m.
Match 89: Match 74 winners vs. Match 77 winners, Philadelphia: 10 p.m.
Sunday, July 5
Round of 16
Match 91: Match 76 winners vs. Match 78 winners, New Jersey: 9 p.m.
Monday, July 6
Round of 16
Match 92: Match 79 winners vs. Match 80 winners, Mexico City: 1 a.m.
Match 93: Match 83 winners vs. Match 84 winners, Arlington: 8 p.m.
Tuesday, July 7
Round of 16
Match 94: Match 81 winners vs. Match 82 winners, Seattle: 1 a.m.
Match 95: Match 86 winners vs. Match 88 winners, Atlanta: 5 p.m.
Match 96: Match 85 winners vs. Match 87 winners, Vancouver: 9 p.m.
Thursday, July 9
Quarterfinal
Match 97: Match 89 winners vs. Match 90 winners, Foxborough: 9 p.m.
Friday, July 10
Quarterfinal
Match 98: Match 93 winners vs. Match 94 winners, Los Angeles: 8 p.m.
Saturday, July 11
Quarterfinal
Match 99: Match 91 winners vs. Match 92 winners, Miami: 10 p.m.
Sunday, July 12
Quarterfinal
Match 100: Match 95 winners vs. Match 96 winners, Kansas City: 2 a.m.
Tuesday, July 14
Semifinal
Match 101: Match 97 winners vs. Match 98 winners, Arlington: 8 p.m.
Wednesday, July 15
Semifinal
Match 102: Match 99 winners vs. Match 100 winners, Atlanta: 8 p.m.
Saturday, July 18
Third Place Playoff
Match 103: Match 101 losers vs. Match 102 losers, Miami: 10 p.m.
Sunday, July 19
Final
Match 104: Match 101 winners vs. Match 102 winners, New Jersey: 8 p.m -- BBC One and ITV1