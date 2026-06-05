          Who is playing at the 2026 World Cup and when? Kick-off times and how to watch in the UK

          The 2026 World Cup begins on June 11 and ends on July 19 when the final will be played at MetLife Stadium in New Jersey. Marcio Machado - FIFA/FIFA via Getty Images
          • ESPN
          Jun 5, 2026, 07:25 AM

          Eight years after the hosts were announced, the 2026 World Cup is right around the corner and the world's best footballers are preparing to compete for glory in the United States, Canada and Mexico.

          This summer's expanded 48-team tournament has 13 different kick-off times, with almost 50% of the group stage matches kicking off after midnight in the UK so keeping track of who is playing and when will be tougher at this World Cup than in recent editions.

          Here, ESPN breaks down who is playing when, and how you can watch them.

          All times BST

          - England at the 2026 World Cup: Schedule, results, how to watch
          - Every pundit, commentator and presenter on BBC and ITV
          - England's route to the 2026 World Cup final

          World Cup fixtures, results, how to watch

          Thursday, June 11

          Group A

          Mexico vs. South Africa, Mexico City: 8 p.m. -- ITV1

          South Korea vs. Czechia, Zapopan: 2 a.m. (on June 12) -- ITV1

          Friday, June 12

          Group B

          Canada vs. Bosnia and Herzegovina, Toronto: 8 p.m. -- BBC One

          Group D

          United States vs. Paraguay, Los Angeles: 2 a.m. (on June 13) -- BBC One

          Saturday, June 13

          Group B

          Qatar vs. Switzerland, Santa Clara: 8 p.m. -- ITV1

          Group C

          Brazil vs. Morocco, New Jersey: 11 p.m. -- BBC One

          Haiti vs. Scotland, Foxborough: 2 a.m. (on June 14) -- BBC One

          Group D

          Australia vs. Türkiye, Vancouver: 5 a.m. (on June 14) -- ITV1

          Sunday, June 14

          Group E

          Germany vs. Curacao, Houston: 6 p.m. -- ITV1

          Group F

          Netherlands vs. Japan, Arlington: 9 p.m. -- ITV1

          Group E

          Ivory Coast vs. Ecuador, Philadelphia: 12 a.m. (on June 15) -- BBC One

          Group F

          Sweden vs. Tunisia, Guadalupe: 3 a.m. (on June 15) -- ITV1

          Monday, June 15

          Group H

          Spain vs. Cape Verde, Atlanta: 5 p.m. -- ITV1

          Group G

          Belgium vs. Egypt, Seattle: 8 p.m. -- BBC One

          Group H

          Saudi Arabia vs. Uruguay, Miami: 11 p.m. -- ITV1

          Group G

          Iran vs. New Zealand, Los Angeles: 2 a.m. (on June 16) -- BBC One

          Tuesday, June 16

          Group I

          France vs. Senegal, New Jersey: 8 p.m. -- BBC One

          Iraq vs. Norway, Foxborough: 11 p.m. -- BBC One

          Group J

          Argentina vs. Algeria, Kansas City: 2 a.m. (on June 17) -- ITV1

          Austria vs. Jordan, Santa Clara: 5 a.m. (on June 17) -- BBC One

          Wednesday, June 17

          Group K

          Portugal vs. DR Congo, Houston: 6 p.m. -- BBC One

          Group L

          England vs. Croatia, Arlington: 9 p.m. -- ITV1

          Ghana vs. Panama, Toronto: 12 a.m. (on June 18) -- ITV1

          Group K

          Uzbekistan vs. Colombia, Mexico City: 3 a.m. (on June 18) -- BBC One

          Thursday, June 18

          Group A

          Czechia vs. South Africa, Atlanta: 5 p.m. -- BBC One

          Group B

          Switzerland vs. Bosnia and Herzegovina, Los Angeles: 8 p.m. -- ITV1

          Canada vs. Qatar, Vancouver: 11 p.m. -- ITV1

          Group A

          Mexico vs. South Korea, Zapopan: 2 a.m. (on June 19) -- BBC One

          Friday, June 19

          Group D

          United States vs. Australia, Seattle: 8 p.m. -- BBC One

          Group C

          Scotland vs. Morocco, Foxborough: 11 p.m. -- ITV1

          Brazil vs. Haiti, Philadelphia: 1.30 a.m. (on June 20) -- ITV1

          Group D

          Türkiye vs. Paraguay, Santa Clara: 4 a.m. (on June 20) -- ITV1

          Saturday, June 20

          Group F

          Netherlands vs. Sweden, Houston: 6 p.m. -- BBC One

          Group E

          Germany vs. Ivory Coast, Toronto: 9 p.m. -- ITV1

          Ecuador vs. Curacao, Kansas City: 1 a.m. (on June 21) -- BBC One

          Group F

          Tunisia vs. Japan, Guadalupe: 5 a.m. (on June 21) -- BBC One

          Sunday, June 21

          Group H

          Spain vs. Saudi Arabia, Atlanta: 5 p.m. -- BBC One

          Group G

          Belgium vs. Iran, Los Angeles: 8 p.m. -- ITV1

          Group H

          Uruguay vs. Cape Verde, Miami: 11 p.m. -- BBC One

          Group G

          New Zealand vs. Egypt, Vancouver: 2 a.m. (on June 22) -- ITV1

          Monday, June 22

          Group J

          Argentina vs. Austria, Arlington: 6 p.m. -- BBC One

          Group I

          France vs. Iraq, Philadelphia: 10 p.m. -- BBC One

          Norway vs. Senegal, New Jersey: 1 a.m. (on June 23) -- ITV1

          Group J

          Jordan vs. Algeria, Santa Clara: 4 a.m. (on June 23) -- ITV1

          Tuesday, June 23

          Group K

          Portugal vs. Uzbekistan, Houston: 6 p.m. -- ITV1

          Group L

          England vs. Ghana, Foxborough: 9 p.m. -- BBC One

          Panama vs. Croatia, Toronto: 12 a.m. (on June 24) -- BBC One

          Group K

          Colombia vs. DR Congo, Zapopan: 3 a.m. (on June 24) -- ITV1

          Wednesday, June 24

          Group B

          Switzerland vs. Canada, Vancouver: 8 p.m. -- ITV1

          Bosnia and Herzegovina vs. Qatar, Seattle: 8 p.m. -- ITV4

          Group C

          Scotland vs. Brazil, Miami: 11 p.m. -- BBC One

          Morocco vs. Haiti, Atlanta: 11 p.m. -- BBC Two

          Group A

          Czechia vs. Mexico, Mexico City: 2 a.m. (on June 25) -- BBC One

          South Africa vs. South Korea, Guadalupe: 2 a.m. (on June 25) -- BBC Two

          Thursday, June 25

          Group E

          Ecuador vs. Germany, New Jersey: 9 p.m. -- BBC One

          Curacao vs. Ivory Coast, Philadelphia: 9 p.m. -- BBC Two

          Group F

          Tunisia vs. Netherlands, Kansas City: 12 a.m. (on June 26) -- BBC One

          Japan vs. Sweden, Arlington: 12 a.m. (on June 26) -- BBC Two

          Group D

          Türkiye vs. United States, Los Angeles: 3 a.m. (on June 26) -- ITV1

          Paraguay vs. Australia, Santa Clara: 3 a.m. (on June 26) -- ITV4

          Friday, June 26

          Group I

          Norway vs. France, Foxborough: 8 p.m. -- ITV1

          Senegal vs. Iraq, Toronto: 8 p.m. -- ITV4

          Group H

          Uruguay vs. Spain, Zapopan: 1 a.m. (on June 27) -- ITV1

          Cape Verde vs. Saudi Arabia, Houston: 1 a.m. (on June 27) -- ITV4

          Group G

          New Zealand vs. Belgium, Vancouver: 4 a.m. (on June 27) -- BBC One

          Egypt vs. Iran, Seattle: 4 a.m. (on June 27) -- BBC Two

          Saturday, June 27

          Group L

          Panama vs. England, New Jersey: 10 p.m. -- ITV1

          Croatia vs. Ghana, Philadelphia: 10 p.m. -- ITV4

          Group K

          Colombia vs. Portugal, Miami: 12.30 a.m. (on June 28) -- BBC One

          DR Congo vs. Uzbekistan, Atlanta: 12.30 a.m. (on June 28) -- BBC Two

          Group J

          Jordan vs. Argentina, Arlington: 3 a.m. (on June 28) -- BBC One

          Algeria vs. Austria, Kansas City: 3 a.m. (on June 28) -- BBC Two

          Sunday, June 28

          Round of 32

          Match 73: Group A runners-up vs. Group B runners-up, Los Angeles: 8 p.m.

          Monday, June 29

          Round of 32

          Match 76: Group C winners vs. Group F runners-up, Houston: 6 p.m.

          Match 74: Group E winners vs. Group A/B/C/D/F third place, Foxborough: 9.30 p.m.

          Tuesday, June 30

          Round of 32

          Match 75: Group F winners vs. Group C runners-up, Guadalupe: 2 a.m.

          Match 78: Group E runners-up vs. Group I runners-up, Arlington: 6 p.m.

          Match 77: Group I winners vs. Group C/D/F/G/H third place, New Jersey: 10 p.m.

          Wednesday, July 1

          Round of 32

          Match 79: Group A winners vs. Group C/E/F/H/I third place, Mexico City: 2 a.m.

          Match 80: Group L winners vs. Group E/H/I/J/K third place, Atlanta: 5 p.m.

          Match 82: Group G winners vs. Group A/E/H/I/J third place, Seattle: 9 p.m.

          Thursday, July 2

          Round of 32

          Match 81: Group D winners vs. Group B/E/F/I/J third place, Santa Clara: 1 a.m.

          Match 84: Group H winners vs. Group J runners-up, Los Angeles: 8 p.m.

          Friday, July 3

          Round of 32

          Match 83: Group K runners-up vs. Group L runners-up, Toronto: 12 a.m.

          Match 85: Group B winners vs. Group E/F/G/I/J third place, Vancouver: 4 a.m.

          Match 88: Group D runners-up vs. Group G runners-up, Arlington: 7 p.m.

          Match 86: Group J winners vs. Group H runners-up, Miami: 11 p.m.

          Saturday, July 4

          Round of 32

          Match 87: Group K winners vs. Group D/E/I/J/L third place, Kansas City: 2.30 a.m.

          Round of 16

          Match 90: Match 73 winners vs. Match 75 winners, Houston: 6 p.m.

          Match 89: Match 74 winners vs. Match 77 winners, Philadelphia: 10 p.m.

          Sunday, July 5

          Round of 16

          Match 91: Match 76 winners vs. Match 78 winners, New Jersey: 9 p.m.

          Monday, July 6

          Round of 16

          Match 92: Match 79 winners vs. Match 80 winners, Mexico City: 1 a.m.

          Match 93: Match 83 winners vs. Match 84 winners, Arlington: 8 p.m.

          Tuesday, July 7

          Round of 16

          Match 94: Match 81 winners vs. Match 82 winners, Seattle: 1 a.m.

          Match 95: Match 86 winners vs. Match 88 winners, Atlanta: 5 p.m.

          Match 96: Match 85 winners vs. Match 87 winners, Vancouver: 9 p.m.

          Thursday, July 9

          Quarterfinal

          Match 97: Match 89 winners vs. Match 90 winners, Foxborough: 9 p.m.

          Friday, July 10

          Quarterfinal

          Match 98: Match 93 winners vs. Match 94 winners, Los Angeles: 8 p.m.

          Saturday, July 11

          Quarterfinal

          Match 99: Match 91 winners vs. Match 92 winners, Miami: 10 p.m.

          Sunday, July 12

          Quarterfinal

          Match 100: Match 95 winners vs. Match 96 winners, Kansas City: 2 a.m.

          Tuesday, July 14

          Semifinal

          Match 101: Match 97 winners vs. Match 98 winners, Arlington: 8 p.m.

          Wednesday, July 15

          Semifinal

          Match 102: Match 99 winners vs. Match 100 winners, Atlanta: 8 p.m.

          Saturday, July 18

          Third Place Playoff

          Match 103: Match 101 losers vs. Match 102 losers, Miami: 10 p.m.

          Sunday, July 19

          Final

          Match 104: Match 101 winners vs. Match 102 winners, New Jersey: 8 p.m -- BBC One and ITV1