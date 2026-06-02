2026 FIFA World Cup match schedule: All fixtures and results

Check out all the fixtures and results for the 2026 FIFA World Cup in the United States, Mexico and Canada.
- 2026 World Cup: Group stage standings | Bracket
- World Cup: List of squads, players announced
- VAR explained by former referee: How will it work at World Cup?
2026 FIFA World Cup fixtures and results
Group stage
Thursday, June 11:
Group A: Mexico vs. South Africa (Mexico City), 1 p.m. local / 3 p.m. ET
Group A: South Korea vs. Czechia (Zapopan, Mexico), 8 p.m. local / 10 p.m. ET
Friday, June 12:
Group B: Canada vs. Bosnia and Herzegovina (Toronto), 3 p.m. ET
Group D: United States vs. Paraguay (Inglewood, Calif.), 6 p.m. local / 9 p.m. ET
Saturday, June 13:
Group B: Qatar vs. Switzerland (Santa Clara, Calif.), noon local / 3 p.m. ET
Group C: Brazil vs. Morocco (East Rutherford, New Jersey), 6 p.m. ET
Group C: Haiti vs. Scotland (Foxborough, Mass.), 9 p.m. ET
Group D: Australia vs. Türkiye (Vancouver, Canada), 9 p.m. local / 12 a.m. ET (June 14)
Sunday, June 14:
Group E: Germany vs. Curaçao (Houston), noon local / 1 p.m. ET
Group F: Netherlands vs. Japan (Arlington, Texas), 3 p.m. local / 4 p.m. ET
Group E: Ivory Coast vs. Ecuador (Philadelphia), 7 p.m. ET
Group F: Sweden vs. Tunisia (Guadalupe, Mexico), 8 p.m. local / 10 p.m. ET
Monday, June 15:
Group H: Spain vs. Cape Verde (Atlanta), noon local / 1 p.m. ET
Group G: Belgium vs. Egypt (Seattle), 3 p.m. local / 6 p.m. ET
Group H: Saudi Arabia vs. Uruguay (Miami Gardens, Fla.), 6 p.m. ET
Group G: Iran vs. New Zealand (Inglewood, Calif.), 9 p.m. local / 12 a.m. ET (June 16)
Tuesday, June 16:
Group I: France vs. Senegal (East Rutherford, N.J.), 3 p.m. ET
Group I: Iraq vs. Norway (Foxborough, Mass.), 6 p.m. ET
Group J: Argentina vs. Algeria (Kansas City, Mo.), 8 p.m. local / 9 p.m. ET
Group J: Austria vs. Jordan (Santa Clara, Calif.), 9 p.m. local / 12 a.m. ET (June 17)
Wednesday, June 17:
Group K: Portugal vs. DR Congo (Houston), noon local / 1 p.m. ET
Group L: England vs. Croatia (Arlington, Texas), 3 p.m. local / 4 p.m. ET
Group L: Ghana vs. Panama (Toronto), 7 p.m. ET
Group K: Uzbekistan vs. Colombia (Mexico City), 8 p.m. local / 10 p.m. ET
Thursday, June 18:
Group A: Czechia vs. South Africa (Atlanta), noon ET
Group B: Switzerland vs. Bosnia and Herzegovina (Inglewood, Calif.), noon local / 3 p.m. ET
Group B: Canada vs. Qatar (Vancouver, Canada), 3 p.m. local / 6 p.m. ET
Group A: Mexico vs. South Korea (Zapopan, Mexico), 9 p.m. local / 11 p.m. ET
Friday, June 19:
Group D: United States vs. Australia (Seattle), noon local / 3 p.m. ET
Group C: Scotland vs. Morocco (Foxborough, Mass.), 6 p.m. ET
Group C: Brazil vs. Haiti (Philadelphia), 9 p.m. ET
Group D: Türkiye vs. Paraguay (Santa Clara, Calif.), 9 p.m. local / 12 a.m. ET (June 20)
Saturday, June 20:
Group F: Netherlands vs. Sweden (Houston), noon local / 1 p.m. ET
Group E: Germany vs. Ivory Coast (Toronto), 4 p.m. ET
Group E: Ecuador vs. Curaçao (Kansas City, Mo.), 7 p.m. local / 8 p.m. ET
Group F: Tunisia vs. Japan (Guadalupe, Mexico), 10 p.m. local / 12 a.m. ET (June 21)
Sunday, June 21:
Group H: Spain vs. Saudi Arabia (Atlanta), noon ET
Group G: Belgium vs. Iran (Inglewood, Calif.), noon local / 3 p.m. ET
Group H: Uruguay vs. Cape Verde (Miami Gardens, Fla.), 6 p.m. ET
Group G: New Zealand vs. Egypt (Vancouver), 6 p.m. local / 9 p.m. ET
Monday, June 22:
Group J: Argentina vs. Austria (Arlington, Texas), noon local / 1 p.m. ET
Group I: France vs. Iraq (Philadelphia), 5 p.m. ET
Group I: Norway vs. Senegal (East Rutherford, N.J.), 8 p.m. ET
Group J: Jordan vs. Algeria (Santa Clara, Calif.), 8 p.m. local / 11 p.m. ET
Tuesday, June 23:
Group K: Portugal vs. Uzbekistan (Houston), noon local / 1 p.m. ET
Group L: England vs. Ghana (Foxborough, Mass.), 4 p.m. ET
Group L: Panama vs. Croatia (Toronto), 7 p.m. ET
Group K: Colombia vs. DR Congo (Zapopan, Mexico), 8 p.m. local / 10 p.m. ET
Wednesday, June 24:
Group B: Switzerland vs. Canada (Vancouver, Canada), noon local / 3 p.m. ET
Group B: Bosnia and Herzegovina vs. Qatar (Seattle), noon local / 3 p.m. ET
Group C: Scotland vs. Brazil (Miami Gardens, Fla.), 6 p.m. ET
Group C: Morocco vs. Haiti (Atlanta), 6 p.m. ET
Group A: Czechia vs. Mexico (Mexico City), 7 p.m. local / 9 p.m. ET
Group A: South Africa vs. South Korea (Guadalupe, Mexico), 7 p.m. local / 9 p.m. ET
Thursday, June 25:
Group E: Ecuador vs. Germany (East Rutherford, N.J.), 4 p.m. ET
Group E: Curacao vs. Ivory Coast (Philadelphia), 4 p.m. ET
Group F: Japan vs. Sweden (Arlington, Texas), 6 p.m. local / 7 p.m. ET
Group F: Tunisia vs. Netherlands (Kansas City, Mo.), 6 p.m. local / 7 p.m. ET
Group D: Türkiye vs. United States (Inglewood, Calif.), 7 p.m. local / 10 p.m. ET
Group D: Paraguay vs. Australia (Santa Clara, Calif.), 7 p.m. local / 10 p.m. ET
Friday, June 26:
Group I: Norway vs. France (Foxborough, Mass.), 3 p.m. ET
Group I: Senegal vs. Iraq (Toronto), 3 p.m. ET
Group H: Cape Verde vs. Saudi Arabia (Houston), 7 p.m. local / 8 p.m. ET
Group H: Uruguay vs. Spain (Zapopan, Mexico), 6 p.m. local / 8 p.m. ET
Group G: Egypt vs. Iran (Seattle), 8 p.m. local / 11 p.m. ET
Group G: New Zealand vs. Belgium (Vancouver, Canada), 8 p.m. local / 11 p.m. ET
Saturday, June 27:
Group L: Panama vs. England (East Rutherford, N.J.), 5 p.m. ET
Group L: Croatia vs. Ghana (Philadelphia), 5 p.m. ET
Group K: Colombia vs. Portugal (Miami Gardens, Fla.), 7:30 p.m. ET
Group K: DR Congo vs. Uzbekistan (Atlanta Stadium), 7:30 p.m. ET
Group J: Algeria vs. Austria (Kansas City, Mo.), 9 p.m. local / 10 p.m. ET
Group J: Jordan vs. Argentina (Arlington, Texas), 9 p.m. local / 10 p.m. ET
Round of 32
Sunday, June 28:
Group A runners-up vs. Group B runners-up (Inglewood, Calif.), noon local / 3 p.m. ET
Monday, June 29:
Group C winners vs. Group F runners-up (Houston), noon local / 1 p.m. ET
Group E winners vs. Group A/B/C/D/F third place (Foxborough, Mass.), 4:30 p.m. ET
Group F winners vs. Group C runners-up (Guadalupe, Mexico), 7 p.m. local / 9 p.m. ET
Tuesday, June 30:
Group E runners-up vs. Group I runners-up (Arlington, Texas), noon local / 1 p.m. ET
Group I winners vs. Group C/D/F/G/H third place (East Rutherford, N.J.), 5 p.m. ET
Group A winners vs. Group C/E/F/H/I third place (Mexico City), 7 p.m. local / 9 p.m. ET
Wednesday, July 1:
Group L winners vs. Group E/H/I/J/K third place (Atlanta), noon ET
Group G winners vs. Group A/E/H/I/J third place (Seattle), 1 p.m. local / 4 p.m. ET
Group D winners vs. Group B/E/F/I/J third place (Santa Clara, Calif.), 5 p.m. local / 8 p.m. ET
Thursday, July 2:
Group H winners v. Group J runners-up (Inglewood, Calif.), noon local / 3 p.m. ET
Group K runners-up v. Group L runners-up (Toronto), 7 p.m. ET
Group B winners v. Group E/F/G/I/J third place (Vancouver, Canada), 8 p.m. local / 11 p.m. ET
Friday, July 3:
Group D runners-up vs. Group G runners-up (Arlington, Texas), noon local / 2 p.m. ET
Group J winners vs. Group H runners-up (Miami Gardens, Fla.), 6 p.m. ET
Group K winners vs. Group D/E/I/J/L third place (Kansas City, Mo.), 8:30 p.m. local / 9:30 p.m. ET
Round of 16
Saturday, July 4:
Round of 16 match 1 (Houston), noon local / 1 p.m. ET
Round of 16 match 2 (Philadelphia), 5 p.m. ET
Sunday, July 5:
Round of 16 match 3 (East Rutherford, N.J.), 4 p.m. ET
Round of 16 match 4 (Mexico City), 6 p.m. local / 8 p.m. ET
Monday, July 6:
Round of 16 match 5 (Arlington, Texas), 2 p.m. local / 3 p.m. ET
Round of 16 match 6 (Seattle), 2 p.m. local / 5 p.m. ET
Tuesday, July 7:
Round of 16 match 7 (Atlanta), noon ET
Round of 16 match 8 (Vancouver, Canada), 1 p.m. local / 4 p.m. ET
Quarterfinals
Thursday, July 9:
Quarterfinal 1 (Foxborough, Mass.), 4 p.m. ET
Friday, July 10:
Quarterfinal 2: (Inglewood, Calif.), noon local / 3 p.m. ET
Saturday, July 11:
Quarterfinal 3 (Miami Gardens, Fla.), 5 p.m. ET
Quarterfinal 4 (Kansas City, Mo.), 8 p.m. local / 9 p.m. ET
Semifinals
Tuesday, July 14:
Semifinal 1 (Arlington, Texas), 2 p.m. local / 3 p.m. ET
Wednesday, July 15:
Semifinal 2 (Atlanta), 3 p.m. ET
Third-place game -- Saturday, July 18 (Miami Gardens, Fla.), 5 p.m. ET
Final -- Sunday, July 19 (East Rutherford, N.J.), 3 p.m. ET
What is the 2026 FIFA World Cup format?
The World Cup draw on Dec. 5 separated 48 teams into 12 groups of four teams each. Each team will play three games in the group stage, one against every team in its group.
The top two teams in each group advance to the knockout stage, as in previous years. But the expansion of the tournament from 32 teams will create an additional round of knockout matches. Instead of 16 teams advancing to the first knockout round, as has been the case since 1998, there will be 32 making it out of the group stage.
That means not only will all 12 group winners and 12 second-place teams advance, but also the eight best third-place teams. The specific matchups for the round of 32 will depend on which groups the eight third-place teams emerge from.
The knockout stage consists of a series of winner-take-all matches, all the way through to the final. If a match is tied after full time, 30 minutes of added extra time are played as two 15-minute halves, with a penalty shootout as the ultimate decider.
What are the groups for the World Cup?
Click the arrows at the top to scroll through all of the World Cup groups.