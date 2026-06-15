          Premier League 2026 summer transfers: All confirmed ins, outs for every club

          • ESPN
          Jun 15, 2026, 06:21 AM

          Premier League clubs assessing the market to improve their squads before the 2026-27 season begins.

          They must contend with the World Cup this summer with the transfer window ongoing. Below, ESPN has rounded up the confirmed deals of all 20 clubs -- including Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City and Tottenham.

          Check out all the completed transfers and loans so far...

          Arsenal

          INS:

          OUTS:

          Jakub Kiwior (FC Porto) Undisclosed

          Karl Hein (Werder Bremen) Undisclosed

          Aston Villa

          INS:

          Modou Keba Cisse (LASK) Undisclosed

          OUTS:

          Donyell Malen (Roma) Undisclosed

          AFC Bournemouth

          INS:

          OUTS:

          Hamed Traoré (Marseille) Undisclosed

          Luis Sinisterra (Cruzeiro) Undisclosed

          Marcos Senesi (Tottenham) Free transfer

          Brentford

          INS:

          Jannik Schuster (RB Salzburg) Undisclosed

          OUTS:

          Ryan Trevitt (Released)

          Brighton & Hove Albion

          INS:

          OUTS:

          Jeremy Sarmiento (Middlesbrough) Undisclosed

          Solly March (Released)

          Adam Webster (Released)

          James Milner (Retired)

          Chelsea

          INS:

          Geovany Quenda (Sporting CP) Undisclosed

          Denner (Corinthians) Undisclosed

          Dastan Satpaev (Kairat Almaty) Undisclosed

          Emmanuel Emegha (Strasbourg) Undisclosed

          OUTS:

          Brodi Hughes (Released)

          Richard Olise (Released)

          Sam Rak-Sakyi (Released)

          Jimi Tauriainen (Released)

          Coventry City

          INS:

          OUTS:

          Jamie Allen (Released)

          Brad Collins (Released)

          Conrad Ambursley (Released)

          Charlie Finney (Released)

          Jack James (Released)

          Greg Sandiford Junior (Released)

          Kai Yearn (Released)

          Crystal Palace

          INS:

          OUTS:

          Everton

          INS:

          Merlin Röhl (Freiburg) Undisclosed

          OUTS:

          Seamus Coleman (Released)

          Fulham

          INS:

          OUTS:

          Raul Jimenez (Wolves) Free transfer

          Steven Benda (Released)

          Hull City

          INS:

          OUTS:

          Ipswich Town

          INS:

          Chuba Akpom (Ajax) Undisclosed

          Cedric Kipre (Stade de Reims) Undisclosed

          OUTS:

          Arijanet Murić (Sassuolo) Undisclosed

          Ashley Young (Retired)

          Conor Chaplin (Released)

          Leon Ayinde (Doncaster) Free transfer

          Leeds United

          INS:

          OUTS:

          Ilan Meslier (Released)

          Liverpool

          INS:

          Jérémy Jacquet (Rennes) £55m ($74m)

          OUTS:

          Mohamed Salah (Released)

          Andrew Robertson (Tottenham) Free transfer

          Rhys Williams (Released)

          Ibrahima Konaté (Released)

          Manchester City

          INS:

          OUTS:

          Manuel Akanji (Inter Milan)

          Bernardo Silva (Released)

          John Stones (Released)

          Manchester United

          INS:

          OUTS:

          Rasmus Højlund (Napoli) £43.2m ($58.1m)

          Casemiro (Released)

          Tyrell Malacia (Released)

          Jadon Sancho (Released)

          Newcastle United

          INS:

          Ewen Jaouen (Stade de Reims) Undisclosed

          OUTS:

          Anthony Gordon (Barcelona) £60.5m ($81.7m)

          Kieran Trippier (Wolves) Free transfer

          Emil Krath (Released)

          John Ruddy (Released)

          Matt Targett (Released)

          Nottingham Forest

          INS:

          OUTS:

          Willy Boly (Released)

          Stefan Ortega (Released)

          Angus Gunn (Released)

          Sunderland

          INS:

          OUTS:

          Dan Neil (Released)

          Bertrand Traore (Released)

          Dennis Cirkin (Released)

          Niall Huggins (Released)

          Tottenham Hotspur

          INS:

          Andy Robertson (Liverpool) Free transfer

          Marcos Senesi (Bournemouth) Free transfer

          OUTS:

          Yves Bissouma (Released)