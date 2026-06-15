Premier League 2026 summer transfers: All confirmed ins, outs for every club

Open Extended Reactions

Jérémy Jacquet will play for Liverpool in 2026-27. Getty

Premier League clubs assessing the market to improve their squads before the 2026-27 season begins.

They must contend with the World Cup this summer with the transfer window ongoing. Below, ESPN has rounded up the confirmed deals of all 20 clubs -- including Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City and Tottenham.

Check out all the completed transfers and loans so far...

INS:

OUTS:

Jakub Kiwior (FC Porto) Undisclosed

Karl Hein (Werder Bremen) Undisclosed

INS:

Modou Keba Cisse (LASK) Undisclosed

OUTS:

Donyell Malen (Roma) Undisclosed

INS:

OUTS:

Hamed Traoré (Marseille) Undisclosed

Luis Sinisterra (Cruzeiro) Undisclosed

Marcos Senesi (Tottenham) Free transfer

INS:

Jannik Schuster (RB Salzburg) Undisclosed

OUTS:

Ryan Trevitt (Released)

INS:

OUTS:

Jeremy Sarmiento (Middlesbrough) Undisclosed

Solly March (Released)

Adam Webster (Released)

James Milner (Retired)

INS:

Geovany Quenda (Sporting CP) Undisclosed

Denner (Corinthians) Undisclosed

Dastan Satpaev (Kairat Almaty) Undisclosed

Emmanuel Emegha (Strasbourg) Undisclosed

OUTS:

Brodi Hughes (Released)

Richard Olise (Released)

Sam Rak-Sakyi (Released)

Jimi Tauriainen (Released)

INS:

OUTS:

Jamie Allen (Released)

Brad Collins (Released)

Conrad Ambursley (Released)

Charlie Finney (Released)

Jack James (Released)

Greg Sandiford Junior (Released)

Kai Yearn (Released)

INS:

OUTS:

INS:

Merlin Röhl (Freiburg) Undisclosed

OUTS:

Seamus Coleman (Released)

INS:

OUTS:

Raul Jimenez (Wolves) Free transfer

Steven Benda (Released)

INS:

OUTS:

INS:

Chuba Akpom (Ajax) Undisclosed

Cedric Kipre (Stade de Reims) Undisclosed

OUTS:

Arijanet Murić (Sassuolo) Undisclosed

Ashley Young (Retired)

Conor Chaplin (Released)

Leon Ayinde (Doncaster) Free transfer

INS:

OUTS:

Ilan Meslier (Released)

INS:

Jérémy Jacquet (Rennes) £55m ($74m)

OUTS:

Mohamed Salah (Released)

Andrew Robertson (Tottenham) Free transfer

Rhys Williams (Released)

Ibrahima Konaté (Released)

INS:

OUTS:

Manuel Akanji (Inter Milan)

Bernardo Silva (Released)

John Stones (Released)

INS:

OUTS:

Rasmus Højlund (Napoli) £43.2m ($58.1m)

Casemiro (Released)

Tyrell Malacia (Released)

Jadon Sancho (Released)

INS:

Ewen Jaouen (Stade de Reims) Undisclosed

OUTS:

Anthony Gordon (Barcelona) £60.5m ($81.7m)

Kieran Trippier (Wolves) Free transfer

Emil Krath (Released)

John Ruddy (Released)

Matt Targett (Released)

INS:

OUTS:

Willy Boly (Released)

Stefan Ortega (Released)

Angus Gunn (Released)

INS:

OUTS:

Dan Neil (Released)

Bertrand Traore (Released)

Dennis Cirkin (Released)

Niall Huggins (Released)

INS:

Andy Robertson (Liverpool) Free transfer

Marcos Senesi (Bournemouth) Free transfer

OUTS:

Yves Bissouma (Released)