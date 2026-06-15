Premier League 2026 summer transfers: All confirmed ins, outs for every club

Premier League clubs assessing the market to improve their squads before the 2026-27 season begins.
They must contend with the World Cup this summer with the transfer window ongoing. Below, ESPN has rounded up the confirmed deals of all 20 clubs -- including Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City and Tottenham.
Check out all the completed transfers and loans so far...
Arsenal
INS:
OUTS:
Jakub Kiwior (FC Porto) Undisclosed
Karl Hein (Werder Bremen) Undisclosed
Aston Villa
INS:
Modou Keba Cisse (LASK) Undisclosed
OUTS:
Donyell Malen (Roma) Undisclosed
AFC Bournemouth
INS:
OUTS:
Hamed Traoré (Marseille) Undisclosed
Luis Sinisterra (Cruzeiro) Undisclosed
Marcos Senesi (Tottenham) Free transfer
Brentford
INS:
Jannik Schuster (RB Salzburg) Undisclosed
OUTS:
Ryan Trevitt (Released)
Brighton & Hove Albion
INS:
OUTS:
Jeremy Sarmiento (Middlesbrough) Undisclosed
Solly March (Released)
Adam Webster (Released)
James Milner (Retired)
Chelsea
INS:
Geovany Quenda (Sporting CP) Undisclosed
Denner (Corinthians) Undisclosed
Dastan Satpaev (Kairat Almaty) Undisclosed
Emmanuel Emegha (Strasbourg) Undisclosed
OUTS:
Brodi Hughes (Released)
Richard Olise (Released)
Sam Rak-Sakyi (Released)
Jimi Tauriainen (Released)
Coventry City
INS:
OUTS:
Jamie Allen (Released)
Brad Collins (Released)
Conrad Ambursley (Released)
Charlie Finney (Released)
Jack James (Released)
Greg Sandiford Junior (Released)
Kai Yearn (Released)
Crystal Palace
INS:
OUTS:
Everton
INS:
Merlin Röhl (Freiburg) Undisclosed
OUTS:
Seamus Coleman (Released)
Fulham
INS:
OUTS:
Raul Jimenez (Wolves) Free transfer
Steven Benda (Released)
Hull City
INS:
OUTS:
Ipswich Town
INS:
Chuba Akpom (Ajax) Undisclosed
Cedric Kipre (Stade de Reims) Undisclosed
OUTS:
Arijanet Murić (Sassuolo) Undisclosed
Ashley Young (Retired)
Conor Chaplin (Released)
Leon Ayinde (Doncaster) Free transfer
Leeds United
INS:
OUTS:
Ilan Meslier (Released)
Liverpool
INS:
Jérémy Jacquet (Rennes) £55m ($74m)
OUTS:
Mohamed Salah (Released)
Andrew Robertson (Tottenham) Free transfer
Rhys Williams (Released)
Ibrahima Konaté (Released)
Manchester City
INS:
OUTS:
Bernardo Silva (Released)
John Stones (Released)
Manchester United
INS:
OUTS:
Rasmus Højlund (Napoli) £43.2m ($58.1m)
Casemiro (Released)
Tyrell Malacia (Released)
Jadon Sancho (Released)
Newcastle United
INS:
Ewen Jaouen (Stade de Reims) Undisclosed
OUTS:
Anthony Gordon (Barcelona) £60.5m ($81.7m)
Kieran Trippier (Wolves) Free transfer
Emil Krath (Released)
John Ruddy (Released)
Matt Targett (Released)
Nottingham Forest
INS:
OUTS:
Willy Boly (Released)
Stefan Ortega (Released)
Angus Gunn (Released)
Sunderland
INS:
OUTS:
Dan Neil (Released)
Bertrand Traore (Released)
Dennis Cirkin (Released)
Niall Huggins (Released)
Tottenham Hotspur
INS:
Andy Robertson (Liverpool) Free transfer
Marcos Senesi (Bournemouth) Free transfer
OUTS:
Yves Bissouma (Released)