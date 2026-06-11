          2026 World Cup June 11 schedule: Soccer games today

          Matt McNulty - FIFA/FIFA via Getty Images
          • ESPN
          Jun 11, 2026, 12:29 PM

          The 2026 World Cup has arrived. The group stage kicks off with two matches from Group A: Mexico vs. South Africa and South Korea vs. Czechia.

          Fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN, with matches available on Fox, FS1, Peacock and Telemundo.

          Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:

          *All times Eastern

          Group A

          • 3 p.m.: Mexico vs. South Africa, Fox, Peacock, Telemundo

          • 10 p.m.: South Korea vs. Czechia, FS1, Peacock, Telemundo

          ESPN studio show schedule

          • 9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2

          • 11 a.m.: Equipo F, ESPN Deportes

          • 12 p.m.: ESPN Enfocados, ESPN Deportes

          • 1 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 2 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 3 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes

          • 4 p.m.: ESPN Enfocados, ESPN Deportes

          • 5 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 5 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+

          • 5 p.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2

          • 6 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 7 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 11 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 12 a.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 1 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes