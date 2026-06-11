2026 World Cup June 11 schedule: Soccer games today

The 2026 World Cup has arrived. The group stage kicks off with two matches from Group A: Mexico vs. South Africa and South Korea vs. Czechia.
Fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN, with matches available on Fox, FS1, Peacock and Telemundo.
Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:
*All times Eastern
Group A
3 p.m.: Mexico vs. South Africa, Fox, Peacock, Telemundo
10 p.m.: South Korea vs. Czechia, FS1, Peacock, Telemundo
ESPN studio show schedule
9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2
11 a.m.: Equipo F, ESPN Deportes
12 p.m.: ESPN Enfocados, ESPN Deportes
1 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
2 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
3 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes
4 p.m.: ESPN Enfocados, ESPN Deportes
5 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
5 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+
5 p.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2
6 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
7 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
11 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
12 a.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
1 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes