2026 World Cup June 12 schedule: Soccer games today

The United States men's national team is in action today, taking on Paraguay in Group D.
Fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN, with matches available on Fox, FS1, Peacock and Telemundo.
Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:
*All times Eastern
Group B
Canada vs. Bosnia and Herzegovina (Toronto), 3 p.m.
Group D
United States vs. Paraguay (Inglewood, Calif.), 9 p.m.
ESPN studio show schedule
9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2
2 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
3 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes
5 p.m.: ESPN Enfocados, ESPN Deportes
6 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes
7 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
7 p.m.: Fútbol Americas, ESPN+
7 p.m.: Fútbol Americas, ESPN2
8 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
11 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
11 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+
11 p.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2
12 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
1 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes