2026 World Cup June 13 schedule: Soccer games today

Brazil vs. Morocco is among the games scheduled for Saturday's World Cup slate.
Matches are available on Fox, FS1, Peacock and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.
Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:
*All times Eastern
Group B
3 p.m.: Qatar vs. Switzerland (Santa Clara, Calif.)
Group C
6 p.m.: Brazil vs. Morocco (East Rutherford, New Jersey)
9 p.m.: Haiti vs. Scotland (Foxborough, Mass.)
Group D
12 a.m.: Australia vs. Türkiye (Vancouver, Canada)
ESPN studio show schedule
9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2
2 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
6 p.m.: ESPN Enfocados, ESPN Deportes
7 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes
11 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
11 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+
12 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
1 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes