2026 World Cup June 14 schedule: Soccer games today

Germany takes on Curaçao as Group E begins play.
Matches are available on Fox, FS1, Peacock and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.
Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:
*All times Eastern
Group E
1 p.m.: Germany vs. Curaçao (Houston)
Group F
4 p.m.: Netherlands vs. Japan (Arlington, Texas)
Group E
7 p.m.: Ivory Coast vs. Ecuador (Philadelphia)
Group F
10 p.m.: Sweden vs. Tunisia (Guadalupe, Mexico)
ESPN studio show schedule
9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2
12 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes
5 p.m.: ESPN Enfocados, ESPN Deportes
6 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
7 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes
9 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
9 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+
10 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
11 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
12 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
1 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes