2026 World Cup June 15 schedule: Soccer games today

Spain takes the pitch this afternoon vs. Cape Verde.
Matches are available on Fox, FS1, Peacock and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.
Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:
*All times Eastern
Group H
Noon: Spain vs. Cape Verde (Atlanta)
Group G
3 p.m.: Belgium vs. Egypt (Seattle)
Group H
6 p.m.: Saudi Arabia vs. Uruguay (Miami Gardens, Fla.)
Group G
9 p.m.: Iran vs. New Zealand (Inglewood, Calif.)
ESPN studio show schedule
9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2
11 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
12 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
1 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
2 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
3 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes
5 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
6 p.m.: ESPN Enfocados, ESPN Deportes
7 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes
8 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
9 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
11 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+
1 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
2 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes