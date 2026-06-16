          2026 World Cup June 16 schedule: Soccer games today

          Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images
          • ESPN
          Jun 16, 2026, 02:21 PM

          Kylian Mbappé looks to lead France past Senegal in Group I.

          Matches are available on Fox, FS1, Peacock and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.

          Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:

          *All times Eastern

          Group I

          • 3 p.m.: France vs. Senegal (East Rutherford, N.J.)

          • 6 p.m.: Iraq vs. Norway (Foxborough, Mass.)

          Group J

          • 9 p.m.: Argentina vs. Algeria (Kansas City, Mo.)

          • 12 a.m.: Austria vs. Jordan (Santa Clara, Calif.)

          ESPN studio show schedule

          • 9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2

          • 2 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 3 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes

          • 5 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 6 p.m.: ESPN Enfocados, ESPN Deportes

          • 7 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes

          • 8 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 11 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 11 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+

          • 12 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 1 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 2 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes