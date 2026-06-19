          Premier League fixtures schedule 2026-27 in full

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          Key fixtures in the 2026/27 Premier League season (1:12)

          • ESPN
          Jun 19, 2026, 09:00 AM

          Check out the full fixture list for the 2026-27 Premier League season.

          Kickoff times are only confirmed for August.

          All other fixtures are subject to change for television coverage and European competition.

          Aug. 21, 2026

          Arsenal v Coventry City 8 p.m. UK / 3 p.m. ET

          Aug. 22, 2026

          Brentford v Tottenham Hotspur 5.30 p.m. UK / 12.30 p.m. ET
          Everton v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Hull City v Manchester United 12.30 a.m. UK / 7.30 a.m. ET
          Ipswich Town v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Nottingham Forest v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Aug. 23, 2026

          Brighton and Hove Albion v Aston Villa 2.00 p.m. UK / 9.00 a.m. ET
          Manchester City v Bournemouth 2.00 p.m. UK / 9.00 a.m. ET
          Newcastle United v Liverpool 4.30 p.m. UK / 11.30 a.m. ET

          Aug. 24, 2026

          Fulham v Chelsea 8 p.m. UK / 3 p.m. ET

          Aug. 29, 2026

          Bournemouth v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Aston Villa v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Chelsea v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Coventry City v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Crystal Palace v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Leeds United v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Liverpool v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester United v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Sunderland v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Tottenham Hotspur v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Sep. 05, 2026

          Arsenal v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brentford v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brighton and Hove Albion v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Everton v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Fulham v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Hull City v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Ipswich Town v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester City v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Newcastle United v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Nottingham Forest v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Sep. 12, 2026

          Bournemouth v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Aston Villa v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Chelsea v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Coventry City v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Crystal Palace v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Leeds United v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Liverpool v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester United v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Sunderland v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Tottenham Hotspur v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Sep. 19, 2026

          Bournemouth v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brentford v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brighton and Hove Albion v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Everton v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Fulham v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Leeds United v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester City v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Newcastle United v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Nottingham Forest v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Tottenham Hotspur v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Oct. 10, 2026

          Arsenal v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Aston Villa v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Chelsea v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Coventry City v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Crystal Palace v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Hull City v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Ipswich Town v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Liverpool v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester United v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Sunderland v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Oct. 17, 2026

          Bournemouth v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brentford v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brighton and Hove Albion v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Everton v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Fulham v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Leeds United v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester City v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Newcastle United v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Nottingham Forest v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Tottenham Hotspur v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Oct. 24, 2026

          Chelsea v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Coventry City v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Crystal Palace v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Hull City v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Ipswich Town v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Liverpool v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester United v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Sunderland v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Oct. 31, 2026

          Bournemouth v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Aston Villa v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brentford v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Chelsea v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Coventry City v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Hull City v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Liverpool v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester City v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Newcastle United v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Tottenham Hotspur v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Nov. 07, 2026

          Arsenal v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brighton and Hove Albion v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Crystal Palace v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Everton v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Fulham v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Ipswich Town v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Leeds United v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester United v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Nottingham Forest v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Sunderland v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Nov. 21, 2026

          Bournemouth v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Aston Villa v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brentford v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Chelsea v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Coventry City v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Hull City v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Liverpool v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester City v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Newcastle United v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Tottenham Hotspur v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Nov. 28, 2026

          Arsenal v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brighton and Hove Albion v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Crystal Palace v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Everton v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Fulham v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Ipswich Town v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Leeds United v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester United v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Nottingham Forest v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Sunderland v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Dec. 02, 2026

          Bournemouth v Brighton and Hove Albion 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Aston Villa v Everton 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Brentford v Arsenal 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Chelsea v Crystal Palace 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Coventry City v Ipswich Town 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Hull City v Nottingham Forest 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Liverpool v Sunderland 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Manchester City v Leeds United 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Newcastle United v Manchester United 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Tottenham Hotspur v Fulham 8 p.m. UK / 3 p.m. ET

          Dec. 05, 2026

          Bournemouth v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Aston Villa v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brentford v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Chelsea v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Everton v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Leeds United v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester United v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Newcastle United v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Nottingham Forest v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Tottenham Hotspur v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Dec. 12, 2026

          Arsenal v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brighton and Hove Albion v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Coventry City v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Crystal Palace v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Fulham v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Hull City v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Ipswich Town v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Liverpool v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester City v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Sunderland v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Dec. 19, 2026

          Bournemouth v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Arsenal v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brentford v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brighton and Hove Albion v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Chelsea v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Leeds United v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Liverpool v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester City v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Nottingham Forest v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Sunderland v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Dec. 26, 2026

          Aston Villa v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Coventry City v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Crystal Palace v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Everton v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Fulham v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Hull City v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Ipswich Town v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester United v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Newcastle United v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Tottenham Hotspur v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Dec. 30, 2026

          Aston Villa v Liverpool 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Coventry City v Brentford 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Crystal Palace v Bournemouth 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Everton v Manchester City 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Fulham v Arsenal 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Hull City v Leeds United 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Ipswich Town v Chelsea 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Manchester United v Sunderland 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Newcastle United v Nottingham Forest 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Tottenham Hotspur v Brighton and Hove Albion 8 p.m. UK / 3 p.m. ET

          Jan. 02, 2027

          Bournemouth v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Arsenal v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brentford v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brighton and Hove Albion v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Chelsea v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Leeds United v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Liverpool v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester City v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Nottingham Forest v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Sunderland v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Jan. 06, 2027

          Arsenal v Brentford 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Brighton and Hove Albion v Bournemouth 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Crystal Palace v Chelsea 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Everton v Aston Villa 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Fulham v Tottenham Hotspur 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Ipswich Town v Coventry City 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Leeds United v Manchester City 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Manchester United v Newcastle United 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Nottingham Forest v Hull City 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Sunderland v Liverpool 8 p.m. UK / 3 p.m. ET

          Jan. 16, 2027

          Bournemouth v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Aston Villa v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brentford v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Chelsea v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Coventry City v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Hull City v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Liverpool v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester City v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Newcastle United v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Tottenham Hotspur v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Jan. 23, 2027

          Arsenal v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brighton and Hove Albion v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Crystal Palace v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Everton v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Fulham v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Ipswich Town v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Leeds United v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester United v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Nottingham Forest v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Sunderland v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Jan. 30, 2027

          Bournemouth v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Aston Villa v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brentford v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Chelsea v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Coventry City v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Hull City v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Liverpool v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester City v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Newcastle United v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Tottenham Hotspur v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Feb. 06, 2027

          Arsenal v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brighton and Hove Albion v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Crystal Palace v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Everton v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Fulham v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Ipswich Town v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Leeds United v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester United v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Nottingham Forest v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Sunderland v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Feb. 10, 2027

          Aston Villa v Bournemouth 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Coventry City v Liverpool 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Crystal Palace v Brentford 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Everton v Leeds United 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Fulham v Nottingham Forest 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Hull City v Sunderland 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Ipswich Town v Arsenal 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Manchester United v Brighton and Hove Albion 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Newcastle United v Chelsea 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Tottenham Hotspur v Manchester City 8 p.m. UK / 3 p.m. ET

          Feb. 20, 2027

          Bournemouth v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Arsenal v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brentford v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brighton and Hove Albion v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Chelsea v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Leeds United v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Liverpool v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester City v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Nottingham Forest v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Sunderland v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Feb. 27, 2027

          Aston Villa v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Coventry City v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Crystal Palace v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Everton v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Fulham v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Hull City v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Ipswich Town v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester United v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Newcastle United v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Tottenham Hotspur v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Mar. 03, 2027

          Bournemouth v Tottenham Hotspur 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Arsenal v Crystal Palace 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Brentford v Ipswich Town 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Brighton and Hove Albion v Fulham 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Chelsea v Coventry City 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Leeds United v Hull City 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Liverpool v Aston Villa 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Manchester City v Everton 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Nottingham Forest v Newcastle United 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
          Sunderland v Manchester United 8 p.m. UK / 3 p.m. ET

          Mar. 13, 2027

          Bournemouth v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Aston Villa v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Chelsea v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Coventry City v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Crystal Palace v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Leeds United v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Liverpool v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester United v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Sunderland v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Tottenham Hotspur v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Mar. 20, 2027

          Arsenal v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brentford v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brighton and Hove Albion v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Everton v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Fulham v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Hull City v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Ipswich Town v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester City v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Newcastle United v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Nottingham Forest v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Apr. 10, 2027

          Bournemouth v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Aston Villa v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Chelsea v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Coventry City v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Crystal Palace v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Leeds United v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Liverpool v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester United v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Sunderland v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Tottenham Hotspur v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Apr. 17, 2027

          Arsenal v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brentford v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brighton and Hove Albion v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Everton v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Fulham v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Hull City v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Ipswich Town v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester City v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Newcastle United v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Nottingham Forest v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          Apr. 24, 2027

          Bournemouth v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Aston Villa v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brentford v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Chelsea v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Everton v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Leeds United v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester United v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Newcastle United v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Nottingham Forest v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Tottenham Hotspur v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          May. 01, 2027

          Arsenal v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brighton and Hove Albion v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Coventry City v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Crystal Palace v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Fulham v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Hull City v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Ipswich Town v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Liverpool v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester City v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Sunderland v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          May. 08, 2027

          Bournemouth v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brentford v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brighton and Hove Albion v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Everton v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Fulham v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Leeds United v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester City v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Newcastle United v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Nottingham Forest v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Tottenham Hotspur v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          May. 15, 2027

          Arsenal v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Aston Villa v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Chelsea v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Coventry City v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Crystal Palace v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Hull City v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Ipswich Town v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Liverpool v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester United v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Sunderland v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          May. 23, 2027

          Bournemouth v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brentford v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Brighton and Hove Albion v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Everton v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Fulham v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Leeds United v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Manchester City v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Newcastle United v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Nottingham Forest v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
          Tottenham Hotspur v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET

          May. 30, 2027

          Arsenal v Brighton and Hove Albion 4 p.m. UK / 11.00 a.m. ET
          Aston Villa v Tottenham Hotspur 4 p.m. UK / 11.00 a.m. ET
          Chelsea v Brentford 4 p.m. UK / 11.00 a.m. ET
          Coventry City v Nottingham Forest 4 p.m. UK / 11.00 a.m. ET
          Crystal Palace v Leeds United 4 p.m. UK / 11.00 a.m. ET
          Hull City v Newcastle United 4 p.m. UK / 11.00 a.m. ET
          Ipswich Town v Everton 4 p.m. UK / 11.00 a.m. ET
          Liverpool v Bournemouth 4 p.m. UK / 11.00 a.m. ET
          Manchester United v Fulham 4 p.m. UK / 11.00 a.m. ET
          Sunderland v Manchester City 4 p.m. UK / 11.00 a.m. ET