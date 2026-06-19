Premier League fixtures schedule 2026-27 in full

Check out the full fixture list for the 2026-27 Premier League season.
Kickoff times are only confirmed for August.
All other fixtures are subject to change for television coverage and European competition.
Aug. 21, 2026
Arsenal v Coventry City 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Aug. 22, 2026
Brentford v Tottenham Hotspur 5.30 p.m. UK / 12.30 p.m. ET
Everton v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Hull City v Manchester United 12.30 a.m. UK / 7.30 a.m. ET
Ipswich Town v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Nottingham Forest v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Aug. 23, 2026
Brighton and Hove Albion v Aston Villa 2.00 p.m. UK / 9.00 a.m. ET
Manchester City v Bournemouth 2.00 p.m. UK / 9.00 a.m. ET
Newcastle United v Liverpool 4.30 p.m. UK / 11.30 a.m. ET
Aug. 24, 2026
Fulham v Chelsea 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Aug. 29, 2026
Bournemouth v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Aston Villa v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Chelsea v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Coventry City v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Crystal Palace v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Leeds United v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Liverpool v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester United v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Sunderland v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Tottenham Hotspur v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Sep. 05, 2026
Arsenal v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brentford v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brighton and Hove Albion v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Everton v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Fulham v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Hull City v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Ipswich Town v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester City v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Newcastle United v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Nottingham Forest v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Sep. 12, 2026
Bournemouth v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Aston Villa v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Chelsea v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Coventry City v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Crystal Palace v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Leeds United v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Liverpool v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester United v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Sunderland v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Tottenham Hotspur v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Sep. 19, 2026
Bournemouth v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brentford v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brighton and Hove Albion v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Everton v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Fulham v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Leeds United v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester City v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Newcastle United v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Nottingham Forest v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Tottenham Hotspur v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Oct. 10, 2026
Arsenal v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Aston Villa v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Chelsea v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Coventry City v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Crystal Palace v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Hull City v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Ipswich Town v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Liverpool v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester United v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Sunderland v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Oct. 17, 2026
Bournemouth v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brentford v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brighton and Hove Albion v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Everton v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Fulham v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Leeds United v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester City v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Newcastle United v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Nottingham Forest v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Tottenham Hotspur v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Oct. 24, 2026
Chelsea v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Coventry City v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Crystal Palace v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Hull City v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Ipswich Town v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Liverpool v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester United v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Sunderland v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Oct. 31, 2026
Bournemouth v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Aston Villa v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brentford v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Chelsea v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Coventry City v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Hull City v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Liverpool v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester City v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Newcastle United v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Tottenham Hotspur v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Nov. 07, 2026
Arsenal v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brighton and Hove Albion v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Crystal Palace v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Everton v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Fulham v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Ipswich Town v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Leeds United v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester United v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Nottingham Forest v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Sunderland v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Nov. 21, 2026
Bournemouth v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Aston Villa v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brentford v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Chelsea v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Coventry City v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Hull City v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Liverpool v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester City v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Newcastle United v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Tottenham Hotspur v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Nov. 28, 2026
Arsenal v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brighton and Hove Albion v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Crystal Palace v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Everton v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Fulham v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Ipswich Town v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Leeds United v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester United v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Nottingham Forest v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Sunderland v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Dec. 02, 2026
Bournemouth v Brighton and Hove Albion 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Aston Villa v Everton 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Brentford v Arsenal 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Chelsea v Crystal Palace 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Coventry City v Ipswich Town 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Hull City v Nottingham Forest 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Liverpool v Sunderland 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Manchester City v Leeds United 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Newcastle United v Manchester United 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Tottenham Hotspur v Fulham 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Dec. 05, 2026
Bournemouth v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Aston Villa v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brentford v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Chelsea v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Everton v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Leeds United v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester United v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Newcastle United v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Nottingham Forest v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Tottenham Hotspur v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Dec. 12, 2026
Arsenal v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brighton and Hove Albion v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Coventry City v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Crystal Palace v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Fulham v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Hull City v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Ipswich Town v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Liverpool v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester City v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Sunderland v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Dec. 19, 2026
Bournemouth v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Arsenal v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brentford v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brighton and Hove Albion v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Chelsea v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Leeds United v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Liverpool v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester City v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Nottingham Forest v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Sunderland v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Dec. 26, 2026
Aston Villa v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Coventry City v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Crystal Palace v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Everton v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Fulham v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Hull City v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Ipswich Town v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester United v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Newcastle United v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Tottenham Hotspur v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Dec. 30, 2026
Aston Villa v Liverpool 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Coventry City v Brentford 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Crystal Palace v Bournemouth 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Everton v Manchester City 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Fulham v Arsenal 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Hull City v Leeds United 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Ipswich Town v Chelsea 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Manchester United v Sunderland 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Newcastle United v Nottingham Forest 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Tottenham Hotspur v Brighton and Hove Albion 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Jan. 02, 2027
Bournemouth v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Arsenal v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brentford v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brighton and Hove Albion v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Chelsea v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Leeds United v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Liverpool v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester City v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Nottingham Forest v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Sunderland v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Jan. 06, 2027
Arsenal v Brentford 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Brighton and Hove Albion v Bournemouth 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Crystal Palace v Chelsea 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Everton v Aston Villa 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Fulham v Tottenham Hotspur 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Ipswich Town v Coventry City 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Leeds United v Manchester City 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Manchester United v Newcastle United 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Nottingham Forest v Hull City 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Sunderland v Liverpool 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Jan. 16, 2027
Bournemouth v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Aston Villa v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brentford v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Chelsea v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Coventry City v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Hull City v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Liverpool v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester City v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Newcastle United v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Tottenham Hotspur v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Jan. 23, 2027
Arsenal v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brighton and Hove Albion v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Crystal Palace v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Everton v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Fulham v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Ipswich Town v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Leeds United v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester United v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Nottingham Forest v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Sunderland v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Jan. 30, 2027
Bournemouth v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Aston Villa v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brentford v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Chelsea v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Coventry City v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Hull City v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Liverpool v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester City v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Newcastle United v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Tottenham Hotspur v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Feb. 06, 2027
Arsenal v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brighton and Hove Albion v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Crystal Palace v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Everton v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Fulham v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Ipswich Town v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Leeds United v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester United v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Nottingham Forest v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Sunderland v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Feb. 10, 2027
Aston Villa v Bournemouth 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Coventry City v Liverpool 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Crystal Palace v Brentford 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Everton v Leeds United 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Fulham v Nottingham Forest 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Hull City v Sunderland 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Ipswich Town v Arsenal 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Manchester United v Brighton and Hove Albion 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Newcastle United v Chelsea 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Tottenham Hotspur v Manchester City 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Feb. 20, 2027
Bournemouth v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Arsenal v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brentford v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brighton and Hove Albion v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Chelsea v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Leeds United v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Liverpool v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester City v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Nottingham Forest v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Sunderland v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Feb. 27, 2027
Aston Villa v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Coventry City v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Crystal Palace v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Everton v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Fulham v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Hull City v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Ipswich Town v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester United v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Newcastle United v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Tottenham Hotspur v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Mar. 03, 2027
Bournemouth v Tottenham Hotspur 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Arsenal v Crystal Palace 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Brentford v Ipswich Town 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Brighton and Hove Albion v Fulham 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Chelsea v Coventry City 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Leeds United v Hull City 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Liverpool v Aston Villa 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Manchester City v Everton 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Nottingham Forest v Newcastle United 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Sunderland v Manchester United 8 p.m. UK / 3 p.m. ET
Mar. 13, 2027
Bournemouth v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Aston Villa v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Chelsea v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Coventry City v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Crystal Palace v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Leeds United v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Liverpool v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester United v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Sunderland v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Tottenham Hotspur v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Mar. 20, 2027
Arsenal v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brentford v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brighton and Hove Albion v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Everton v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Fulham v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Hull City v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Ipswich Town v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester City v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Newcastle United v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Nottingham Forest v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Apr. 10, 2027
Bournemouth v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Aston Villa v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Chelsea v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Coventry City v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Crystal Palace v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Leeds United v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Liverpool v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester United v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Sunderland v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Tottenham Hotspur v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Apr. 17, 2027
Arsenal v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brentford v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brighton and Hove Albion v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Everton v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Fulham v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Hull City v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Ipswich Town v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester City v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Newcastle United v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Nottingham Forest v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Apr. 24, 2027
Bournemouth v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Aston Villa v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brentford v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Chelsea v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Everton v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Leeds United v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester United v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Newcastle United v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Nottingham Forest v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Tottenham Hotspur v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
May. 01, 2027
Arsenal v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brighton and Hove Albion v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Coventry City v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Crystal Palace v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Fulham v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Hull City v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Ipswich Town v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Liverpool v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester City v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Sunderland v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
May. 08, 2027
Bournemouth v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brentford v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brighton and Hove Albion v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Everton v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Fulham v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Leeds United v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester City v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Newcastle United v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Nottingham Forest v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Tottenham Hotspur v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
May. 15, 2027
Arsenal v Nottingham Forest 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Aston Villa v Newcastle United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Chelsea v Everton 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Coventry City v Tottenham Hotspur 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Crystal Palace v Brighton and Hove Albion 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Hull City v Fulham 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Ipswich Town v Manchester City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Liverpool v Brentford 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester United v Leeds United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Sunderland v Bournemouth 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
May. 23, 2027
Bournemouth v Chelsea 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brentford v Hull City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Brighton and Hove Albion v Liverpool 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Everton v Arsenal 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Fulham v Coventry City 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Leeds United v Sunderland 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Manchester City v Aston Villa 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Newcastle United v Crystal Palace 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Nottingham Forest v Ipswich Town 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
Tottenham Hotspur v Manchester United 3 p.m. UK / 10.00 a.m. ET
May. 30, 2027
Arsenal v Brighton and Hove Albion 4 p.m. UK / 11.00 a.m. ET
Aston Villa v Tottenham Hotspur 4 p.m. UK / 11.00 a.m. ET
Chelsea v Brentford 4 p.m. UK / 11.00 a.m. ET
Coventry City v Nottingham Forest 4 p.m. UK / 11.00 a.m. ET
Crystal Palace v Leeds United 4 p.m. UK / 11.00 a.m. ET
Hull City v Newcastle United 4 p.m. UK / 11.00 a.m. ET
Ipswich Town v Everton 4 p.m. UK / 11.00 a.m. ET
Liverpool v Bournemouth 4 p.m. UK / 11.00 a.m. ET
Manchester United v Fulham 4 p.m. UK / 11.00 a.m. ET
Sunderland v Manchester City 4 p.m. UK / 11.00 a.m. ET