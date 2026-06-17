2026 World Cup June 17 schedule: Soccer games today

Cristiano Ronaldo begins his sixth World Cup campaign as Portugal faces DR Congo in Group K.
Matches are available on Fox, FS1, Peacock and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.
Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:
*All times Eastern
Group K
1 p.m.: Portugal vs. DR Congo (Houston)
Group L
4 p.m.: England vs. Croatia (Arlington, Texas)
7 p.m.: Ghana vs. Panama (Toronto)
Group K
10 p.m.: Uzbekistan vs. Colombia (Mexico City)
ESPN studio show schedule
9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2
11 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
12 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
3 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes
5 p.m.: ESPN Enfocados, ESPN Deportes
6 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
7 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes
8 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
9 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
10 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
12 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
12 a.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+
12 a.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2
1 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes