2026 World Cup June 18 schedule: Soccer games today

Mexico vs. South Korea cap off an action-packed day at the 2026 World Cup.
Matches are available on Fox, FS1, Peacock and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.
Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:
*All times Eastern
Group A
Noon: Czechia vs. South Africa (Atlanta)
Group B
3 p.m.: Switzerland vs. Bosnia and Herzegovina (Inglewood, Calif.)
6 p.m.: Canada vs. Qatar (Vancouver, Canada)
Group A
9 p.m.: Mexico vs. South Korea (Zapopan, Mexico)
ESPN studio show schedule
9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2
11 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
12 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
1 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
2 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
3 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes
5 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
6 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes
7 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
8 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
11 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
11 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+
11 p.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2
12 a.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
1 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
2 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes