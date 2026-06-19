2026 World Cup June 19 schedule: Soccer games today

USA looks for another three points when they face Australia this afternoon.
Matches are available on Fox, FS1, Peacock and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.
Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:
*All times Eastern
Group D
3 p.m.: United States vs. Australia (Seattle)
Group C
6 p.m.: Scotland vs. Morocco (Foxborough, Mass.)
9 p.m.: Brazil vs. Haiti (Philadelphia)
Group D
12 a.m.: Türkiye vs. Paraguay (Santa Clara, Calif.)
ESPN studio show schedule
9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2
1 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
2 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
2 p.m.: Fútbol Americas, ESPN+
2 p.m.: Fútbol Americas, ESPN2
3 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes
4 p.m.: ESPN Enfocados, ESPN Deportes
5 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
5 p.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2
6 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes
7 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
8 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
10 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
11 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
11 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+
12 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
1 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
2 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes