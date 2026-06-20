          2026 World Cup June 20 schedule: Soccer games today

          Scott Gould/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images
          • ESPN
          Jun 20, 2026, 01:03 PM

          Germany and Netherlands are among teams back in action in World Cup games today.

          Matches are available on Fox, FS1, Peacock and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.

          Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:

          *All times Eastern

          Group F

          • 1 p.m.: Netherlands vs. Sweden (Houston)

          Group E

          • 4 p.m.: Germany vs. Ivory Coast (Toronto)

          • 8 p.m.: Ecuador vs. Curaçao (Kansas City, Mo.)

          Group F

          • 12 a.m.: Tunisia vs. Japan (Guadalupe, Mexico)

          ESPN studio show schedule

          • 9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2

          • Noon: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 1 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 2 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 3 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes

          • 5 p.m.: ESPN Enfocados, ESPN Deportes

          • 6 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 7 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes

          • 10 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 10 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+

          • 11 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 12 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 1 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 2 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes