2026 World Cup June 21 schedule: Soccer games today

Can Cape Verde defy the odds and secure another point in Group H?
Matches are available on Fox, FS1, Peacock and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.
Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:
*All times Eastern
Group H
Noon: Spain vs. Saudi Arabia (Atlanta)
Group G
3 p.m.: Belgium vs. Iran (Inglewood, Calif.)
Group H
6 p.m.: Uruguay vs. Cape Verde (Miami Gardens, Fla.)
Group G
9 p.m.: New Zealand vs. Egypt (Vancouver)
ESPN studio show schedule
9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2
11 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
1 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
2 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
3 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes
5 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
6 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes
7 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
8 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
10 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
11 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
11 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+
11 p.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2
12 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
1 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
2 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes