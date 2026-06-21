          2026 World Cup June 21 schedule: Soccer games today

          AP Photo/Dolores Ochoa
          • ESPN
          Jun 21, 2026, 01:32 PM

          Can Cape Verde defy the odds and secure another point in Group H?

          Matches are available on Fox, FS1, Peacock and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.

          Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:

          *All times Eastern

          Group H

          • Noon: Spain vs. Saudi Arabia (Atlanta)

          Group G

          • 3 p.m.: Belgium vs. Iran (Inglewood, Calif.)

          Group H

          • 6 p.m.: Uruguay vs. Cape Verde (Miami Gardens, Fla.)

          Group G

          • 9 p.m.: New Zealand vs. Egypt (Vancouver)

          ESPN studio show schedule

          • 9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2

          • 11 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 1 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 2 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 3 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes

          • 5 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 6 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes

          • 7 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 8 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 10 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 11 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 11 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+

          • 11 p.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2

          • 12 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 1 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 2 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes