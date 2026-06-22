2026 World Cup June 22 schedule: Soccer games today

Lionel Messi needs one goal to become the all-time leader in goals at the World Cup. Can he get it done vs. Austria?
Matches are available on Fox, FS1, Peacock and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.
Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:
*All times Eastern
Group J
1 p.m.: Argentina vs. Austria (Arlington, Texas)
Group I
5 p.m.: France vs. Iraq (Philadelphia)
8 p.m.: Norway vs. Senegal (East Rutherford, N.J.)
Group J
11 p.m.: Jordan vs. Algeria (Santa Clara, Calif.)
ESPN studio show schedule
9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2
12 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
2 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
3 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes
5 p.m.: ESPN Enfocados, ESPN Deportes
6 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes
7 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
9 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
10 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+
1 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
2 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes