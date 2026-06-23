2026 World Cup June 23 schedule: Soccer games today

Cristiano Ronaldo and Portugal look for three points vs. Uzbekistan in Group K.
Matches are available on Fox, FS1, Peacock and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.
Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:
*All times Eastern
Group K
1 p.m.: Portugal vs. Uzbekistan (Houston)
Group L
4 p.m.: England vs. Ghana (Foxborough, Mass.)
7 p.m.: Panama vs. Croatia (Toronto.)
Group K
10 p.m.: Colombia vs. DR Congo (Zapopan, Mexico)
ESPN studio show schedule
9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2
12 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
2 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
3 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes
5 p.m.: ESPN Enfocados, ESPN Deportes
6 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
7 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes
11 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
12 a.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
12 a.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+
12 a.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2
1 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes