2026 World Cup June 24 schedule: Soccer games today

Six games are on the schedule for the World Cup today.
Matches are available on Fox, FS1, Peacock and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.
Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:
*All times Eastern
Group B
3 p.m.: Switzerland vs. Canada (Vancouver, Canada)
3 p.m.: Bosnia and Herzegovina vs. Qatar (Seattle)
Group C
6 p.m.: Scotland vs. Brazil (Miami Gardens, Fla.)
6 p.m.: Morocco vs. Haiti (Atlanta)
Group A
9 p.m.: Czechia vs. Mexico (Mexico City)
9 p.m.: South Africa vs. South Korea (Guadalupe, Mexico)
ESPN studio show schedule
9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2
2 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
3 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes
5 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
6 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes
7 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
8 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
11 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
11 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+
11 p.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2
12 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
1 a.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes