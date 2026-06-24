          2026 World Cup June 24 schedule: Soccer games today

          David Buono/Icon Sportswire
          • ESPN
          Jun 24, 2026, 04:21 PM

          Six games are on the schedule for the World Cup today.

          Matches are available on Fox, FS1, Peacock and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.

          Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:

          *All times Eastern

          Group B

          • 3 p.m.: Switzerland vs. Canada (Vancouver, Canada)

          • 3 p.m.: Bosnia and Herzegovina vs. Qatar (Seattle)

          Group C

          • 6 p.m.: Scotland vs. Brazil (Miami Gardens, Fla.)

          • 6 p.m.: Morocco vs. Haiti (Atlanta)

          Group A

          • 9 p.m.: Czechia vs. Mexico (Mexico City)

          • 9 p.m.: South Africa vs. South Korea (Guadalupe, Mexico)

          ESPN studio show schedule

          • 9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2

          • 2 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 3 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes

          • 5 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 6 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes

          • 7 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 8 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 11 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 11 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+

          • 11 p.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2

          • 12 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 1 a.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes