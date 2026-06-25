EFL Championship fixtures schedule 2026-27 in full

Check out the full fixture list for the 2026-27 EFL Championship season.
Kickoff times are only confirmed for August.
All other fixtures are subject to change for television coverage and European competition.
Aug. 14, 2026
Wolverhampton Wanderers vs. Blackburn Rovers 3 p.m. ET / 8 p.m. UK
Aug. 15, 2026
Bolton Wanderers vs. Preston North End 7.30 a.m. ET / 12.30 p.m. UK
Bristol City vs. Millwall 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Charlton Athletic vs. Derby County 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Middlesbrough vs. Lincoln City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Norwich City vs. West Bromwich Albion 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Portsmouth vs. Queens Park Rangers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Sheffield United vs. Birmingham City 12.30 p.m. ET / 5.30 p.m. UK
Stoke City vs. Swansea City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Aug. 16, 2026
Burnley vs. West Ham United 11 a.m. ET / 4 p.m. UK
Watford vs. Southampton 8.30 a.m. ET / 1.30 p.m. UK
Aug. 17, 2026
Cardiff City vs. Wrexham 3 p.m. ET / 8 p.m. UK
Aug. 22, 2026
Birmingham City vs. Bristol City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Blackburn Rovers vs. Middlesbrough 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Derby County vs. Cardiff City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Lincoln City vs. Portsmouth 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Millwall vs. Norwich City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Preston North End vs. Wolverhampton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Queens Park Rangers vs. Bolton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Southampton vs. Stoke City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Swansea City vs. Sheffield United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Bromwich Albion vs. Burnley 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Ham United vs. Charlton Athletic 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wrexham vs. Watford 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Aug. 29, 2026
Blackburn Rovers vs. Queens Park Rangers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bolton Wanderers vs. Lincoln City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bristol City vs. Portsmouth 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Cardiff City vs. Sheffield United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Charlton Athletic vs. Preston North End 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Derby County vs. Swansea City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Middlesbrough vs. West Bromwich Albion 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Norwich City vs. Burnley 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Southampton vs. Millwall 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Watford vs. West Ham United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wolverhampton Wanderers vs. Stoke City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wrexham vs. Birmingham City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Sep. 01, 2026
Birmingham City vs. Southampton 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Lincoln City vs. Blackburn Rovers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Portsmouth vs. Derby County 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Preston North End vs. Bristol City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Sheffield United vs. Bolton Wanderers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Stoke City vs. Norwich City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Swansea City vs. Watford 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
West Ham United vs. Wolverhampton Wanderers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Sep. 02, 2026
Burnley vs. Middlesbrough 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Millwall vs. Wrexham 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Queens Park Rangers vs. Cardiff City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
West Bromwich Albion vs. Charlton Athletic 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Sep. 05, 2026
Birmingham City vs. Wolverhampton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Burnley vs. Bristol City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Lincoln City vs. Southampton 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Millwall vs. Bolton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Portsmouth vs. Cardiff City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Preston North End vs. Blackburn Rovers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Queens Park Rangers vs. Middlesbrough 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Sheffield United vs. Norwich City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Stoke City vs. Charlton Athletic 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Swansea City vs. Wrexham 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Bromwich Albion vs. Watford 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Ham United vs. Derby County 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Sep. 08, 2026
Blackburn Rovers vs. Sheffield United 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Bolton Wanderers vs. West Ham United 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Bristol City vs. Lincoln City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Cardiff City vs. Stoke City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Middlesbrough vs. Millwall 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Southampton vs. Swansea City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Watford vs. Preston North End 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Wolverhampton Wanderers vs. Portsmouth 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Sep. 09, 2026
Charlton Athletic vs. Queens Park Rangers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Derby County vs. West Bromwich Albion 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Norwich City vs. Birmingham City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Wrexham vs. Burnley 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Sep. 12, 2026
Blackburn Rovers vs. Millwall 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bolton Wanderers vs. Cardiff City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Charlton Athletic vs. Portsmouth 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Derby County vs. Birmingham City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Middlesbrough vs. Norwich City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Preston North End vs. Lincoln City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Sheffield United vs. Wolverhampton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Southampton vs. Bristol City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Swansea City vs. Burnley 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Watford vs. Stoke City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Bromwich Albion vs. Queens Park Rangers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Ham United vs. Wrexham 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Sep. 19, 2026
Birmingham City vs. Middlesbrough 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bristol City vs. Watford 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Burnley vs. Derby County 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Cardiff City vs. Charlton Athletic 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Lincoln City vs. Swansea City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Millwall vs. West Ham United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Norwich City vs. Bolton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Portsmouth vs. Blackburn Rovers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Queens Park Rangers vs. Preston North End 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Stoke City vs. Sheffield United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wolverhampton Wanderers vs. West Bromwich Albion 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wrexham vs. Southampton 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Oct. 10, 2026
Blackburn Rovers vs. Cardiff City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bolton Wanderers vs. Stoke City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Charlton Athletic vs. Bristol City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Derby County vs. Wrexham 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Middlesbrough vs. Wolverhampton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Preston North End vs. Millwall 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Sheffield United vs. Lincoln City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Southampton vs. Portsmouth 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Swansea City vs. Norwich City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Watford vs. Burnley 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Bromwich Albion vs. Birmingham City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Ham United vs. Queens Park Rangers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Oct. 13, 2026
Birmingham City vs. Preston North End 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Bristol City vs. Blackburn Rovers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Burnley vs. Charlton Athletic 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Cardiff City vs. Watford 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Millwall vs. Swansea City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Stoke City vs. Middlesbrough 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Wolverhampton Wanderers vs. Bolton Wanderers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Wrexham vs. West Bromwich Albion 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Oct. 14, 2026
Lincoln City vs. West Ham United 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Norwich City vs. Southampton 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Portsmouth vs. Sheffield United 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Queens Park Rangers vs. Derby County 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Oct. 17, 2026
Birmingham City vs. Queens Park Rangers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bristol City vs. Sheffield United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Burnley vs. Wolverhampton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Derby County vs. Stoke City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Middlesbrough vs. Cardiff City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Millwall vs. Lincoln City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Norwich City vs. Portsmouth 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Southampton vs. Bolton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Swansea City vs. West Ham United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Watford vs. Charlton Athletic 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Bromwich Albion vs. Blackburn Rovers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wrexham vs. Preston North End 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Oct. 24, 2026
Blackburn Rovers vs. Wrexham 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bolton Wanderers vs. Middlesbrough 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Cardiff City vs. Birmingham City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Charlton Athletic vs. Norwich City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Lincoln City vs. Burnley 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Portsmouth vs. Millwall 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Preston North End vs. West Bromwich Albion 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Queens Park Rangers vs. Swansea City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Sheffield United vs. Derby County 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Stoke City vs. Bristol City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Ham United vs. Southampton 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wolverhampton Wanderers vs. Watford 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Oct. 31, 2026
Bolton Wanderers vs. Bristol City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Burnley vs. Portsmouth 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Lincoln City vs. Birmingham City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Middlesbrough vs. Charlton Athletic 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Millwall vs. Derby County 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Norwich City vs. Watford 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Sheffield United vs. Wrexham 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Southampton vs. Queens Park Rangers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Stoke City vs. Preston North End 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Swansea City vs. Blackburn Rovers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Ham United vs. West Bromwich Albion 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wolverhampton Wanderers vs. Cardiff City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Nov. 03, 2026
Birmingham City vs. Millwall 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Blackburn Rovers vs. Stoke City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Derby County vs. Norwich City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Portsmouth vs. Swansea City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Preston North End vs. Sheffield United 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Queens Park Rangers vs. Burnley 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Watford vs. Lincoln City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
West Bromwich Albion vs. Southampton 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Nov. 04, 2026
Bristol City vs. Wolverhampton Wanderers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Cardiff City vs. West Ham United 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Charlton Athletic vs. Bolton Wanderers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Wrexham vs. Middlesbrough 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Nov. 07, 2026
Birmingham City vs. Swansea City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Blackburn Rovers vs. West Ham United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bristol City vs. Norwich City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Cardiff City vs. Burnley 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Charlton Athletic vs. Sheffield United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Derby County vs. Bolton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Portsmouth vs. Stoke City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Preston North End vs. Southampton 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Queens Park Rangers vs. Lincoln City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Watford vs. Middlesbrough 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Bromwich Albion vs. Millwall 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wrexham vs. Wolverhampton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Nov. 21, 2026
Bolton Wanderers vs. Portsmouth 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Burnley vs. Blackburn Rovers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Lincoln City vs. Wrexham 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Middlesbrough vs. Bristol City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Millwall vs. Queens Park Rangers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Norwich City vs. Cardiff City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Sheffield United vs. Watford 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Southampton vs. Derby County 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Stoke City vs. Birmingham City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Swansea City vs. West Bromwich Albion 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Ham United vs. Preston North End 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wolverhampton Wanderers vs. Charlton Athletic 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Nov. 24, 2026
Bristol City vs. Wrexham 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Cardiff City vs. Preston North End 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Charlton Athletic vs. Lincoln City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Middlesbrough vs. Swansea City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Norwich City vs. Queens Park Rangers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Portsmouth vs. West Ham United 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Sheffield United vs. Southampton 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Wolverhampton Wanderers vs. Derby County 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Nov. 25, 2026
Bolton Wanderers vs. West Bromwich Albion 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Burnley vs. Birmingham City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Stoke City vs. Millwall 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Watford vs. Blackburn Rovers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Nov. 28, 2026
Birmingham City vs. Bolton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Blackburn Rovers vs. Charlton Athletic 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Derby County vs. Watford 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Lincoln City vs. Wolverhampton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Millwall vs. Burnley 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Preston North End vs. Norwich City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Queens Park Rangers vs. Sheffield United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Southampton vs. Middlesbrough 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Swansea City vs. Cardiff City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Bromwich Albion vs. Bristol City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Ham United vs. Stoke City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wrexham vs. Portsmouth 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Dec. 05, 2026
Bolton Wanderers vs. Blackburn Rovers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bristol City vs. Swansea City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Burnley vs. Preston North End 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Cardiff City vs. Lincoln City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Charlton Athletic vs. Birmingham City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Middlesbrough vs. Derby County 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Norwich City vs. Wrexham 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Portsmouth vs. West Bromwich Albion 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Sheffield United vs. West Ham United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Stoke City vs. Queens Park Rangers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Watford vs. Millwall 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wolverhampton Wanderers vs. Southampton 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Dec. 08, 2026
Birmingham City vs. Watford 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Blackburn Rovers vs. Norwich City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Millwall vs. Sheffield United 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Queens Park Rangers vs. Wolverhampton Wanderers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Swansea City vs. Bolton Wanderers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
West Bromwich Albion vs. Cardiff City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
West Ham United vs. Middlesbrough 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Wrexham vs. Charlton Athletic 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Dec. 09, 2026
Derby County vs. Bristol City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Lincoln City vs. Stoke City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Preston North End vs. Portsmouth 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Southampton vs. Burnley 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Dec. 12, 2026
Blackburn Rovers vs. Derby County 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bolton Wanderers vs. Wrexham 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Cardiff City vs. Southampton 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Charlton Athletic vs. Swansea City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Lincoln City vs. Norwich City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Portsmouth vs. Birmingham City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Preston North End vs. Middlesbrough 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Queens Park Rangers vs. Watford 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Sheffield United vs. Burnley 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Stoke City vs. West Bromwich Albion 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Ham United vs. Bristol City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wolverhampton Wanderers vs. Millwall 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Dec. 19, 2026
Birmingham City vs. West Ham United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bristol City vs. Cardiff City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Burnley vs. Stoke City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Derby County vs. Lincoln City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Middlesbrough vs. Portsmouth 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Millwall vs. Charlton Athletic 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Norwich City vs. Wolverhampton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Southampton vs. Blackburn Rovers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Swansea City vs. Preston North End 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Watford vs. Bolton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Bromwich Albion vs. Sheffield United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wrexham vs. Queens Park Rangers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Dec. 26, 2026
Blackburn Rovers vs. Birmingham City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bolton Wanderers vs. Burnley 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Cardiff City vs. Millwall 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Charlton Athletic vs. Southampton 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Lincoln City vs. West Bromwich Albion 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Portsmouth vs. Watford 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Preston North End vs. Derby County 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Queens Park Rangers vs. Bristol City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Sheffield United vs. Middlesbrough 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Stoke City vs. Wrexham 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Ham United vs. Norwich City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wolverhampton Wanderers vs. Swansea City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Dec. 29, 2026
Birmingham City vs. Cardiff City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Bristol City vs. Stoke City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Burnley vs. Lincoln City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Derby County vs. Sheffield United 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Middlesbrough vs. Bolton Wanderers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Millwall vs. Portsmouth 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Norwich City vs. Charlton Athletic 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Southampton vs. West Ham United 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Swansea City vs. Queens Park Rangers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Watford vs. Wolverhampton Wanderers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
West Bromwich Albion vs. Preston North End 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Wrexham vs. Blackburn Rovers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Jan. 01, 2027
Birmingham City vs. Portsmouth 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bristol City vs. West Ham United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Burnley vs. Sheffield United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Derby County vs. Blackburn Rovers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Middlesbrough vs. Preston North End 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Millwall vs. Wolverhampton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Norwich City vs. Lincoln City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Southampton vs. Cardiff City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Swansea City vs. Charlton Athletic 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Watford vs. Queens Park Rangers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Bromwich Albion vs. Stoke City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wrexham vs. Bolton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Jan. 16, 2027
Blackburn Rovers vs. West Bromwich Albion 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bolton Wanderers vs. Southampton 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Cardiff City vs. Middlesbrough 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Charlton Athletic vs. Watford 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Lincoln City vs. Millwall 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Portsmouth vs. Norwich City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Preston North End vs. Wrexham 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Queens Park Rangers vs. Birmingham City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Sheffield United vs. Bristol City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Stoke City vs. Derby County 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Ham United vs. Swansea City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wolverhampton Wanderers vs. Burnley 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Jan. 23, 2027
Birmingham City vs. Lincoln City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Blackburn Rovers vs. Swansea City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bristol City vs. Bolton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Cardiff City vs. Wolverhampton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Charlton Athletic vs. Middlesbrough 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Derby County vs. Millwall 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Portsmouth vs. Burnley 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Preston North End vs. Stoke City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Queens Park Rangers vs. Southampton 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Watford vs. Norwich City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Bromwich Albion vs. West Ham United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wrexham vs. Sheffield United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Jan. 26, 2027
Bolton Wanderers vs. Charlton Athletic 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Burnley vs. Queens Park Rangers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Lincoln City vs. Watford 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Millwall vs. Birmingham City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Norwich City vs. Derby County 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Sheffield United vs. Preston North End 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Southampton vs. West Bromwich Albion 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Stoke City vs. Blackburn Rovers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Jan. 27, 2027
Middlesbrough vs. Wrexham 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Swansea City vs. Portsmouth 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
West Ham United vs. Cardiff City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Wolverhampton Wanderers vs. Bristol City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Jan. 30, 2027
Bolton Wanderers vs. Derby County 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Burnley vs. Cardiff City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Lincoln City vs. Queens Park Rangers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Middlesbrough vs. Watford 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Millwall vs. West Bromwich Albion 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Norwich City vs. Bristol City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Sheffield United vs. Charlton Athletic 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Southampton vs. Preston North End 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Stoke City vs. Portsmouth 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Swansea City vs. Birmingham City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Ham United vs. Blackburn Rovers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wolverhampton Wanderers vs. Wrexham 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Feb. 06, 2027
Birmingham City vs. Stoke City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Blackburn Rovers vs. Burnley 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bristol City vs. Middlesbrough 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Cardiff City vs. Norwich City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Charlton Athletic vs. Wolverhampton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Derby County vs. Southampton 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Portsmouth vs. Bolton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Preston North End vs. West Ham United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Queens Park Rangers vs. Millwall 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Watford vs. Sheffield United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Bromwich Albion vs. Swansea City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wrexham vs. Lincoln City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Feb. 13, 2027
Birmingham City vs. Derby County 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bristol City vs. Southampton 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Burnley vs. Swansea City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Cardiff City vs. Bolton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Lincoln City vs. Preston North End 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Millwall vs. Blackburn Rovers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Norwich City vs. Middlesbrough 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Portsmouth vs. Charlton Athletic 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Queens Park Rangers vs. West Bromwich Albion 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Stoke City vs. Watford 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wolverhampton Wanderers vs. Sheffield United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wrexham vs. West Ham United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Feb. 16, 2027
Blackburn Rovers vs. Bristol City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Charlton Athletic vs. Burnley 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Derby County vs. Queens Park Rangers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Preston North End vs. Birmingham City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Sheffield United vs. Portsmouth 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Watford vs. Cardiff City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
West Bromwich Albion vs. Wrexham 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
West Ham United vs. Lincoln City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Feb. 17, 2027
Bolton Wanderers vs. Wolverhampton Wanderers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Middlesbrough vs. Stoke City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Southampton vs. Norwich City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Swansea City vs. Millwall 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Feb. 20, 2027
Blackburn Rovers vs. Portsmouth 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bolton Wanderers vs. Norwich City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Charlton Athletic vs. Cardiff City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Derby County vs. Burnley 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Middlesbrough vs. Birmingham City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Preston North End vs. Queens Park Rangers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Sheffield United vs. Stoke City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Southampton vs. Wrexham 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Swansea City vs. Lincoln City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Watford vs. Bristol City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Bromwich Albion vs. Wolverhampton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Ham United vs. Millwall 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Feb. 27, 2027
Birmingham City vs. West Bromwich Albion 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bristol City vs. Charlton Athletic 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Burnley vs. Watford 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Cardiff City vs. Blackburn Rovers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Lincoln City vs. Sheffield United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Millwall vs. Preston North End 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Norwich City vs. Swansea City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Portsmouth vs. Southampton 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Queens Park Rangers vs. West Ham United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Stoke City vs. Bolton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wolverhampton Wanderers vs. Middlesbrough 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wrexham vs. Derby County 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Mar. 02, 2027
Bolton Wanderers vs. Queens Park Rangers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Bristol City vs. Birmingham City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Burnley vs. West Bromwich Albion 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Cardiff City vs. Derby County 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Charlton Athletic vs. West Ham United 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Middlesbrough vs. Blackburn Rovers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Norwich City vs. Millwall 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Watford vs. Wrexham 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Mar. 03, 2027
Portsmouth vs. Lincoln City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Sheffield United vs. Swansea City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Stoke City vs. Southampton 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Wolverhampton Wanderers vs. Preston North End 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Mar. 06, 2027
Birmingham City vs. Sheffield United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Blackburn Rovers vs. Wolverhampton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Derby County vs. Charlton Athletic 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Lincoln City vs. Middlesbrough 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Millwall vs. Bristol City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Preston North End vs. Bolton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Queens Park Rangers vs. Portsmouth 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Southampton vs. Watford 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Swansea City vs. Stoke City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Bromwich Albion vs. Norwich City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Ham United vs. Burnley 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wrexham vs. Cardiff City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Mar. 13, 2027
Bolton Wanderers vs. Birmingham City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bristol City vs. West Bromwich Albion 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Burnley vs. Millwall 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Cardiff City vs. Swansea City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Charlton Athletic vs. Blackburn Rovers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Middlesbrough vs. Southampton 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Norwich City vs. Preston North End 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Portsmouth vs. Wrexham 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Sheffield United vs. Queens Park Rangers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Stoke City vs. West Ham United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Watford vs. Derby County 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wolverhampton Wanderers vs. Lincoln City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Mar. 16, 2027
Derby County vs. Middlesbrough 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Lincoln City vs. Cardiff City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Preston North End vs. Burnley 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Queens Park Rangers vs. Stoke City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Southampton vs. Wolverhampton Wanderers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Swansea City vs. Bristol City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
West Bromwich Albion vs. Portsmouth 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Wrexham vs. Norwich City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Mar. 17, 2027
Birmingham City vs. Charlton Athletic 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Blackburn Rovers vs. Bolton Wanderers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Millwall vs. Watford 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
West Ham United vs. Sheffield United 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Mar. 20, 2027
Birmingham City vs. Blackburn Rovers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bristol City vs. Queens Park Rangers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Burnley vs. Bolton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Derby County vs. Preston North End 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Middlesbrough vs. Sheffield United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Millwall vs. Cardiff City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Norwich City vs. West Ham United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Southampton vs. Charlton Athletic 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Swansea City vs. Wolverhampton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Watford vs. Portsmouth 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Bromwich Albion vs. Lincoln City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wrexham vs. Stoke City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Apr. 03, 2027
Blackburn Rovers vs. Southampton 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bolton Wanderers vs. Watford 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Cardiff City vs. Bristol City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Charlton Athletic vs. Millwall 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Lincoln City vs. Derby County 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Portsmouth vs. Middlesbrough 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Preston North End vs. Swansea City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Queens Park Rangers vs. Wrexham 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Sheffield United vs. West Bromwich Albion 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Stoke City vs. Burnley 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Ham United vs. Birmingham City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wolverhampton Wanderers vs. Norwich City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Apr. 06, 2027
Burnley vs. Wrexham 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Lincoln City vs. Bristol City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Millwall vs. Middlesbrough 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Portsmouth vs. Wolverhampton Wanderers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Queens Park Rangers vs. Charlton Athletic 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Stoke City vs. Cardiff City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Swansea City vs. Southampton 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
West Ham United vs. Bolton Wanderers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Apr. 07, 2027
Birmingham City vs. Norwich City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Preston North End vs. Watford 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Sheffield United vs. Blackburn Rovers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
West Bromwich Albion vs. Derby County 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Apr. 10, 2027
Blackburn Rovers vs. Preston North End 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bolton Wanderers vs. Millwall 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bristol City vs. Burnley 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Cardiff City vs. Portsmouth 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Charlton Athletic vs. Stoke City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Derby County vs. West Ham United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Middlesbrough vs. Queens Park Rangers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Norwich City vs. Sheffield United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Southampton vs. Lincoln City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Watford vs. West Bromwich Albion 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wolverhampton Wanderers vs. Birmingham City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wrexham vs. Swansea City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Apr. 17, 2027
Birmingham City vs. Wrexham 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Burnley vs. Norwich City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Lincoln City vs. Bolton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Millwall vs. Southampton 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Portsmouth vs. Bristol City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Preston North End vs. Charlton Athletic 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Queens Park Rangers vs. Blackburn Rovers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Sheffield United vs. Cardiff City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Stoke City vs. Wolverhampton Wanderers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Swansea City vs. Derby County 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Bromwich Albion vs. Middlesbrough 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
West Ham United vs. Watford 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Apr. 20, 2027
Bolton Wanderers vs. Sheffield United 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Charlton Athletic vs. West Bromwich Albion 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Derby County vs. Portsmouth 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Middlesbrough vs. Burnley 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Norwich City vs. Stoke City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Southampton vs. Birmingham City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Wolverhampton Wanderers vs. West Ham United 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Wrexham vs. Millwall 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Apr. 21, 2027
Blackburn Rovers vs. Lincoln City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Bristol City vs. Preston North End 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Cardiff City vs. Queens Park Rangers 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Watford vs. Swansea City 2.45 p.m. ET / 7.45 p.m. UK
Apr. 24, 2027
Bolton Wanderers vs. Swansea City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Bristol City vs. Derby County 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Burnley vs. Southampton 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Cardiff City vs. West Bromwich Albion 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Charlton Athletic vs. Wrexham 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Middlesbrough vs. West Ham United 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Norwich City vs. Blackburn Rovers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Portsmouth vs. Preston North End 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Sheffield United vs. Millwall 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Stoke City vs. Lincoln City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Watford vs. Birmingham City 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
Wolverhampton Wanderers vs. Queens Park Rangers 10 a.m. ET / 3 p.m. UK
May. 01, 2027
Birmingham City vs. Burnley 7.30 a.m. ET / 12.30 p.m. UK
Blackburn Rovers vs. Watford 7.30 a.m. ET / 12.30 p.m. UK
Derby County vs. Wolverhampton Wanderers 7.30 a.m. ET / 12.30 p.m. UK
Lincoln City vs. Charlton Athletic 7.30 a.m. ET / 12.30 p.m. UK
Millwall vs. Stoke City 7.30 a.m. ET / 12.30 p.m. UK
Preston North End vs. Cardiff City 7.30 a.m. ET / 12.30 p.m. UK
Queens Park Rangers vs. Norwich City 7.30 a.m. ET / 12.30 p.m. UK
Southampton vs. Sheffield United 7.30 a.m. ET / 12.30 p.m. UK
Swansea City vs. Middlesbrough 7.30 a.m. ET / 12.30 p.m. UK
West Bromwich Albion vs. Bolton Wanderers 7.30 a.m. ET / 12.30 p.m. UK
West Ham United vs. Portsmouth 7.30 a.m. ET / 12.30 p.m. UK
Wrexham vs. Bristol City 7.30 a.m. ET / 12.30 p.m. UK