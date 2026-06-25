          2026 World Cup June 25 schedule: Soccer games today

          JIM LO SCALZO/EPA/Shutterstock
          • ESPN
          Jun 25, 2026, 02:48 PM

          USA finishes up group play tonight vs. Türkiye.

          Matches are available on Fox, FS1, Peacock and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.

          Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:

          *All times Eastern

          Group E

          • 4 p.m.: Ecuador vs. Germany (East Rutherford, N.J.)

          • 4 p.m.: Curacao vs. Ivory Coast (Philadelphia)

          Group F

          • 7 p.m.: Japan vs. Sweden (Arlington, Texas)

          • 7 p.m.: Tunisia vs. Netherlands (Kansas City, Mo.)

          Group D

          • 10 p.m.: Türkiye vs. United States

          • 10 p.m. Paraguay vs. Australia (Santa Clara, Calif.)

          ESPN studio show schedule

          • 9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2

          • 2 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 3 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes

          • 5 p.m.: ESPN Enfocados, ESPN Deportes

          • 6 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 9 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 9 p.m.: Fútbol Americas, ESPN+

          • 9 p.m.: Fútbol Americas, ESPN2

          • 12 a.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 12 a.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+

          • 12 a.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2

          • 1 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes