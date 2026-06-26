2026 World Cup June 26 schedule: Soccer games today

France and Spain are among teams on the schedule for World Cup games today.
Matches are available on Fox, FS1, Peacock and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.
Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:
*All times Eastern
Group I
3 p.m.: Norway vs. France (Foxborough, Mass.)
3 p.m.: Senegal vs. Iraq (Toronto)
Group H
8 p.m.: Cape Verde vs. Saudi Arabia (Houston)
8 p.m.: Uruguay vs. Spain (Zapopan, Mexico)
Group G
11 p.m.: Egypt vs. Iran (Seattle)
11 p.m.: New Zealand vs. Belgium (Vancouver, Canada)
ESPN studio show schedule
9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2
2 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
3 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes
5 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
5 p.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2
6 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes
7 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
10 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
10 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+
11 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
12 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
1 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes