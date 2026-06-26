2026 World Cup June 27 schedule: Soccer games today

England and Argentina are among teams taking the pitch today.
Matches are available on Fox, FS1, Peacock and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.
Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:
*All times Eastern
Group L
5 p.m.: Panama vs. England (East Rutherford, N.J.)
5 p.m.: Croatia vs. Ghana (Philadelphia)
Group K
7:30 p.m.: Colombia vs. Portugal (Miami Gardens, Fla.)
7:30 p.m.: DR Congo vs. Uzbekistan (Atlanta Stadium)
Group J
10 p.m.: Algeria vs. Austria (Kansas City, Mo.)
10 p.m.: Jordan vs. Argentina (Arlington, Texas)
ESPN studio show schedule
9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2
4 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
5 p.m.: ESPN Enfocados, ESPN Deportes
6 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes
7 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
9 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
12 a.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
12 a.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+
12 a.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2
1 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes