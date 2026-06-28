          2026 World Cup June 28 schedule: Soccer games today

          Sarah Stier - FIFA/FIFA via Getty Images
          • ESPN
          Jun 28, 2026, 10:29 AM

          The knockout round begins.

          The match today is available on Fox and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.

          Check out more information on today's match and coverage from ESPN below:

          *All times Eastern

          Round of 32

          • 3 p.m.: South Africa vs. Canada (Inglewood, Calif.)

          ESPN studio show schedule

          • 9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2

          • 2 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 3 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes

          • 5 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 5 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+

          • 5 p.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2

          • 6 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes

          • 7 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 8 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 9 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 10 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 11 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 12 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 1 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes