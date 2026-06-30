2026 World Cup June 30 schedule: Soccer games today

The Round of 32 includes France and Mexico today.
Matches are available on Fox and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.
Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:
*All times Eastern
Round of 32
1 p.m.: Ivory Coast vs. Norway (Arlington, Texas)
5 p.m.: France vs. Sweden (East Rutherford, N.J.)
9 p.m.: Mexico vs. Ecuador (Mexico City)
ESPN studio show schedule
9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPNEWS
4 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
5 p.m.: ESPN Enfocados, ESPN Deportes
6 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes
7 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
8 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
10 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
11 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
11 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+
11 p.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2
12 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
1 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
2 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes