          2026 World Cup July 3 schedule: Soccer games today

          Photo by Nick Tre. Smith/Icon Sportswire via Getty Images
          • ESPN
          Jul 3, 2026, 03:22 PM

          The Round of 32 wraps up tonight.

          Matches are available on Fox and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.

          Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:

          *All times Eastern

          Round of 32

          • 2 p.m.: Australia vs. Egypt (Arlington, Texas)

          • 6 p.m.: Argentina vs. Cape Verde (Miami Gardens, Fla.)

          • 8:30 p.m.: Colombia vs. Ghana (Kansas City, Mo.)

          ESPN studio show schedule

          • 9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPNEWS

          • 4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes

          • 5 p.m.: ESPN Enfocados, ESPN Deportes

          • 6 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes

          • 8 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 11:30 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 11:30 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+

          • 11:30 p.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2

          • 1 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes