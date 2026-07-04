2026 World Cup July 4 schedule: Soccer games today

It's time for the Round of 16.
Matches are available on Fox and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.
Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:
*All times Eastern
Round of 16
1 p.m.: Canada vs. Morocco (Houston)
5 p.m.: Paraguay vs. France (Philadelphia)
ESPN studio show schedule
9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPNEWS
3 p.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2
4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes
5 p.m.: ESPN Enfocados, ESPN Deportes
6 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes
7 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
7 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+
8 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
9 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
10 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
11 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
11 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN2
12 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
1 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes