2026 World Cup July 6 schedule: Soccer games today

Can USA secure a spot in the quarterfinals?
Matches are available on Fox and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.
Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:
*All times Eastern
Round of 16
3 p.m.: Portugal vs. Spain (Arlington)
8 p.m.: USA vs. Belgium (Seattle)
ESPN studio show schedule
9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPNEWS
4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes
5 p.m.: ESPN Enfocados, ESPN Deportes
6 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes
6 p.m.: Fútbol Americas, ESPN+
6 p.m.: Fútbol Americas, ESPN2
10 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
11 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
11 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+
11 p.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2
12 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
1 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
2 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes