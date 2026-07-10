          2026 World Cup July 10 schedule: Soccer games today

          AP Photo/Mike Stewart
          • ESPN
          Jul 10, 2026, 02:49 PM

          The quarterfinals continue.

          Today's match is available on Fox and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.

          Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:

          *All times Eastern

          Quarterfinals

          • 3 p.m.: Spain vs. Belgium (Inglewood)

          ESPN studio show schedule

          • 9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPNEWS

          • 2 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 3 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes

          • 5 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 5 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+

          • 6 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes

          • 7 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 9 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 10 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 11 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 11 p.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2

          • 12 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 1 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes