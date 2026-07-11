          2026 World Cup July 11 schedule: Soccer games today

          Scott Gould/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images
          • ESPN
          Jul 11, 2026, 12:40 PM

          The quarterfinals continue.

          Today's matches are available on Fox and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.

          Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:

          *All times Eastern

          Quarterfinals

          • 5 p.m.: Norway vs. England (Miami Gardens)

          • 9 p.m.: Argentina vs. Switzerland (Kansas City)

          ESPN studio show schedule

          • 9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPNEWS

          • 4 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 5 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes

          • 6 p.m.: ESPN Enfocados, ESPN Deportes

          • 7 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes

          • 8 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 10 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 11 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 12 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 12 a.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+

          • 12 a.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2

          • 1 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes