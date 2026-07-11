2026 World Cup July 11 schedule: Soccer games today

The quarterfinals continue.
Today's matches are available on Fox and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.
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*All times Eastern
Quarterfinals
5 p.m.: Norway vs. England (Miami Gardens)
9 p.m.: Argentina vs. Switzerland (Kansas City)
ESPN studio show schedule
9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPNEWS
4 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
5 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes
6 p.m.: ESPN Enfocados, ESPN Deportes
7 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes
8 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
10 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
11 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
12 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
12 a.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+
12 a.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2
1 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes